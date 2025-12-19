Новини
Мръсен въздух в София и Пловдив

Мръсен въздух в София и Пловдив

19 Декември, 2025 07:08 848 16

  • мръсен въздух-
  • смог-
  • софия-
  • видин

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители

Мръсен въздух в София и Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици, посочи "Нова телевизия".

В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.

Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Капитан Крийч

    8 8 Отговор
    Евроатлантиците тровят децата ни.

    Коментиран от #2, #3

    07:12 19.12.2025

  • 2 Пешо

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан Крийч":

    А преди как е било.... чернобил отрови всички.

    07:16 19.12.2025

  • 3 Пешо

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан Крийч":

    Сега ни тровят...но ни тровят демократично, информирано. Казали са ...въздухът е мръсен... а пък ти...дишай, ако искаш на сеоя глава. Те са те првдупредили.. :D :D

    07:17 19.12.2025

  • 4 Леля Гошо

    16 0 Отговор
    Добре де, нали замърсяваше на бай Кольо старото Опелче с газовата? Той сега не влиза в центъра...

    Коментиран от #14

    07:19 19.12.2025

  • 5 специално

    11 0 Отговор
    за София всяка зима е така и се нарича инверсия. На който не му харесва да махне мъглата и да оправи въздуха

    Коментиран от #7

    07:21 19.12.2025

  • 6 Айзомби

    7 2 Отговор
    Това е супер , всеки в софия иска мръсен въздух и боклуципо улиците.Нали всички са отишле в сф точно заради това.

    07:24 19.12.2025

  • 7 Капитан Крийч

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "специално":

    Виж следите пушек в небето. Това са турските авиолинии. Нищо добро не сме видели от турците.

    07:24 19.12.2025

  • 8 Тити

    5 1 Отговор
    Без сняг и вятър даже и коли да няма се получава мръсен въздух а като прибави печките всичко си идва на мястото.

    Коментиран от #9

    07:30 19.12.2025

  • 9 Нека

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    добавим и пушещите тутун !

    08:00 19.12.2025

  • 10 Катюша

    3 1 Отговор
    Ми то много пърдене по тия митинги.

    08:06 19.12.2025

  • 11 Маската на Зоро

    2 0 Отговор
    Както не веднъж е предупреждавал главния държавен здравен инспектор доц. Маймунчев бустера, носете маски ... или противогаз.

    Коментиран от #13

    08:06 19.12.2025

  • 12 Зъл пес

    2 1 Отговор
    Виновни са площадниците.Замърсяват и с телесните си екскременти.

    08:13 19.12.2025

  • 13 Кунчев

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Маската на Зоро":

    Слагайте зобниците !

    08:13 19.12.2025

  • 14 Църпър

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Леля Гошо":

    Ами Дофия не е само центъра,а бай Гошовците да си бяха дтояли на село.

    08:15 19.12.2025

  • 15 Всички кифли

    2 0 Отговор
    си турнаха задниците в джипове и замърсяват въздуха!

    08:16 19.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

