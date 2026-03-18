Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза

Трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината.
Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обяви публично във Фейсбук, че е внесено официално искане за повторна съдебномедицинска експертиза. Документът е подписан от петима роднини на загиналите в качеството им на пострадали лица.
Основният фокус на недоволството е насочен към съществуващите експертни заключения, които според близките съдържат логически и физически абсурди. Асенова остро критикува експертизата на Иво Калушев, посочвайки детайли, които поставят под въпрос версията за самоубийство.
Физическа невъзможност: Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.
Мистерия „Ивей“: Близките определят като „най-голямата загадка“ обстоятелствата около смъртта на Ивей. Според тях е невъзможно да си е разкъсал панталона и да произведе два изстрела с две различни оръжия.
Барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий.
„Изумителни неща са се случили... как някой може да постигне това сам – да се простреля два пъти с различни оръжия с изгорени длани?“, пита риторично Асенова в социалните мрежи. Към момента прокуратурата е издала постановления по стари искания на семействата, но новата молба цели да внесе яснота там, където досегашните разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“.
Очаква се държавното обвинение да се произнесе дали ще допусне нови вещи лица, които да анализират специфичните следи по телата и дрехите на загиналите.
Случаят остава под обществено напрежение, тъй като детайлите, изнесени от Ралица Асенова, предизвикват сериозни въпроси за качеството на първоначалните следствени действия.
Коментиран от #53
20:27 18.03.2026
5 Точно така е
Коментиран от #18
20:29 18.03.2026
Коментиран от #32
Коментиран от #32
20:29 18.03.2026
Коментиран от #12
20:38 18.03.2026
Та тая проста женица иска да стане известна. Гледах и разни адвокати се завъртяха.те като хиени да изкарат някой лев
Коментиран от #19
20:40 18.03.2026
12 стоян георгиев
До коментар #9 от "Инспектор Дюдю":Лесно ще стане ако ги погребат,лошото е че близките искат да ги кремират,което е забранено и по закон в подобна ситуация.не разбирам как се съчетава желанието за повторна експертиза с кремацията?
20:41 18.03.2026
Да вземат да се съберат, че по-евтино ще им излиза медийната реклама.
Дала си сина да "живее помъжки" с едни МЪЖ-ове, а сега реве.
16 Държавно ОПГ
Трябва да се търси експертиза в чужбина, тук никой лекар няма да смее да направи такава и резултатът ще е същият.
Коментиран от #21, #23, #37
20:42 18.03.2026
18 Пълна липса на фантазия
До коментар #5 от "Точно така е":Като държиш пистолета вертикално нагоре и си килнеш главата наляво ще получиш дупка отдолу и отляво. Къде се тикате да коментирате събития, които дори не можете да си представите?
Коментиран от #20
20:43 18.03.2026
19 стоян георгиев
До коментар #11 от "Обективен":За съжаление си прав.тия.си прецакаха децата с пълна безотговорност към тях.сега без сраю и сурат се правят на опечалени.жалкп за двете момчета а и за другото дето е било предната любовниця на ламата!тия майки са за затвора,но сега ще платят по друг по жестол начин!наистина големи трагедии,но...това е положението!
20:43 18.03.2026
До коментар #16 от "Държавно ОПГ":Ясно.и как и защо мвр прокуратура съд не са го разбрали като теб? Ти го откри за около две минути...или за по малко?
20:45 18.03.2026
Коментиран от #27
До коментар #16 от "Държавно ОПГ":Да,измъчвани са от извънземни ,които симпатизират на ПП-ДБ!🆗️🐞🤗🕌👍
20:46 18.03.2026
24 Тити на Кака
Някой пита ли се защо майката не задава въпроси как така всички от групата / освен Калушев, който е зарадвал майка си с предсмъртно послание и ашладисване във фейса с Ботев/ са се изключили едновременно от контакти с обичните си родители и многобройни приятели?Думичка не са проронили на най-близките си? А сега лудите майки ги описват като мили любимци на всичко живо около тях? Къде са следите от съпротива на предполаганите от вилнеещите майки ужасни убийци? Какво стана с четирите джипа и рояците атевета - те преминават на над 500 метра от имението, със снайпери от тях ли са застреляли всички в слепоочията, а после, пак от 500 метра, са наредили труповете като бирени шишета? Кой въоръжен и подготвен мъж ще допусне някой да го убие като кокошка с изстрел в главата без да окаже съпротива? Къде са следите от престрелката? От атакуващите убийци?
Къде са?
Калушев е знаел, че го чака смъртта / ясно е като бял ден от написаното до майка му/ - защо не се е отбранявал? Защо не е скрил някъде момчетата, поне тях да спаси?
Кой изтри сайтове, профили и всичко що може да бъде заметено, барабар с муцуната на малоумния софийски кмет? Кой запали имението? Външен човек или тримата останали в него, мъкнещи туби от гаража с колите към сградата? Кой и защо разпиля боеприпасите и пелетите, наквасени с бензин във фоай
20:46 18.03.2026
27 стоян георгиев
До коментар #22 от "Обективен":Така е .мисля че ги е убил бонд.джеймс бонд!били са руски агенти!
Коментиран от #43
20:47 18.03.2026
До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":Българска майка юнашка, дала си детето на педофилите и сега обикаля тв!
20:48 18.03.2026
30 България
Математика, физика, програмиране, електроника.
За да не мрат децата ви в кемпери.
20:48 18.03.2026
32 Данчо жената е изпратила
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Синът да се обучава да стане гмуркач да се гмурка екстремни спортове се казва това. Това са спортове много забавни и обсебващи и можеш и пари да печелиш. Който ги научи трудно се отказва от тях. И са били заедно години. Нищо лошо не се е случило. Живели са малко като отшелници но са били сплотени. СТИГА СТЕ ЗЛОСЛОВИЛИ ОБИЖДАЛИ. ТАМ СА НАМЕРИЛИ НЕЩО. ИЛИ ЗЛАТО ПАРИ ИМАНЕ ИЛИ ПЪТЯ НА ДРОГАТА ТУРЦИЯ БЪЛГАРИЯ СЪРБИЯ ПЪТЯ НА МИГРАНТИТЕ. ЗАГАЗИЛИ СА ЯКО МОЖЕ БИ ЗАЩОТО СА СЕ РАЗПРИКАЗВАЛИ.
20:51 18.03.2026
36 Занимавам
Знам кое е реално и кое не.
Бих отишъл на сборището на Сандов, Безуханова, майките просто да им обърша по два шамара.
Умен човек няма досег до прости хора.
Те така го направиха.
20:53 18.03.2026
37 Тити на Кака
До коментар #16 от "Държавно ОПГ":Вземи пищов и шише запалителна течност.
Намери в някой пуст парк трима въоръжени полицаи.
Първо ги имобилизирай, после ги изтезавай / така , за кеф, нали ченгетата са боклуци според гении от твоя тип/ после ги запали, за да се мъчат и накрая спокойно ги простреляй в слепоочията и брадичките със собствените им оръжия, като не забравиш да оставиш барутни следи по дланите им.
Накрая ги подреди един до друг и прати съобщения на майката на единия през телефона му "Това е самоубийство, маменце!".
Тази работа ще я свършиш с лекота, нали? Щото в халюциниращата ти главица на Петрохан почти така са се случили нещата, с лекота и без следа!
Коментиран от #57
20:55 18.03.2026
Да е мислила навремето когато е пращала сина си да живее с дърти мъже без нито една жена около тях.
20:56 18.03.2026
Както казва поговорката"Търси под вола теле!
20:57 18.03.2026
До коментар #25 от "Мара Атанасова":...на два пръста под очилата...
20:59 18.03.2026
43 Обективен
До коментар #27 от "стоян георгиев":Да ,бе. Че римска хазна били намерили, че златни жили,че кво ли не. Тоя толкова години не работи и се прави на гуру. Ама докато хората бачкат и се връщат убити от бачкане,тоя пипа малки момченца по дупетата . 7972
21:04 18.03.2026
Коментиран от #55
21:05 18.03.2026
49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ НАУЧАВАМЕ , ТОЛКОВА
ПО ЧЕРНО И ЗЛОВЕЩО СТАВА :)
21:09 18.03.2026
53 хихи
До коментар #3 от "Верно ли":Толкова ненормални и са и тези, които я канят...
21:11 18.03.2026
55 1488
До коментар #45 от "1111":не се притеснявай.първо в капачките после пожарче.сам да разбереш
21:13 18.03.2026
57 Браво!
До коментар #37 от "Тити на Кака":Много "умно", няма спор! Само за едно ще попитам - а ти защо реши (или откъде знаеш??), че извършителят е един, а? Някакво вътрешно инфо или.....? Чудя се само откъде ви намират такива....."умни".
21:15 18.03.2026
