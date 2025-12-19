Тодор Тагарев: Не е ясно кой взима решенията за Украйна

Европейският съюз задейства план за финансова подкрепа на Украйна и ще осигури до 90 милиарда евро чрез общ европейски заем. Решението беше взето след преговори между държавните и правителствените ръководители, продължили близо 17 часа, без да се стига до използване на замразените руски държавни активи.
Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев определи решението като компромисно, но достатъчно за функционирането на украинската икономика.
"Украйна има нужда от около 45–50 милиарда евро годишно, за да поддържа икономиката си в условията на война. Тези средства ще бъдат осигурени чрез общ заем на ЕС, гарантиран от европейския бюджет", обясни проф. Тодор Тагарев в ефира на "bTV".
Според експерта вариантът със заема се е наложил заради несъгласието на страни като Белгия и Италия да се използват директно замразените руски активи. В Европа се намират около 210 милиарда евро руски държавни активи, като близо 180 милиарда от тях са в Белгия.
"Руските активи остават замразени и няма да бъдат върнати на Русия преди края на войната и изпълнението на репарационни задължения", подчерта Тодор Тагарев. Той допълни, че Европейският съюз си запазва правото тези активи да послужат за погасяване на заема в бъдеще.
Бившият военен министър изрази остро недоумение от действията на българските представители в Брюксел. Според него позицията на страната ни е била неясна и противоречива, като първоначално България се е присъединила към държавите, противници на използването на руските активи.
"Не е ясно кой изработва позицията на България и на какво основание. Това е особено притеснително в момент, когато правителството е в оставка", заяви Тодор Тагарев. Той допусна, че външният министър може да е действал без съгласуване с премиера.
Проф. Тодор Тагарев предупреди, че липсата на прозрачност може отново да остави България в периферията на европейските процеси по сигурност и отбрана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:08 19.12.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
11:08 19.12.2025
3 Боруна Лом
Коментиран от #6
11:08 19.12.2025
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
11:09 19.12.2025
5 Боруна Лом
11:09 19.12.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Боруна Лом":Той оказва логистична подкрепа!🥳🤣🤣🤣🤣🖕
11:10 19.12.2025
7 Гогата Чаушев
Коментиран от #9
11:10 19.12.2025
8 Вашето мнение
11:10 19.12.2025
9 Вашето мнение
До коментар #7 от "Гогата Чаушев":Тц, украйна иска само да цоца от европа. Боли я къде ще е. тези лентяи и бандерюги не ги търси да бачкат.
11:12 19.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
11:13 19.12.2025
12 пешо
11:13 19.12.2025
13 Решенията ги взема Путин
11:14 19.12.2025
14 Хаха
11:15 19.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хасковски каунь
И ние Бай Ганьовците .
11:18 19.12.2025
19 Лост
11:20 19.12.2025
20 Лицето Тагарев
Българите, с изключение на лица като лицето Тагарев, са интелигентен народ.
Разбира се, пиша за българите, а не изобщо за българските граждани.
Колко милиарда евро ще плащат гражданите на Р. България на Киев, за да продължи кървавата месомелачка?
Само малко над 2 милиарда евро, нали?
Защо Унгария, Чехия и Словакия няма нищо да плащат? - Защото не искат нова европейска, респективно -нова световна война, която ще бъде краят на света, в който живеем.
11:22 19.12.2025
21 Ох ооо
11:22 19.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българският народ подкрепя Украйна !
СЛАВА НА УКРАЙНА!
11:23 19.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Недоволни са, че това е единствения министър поел курс към модернизиране и повишавана на способностите на армията ни да спре рашибозука ако реши пак да ни "освобождава".
Квиченето им е по мелодично от пеене на Мара-отварачката. 😂
Коментиран от #32
11:25 19.12.2025
26 Ясно Е
11:26 19.12.2025
27 Лопата Орешник
11:26 19.12.2025
28 Стрес
11:28 19.12.2025
29 Его на и това нищожесто
11:29 19.12.2025
30 разузнавач
11:29 19.12.2025
31 Българин
11:30 19.12.2025
32 Стрес
До коментар #25 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Такива евро ду.пе лизци като вас няма в целия ЕС
11:30 19.12.2025
33 Рахман
11:31 19.12.2025
34 МхтоМхто
11:31 19.12.2025
35 Гай Турий
11:31 19.12.2025
36 Клети, нещастни копейки 🤪
Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.
Ментета cа!
11:33 19.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 yкpонюз
11:35 19.12.2025
39 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!
ЕДИНСТВЕНОТО ВЕРУЮ на БЪЛГАРИНА е, БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ и БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ! БЪЛГАРИЯ и българският народ са НАД ВСИЧКО !
Коментиран от #41
11:36 19.12.2025
40 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
11:37 19.12.2025
41 Бертолов
До коментар #39 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":кретен!
11:38 19.12.2025