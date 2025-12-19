Мръсен въздух в София и Пловдив

През изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици, посочи "Нова телевизия".
В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.
Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.
Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.
1 Капитан Крийч
Коментиран от #2, #3
07:12 19.12.2025
2 Пешо
До коментар #1 от "Капитан Крийч":А преди как е било.... чернобил отрови всички.
07:16 19.12.2025
3 Пешо
До коментар #1 от "Капитан Крийч":Сега ни тровят...но ни тровят демократично, информирано. Казали са ...въздухът е мръсен... а пък ти...дишай, ако искаш на сеоя глава. Те са те првдупредили.. :D :D
07:17 19.12.2025
4 Леля Гошо
Коментиран от #14
07:19 19.12.2025
5 специално
Коментиран от #7
07:21 19.12.2025
6 Айзомби
07:24 19.12.2025
7 Капитан Крийч
До коментар #5 от "специално":Виж следите пушек в небето. Това са турските авиолинии. Нищо добро не сме видели от турците.
07:24 19.12.2025
8 Тити
Коментиран от #9
07:30 19.12.2025
9 Нека
До коментар #8 от "Тити":добавим и пушещите тутун !
08:00 19.12.2025
10 Катюша
08:06 19.12.2025
11 Маската на Зоро
Коментиран от #13
08:06 19.12.2025
12 Зъл пес
08:13 19.12.2025
13 Кунчев
До коментар #11 от "Маската на Зоро":Слагайте зобниците !
08:13 19.12.2025
14 Църпър
До коментар #4 от "Леля Гошо":Ами Дофия не е само центъра,а бай Гошовците да си бяха дтояли на село.
08:15 19.12.2025
15 Всички кифли
08:16 19.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.