Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
  Тема: Украйна

5 Януари, 2026 22:28 734 42

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър

Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

​Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж на 6 януари.

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър, уточниха от правителствената пресслужба.

В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    40 0 Отговор
    Жалкари!

    22:30 05.01.2026

  • 2 Готов за бой

    2 36 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви коалиции не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #25

    22:32 05.01.2026

  • 3 Яшар

    21 0 Отговор
    ...Този пмк е една вересия ..пфу

    22:33 05.01.2026

  • 4 Питанка

    47 0 Отговор
    Като какъв точно се явява тоя плу жек в оставка?

    Коментиран от #11

    22:33 05.01.2026

  • 5 Закс

    16 1 Отговор
    Да отива за където има желание !!!

    22:33 05.01.2026

  • 6 Срам

    32 1 Отговор
    Пак милиони ще даваме на урките за тоз де вее.Та за точно за това ни приеха в еврозоната на фалита

    22:34 05.01.2026

  • 7 Ефендиев

    32 1 Отговор
    Като какъв се явява? Ако е желаещ, да заминава. Сигурно пак ще подпише някой милиард дарение.

    22:34 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гогата Чаушев

    5 21 Отговор
    Крайно време е да се спука руския балон.

    22:35 05.01.2026

  • 10 604

    27 1 Отговор
    в оставка ще участва в загробването на БГ без да носи отговорност!

    22:36 05.01.2026

  • 11 Европеец

    27 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питанка":

    Не одобрявам тоя да се бута където българите не са го упълномощили и където не ни е мястото.... На твоя въпрос отговарям: Как като какъв-като плужек на пуделите..... Поне така смятам аз и вероятно моето мнение се различава от автора на статията и от сайта в който тя е публикувана....

    Коментиран от #33

    22:37 05.01.2026

  • 12 Абееееееееййййй лешпер

    20 1 Отговор
    Спри да заробваш България наляво и дясно.Подаде оставка и изчезни като дим.Тоя не престана със золумите

    22:39 05.01.2026

  • 13 Писна ни от този боклук

    25 1 Отговор
    Росен Желязков ! Позор за България е ....

    22:40 05.01.2026

  • 14 Гост

    13 1 Отговор
    Пак се опитват да правят сметки без кръчмаря!

    22:41 05.01.2026

  • 15 Коалиция на желаещите в България

    11 0 Отговор
    Да си пообщуват с хаяшито фейс ту фейс.....

    22:42 05.01.2026

  • 16 Д-р Спок

    14 0 Отговор
    Да си носи вазелин....

    22:42 05.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Железният Росинант

    15 1 Отговор
    Обещавам да върнем тези 1.47милиарда евро кеш за финансиране на украйна, дето ни ги дадохте за да изтеглим и унищожим левовете в обращение

    22:43 05.01.2026

  • 19 дцаколс

    21 1 Отговор
    Стягаи багажа за затвора мръсен ГЕРБ айдук, всички ще желаете да сте в затвора. Некадърник с некадърник ще желаеш само да ти е по лек режима. България не желае да храни бандера фашистите на надрусания наркоман Зеленски. Ако искаш си продаи хотела с водопада и така му даваи да се ере в златни тоалетни. Боклук с боклука ти мръсен.

    22:44 05.01.2026

  • 20 000

    10 1 Отговор
    Как е, приятно ли е в еврозоната? Защо ли роската наскоро подписа за военния шенген? Какво ли става с проекта Три морета - радев дали знае?

    22:46 05.01.2026

  • 21 Жбръц

    20 1 Отговор
    Егати заспалия народ сме ние- българите.Нагодиха си през промени в Конституцията удобна за тях схема.Подава кабинет оставка,но продължава да управлява.Парламента в същия състав,продължава да управлява,защото " сглобката" пак съществува.Така може да се влачат и до средата на годината.Сложиха " юридически белезници на Президент Радев,за да си играят играта.А народа,дори се кефеше.Сега ,същия народ ще плаща и то- милиарди от джоба си,заради късогледството си.И нямаме полезен ход.С протести не става,и това са предвидили- те са на практика в оставка.

    22:46 05.01.2026

  • 22 Премиера е в оставка

    7 1 Отговор
    Правителството си е в оставка. Това не се подразбира , това се изписва другарчета.

    22:46 05.01.2026

  • 23 ПРЕДАТЕЛЯ И В ОСТАВКА

    17 1 Отговор
    Си остава предател.

    22:46 05.01.2026

  • 24 Ало, бозовия

    17 1 Отговор
    Имаш ли заверено от нотариус пълномощно от народа да ни представляваш?
    Нямаш никакви права, фашаго!
    Уволнихме те дисциплинарно!

    22:47 05.01.2026

  • 25 Такива като теб

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    първи ще ги тлякат за назидание на останалите:)

    22:49 05.01.2026

  • 26 Докога

    13 1 Отговор
    Ще ни натрапвате тоя противен наведен сурат......?????????........

    22:49 05.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Нощувка в хотел Хаяши с водопада -230 лв.Една пържола в хотела с водопад -280 лв.

    22:50 05.01.2026

  • 28 Хотелче

    12 0 Отговор
    Тоя като к”ъф, от името на Кого и Какво желае?
    Май Желае Делта Форс, А?
    Ами…

    Коментиран от #30

    22:51 05.01.2026

  • 29 Тодоров

    15 0 Отговор
    Абенекадърник в оставка, не разбра ли и не четеш ли коментари в новинарските сайтове, че българите не сме никакви "ЖЕЛАЕЩИ", а и "НЕМОЖЕЩИ" и "НЕИСКАЩИ" да наливаме пари в тази бездънна каца "Украйна". И какъв нахример Стармър, че трябва да играем по свирката му. Обединеното кралство (Англия, Великобритания) както и да го наричаве, не е член на Европеския съюз. Желязков, ако имаш политически зависимости или дължиш услуги, недей да въвличаш България в загубения вече проект "Украйна". Чехите по-тъпи ли са от ТЕБ, че казаха никакви пари за Украйна. Не ходи в Париж и спести разходи на българския нанъкоплатец. НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ СИ В ОСТАВКА И НЕ ВЗЕМАЙ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА СТРАНАТА. ВЪПРОС НА ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ И НА "ТОПКИ".

    Коментиран от #31, #35

    22:54 05.01.2026

  • 30 Тодоров

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хотелче":

    По-скоро на СПЕЗНАЗА. Да го питат как така като държавен служител (и жена му) получават 8 милиона кредит за луксозен хотел.

    22:59 05.01.2026

  • 31 Кви топки

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тодоров":

    У това мекотело Жалко само ,че ходи да нанася щети на България.....

    23:00 05.01.2026

  • 32 Софиянци

    8 0 Отговор
    Не му давайте на този да излети със самолета . Блокада на летището . Съвсем ще опоскат страната. Со кротце ,со благо и малце кютек . Да не може и в автобус да седне на тлъстия .

    23:01 05.01.2026

  • 33 Съгласен

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Сайта е ясен. Споделем менението ти.

    23:01 05.01.2026

  • 34 В Оставка е

    9 0 Отговор
    Тоя господин , как ще харчи пари от джоба на народа , Наглец.

    23:06 05.01.2026

  • 35 Мокой

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тодоров":

    Той е абсолютен гьонсурат!

    23:06 05.01.2026

  • 36 Този

    7 0 Отговор
    нелигитимник ,няма право да участва никъде!

    23:09 05.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нищо ново

    5 1 Отговор
    Помак вредител!

    23:10 05.01.2026

  • 39 добре ама

    6 0 Отговор
    там се събират жеЛаещите, а този нашият какво ще дири там като е от скимтящите и просто е съгласен.

    23:10 05.01.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    И наш Роско е желаещ... Смех.

    23:29 05.01.2026

  • 41 Смешник

    2 0 Отговор
    А бе тоя плужек Желязков не представлява повече България
    Да отива там от собствено име а и най добре ще бъде да се запише доброволец за Украйна

    23:30 05.01.2026

  • 42 Мммммм

    0 0 Отговор
    С М Е Ш Н И К

    23:35 05.01.2026

