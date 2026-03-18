Иван Демерджиев настоявал за арести на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед

18 Март, 2026 20:12 2 105 39

Целта е да се всее страх в региона и да постигне спечелване на мандат за Румен Радев

Иван Демерджиев настоявал за арести на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жесток скандал се задава от МВР. Гражданинът Иван Демерджиев е наредил на главния секретар Георги Кандев да се извършват масови арести в област Кърджали.

Това съобщи 24rodopi.com, като се позова на отлично осведомени източници.

Срещата между двамата е била вчера. Само ден след като Демерджиев се регистрира като водач на листата на „Прогресивна България“ в Кърджали.

Демерджиев със заповеднически тон е обявил, че иска „главите“ на трима общински кметове в Кърджалийско. Той е настоявал да бъдат арестувани кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед.

Целта на Демерджиев е да всее страх в региона и да постигне спечелване на мандат за Румен Радев.

Припомняме, че адвокатът от Пловдив бе „парашутиран“ от Радев като водач на листа в Кърджали.

За арести на едни от най-успешните кметове в региона Демерджиев е говорил още на първата си среща с бизнесмени в региона.

Освен тях "човекът на Радев" е заповядал да се задържат активисти на ДПС под предлог за купуване на гласове. Цялата офанзива на гражданина от Пловдив е с цел гласоподаватели на ДПС да не припарват до секциите в изборния ден, а той да си гарантира влизане в парламента дори със скромен резултат.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На женския пазар.

    50 4 Отговор
    Абе, една жена каза, че сестра ти е ........ !
    Пжа ти доказвай, че нЕмаш сестра ! 😀

    Колко ли още измишльотини ще чуем преди тези избори !? Па и след тЕх !

    20:16 18.03.2026

  • 2 Евроатлантик

    38 7 Отговор
    Така трябва

    20:17 18.03.2026

  • 3 маке

    42 7 Отговор
    Шиши сайтчето пише глупости, сигурно джамбата пак са го пуснали от Карлуково

    20:19 18.03.2026

  • 4 Николов

    23 44 Отговор
    Този е много нагъл и юного нахален, а сега разбирам,че се е самозабравил в желанието си да се докопа до парламента. Кой арестува кметове , когато нямаме правителство? Само заради тези му действия никой не бива да гласува за Радев

    Коментиран от #11, #18, #21

    20:20 18.03.2026

  • 5 Коко

    35 10 Отговор
    Ако гласувате с номер 21, и шиши ще бъде арестуван

    20:21 18.03.2026

  • 6 Дедо Мраз

    41 8 Отговор
    Малко са, цялата прасешка шайка трябва да арестуват.

    20:23 18.03.2026

  • 7 Толкова просто

    21 7 Отговор
    Това е метода на Пеевски. Тя работи. Да кажем че за Кърджали важи българската поговорката,-" С твоите камани по твоята глава"

    Коментиран от #31

    20:25 18.03.2026

  • 8 Ройтерс

    27 8 Отговор
    "отлично осведомени източници." от фабриката за л.на ?
    Мисирлък в действие !

    20:25 18.03.2026

  • 9 Да се арестуват

    28 7 Отговор
    И да ги накарат да ядът Свинско

    20:26 18.03.2026

  • 10 Паричко

    20 5 Отговор
    Кой не е чувал за него?? - БЯХ ТОЧЕН С ПАРИТЕ!!!!!!

    20:27 18.03.2026

  • 11 КОЛ

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Николов":

    Шиши на КОЛ ниКОЛов

    20:28 18.03.2026

  • 12 Ддд

    12 19 Отговор
    Започна се, използването на МВР на ПП-ДБ от Радевите хора.

    20:29 18.03.2026

  • 13 Програмист

    18 8 Отговор
    УДРИ РАДЕВ ПОБЕДА!

    Коментиран от #36

    20:30 18.03.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    19 7 Отговор
    Кви арести бе трябва директно да почват с разстрели!

    Коментиран от #32

    20:32 18.03.2026

  • 15 Сталин

    7 8 Отговор
    Пилота и Мистър Точен с парите са идеалните спасители на България

    20:33 18.03.2026

  • 16 Нов кьор

    9 4 Отговор
    Фишек

    20:35 18.03.2026

  • 17 Митко

    8 1 Отговор
    Едни статии мога да коментирам, а други по една чувствителна тема не. Като не мога да коментирам монтирам не мога да е да давам оценка на коментарите. Изобщо не ми излиза кода от по втори цифри за коментара. Егати свободата на словото и демокрацията, чист фашизъм факти удряте дъното

    20:37 18.03.2026

  • 18 Дядо ви Курти от село пиперково

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "Николов":

    Това ми звучи, като една жена каза на женския пазар...А реално ако погледнем точно така трябва да се действа с мафията герб-дпс...

    20:38 18.03.2026

  • 19 Митко

    7 1 Отговор
    Коментара ми така е осакатен, че сеедно малоумен го е писал

    20:40 18.03.2026

  • 20 Някой

    5 16 Отговор
    Еми да, Радев се оказа просто нова кожа на вълка ПП.

    20:41 18.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    6 6 Отговор
    Сякаш бейовете не принуждаваха населението със страх да гласува за тях.

    20:49 18.03.2026

  • 23 Глупости

    8 0 Отговор
    На търкалета. Много ниско ниво сте, журналята . Една жена каза..
    ..

    20:51 18.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Статията

    8 3 Отговор
    е пълен фейк! Иначе 100% има за какво да ги арестуват тези!

    20:52 18.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майора

    7 8 Отговор
    Видя се що за хора са в Партията на мистър Кеш! Още не станали депутати и министри , а раздават заповеди сякаш са спечелили! Това ли е новият ред и начина за постигане на целите от Радев? Срам и позор!

    20:53 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Toзи такъв тъп и квадратен го чака

    2 1 Отговор
    Toзи такъв тъп и квадратен го чака, че ще се чуди как може да съществува такава геометрична аномалия.

    20:58 18.03.2026

  • 31 Не виждам да е просто

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Толкова просто":

    Пеевски арестувал ли е някого?

    21:00 18.03.2026

  • 32 големдебил

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Аха,и трябва да почнат с теб

    21:03 18.03.2026

  • 33 Гост

    1 0 Отговор
    Лайнохвъргачката в действие

    21:05 18.03.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    А АКО СЕ ОКАЖЕ ЧЕ ТИЯ КМЕТОВЕ СА КРАЛИ ЗЕМИТЕ НА ПОЧИНАЛИ ТУРСКИ И БЪЛГАРСКИ БАБИ И ДЯДОВЦИ
    И ОТ ЕВРОПОМОЩИТЕ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ВЪЗРАСТНИ
    ......
    НАПРАВО ДА ГИ ВЪРЖАТ ПЕТЪК СУТРИНТА НА ЕДИН КОЛ ПРЕД ДЖАМИЯТА И
    ВЕЧЕРТА ПОЛИЦИЯТА ДА МИНЕ ДА ПРИБЕРЕ ТРУПОВЕТЕ :)

    21:06 18.03.2026

  • 35 Кметът

    2 0 Отговор
    Който и кмет да арестуваш - можеш да го застрелаш веднага и все ще има защо.

    21:16 18.03.2026

  • 36 В КАЗАРМАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Програмист":

    Генералът събира редниците:
    - Има ли програмисти?
    Двама излизат.
    - Отивате на гарата има два вагона компютри да се разтоварят.

    21:18 18.03.2026

  • 37 мюсулманин

    2 0 Отговор
    В Кърджали хората се наговарят да гласуват наказателно срещу ДПС , това е обществена тайна .Много ги е яд ,че автентичната партия се превърна в това което е.В Хасково е същата работа .Ако наистина Радев спечели , за гласувалите в Кърждали за 6и6и , хич няма да им е добре

    21:22 18.03.2026

  • 38 Дзак

    2 0 Отговор
    Ако е установена практика на търговия с гласове, защо не са се самосезирали!

    21:27 18.03.2026

  • 39 зоро

    0 0 Отговор
    Те са си за арест , хората им знаят всики мизерии

    21:29 18.03.2026

