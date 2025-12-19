Новини
Тодор Тагарев: Не е ясно кой взима решенията за Украйна
Тодор Тагарев: Не е ясно кой взима решенията за Украйна

19 Декември, 2025

Европейският съюз задейства план за финансова подкрепа на Украйна и ще осигури до 90 милиарда евро чрез общ европейски заем. Решението беше взето след преговори между държавните и правителствените ръководители, продължили близо 17 часа, без да се стига до използване на замразените руски държавни активи.

Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев определи решението като компромисно, но достатъчно за функционирането на украинската икономика.

"Украйна има нужда от около 45–50 милиарда евро годишно, за да поддържа икономиката си в условията на война. Тези средства ще бъдат осигурени чрез общ заем на ЕС, гарантиран от европейския бюджет", обясни проф. Тодор Тагарев в ефира на "bTV".

Според експерта вариантът със заема се е наложил заради несъгласието на страни като Белгия и Италия да се използват директно замразените руски активи. В Европа се намират около 210 милиарда евро руски държавни активи, като близо 180 милиарда от тях са в Белгия.

"Руските активи остават замразени и няма да бъдат върнати на Русия преди края на войната и изпълнението на репарационни задължения", подчерта Тодор Тагарев. Той допълни, че Европейският съюз си запазва правото тези активи да послужат за погасяване на заема в бъдеще.

Бившият военен министър изрази остро недоумение от действията на българските представители в Брюксел. Според него позицията на страната ни е била неясна и противоречива, като първоначално България се е присъединила към държавите, противници на използването на руските активи.

"Не е ясно кой изработва позицията на България и на какво основание. Това е особено притеснително в момент, когато правителството е в оставка", заяви Тодор Тагарев. Той допусна, че външният министър може да е действал без съгласуване с премиера.

Проф. Тодор Тагарев предупреди, че липсата на прозрачност може отново да остави България в периферията на европейските процеси по сигурност и отбрана.


  • 1 честен ционист

    11 6 Отговор
    Витков, Кушнер и Дмитриев.

    11:08 19.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    37 0 Отговор
    Е как, кой!?Ти,Плевнелиев и Елена Кремтодорова!💋😎🥳🤣🤣🤣🖕

    11:08 19.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    33 0 Отговор
    ПЛАЗМОДИИИ ЗАЩО НЕ СИ В УКРИЯ С ДРУГИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ?

    Коментиран от #6

    11:08 19.12.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 0 Отговор
    "Плащай, плащай.... " Хаххаххкак щял да Фалина ЕС. И аз се чудех и не вярвах

    11:09 19.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    ПЛАЗ......... МОДИИИ ЗАЩО НЕ СИ В УКРИЯ С ДРУГИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ?

    11:09 19.12.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Той оказва логистична подкрепа!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    11:10 19.12.2025

  • 7 Гогата Чаушев

    1 29 Отговор
    От руска страна нямат думата. Щом Украйна иска в Европа, има право да бъде в Европа.

    Коментиран от #9

    11:10 19.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    19 0 Отговор
    В България сме поне 100 000 жинжъра проф.тагарев, само чакаме да ни поведеш на фронта и да трепем руснаци.

    11:10 19.12.2025

  • 9 Вашето мнение

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гогата Чаушев":

    Тц, украйна иска само да цоца от европа. Боли я къде ще е. тези лентяи и бандерюги не ги търси да бачкат.

    11:12 19.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    24 0 Отговор
    Е такива кретени като този и Роско вземат решения да пилеят парите ни !!! Защото за решенията може да не им е ясно , но кой ще плаща им е ясно !!! Ние народа ще плащаме , а те ще крадат и ще взимат комисионни !!! Така безапелационно ни набутаха в еврозоната , така безапелационно вчера ни направиха бедни , така безапелационно и ще ни изпратят да умираме на фронта !!! ГЕРБ и ПП - заедно !!! А тъпите рипат ли рипат по площадите , за бюджет от жълти стотинки!!!

    11:13 19.12.2025

  • 12 пешо

    23 0 Отговор
    долен предател , нито евро за украйнската хунта

    11:13 19.12.2025

  • 13 Решенията ги взема Путин

    19 1 Отговор
    Кое не е ясно . На тия срещи в европейските столици си пролича че Европа и най вече Германия изпитва чувство на омраза и реваншизъм за ВСВ аз това разбрах до сега.

    11:14 19.12.2025

  • 14 Хаха

    18 0 Отговор
    Предателят тагаренко взе парите и предаде България

    11:15 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Истината е че не могат да ги пипнат тия пари, и за да оправдаят това сборище/ сбирщина/ в Брюхель са решили всяка държава да тегли заем.
    И ние Бай Ганьовците .

    11:18 19.12.2025

  • 19 Лост

    12 0 Отговор
    Тагарев ,тогава Европа да си каже директно,че е във война с Русия .И Тагарев да каже от кога страната победител плаща репарации.

    11:20 19.12.2025

  • 20 Лицето Тагарев

    12 1 Отговор
    е обида за българите.

    Българите, с изключение на лица като лицето Тагарев, са интелигентен народ.

    Разбира се, пиша за българите, а не изобщо за българските граждани.

    Колко милиарда евро ще плащат гражданите на Р. България на Киев, за да продължи кървавата месомелачка?

    Само малко над 2 милиарда евро, нали?

    Защо Унгария, Чехия и Словакия няма нищо да плащат? - Защото не искат нова европейска, респективно -нова световна война, която ще бъде краят на света, в който живеем.

    11:22 19.12.2025

  • 21 Ох ооо

    2 0 Отговор
    Боли мееее!

    11:22 19.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 13 Отговор
    Вчера украинския гигант Ан 124 излетя от летище София, натъпкан с оръжие, с което ще извършат дезинсекция срещу набезите на московските вредители.
    СЛАВА НА УКРАЙНА!

    11:23 19.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 8 Отговор
    Тагарев бърка надълбоко в копейките 🤪🤡 с боксова ръкавица. 😂😂😂
    Недоволни са, че това е единствения министър поел курс към модернизиране и повишавана на способностите на армията ни да спре рашибозука ако реши пак да ни "освобождава".
    Квиченето им е по мелодично от пеене на Мара-отварачката. 😂

    Коментиран от #32

    11:25 19.12.2025

  • 26 Ясно Е

    3 0 Отговор
    Тръмп и Путин, а за магареф и чефо Й

    11:26 19.12.2025

  • 27 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Не е ясно , но ти подкрепяш, нали? Калъф родоотстъпнически! Пращай заплати на Еленски!

    11:26 19.12.2025

  • 28 Стрес

    6 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува Украйна и твоето мнение.

    11:28 19.12.2025

  • 29 Его на и това нищожесто

    3 0 Отговор
    И то се извъртя. Ама това го олабва. Къде е младото турче?

    11:29 19.12.2025

  • 30 разузнавач

    3 0 Отговор
    Тагарев , не ти е ясно , защото не трябва да знаеш !!!

    11:29 19.12.2025

  • 31 Българин

    3 1 Отговор
    България е против използването на руските активи в полза за Украйна.Какво не ти е ясно бе,предател на България.Казано е точно и ясно.

    11:30 19.12.2025

  • 32 Стрес

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Такива евро ду.пе лизци като вас няма в целия ЕС

    11:30 19.12.2025

  • 33 Рахман

    1 0 Отговор
    Тоя Тагаренко като е толкова привързан защо още не е постъпил в армията на Украйна?

    11:31 19.12.2025

  • 34 МхтоМхто

    1 0 Отговор
    Много благодаря на професора за изясняване на ситуацията. Това " светило" на шизофренната мисъл ми липсваше известно време. Притесних се,че ни е забравил и няма да ни дарява с прозренията си вече. За съжаление не ни е забравил

    11:31 19.12.2025

  • 35 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Безумци вземат решения в еврейски съюз. Тия киликандзурлери ще ни докарат до просешка тояга, ако оцелеем изобщо заради слугинските им действия и подчинение единствено на световните сатани. А тоя спукан кондоминимум защо още не е в затвора за предателство и шпионаж поне за 2 чужди сили??!

    11:31 19.12.2025

  • 36 Клети, нещастни копейки 🤪

    0 2 Отговор
    Иcтината е, че рycофилите ни cа ментета .
    Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
    Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.

    Ментета cа!

    11:33 19.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 yкpонюз

    0 0 Отговор
    Тагаренко е платен укротрол, едва ли има недоразбрали, но е странно и подозрително, защо му се дава трибуна!?

    11:35 19.12.2025

  • 39 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
    Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
    РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
    Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
    БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
    ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!
    ЕДИНСТВЕНОТО ВЕРУЮ на БЪЛГАРИНА е, БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ и БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ! БЪЛГАРИЯ и българският народ са НАД ВСИЧКО !

    Коментиран от #41

    11:36 19.12.2025

  • 40 Само факти

    0 0 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    11:37 19.12.2025

  • 41 Бертолов

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    кретен!

    11:38 19.12.2025

