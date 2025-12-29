Калфин: Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики

Иска ни се мирното споразумение да стане бързо, но това е сложен процес. Има преговори и те са сериозни. Не очаквах сега да се получи резултат. Това заяви бившият външен и социален министър Ивайло Калфин в ефира на БНТ.

„Тръмп и Зеленски обявиха, че до голяма степен са договорени гаранциите. Разбрахме, че Русия не е съгласна на примирие, по време на което Украйна да проведе референдум“, подчерта той.

Категоричен е още: „Очевидно е, че Украйна ще направи по-големи компромиси от Русия. Безспорно Украйна е в по-неизгодна позиция. Оттук нататък решението на конфликта зависи от това как двамата президенти ще го представят пред страните си.”

По думите му включването на Русия във възстановяването на Украйна може да се случи само с репарации, но това е малко вероятно.

„Европа никога не е била отбранителен съюз. САЩ държат много повече инструменти, свързани с военно-политическите аспекти, а и искат да разчистят пътя си за добър бизнес с Русия. Русия е богата на природни ресурси, неособено силна технологично, а това е добра възможност за САЩ да се възползват“, допълни Калфин.

За изборите у нас той уточни: „Изпускаме възможността България да има дългосрочни политики.“