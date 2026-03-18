Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза

Трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината.

Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обяви публично във Фейсбук, че е внесено официално искане за повторна съдебномедицинска експертиза. Документът е подписан от петима роднини на загиналите в качеството им на пострадали лица.

Основният фокус на недоволството е насочен към съществуващите експертни заключения, които според близките съдържат логически и физически абсурди. Асенова остро критикува експертизата на Иво Калушев, посочвайки детайли, които поставят под въпрос версията за самоубийство.

Физическа невъзможност: Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.

Мистерия „Ивей“: Близките определят като „най-голямата загадка“ обстоятелствата около смъртта на Ивей. Според тях е невъзможно да си е разкъсал панталона и да произведе два изстрела с две различни оръжия.

Барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий.

„Изумителни неща са се случили... как някой може да постигне това сам – да се простреля два пъти с различни оръжия с изгорени длани?“, пита риторично Асенова в социалните мрежи. Към момента прокуратурата е издала постановления по стари искания на семействата, но новата молба цели да внесе яснота там, където досегашните разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“.

Очаква се държавното обвинение да се произнесе дали ще допусне нови вещи лица, които да анализират специфичните следи по телата и дрехите на загиналите.

Случаят остава под обществено напрежение, тъй като детайлите, изнесени от Ралица Асенова, предизвикват сериозни въпроси за качеството на първоначалните следствени действия.