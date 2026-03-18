Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза

Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза

18 Март, 2026 20:21 1 326 66

Барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий

Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината.

Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обяви публично във Фейсбук, че е внесено официално искане за повторна съдебномедицинска експертиза. Документът е подписан от петима роднини на загиналите в качеството им на пострадали лица.

Основният фокус на недоволството е насочен към съществуващите експертни заключения, които според близките съдържат логически и физически абсурди. Асенова остро критикува експертизата на Иво Калушев, посочвайки детайли, които поставят под въпрос версията за самоубийство.

Физическа невъзможност: Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.

Мистерия „Ивей“: Близките определят като „най-голямата загадка“ обстоятелствата около смъртта на Ивей. Според тях е невъзможно да си е разкъсал панталона и да произведе два изстрела с две различни оръжия.

Барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий.

„Изумителни неща са се случили... как някой може да постигне това сам – да се простреля два пъти с различни оръжия с изгорени длани?“, пита риторично Асенова в социалните мрежи. Към момента прокуратурата е издала постановления по стари искания на семействата, но новата молба цели да внесе яснота там, където досегашните разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“.

Очаква се държавното обвинение да се произнесе дали ще допусне нови вещи лица, които да анализират специфичните следи по телата и дрехите на загиналите.

Случаят остава под обществено напрежение, тъй като детайлите, изнесени от Ралица Асенова, предизвикват сериозни въпроси за качеството на първоначалните следствени действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 невъзможна битка

    23 14 Отговор
    тук мафията си има държава

    20:23 18.03.2026

  • 2 терзийко дс

    18 6 Отговор
    мълча си

    20:26 18.03.2026

  • 3 Верно ли

    28 31 Отговор
    Тая па, не се спря да обикаля по телевизиите и да иска нещо! Аман от кифли, станали по някаква грешка майки!

    Коментиран от #53

    20:27 18.03.2026

  • 4 А бе

    20 18 Отговор
    Айде,Чупката..

    20:27 18.03.2026

  • 5 Точно така е

    22 11 Отговор
    Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.

    Коментиран от #18

    20:29 18.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    31 26 Отговор
    Тази не се е интересувала от синът си когато е бил жив, сега се сетила Мара да се побара.

    Коментиран от #32

    20:29 18.03.2026

  • 7 Олееееее.....

    19 12 Отговор
    разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“. В света секта от 6 човека няма. Няма и секта която с огнестрелно оръжие да се самоубиват.

    20:36 18.03.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    17 26 Отговор
    Тази "майка" е боклук, както всичкото ппдб!

    20:37 18.03.2026

  • 9 Инспектор Дюдю

    4 4 Отговор
    Като ги погребат,как ще стане тая нова експертиза?!

    Коментиран от #12

    20:38 18.03.2026

  • 10 стоян георгиев

    15 8 Отговор
    Дошли са извънземните убили са ги щото са били много големи будисти и са излетели пак.успели са обаче междувременно да наговорвт цялото наше мвр и прокуратура и са направили фалшиви видеа и фалшиви прощални писма.замесени са в съучастие около 3000 човека плюс извънземните.проста.работа.

    20:39 18.03.2026

  • 11 Обективен

    16 16 Отговор
    Ти ще си дадеш ли детето на 2-3 пръча ,без да си помислиш какво може да му се случи. Тоя май няма и един ден работен. Като има овце да го издържат.
    Та тая проста женица иска да стане известна. Гледах и разни адвокати се завъртяха.те като хиени да изкарат някой лев

    Коментиран от #19

    20:40 18.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Инспектор Дюдю":

    Лесно ще стане ако ги погребат,лошото е че близките искат да ги кремират,което е забранено и по закон в подобна ситуация.не разбирам как се съчетава желанието за повторна експертиза с кремацията?

    20:41 18.03.2026

  • 13 Все си мисля че

    16 0 Отговор
    държавното обвинение не може да се произнася относно дали ще допусне нови вещи лица а съда може да го направи ако роднините го искат. Ама де да знам ... принципно и след години даже есхумация може да поискат ... Никой обаче не споменава дали застраховка живот и къде са имали. Тогава и застрахователят може

    20:41 18.03.2026

  • 14 Механик

    6 17 Отговор
    До скоро по всички медии се изявяваше един "бащата на Сияна", често просто наричан БАЩАТА. Сега се появи и МАЙКАТА.
    Да вземат да се съберат, че по-евтино ще им излиза медийната реклама.
    Дала си сина да "живее помъжки" с едни МЪЖ-ове, а сега реве.

    20:41 18.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Държавно ОПГ

    21 11 Отговор
    Били са измъчвани. Затова на единия е горена брадата, на другия гърба, другите трима с други следи...
    Трябва да се търси експертиза в чужбина, тук никой лекар няма да смее да направи такава и резултатът ще е същият.

    Коментиран от #21, #23, #37

    20:42 18.03.2026

  • 17 12343211

    9 6 Отговор
    Явно става въпрос за национален интерес ,за който доста хора вече знаят и се досещат.

    20:43 18.03.2026

  • 18 Пълна липса на фантазия

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така е":

    Като държиш пистолета вертикално нагоре и си килнеш главата наляво ще получиш дупка отдолу и отляво. Къде се тикате да коментирате събития, които дори не можете да си представите?

    Коментиран от #20

    20:43 18.03.2026

  • 19 стоян георгиев

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "Обективен":

    За съжаление си прав.тия.си прецакаха децата с пълна безотговорност към тях.сега без сраю и сурат се правят на опечалени.жалкп за двете момчета а и за другото дето е било предната любовниця на ламата!тия майки са за затвора,но сега ще платят по друг по жестол начин!наистина големи трагедии,но...това е положението!

    20:43 18.03.2026

  • 20 И колко градуса

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пълна липса на фантазия":

    Можеш да си "килнеш главата наляво" ?

    20:45 18.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Държавно ОПГ":

    Ясно.и как и защо мвр прокуратура съд не са го разбрали като теб? Ти го откри за около две минути...или за по малко?

    20:45 18.03.2026

  • 22 Обективен

    12 9 Отговор
    Хич,не ми пука дали са ги убили или не. За да са убити 6 човека няма да е без нищо. Или наркотици или бащата на някой обезчестен син ги е довършил

    Коментиран от #27

    20:45 18.03.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Държавно ОПГ":

    Да,измъчвани са от извънземни ,които симпатизират на ПП-ДБ!🆗️🐞🤗🕌👍

    20:46 18.03.2026

  • 24 Тити на Кака

    12 10 Отговор
    Да зарежеш детето си в ръцете на група мъже за повече от 10 години, а сега да обвиняваш държавата за последиците от безотговорността си.... това е положението!
    Някой пита ли се защо майката не задава въпроси как така всички от групата / освен Калушев, който е зарадвал майка си с предсмъртно послание и ашладисване във фейса с Ботев/ са се изключили едновременно от контакти с обичните си родители и многобройни приятели?Думичка не са проронили на най-близките си? А сега лудите майки ги описват като мили любимци на всичко живо около тях? Къде са следите от съпротива на предполаганите от вилнеещите майки ужасни убийци? Какво стана с четирите джипа и рояците атевета - те преминават на над 500 метра от имението, със снайпери от тях ли са застреляли всички в слепоочията, а после, пак от 500 метра, са наредили труповете като бирени шишета? Кой въоръжен и подготвен мъж ще допусне някой да го убие като кокошка с изстрел в главата без да окаже съпротива? Къде са следите от престрелката? От атакуващите убийци?
    Къде са?
    Калушев е знаел, че го чака смъртта / ясно е като бял ден от написаното до майка му/ - защо не се е отбранявал? Защо не е скрил някъде момчетата, поне тях да спаси?
    Кой изтри сайтове, профили и всичко що може да бъде заметено, барабар с муцуната на малоумния софийски кмет? Кой запали имението? Външен човек или тримата останали в него, мъкнещи туби от гаража с колите към сградата? Кой и защо разпиля боеприпасите и пелетите, наквасени с бензин във фоай

    20:46 18.03.2026

  • 25 Мара Атанасова

    4 2 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.💋♥️🤣🤗🖕

    Коментиран от #40

    20:47 18.03.2026

  • 26 Внимание, тролове!

    2 5 Отговор
    Вечерно време троловете от гората изпълзяват и почват да се произнасят тук.

    20:47 18.03.2026

  • 27 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Обективен":

    Така е .мисля че ги е убил бонд.джеймс бонд!били са руски агенти!

    Коментиран от #43

    20:47 18.03.2026

  • 28 Дедо Мраз

    7 6 Отговор
    Да се извикат чуждестранни професионалисти. Нашите ако не се продават за пари се продават за много пари.

    20:48 18.03.2026

  • 29 Хахахаха😂😂😂😂

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":

    Българска майка юнашка, дала си детето на педофилите и сега обикаля тв!

    20:48 18.03.2026

  • 30 България

    10 4 Отговор
    България има нужда от инженери, а ни занимават с пропаднали майки даващи си децата на Калуши за духовна практика.
    Математика, физика, програмиране, електроника.
    За да не мрат децата ви в кемпери.

    20:48 18.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Данчо жената е изпратила

    11 10 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Синът да се обучава да стане гмуркач да се гмурка екстремни спортове се казва това. Това са спортове много забавни и обсебващи и можеш и пари да печелиш. Който ги научи трудно се отказва от тях. И са били заедно години. Нищо лошо не се е случило. Живели са малко като отшелници но са били сплотени. СТИГА СТЕ ЗЛОСЛОВИЛИ ОБИЖДАЛИ. ТАМ СА НАМЕРИЛИ НЕЩО. ИЛИ ЗЛАТО ПАРИ ИМАНЕ ИЛИ ПЪТЯ НА ДРОГАТА ТУРЦИЯ БЪЛГАРИЯ СЪРБИЯ ПЪТЯ НА МИГРАНТИТЕ. ЗАГАЗИЛИ СА ЯКО МОЖЕ БИ ЗАЩОТО СА СЕ РАЗПРИКАЗВАЛИ.

    20:51 18.03.2026

  • 33 Записите от дрона им

    11 3 Отговор
    Къде са? Трябва стотици часове да са. А кемпера да не би да е бил без видео регистратор? Сървъра на камерите от хижата къде е? Абсурд да няма он лайн връзка и копия някъде....

    20:52 18.03.2026

  • 34 Данчо жената е изпратила

    5 9 Отговор
    Синът да се обучава да стане ПЕЩЕРНЯК да се гмурка екстремни спортове се казва това. Това са спортове много забавни и обсебващи и можеш и пари да печелиш. Който ги научи трудно се отказва от тях. И са били заедно години. Нищо лошо не се е случило. Живели са малко като отшелници но са били сплотени. СТИГА СТЕ ЗЛОСЛОВИЛИ ОБИЖДАЛИ. ТАМ СА НАМЕРИЛИ НЕЩО. ИЛИ ЗЛАТО ПАРИ ИМАНЕ ИЛИ ПЪТЯ НА ДРОГАТА ТУРЦИЯ БЪЛГАРИЯ СЪРБИЯ ПЪТЯ НА МИГРАНТИТЕ. ЗАГАЗИЛИ СА ЯКО МОЖЕ БИ ЗАЩОТО СА СЕ РАЗПРИКАЗВАЛИ.

    20:53 18.03.2026

  • 35 9689

    7 2 Отговор
    Къде беше лреживе госпожо?

    20:53 18.03.2026

  • 36 Занимавам

    6 2 Отговор
    Занимавам се с платки,
    Знам кое е реално и кое не.
    Бих отишъл на сборището на Сандов, Безуханова, майките просто да им обърша по два шамара.
    Умен човек няма досег до прости хора.
    Те така го направиха.

    20:53 18.03.2026

  • 37 Тити на Кака

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Държавно ОПГ":

    Вземи пищов и шише запалителна течност.
    Намери в някой пуст парк трима въоръжени полицаи.
    Първо ги имобилизирай, после ги изтезавай / така , за кеф, нали ченгетата са боклуци според гении от твоя тип/ после ги запали, за да се мъчат и накрая спокойно ги простреляй в слепоочията и брадичките със собствените им оръжия, като не забравиш да оставиш барутни следи по дланите им.
    Накрая ги подреди един до друг и прати съобщения на майката на единия през телефона му "Това е самоубийство, маменце!".

    Тази работа ще я свършиш с лекота, нали? Щото в халюциниращата ти главица на Петрохан почти така са се случили нещата, с лекота и без следа!

    Коментиран от #57

    20:55 18.03.2026

  • 38 ?????

    9 2 Отговор
    Разбирам я майката че търси някакви доказателства че не тя е виновна че е пратила сина си на смърт при изперкалия педофил и псевдобудист, но ще трябва да живее с този непоносим товар.
    Да е мислила навремето когато е пращала сина си да живее с дърти мъже без нито една жена около тях.

    20:56 18.03.2026

  • 39 жълт половер

    7 2 Отговор
    Това,че тази жена не разбира ,не означава,че има нещо , което не е изяснено!.
    Както казва поговорката"Търси под вола теле!

    20:57 18.03.2026

  • 40 А аз

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мара Атанасова":

    ...на два пръста под очилата...

    20:59 18.03.2026

  • 41 Барутни изгаряния и окървавени длани

    5 5 Отговор
    При самоубийство няма. Не е описано в научната патология още

    21:00 18.03.2026

  • 42 държавното обвинение впрочем

    3 1 Отговор
    Кого обвинява?

    21:03 18.03.2026

  • 43 Обективен

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Да ,бе. Че римска хазна били намерили, че златни жили,че кво ли не. Тоя толкова години не работи и се прави на гуру. Ама докато хората бачкат и се връщат убити от бачкане,тоя пипа малки момченца по дупетата . 7972

    21:04 18.03.2026

  • 44 Абе телефона на Алексей

    3 1 Отговор
    Разкодираха ли го?

    21:04 18.03.2026

  • 45 1111

    6 4 Отговор
    Ясно е,че са убити.Знаели са дълбоко псзена тайна,която не са искали да кажат.Затова са измъчвани и убити.Най-вероятно е свързано с някоя пещера,където са открили нещо.Много професионално извършени убийства.Истината дълбоко се потулва и сега ни заблуждават д някакви секти,педофилия и пр.Нищо подобно.Дори писмото изпратено до майката на Калушев,не е било написано от него.Много добре скълъпено.Жертвите са били измъчвани и убити.Едва ли тези хора биха си вързали кучетата,за да изгрят живи.По-скоро можеха и тях да убият с един куршум.Но не са ги връзвали те.

    Коментиран от #55

    21:05 18.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Важното е да се знае

    6 0 Отговор
    Че преди да се самоубиеш трябва ВИК-то да си поправиш. Задължително да няма течове

    21:06 18.03.2026

  • 48 кукуруку фавла чудна

    3 1 Отговор
    пълна с ламски шоколад

    21:06 18.03.2026

  • 49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ТУИЙН ПИГС
    .....
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ НАУЧАВАМЕ , ТОЛКОВА
    ПО ЧЕРНО И ЗЛОВЕЩО СТАВА :)

    21:09 18.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хихи

    3 1 Отговор
    Незабавно експерти психиатри и психолози да и направят експертиза и да я въдворят....

    21:10 18.03.2026

  • 53 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Толкова ненормални и са и тези, които я канят...

    21:11 18.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "1111":

    не се притеснявай.първо в капачките после пожарче.сам да разбереш

    21:13 18.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Браво!

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Тити на Кака":

    Много "умно", няма спор! Само за едно ще попитам - а ти защо реши (или откъде знаеш??), че извършителят е един, а? Някакво вътрешно инфо или.....? Чудя се само откъде ви намират такива....."умни".

    21:15 18.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жълтото леке

    1 0 Отговор
    Пак изкараха жълтото леке да лъже и маже.

    21:21 18.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Калушевите често ги е нямало в хижата

    0 0 Отговор
    Охрана на 100% е имала обаче. Кой ? Спонсора ВИП Секюрити или Делта гард? Една от тези две фирми имат пълен достъп до камерите дистанционно. Скоростен нет има в района също .....

    21:27 18.03.2026

  • 63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Айде приберете я тази лудата в психиатрията най сетне

    21:33 18.03.2026

  • 64 роднините са прави хората

    0 0 Отговор
    Всички факти навеждат на извода че става дума за чиста „екзекуция" Отделен въпрос е защо толкова време вече целият периметър е блокиран и каква дейност се развива в П-образните сгради във близост?

    21:33 18.03.2026

  • 65 Мда

    0 0 Отговор
    Майката да беше питала Сашка и Сендов! Бяха с нея на протест! Майката да пита Вася кмета, далавера за колко милиони се е подготвяла там? Вася, Денкофф, Сашка , Румето Бъчварова все отбор юнаци! А иначе, момчето да почива е мир и дано е в един по добър свят

    21:34 18.03.2026

  • 66 Шефката

    0 0 Отговор
    на плоскоземците се обади.
    Как сте плоскоземци, шават ли мамници под леглата ви?

    21:35 18.03.2026

