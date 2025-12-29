Новини
Калфин: Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики

29 Декември, 2025 09:00 1 025 26

  • ивайло калфин-
  • избори-
  • украйна

Очевидно е, че Украйна ще направи по-големи компромиси от Русия. Безспорно Украйна е в по-неизгодна позиция

Калфин: Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иска ни се мирното споразумение да стане бързо, но това е сложен процес. Има преговори и те са сериозни. Не очаквах сега да се получи резултат. Това заяви бившият външен и социален министър Ивайло Калфин в ефира на БНТ.

„Тръмп и Зеленски обявиха, че до голяма степен са договорени гаранциите. Разбрахме, че Русия не е съгласна на примирие, по време на което Украйна да проведе референдум“, подчерта той.

Категоричен е още: „Очевидно е, че Украйна ще направи по-големи компромиси от Русия. Безспорно Украйна е в по-неизгодна позиция. Оттук нататък решението на конфликта зависи от това как двамата президенти ще го представят пред страните си.”

По думите му включването на Русия във възстановяването на Украйна може да се случи само с репарации, но това е малко вероятно.

„Европа никога не е била отбранителен съюз. САЩ държат много повече инструменти, свързани с военно-политическите аспекти, а и искат да разчистят пътя си за добър бизнес с Русия. Русия е богата на природни ресурси, неособено силна технологично, а това е добра възможност за САЩ да се възползват“, допълни Калфин.

За изборите у нас той уточни: „Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики.“


  • 1 Оги

    16 2 Отговор
    Думата политика има само единствено число в българския език, тъпанар.

    Коментиран от #2

    09:03 29.12.2025

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    В България политиките са в мн.ч. понеже и посолствата са повече от 1.

    09:06 29.12.2025

  • 3 Факти

    13 4 Отговор
    Калфин: Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики и затова ни натресоха €врозоната

    09:06 29.12.2025

  • 4 Външно ВеЦе

    3 3 Отговор
    Добре че са поканили и Калфин да участва на преговорите, че да им обясни нещата. Поради слаба дипломация и прости политици българската армия е спечелила всички битки и е загубила всички войни през последните сто години.

    09:08 29.12.2025

  • 5 Питане

    4 2 Отговор
    Като тази дето "другарите" ти създадоха 1944г ли ?

    09:09 29.12.2025

  • 6 разбира се

    5 12 Отговор
    Руснаците имат само природни ресурси,а технологично ги няма никъде по света. Всички световно известни компании по света са или немски,или американски, японски.....но руски, няма изостанали векове в технологиите

    Коментиран от #13

    09:09 29.12.2025

  • 7 ?????

    5 0 Отговор
    Що ни го причинявате?

    09:12 29.12.2025

  • 8 Заври си проклетото евро

    11 3 Отговор
    Дето слънце не огрява.

    Коментиран от #11

    09:20 29.12.2025

  • 9 гражданин

    8 0 Отговор
    безполезен е този, сложиха го контра кандидат на Плевньо, за да спечели онзи президетските избори, да дойде ерата ГЕРБ, която донесе на държавата само изоставане и опустошаване, 15 години тъпчене на едно място

    Коментиран от #10

    09:22 29.12.2025

  • 10 Ние тъпчим на едно дередже

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "гражданин":

    Обаче те тъпчат пари в торби и в чекмеджета и в офшорки.

    09:25 29.12.2025

  • 11 хохохо

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Заври си проклетото евро":

    Ти ползвай рубли,дето никъде по света не ги искат 😂

    09:30 29.12.2025

  • 12 1950

    2 2 Отговор
    И КОЙ Е ВИНОВЕН БЕ!!!!!ЗАЩО БЯХА ТЕЗИ МИТИНГИ И ПРОТЕСТИ ОТ ЛГБТ КОКОРЧОВЦИ А ?????И КАКВО СЕ ПРОМЕНИ КЪМ ПО ДОБРО ААААА??????

    09:33 29.12.2025

  • 13 РАЗБИРА СЕ ЧЕ СЕ ВИДЯ....

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "разбира се":

    ...."ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ" БЕЗ РЕСУРСИ ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХА САМО ЗА ДВЕ ТРИ ГОДИНИ ,.....ЗАТОВА И МЕЛОНИ КАЗА.....ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО.....ОЩЕ ПО НА ДОЛУ..........

    Коментиран от #20

    09:35 29.12.2025

  • 14 гост - нищо ново в България

    5 0 Отговор
    Калфин и Станишката отлично и дългосрочно осребриха европейските политики за себе си и потомството!

    09:38 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Георгиев

    2 1 Отговор
    Все едно нищо ново не е казал. Такъв беше като министър, и като евродепутат. А сега и като международник!?!
    Русия ще си вземе това за което тръгна на военна конфронтация. През 2022 х беше склонна на компромиси, в Турция, но английската алчност провали всичко. Може да е за хубаво! Сега пак се правят сметки без кръчмар и Западът счита, че Тръмп е вече с тях и ще наложат своето: запазване на териториите, почти милионна армия, запазване на фашистки и националистически формирования в нея и в управлението на Окраина, НАТО всяка защита на територията, право на натовско присъствие там (като наблюдатели, неограничените на военната индустрия и развой... И за репарации се споменава.
    Да и кажа и на вас също: нищо такова няма да се случи. Русия ще си прибере териториите на цялата Новорусия. Ще възстановява само тях - както Мариупол. Малорусия ще е зона на влияние на Русия и под нейно контрол. Никакви чужди наблюдатели няма да бъдат допуснати на територията. Армията в остатъчна Окраина ще е само от леко въоръжена жандармерия. Ще е прочистена от националисти и фашисти. Никакъв развой и военна промишленост, застрашаващи Русия. Никакво НАТО. Има и още... Е, не е по плана на западните наркомани, но това е. Правото на по силния. Като изтърва питомното след разпада на СССР, когато при основаването на ОНД трябваше да добавят още само една категорична точка, сега Русия гони дивото. И всички заинтересовани и от Европа се писаха ловци. Ще видим. И стига манипулации!

    Коментиран от #21

    09:45 29.12.2025

  • 18 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Твърде дипломатично е казано със заглавието, а иначе казано е - ойде коньо у реката!!!!

    09:46 29.12.2025

  • 19 Гошо

    1 0 Отговор
    Жидът тук е прав ,че Русия принципно не е особено технологична,но специално във военната техника е вероятно най-технологичната. И тя не просто има ресурси,а има най-много ресурси в света като страна. Да, Русия става все по-зависима от Китай,но има потенциал да води и стогодишна война ( руснакът може и само с картофи и кисело мляко да оцелее, не съм убеден ,че западнякът може същото). Цялата работа е ,че от столетия се чудят как да им вземат тези почти неограничени ресурси. Дори Мадлин О Брайт се беше изказаха преди много години ,че не било уж честно страна с 2% от световното население да държи 20 или 30% от световните ресурси. Иначе ясно е ,че в Русия малцина живеят добре въпреки ресурсите ( 10% от руснаците макс). Не развива ли обаче активно Русия въоръжението си и не хвърля ли огромни пари всяка година за това , спукана й в работата и ще я разпарчетосат Китай, САЩ и кой ли още не. Всеки има интерес да владее ресурсите й.

    09:48 29.12.2025

  • 20 разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "РАЗБИРА СЕ ЧЕ СЕ ВИДЯ....":

    Това не променя изостаналата с векове технологично Русия ,ние все още ще продължаваме да виждаме Западните технологии, Западните световно известни компании,но руски.....едва ли

    Коментиран от #24

    09:55 29.12.2025

  • 21 Христов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георгиев":

    От тази война научих само, че докато в цял свят два дни са си два дни,то в Русия два дни значат години...а не се знаят и колко 😂

    10:05 29.12.2025

  • 22 Да България !

    1 0 Отговор
    Да България !

    Изпусна Всички Политики !

    Освен !

    Краденето !

    И ограбването на Българския !

    Народ !

    10:11 29.12.2025

  • 23 Мда

    0 1 Отговор
    Калфин със слуги политици на Сорос и посолствата няма как да имаме каквото и да било!
    Всеки от вас, включително и ти идвате за да откраднете и продадете! За съжаление май при Тато имаше някаква политика и поглед в бъдещето! След 35 години още не може да уницожите направеното, а да не говорим, че розовоте комсомолци получават ток, вода и карат колите си по направеното от лошия Тодор Живков пътища, канализация!

    10:13 29.12.2025

  • 24 И Кат Ги Виждаш !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "разбира се":

    И Кат Ги Виждаш !

    Кво ?

    Пак си оставаш !

    Същия !

    Некадърен Задник !

    Разчитащ !

    На Некадърните Си Роднини !

    Вместо Да Скочиш !

    Пред Тяхп !

    10:14 29.12.2025

  • 25 зевзек

    0 0 Отговор
    демографския баланс се измести, преди СССР имаше повече население от САЩ, сега Русия е само 140 милиона, в осем милиарден свят, натиска породен от държавите със силна демография, се засилва, доцент Вацев дава примера с България и Узбекистан, в 1950 година, и едната и другата държава са по 7 милиона, днес ние сме 5 милиона и половина, а Узбекистан е 40 милиона, руснаците ще удържат фронта, но няма вече да са онази сила, която бяха

    10:15 29.12.2025

  • 26 Внуците

    0 0 Отговор
    на убийци в лагерите "се загрижили" за България , тъпчейки гуши при "враговете" в Кралство Белгия и не само , на гърба на читавите данъкоплатци . Наглост и безсрамие .

    10:17 29.12.2025

