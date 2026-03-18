Иван Демерджиев настоявал за арести на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед

Жесток скандал се задава от МВР. Гражданинът Иван Демерджиев е наредил на главния секретар Георги Кандев да се извършват масови арести в област Кърджали.

Това съобщи 24rodopi.com, като се позова на отлично осведомени източници.

Срещата между двамата е била вчера. Само ден след като Демерджиев се регистрира като водач на листата на „Прогресивна България“ в Кърджали.

Демерджиев със заповеднически тон е обявил, че иска „главите“ на трима общински кметове в Кърджалийско. Той е настоявал да бъдат арестувани кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед.

Целта на Демерджиев е да всее страх в региона и да постигне спечелване на мандат за Румен Радев.

Припомняме, че адвокатът от Пловдив бе „парашутиран“ от Радев като водач на листа в Кърджали.

За арести на едни от най-успешните кметове в региона Демерджиев е говорил още на първата си среща с бизнесмени в региона.

Освен тях "човекът на Радев" е заповядал да се задържат активисти на ДПС под предлог за купуване на гласове. Цялата офанзива на гражданина от Пловдив е с цел гласоподаватели на ДПС да не припарват до секциите в изборния ден, а той да си гарантира влизане в парламента дори със скромен резултат.