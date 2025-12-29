Калфин: Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики

Иска ни се мирното споразумение да стане бързо, но това е сложен процес. Има преговори и те са сериозни. Не очаквах сега да се получи резултат. Това заяви бившият външен и социален министър Ивайло Калфин в ефира на БНТ.
„Тръмп и Зеленски обявиха, че до голяма степен са договорени гаранциите. Разбрахме, че Русия не е съгласна на примирие, по време на което Украйна да проведе референдум“, подчерта той.
Категоричен е още: „Очевидно е, че Украйна ще направи по-големи компромиси от Русия. Безспорно Украйна е в по-неизгодна позиция. Оттук нататък решението на конфликта зависи от това как двамата президенти ще го представят пред страните си.”
По думите му включването на Русия във възстановяването на Украйна може да се случи само с репарации, но това е малко вероятно.
„Европа никога не е била отбранителен съюз. САЩ държат много повече инструменти, свързани с военно-политическите аспекти, а и искат да разчистят пътя си за добър бизнес с Русия. Русия е богата на природни ресурси, неособено силна технологично, а това е добра възможност за САЩ да се възползват“, допълни Калфин.
За изборите у нас той уточни: „Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
Коментиран от #2
09:03 29.12.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "Оги":В България политиките са в мн.ч. понеже и посолствата са повече от 1.
09:06 29.12.2025
3 Факти
09:06 29.12.2025
4 Външно ВеЦе
09:08 29.12.2025
5 Питане
09:09 29.12.2025
6 разбира се
Коментиран от #13
09:09 29.12.2025
7 ?????
09:12 29.12.2025
8 Заври си проклетото евро
Коментиран от #11
09:20 29.12.2025
9 гражданин
Коментиран от #10
09:22 29.12.2025
10 Ние тъпчим на едно дередже
До коментар #9 от "гражданин":Обаче те тъпчат пари в торби и в чекмеджета и в офшорки.
09:25 29.12.2025
11 хохохо
До коментар #8 от "Заври си проклетото евро":Ти ползвай рубли,дето никъде по света не ги искат 😂
09:30 29.12.2025
12 1950
09:33 29.12.2025
13 РАЗБИРА СЕ ЧЕ СЕ ВИДЯ....
До коментар #6 от "разбира се":...."ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ" БЕЗ РЕСУРСИ ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХА САМО ЗА ДВЕ ТРИ ГОДИНИ ,.....ЗАТОВА И МЕЛОНИ КАЗА.....ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО.....ОЩЕ ПО НА ДОЛУ..........
Коментиран от #20
09:35 29.12.2025
14 гост - нищо ново в България
09:38 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Георгиев
Русия ще си вземе това за което тръгна на военна конфронтация. През 2022 х беше склонна на компромиси, в Турция, но английската алчност провали всичко. Може да е за хубаво! Сега пак се правят сметки без кръчмар и Западът счита, че Тръмп е вече с тях и ще наложат своето: запазване на териториите, почти милионна армия, запазване на фашистки и националистически формирования в нея и в управлението на Окраина, НАТО всяка защита на територията, право на натовско присъствие там (като наблюдатели, неограничените на военната индустрия и развой... И за репарации се споменава.
Да и кажа и на вас също: нищо такова няма да се случи. Русия ще си прибере териториите на цялата Новорусия. Ще възстановява само тях - както Мариупол. Малорусия ще е зона на влияние на Русия и под нейно контрол. Никакви чужди наблюдатели няма да бъдат допуснати на територията. Армията в остатъчна Окраина ще е само от леко въоръжена жандармерия. Ще е прочистена от националисти и фашисти. Никакъв развой и военна промишленост, застрашаващи Русия. Никакво НАТО. Има и още... Е, не е по плана на западните наркомани, но това е. Правото на по силния. Като изтърва питомното след разпада на СССР, когато при основаването на ОНД трябваше да добавят още само една категорична точка, сега Русия гони дивото. И всички заинтересовани и от Европа се писаха ловци. Ще видим. И стига манипулации!
Коментиран от #21
09:45 29.12.2025
18 идиоти вън
09:46 29.12.2025
19 Гошо
09:48 29.12.2025
20 разбира се
До коментар #13 от "РАЗБИРА СЕ ЧЕ СЕ ВИДЯ....":Това не променя изостаналата с векове технологично Русия ,ние все още ще продължаваме да виждаме Западните технологии, Западните световно известни компании,но руски.....едва ли
Коментиран от #24
09:55 29.12.2025
21 Христов
До коментар #17 от "Георгиев":От тази война научих само, че докато в цял свят два дни са си два дни,то в Русия два дни значат години...а не се знаят и колко 😂
10:05 29.12.2025
22 Да България !
Изпусна Всички Политики !
Освен !
Краденето !
И ограбването на Българския !
Народ !
10:11 29.12.2025
23 Мда
Всеки от вас, включително и ти идвате за да откраднете и продадете! За съжаление май при Тато имаше някаква политика и поглед в бъдещето! След 35 години още не може да уницожите направеното, а да не говорим, че розовоте комсомолци получават ток, вода и карат колите си по направеното от лошия Тодор Живков пътища, канализация!
10:13 29.12.2025
24 И Кат Ги Виждаш !
До коментар #20 от "разбира се":И Кат Ги Виждаш !
Кво ?
Пак си оставаш !
Същия !
Некадърен Задник !
Разчитащ !
На Некадърните Си Роднини !
Вместо Да Скочиш !
Пред Тяхп !
10:14 29.12.2025
25 зевзек
10:15 29.12.2025
26 Внуците
10:17 29.12.2025