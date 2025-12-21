Новини
България »
Венелин Петков с истината за Цънцарова, bTV, Пеевски, Борисов и цензурата!

Венелин Петков с истината за Цънцарова, bTV, Пеевски, Борисов и цензурата!

21 Декември, 2025 09:26 3 761 64

  • венелин петков-
  • бтв-
  • мария цънцарова-
  • уволнение-
  • свобода на медиите

Подготвяше се почвата. Това е стандартен модел. Това решение не е взето в София, категоричен съм. Това решение е взето също без да се отчетат реалностите в България

Венелин Петков с истината за Цънцарова, bTV, Пеевски, Борисов и цензурата! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дългогодишният журналист и бивш директор „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV Венелин Петков говори ексклузивно за "Седмицата на Дарик", след като стана ясна новината, че водещата на сутрешния блок на телевизията Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир. Венелин Петков открехна завесата и разкри истината ца Цънцарова, bTV, Делян Пеевски и Бойко Борисов и цензурата!

„bTV ни казва, че има пиар отдел, пред който е възложена невъзможната мисия да се заметат последствията от поредното неадекватно решение. Сваля се от ефир знаково лице, което е против нуждата в момента на обществото. Имаме протести и ще продължи да има, в този момент излиза компанията, която притежава bTV, да се раздели с едно от знаковите си лица. Пиар отделът има невъзможната задача да овладее ситуация, която е извън контрол“, заяви Венелин Петков.

„Не мисля, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са били изненади. Кампанията в жълто-кафявите медии за това да бъде свалена Мария Цънцарова от екран е отдавна. Подготвяше се почвата. Това е стандартен модел. Случва се всеки път преди всяко знаково сваляне от ефир на журналист в голяма медия“, каза още той.

„Писанията относно кой кога става и отива на работа – не е нещо ново. В случая на Мария все пак активното мероприятие се свежда до глупости, написани в кафявите медии. Тя е свалена от екран точно в навечерието на Коледа. Това е практика на компанията, притежаваща bTV. Това се случи на мен, случи се на колегите от Словения и Словакия. В това няма нищо ново и необичайно. Това е знак за нещо, което зрителите не разбират. Аз мога да го обясня. Всички зрители трябва да знаят, че bTV Media Group не е самостоятелна компания, която взима самостоятелни решения. Решенията не се взимат в София, а в Прага, където е централата на тази компания. Това е практика още от времето, в което аз бях „Директор новини, актуални предавания и спорт“ в bTV. Сега съм сигурен, че най-вероятно всички ключови решения, особено кой ще бъде видима фигура в ефир, се взимат в централата на компанията в Прага. Тук всички плюят bTV, но проблемът не е в bTV, а в собственика на тази компания и нещата и лицата, които не се виждат в ефира“, заяви Петков.

„За централата в Прага свалянето на един водещ от ефир е бизнес решение с бизнес последствия. За хората в Прага сътресенията, които последваха това решение, не са ясни. Тези хора не са наясно с обстановката в България изцяло. Вълната от протести и сътресения от 2012 година не е ясна на хората в Прага, които взимат решенията. Това решение може да доведе до сътресения в самата bTV и гледаемостта на предаванията. Това решение не е взето в София, категоричен съм. Това решение е взето също без да се отчетат реалностите в България. Това решение е знак за взаимоотношение между собственици на компанията и хората, от които зависи този бизнес да върви. Дали е Пеевски, Борисов или друг – това не мога да го заявя, но е знак за това“, коментира Венелин Петков.

„Ако Пеевски е човекът, който диктува кой бизнес ще е успешен или може да бъде сринат. Ако това е усещането за Пеевски, то да, категорично има усещане за Пеевски в bTV.“

„Откакто не съм в bTV, аз забелязвам, че там има срив на журналистиката на първо място. Няма да дискутирам забавните предавания. От гледна точка на журналистиката – тя на практика изчезна в bTV и бе заменена от инфотеймънт и политическа пропаганда. Ако Мария Цънцарова е лицето на това, което е останало в bTV, и медията се опитва да се раздели с нея – това е покъртително. Ако се махне публицистиката, остават само новините. Там има нула оригинални журналистически разследвания. Журналистика не се прави в студийна среда, а на терен. Последният истински силен разследващ репортаж в bTV бе на Мария Цънцарова преди 5 години. Това е последното сериозно разследване, което е направено в bTV“, коментира Петков.

„Последното разследване на bTV беше в последните ми месеци на директор и си спомням през какви премеждия сме преминали, за да види това разследване бял свят. Директорът на новините е между чука и наковалнята винаги. Той е равен по ранг с директорите на продажби, програма и юридическия отдел. През 2020 година всички рекламни договори бяха спрени. Изчезнаха рекламите в телевизиите. В NOVA имаше съкращения, в bTV нямаше. Единственият рекламодател в bTV в тази брутална година бе „Кредисимо“. В течение на това разследване се оказа, че „ХелпКарма“ и „Кредисимо“ са въвлечени. Имаше имейли и в един момент се оказа, че „ХелпКарма“/„Кредисимо“ ще прекратят рекламния си договор, ако разследването продължи. Тогава имаше скандали с директора на продажбите, защото това му е работа. Но за мен трябваше да бъдат показани злодеянията, които да бъдат прекратени. Разследването на Мария бе многопластово и изп. директор трябваше да вземе решение. Той искаше да е само юридически издържано. Мария го направи така, след това бе излъчено. Това е журналистика – не е задължително винаги да бъде политическо едно разследване.“

„След като ме отстраниха от bTV, една група от хора изчезнаха. Гена Трайкова напусна, защото не можа да се примири със ситуацията, а Валя Гиздарска бе уволнена. Това са били най-близките до моята позиция хора. Когато напусках bTV, казах, че зимата идва. Те се примириха и с Хекимян. Зимата в bTV продължава вече 5 години. Това е покъртително, което се случва. Това е проблемът със зимата в bTV, но и в NOVA е същата история. В БНТ е също по този начин, макар че БНТ е обществена телевизия и се финансира с нашите данъци“, заяви Венелин Петков.

„Раздялата между мен и bTV беше очевидно част от сделката за смяната на собствеността. В момента, в който бе сключена сделката, това предизвика промяна на всички нива. Изпълнителният директор Флориан Скала отказа категорично да се занимава с това. Едно от първите мениджърски решения беше отстраняването на „Директор новини, актуални предавания и спорт“, както и на „Директор Новини“. Аз дочух, че ще бъда отстранен от понеделник в петък и от понеделник новият директор ще бъде Антон Хекимян. Така и стана. Дали ще практикуваш активно журналистика и дали ще се занимаваш с инфотеймънт – това зависи от политиката на медията. Като отстраниш директора, който вярва в принципите на активната журналистика – това е знак. В bTV виждаме една осакатена редакция, която се занимава само с информация и не предизвиква обществена реакция, каквато ѝ е ролята“, коментира Венелин Петков.

„Работата на журналистите е активно да търсят, да изваждат на бял свят лоши практики и закононарушения и обществото да има достъп до тази информация, за да си извади съответните изводи. Това го няма“, категоричен е Венелин Петков.

„Мария Цънцарова е последното лястовиче в една осакатена редакция. Тя показа на собствениците на тази компания, че това, което са решили да правят, не трябва да се прави така. bTV от самото си създаване беше журналистическа телевизия, която години наред се славеше като такава. bTV излизаше като най-надежден източник на информация за българските граждани. bTV се превърна в нещо друго. Тя вече не е телевизията, за която хората са свикнали да бъде доверен източник на информация“, заяви той.

„Не намирам пристрастия у Мария, защото тя има специфичен и агресивен стил, който се забелязва и към хора, към които се очаква тя да бъде пристрастна. Аз не съм съгласен с тези твърдения – тя не е пристрастна. Тя е силно емоционална и има специфичен стил на водене и това до голяма степен определя големия интерес към всички платформи, а не само към ефира“, коментира Венелин Петков.

„Ако трябва да съветвам колегите, аз не бих ги посъветвал да дават интервюта, където и да е, защото имат още договори с тази компания. Това, че някой иска да ги намери и да кажат три приказки, няма да доведе до нищо добро нито за тях, нито за средата, в която живеем. Това, че имаме пиар съобщение, е опит да се оправдае едно неадекватно решение на собствениците. Всичко това, което виждаме, в момента вече се е случвало и в NOVA, и в bTV.“

„Ани Цолова бе свалена по абсолютно същия начин от NOVA. Стана смешка, защото казаха, че ще направи лайфстайл предаване. Тя запази джентълменско мълчание, а впоследствие се разбра, че е напуснала телевизията. Това, което се случи тогава в NOVA, е същото, което сега се случва с Цънцарова и Йочев. През 2013 година Ани Цолова и Виктор Николаев, в обстановка на масови протести, по абсолютно същия начин с бившия премиер Пламен Орешарски, в един момент, ден-два след въпросното интервю, това нещо води до решението тогава на bTV да ги свали от екран посред вълна от масови протести с обяснението, че били уморени и имат нужда от ваканция. Тези хора изчезнаха от ефира. Това бе непосилна задача отново за един пиар отдел. Същата история се случва през 5–6 години. Свидетели сме на една и съща ситуация с един и същ тип хора, които си изпълняват професионалната мисия, справят се добре и по тази причина ги свалят от екран. Ани, когато беше в NOVA, също не я уволниха – просто я свалиха от екран. През 2025 година абсолютно същото се случва с Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Точно в обстановка на протести компанията настъпва същата мотика, без да си дава сметка какви могат да са последствията“, заяви Венелин Петков.

„Да не забравяме, че идват избори и не е изключен вариант да предстои бизнес транзакция като продажба на bTV или „Йеттел“. Това не бива да го изключваме също като възможност“, заяви още той.

„В националните телевизии не се практикува журналистика, а информация и политически пиар. Журналистите, които искат да се занимават с журналистика, няма как да го правят това. Не ме изненада, че bTV отрази протеста пред сградата. Канна Рачева е една от малкото колеги, които са си на мястото. Когато всички други ги е страх да си покажат нослетата, изпращат колегата Канна Рачева. Поздравления за нея. На първите протести нямаше нито един български екип с телевизионна камера на протеста. На втория протест от bTV изпратиха Канна Рачева отново да им измие срама“, каза Петков.

„Липсва ми професията ми. Благодарение на поведението на Борисов, Пеевски и още няколко персонажа, аз и още доста хора не можем да си практикуваме професията, която е важна и значима в едно общество. Кой има нужда от още един подкаст. За мен няма смисъл да правя подкаст. Работата в журналистическа редакция е важна и е скъпо занимание. Когато няма ресурс, журналистиката страда и не може да бъде проведена по начина, по който се прави. Така остава реалността на пещерните подкасти, при които двама души застават и говорят едни работи на едни микрофони – това е евтиният вариант. За съжаление, в това се превръщат националните телевизии“, заяви Венелин Петков пред Божидар Русев.

„Липсва ми професията ми. Благодарение на поведението на Борисов, Пеевски и още няколко персонажа, аз и още доста хора не можем да си практикуваме професията, която е важна и значима в едно общество. Кой има нужда от още един подкаст. За мен няма смисъл да правя подкаст. Работата в журналистическа редакция е важна и е скъпо занимание. Когато няма ресурс, журналистиката страда и не може да бъде проведена по начина, по който се прави. Така остава реалността на пещерните подкасти, при които двама души застават и говорят едни работи на едни микрофони – това е евтиният вариант. За съжаление, в това се превръщат националните телевизии“, заяви Венелин Петков пред Божидар Русев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресаващо!

    53 27 Отговор
    Двамата Мазни и Дебели екземпляра, простата Тиква Борисов и Пеевски не обичат младите и честни журналисти. И двамата обичат само шум от народни пари и пълнят банковите си сметки.

    09:32 21.12.2025

  • 2 глоги

    5 4 Отговор
    Дългогодишният журналист и бивш директор НА предаванията:„Новини, актуални предавания и спорт“ ...

    09:35 21.12.2025

  • 3 Бонев

    47 7 Отговор
    бТВ си е тв за поръчки и пиар за ппдб.След змийчето Цънцарова ще назначат някоя друга Цънцарова.

    Коментиран от #25

    09:35 21.12.2025

  • 4 Любопитен

    51 8 Отговор
    Смяната на собствеността доведе до махане на либералните опорни точни и журналисти, които ги подкрепят все едно са партийни активиски и това е покъртително?! Цънцарова няма да липса на никого освен на гостите от ПП-ДБ, които постоянно кани и сега поканите към много от тях ще пресъхнат точно както водата в Плевен през лятото...

    09:35 21.12.2025

  • 5 Фейк на часа

    48 8 Отговор
    Не можах да прочета целия пасквил.
    Нека да ви формулирам драмата с уволнението на мисирката Цънцарова - тя си вярваше, че каквито нарушения на журналистическата етика да прави, то тя е неприкосновена поради позицията, която защитава, а тя си мисли, че това е позицията на силните на деня.
    В БНР има подобна на нея, нарича се Силвия Великова, която си прави каквото иска в радиото, но никой не я докосва защото се знае, че е човек на жълтопаветниците. Назначила е в радиото цялата си рода, дори имаше случай неин роднина да набие служител в радиото и последствията са никакви вместо съд и затвор.

    09:37 21.12.2025

  • 6 Боздуган

    32 7 Отговор
    Бля, бля компот с праз и хляб. Кажи ясна, мъжка, чесна позиция с три изречения. Какви са тия безкрайни демагогски локуми от които нищо не е ясно.

    09:39 21.12.2025

  • 7 Е НЯКОИ ТУК

    12 3 Отговор
    Които се ПЕНЯВИТЕ и не внимавате в това което пишат другите сега разбрахте ли какво е ставало става там. Двете близнета са овладяло и ТВ ТАТА. НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ ЧЕ Пепенката и дебенцата ТРЯБВА и те да обсебват И ПОДМЕНЯТ ВСИЧКО СЪС СВОИ ХОРА. Всичко и всички само истината и да работят за народа.

    09:40 21.12.2025

  • 8 Йеронимус БОШ

    10 2 Отговор
    Като си пееш Пенке ле , кой ли те слуша ! ................народен фолклор !

    09:40 21.12.2025

  • 9 Луд

    15 3 Отговор
    То в България никакви решения не се вземат ,всичко идва от чужбина и от посолства. 500 г приятелско посищение / присъствие остава в днк то .

    09:40 21.12.2025

  • 10 Цънцарова е

    25 6 Отговор
    продажна соросоиди на душица,продала са дребни пари!

    09:42 21.12.2025

  • 11 Най-краткият виц

    28 7 Отговор
    Цитат: „Мария Цънцарова е последното лястовиче в една осакатена редакция." - - - Тоя е бил на някакви субстанции когато е писал горното.

    09:42 21.12.2025

  • 12 Децимация

    18 4 Отговор
    Гадните , лоши и отвратителни комунисти какви ги вършиха !!! Пак то сега се оказва , че и Добрите , Чудесни и Либерални НОВИ ДЕМОКРАТИ ги вършат същите мизерии , че даже и още по-лоши !
    Ами сега ?

    09:43 21.12.2025

  • 13 Повече от трите мисирки

    18 5 Отговор
    Водопад от логорея , ред сополи ,ред сълзи. Изброените сор-осоиди от години разнасят смрад от екрана. Като е гооУм професионалист да си направи канал и да си плещи шорошоизми. Тия дето имат талант си направиха сайтове и канали и хората ги гледат и слушат , даже повече от трите мисирски телевизии.

    09:43 21.12.2025

  • 14 Моторна резачка

    19 3 Отговор
    бТВ и Нова не са национални телевизии, а комерсиални и поради липсата на адекватна регулация, могат да си правят каквото си искат, обаче новините по обществената БНТ на майчин, лелин и еврогербав език идват мааалко в повече.

    09:43 21.12.2025

  • 15 СЕМ

    24 1 Отговор
    Продажници сте си цялото БТВ

    09:44 21.12.2025

  • 16 хер ФЛИК

    26 4 Отговор
    Само не изкарвайте Цънърката някакъв велик журналяга , борещ се за правда и свобода ! Момичето не ставаше. То беше напъване , гримаси , пънене да си повече от това , което си и което можеш !
    Нито ще е ПЪРВАТА , нито ПОСЛЕДНАТА !

    09:45 21.12.2025

  • 17 Предложение

    19 4 Отговор
    След като си мислите, че вие жълтопаветните журналисти сте много кадърни, никой не ви пречи да си направите един канал в YouTube и да печелите пари от своя професионализъм. Нека Цънцарова да излезе на свободния пазар, а не да взема едни готови 30 000 на месец.

    09:45 21.12.2025

  • 18 Питам:

    19 2 Отговор
    Мария, явно ти плащат на ред, защото повтаряш цели пасажи!

    09:46 21.12.2025

  • 19 дебеЛ Лебед

    10 2 Отговор
    За да бъде всичко ясно и разбрано - добре е да се каже и каква заплата е вземала таз Мария с фамилия Цънцарова !

    Коментиран от #23

    09:46 21.12.2025

  • 20 Митьо Зъркела

    6 5 Отговор
    Тази Прага втори кремлин. Би ти ви, енерго про, и разни там други паразити. Едните точат парите на народа, другите наливат лимонада в ушите. Идва време за камъни и дърве.

    09:47 21.12.2025

  • 21 БаГо

    8 1 Отговор
    В последното и предаване беше много агресивна и назидателна. Интервюираше някакъв нагъл политик. Телевизия не гледам. За пръв път я гледах и чух името и. Ми няма да ми липсва.

    09:49 21.12.2025

  • 22 Смях и Сеир

    12 1 Отговор
    Нивото на журналистиката у нас е трагично. Дори е трудно да се каже , че имаме журналисти. Те се превърнаха в ниско наведени слуги на силните на деня тулупи и шищковци ! Мария не е изключението !

    09:49 21.12.2025

  • 23 В интернет се пише за това

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "дебеЛ Лебед":

    Заплатата на Цънцарова е била между 25000 и 30000 лева на месец. Затова е целия вой.

    Коментиран от #33

    09:49 21.12.2025

  • 24 Гошо

    9 1 Отговор
    Аз не мога да си обясня защо си мислите ,че някой го интересува /освен журналистите и то не всички/тая Цънцарова ли Цинцарова ли е

    09:50 21.12.2025

  • 25 Предложение

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бонев":

    Абе тая женичка що не си я вземан в сектата ,много ще им пасне на визията.

    09:51 21.12.2025

  • 26 Двуок ЦИКЛОП

    6 0 Отговор
    Виждали ли сте как тези журналисти се вцепеняват , когато трябва да питат нещо , хора като ББ и ДП ? От тях струи страх , уплах , слугинаж и загуба на памет.

    09:51 21.12.2025

  • 27 Файърфлай

    13 2 Отговор
    Много добре,че са я уволнили ! Тая да не е Лайза Минели ! С едни политици се държеше като кобра,готова да ги ухапе,с други се разтапяше от умиление,като захарен памук.Това е абсолютно непрофесионално ! И много и здраве от моряците от кораба Царевна" за които тая лъга като...възрастна ромка.

    09:52 21.12.2025

  • 28 Бих казал…

    5 2 Отговор
    Новата Миролюба Бенатова

    Коментиран от #32

    09:53 21.12.2025

  • 29 Реалностите

    8 0 Отговор
    Не се вълнувайте в медиите няма добри герои и това е откак ВАЦ съществуваше😉
    Теглете им една на всички миcиpки и мислете с главите си иначе за какво са ви😉

    09:54 21.12.2025

  • 30 Защо мислите, че сте незаменими

    6 0 Отговор
    Кадри много, не сте само вие. Трябва да свикнете, идва ново поколение, с нов поглед върху развитието на обеството. Така че, спрете да се самоизтъквате. Разберете, че живота е в постоянна промяна.Тези, кооито не се съобразяват с промените в обществените нагласи, трябва да си отидат, без плач и емоции.

    Коментиран от #34

    09:56 21.12.2025

  • 31 Обиден бивш директор

    8 1 Отговор
    Защитава една мизерия. На всички е ясно, че тая отроватне е за този стол.
    Добре, че я махат. Няма да ни липсва!

    09:56 21.12.2025

  • 32 Бенатова е недостижима

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бих казал…":

    Влизала е в леглата на най-големите престъпници в България, дори се говори, че е ходила в Банкя. И тя си мислеше, че е недостижима, но когато удари 40-ка вече бе заместена от други и се наложи да кара такси в София. Цънцарова е толкова некадърна, че даже и такси не може да кара.

    09:58 21.12.2025

  • 33 Какво произвежда това нещо?

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "В интернет се пише за това":

    Четда взима такава заплата? Да четеш нещо, което друг ти го еинаптсал? А повдението и пристрастията към събеседниците е под всякакви етични норми!

    Коментиран от #38

    10:00 21.12.2025

  • 34 Аз мога да направя екип за един ден

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защо мислите, че сте незаменими":

    От онези, които имат канали в YouTube, дори ще включа хора с противоположни политически позиции и ще направя БТВ най-гледаната в България. Но, не им изнася.

    10:01 21.12.2025

  • 35 Нищоново

    6 0 Отговор
    Цънцарова е поръчкова миска, агитаторка и пропагандаторка. Добре е, че се напомни историята за Хелпкарма и Кредисимо в навечерието на Коледа - беше много шум за нищо. Но със сигурност изпари желанието на много българи да участват в бизнеса на "благотворителите".

    10:04 21.12.2025

  • 36 Факт

    3 1 Отговор
    Ама ХелпКарма беше оправдана от всички съдебни инстанции, а Кой поръча на Цънцърова да направи това" разследване" мисля, че на площада още стои едно прасе. Сега много интересно, как изведнъж е станала неудобна за мафията.

    10:04 21.12.2025

  • 37 Факт

    6 0 Отговор
    Защо ни занимават с някакви служби, където се назначават хора само с ходатайство и пари!

    10:05 21.12.2025

  • 38 Единствено

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Какво произвежда това нещо?":

    Органична тор за градината 👀

    10:06 21.12.2025

  • 39 Р Г В

    3 0 Отговор
    Хей ти ревльо , в държавата закриха десетки заводи , предприятие , Т Е Ц , рудници и т.н. Работещите се преквалифицираха и си изхранват семействата . Последвайте примера им ,като се има предвид че малцина от колегите ви са завършили редовно журналистика в С У . а са възпитаници на Стопанска академия Свищов, БСУ , Югозападен у-тет и др. със специалности соц.педагогика , бълг.филология , икономика ,администрация и тем подобни . Но паричките в медиите са около 7-8 хил.лв. месечно а не 3-4 Хил. лв. навън. За това ревете като на умряло,.

    10:08 21.12.2025

  • 40 Гост

    2 0 Отговор
    Истинско разследване е малко пресилено! Истинско ще е когато разследвате действащ политик и му разследвате всички далавери, шкафове, барселони, хотели, палати, яхти, самолети. Тогава! Всичко друго е за залъгалка

    10:08 21.12.2025

  • 41 венелине,

    3 0 Отговор
    това решение е взето от собственик на частна фирма! Все едно ти да ми кажеш кого да оставя и кого да уволня от моите служители! Май се взехте много на сериозно, това ми сирките!

    10:12 21.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Питар

    2 1 Отговор
    И тоя май не знае какво говори.
    Борисов му пречел да си намери работа.
    Звучи много нелепо.

    10:13 21.12.2025

  • 44 Не съм гледал Цънцарова

    3 1 Отговор
    Единственото, което съм гледал беше запис от някакво предизборно предаване с Костадинов, където се караха много грозно и това се превърна в някакъв всенароден сеир. Изключително непрофесионално поведение и нисък интелект от нейна страна. Тя е толкова примитивна, че там постигна противоположниете резултати и спечели поне 5-6% повече за Възраждане.

    10:13 21.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Фен

    1 1 Отговор
    Много надценявате Пеевски. БлекРок явно се ориентирът към Тръмп. А те са най-големият рекламодател. И на журналистите, слуги на Демократическата партия им идва краят.

    10:14 21.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тука Има

    2 0 Отговор
    Цензура

    10:15 21.12.2025

  • 51 българин

    2 1 Отговор
    ако е свалена заради интервюто с радостин василев - правилно е много нагло и предизвикателно поведение ,далеч от журналистическите стандарти

    10:15 21.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А бе

    1 2 Отговор
    На Венелин му е тъжно, че не и шеф в Бтв.Така разбирам мъката му.Според него, имал заслуги ,умения и желание за работа! Досега да беше започнал отново ,а не пак да повтаря обичайното и втръснало "Борисов и Пеевски са виновни.

    10:20 21.12.2025

  • 57 Подлоги

    1 1 Отговор
    Бтв и Нова са гнусни, послушни и изпълнителни медийни организации, но не и медии, защото не отразяват истината и фактите. Те са оръжията на прогнилия запад. И през комунизъма нямаше такава цензура.

    10:24 21.12.2025

  • 58 В края на годината

    1 1 Отговор
    Борисов и Пеевски трябва вече да са осъзнали, че станаха символ на "старото и мракобесното" и тези които са ги назначили и оставили да си разиграват коня до сега, вече са ги отписали. Трябва да са готови с тях да се случи инцидент или ако загубят изборите и за съд. Това искат хората, а с хората трябва да се внимава!

    10:25 21.12.2025

  • 59 Блатен Асечки

    1 0 Отговор
    А кога ще махнат Капитан Тъпак - Златко??!??

    10:27 21.12.2025

  • 60 Ццц

    1 0 Отговор
    Явно думата "журналист" е обидна, щом автоцензуратора не позволява да се публикува коментар без псувни и други обиди 🤣. Самият факт, че има нещо, което те трие или не ти позволява да напишеш нещо без то да е обидно доказва, че днес журналистиката е диагноза, а не обществена привилегия. Замислете се колко и кои корпорации притежават световните медии и каква е тяхната цел? Колко български новинара видяха с очите си руска ракета в украинска болница независимо от Униан? Вирусът САРС, който през 2019 навърши 2 млрд. години рязко изчезна от фауната или от новините, че спряхме да мрем от него? 🤣 Е, що е то журналистика и имаме ли нужда от нея в сегашния и вид?

    10:30 21.12.2025

  • 61 Липсваше

    0 1 Отговор
    Липсваше й умереност.Тенденциозно водеше сутрешния блок.За сравнение--Лора Инджова от нова нюз --неутрално отношение към всички партии. На Цънцарова даже гласът й един писклив,креслив,както на всички в ПП.Ама ние не сме прости,можем "да отсеем сеното от плявата",няма нужда от крясаци.Крясаците само ни стъписват.

    10:32 21.12.2025

  • 62 наКъна $рачева

    0 0 Отговор
    няма протестанти?ас ще си измисля!

    10:33 21.12.2025

  • 63 Истината

    1 0 Отговор
    я оповести един политик. Компанията в Чехия, част от друга международна фирма иска да купи Лукойл. А разследващи и принципни журналисти са им неудобни. Тя разкри далаверите за ваксините, както и за Кредисимо. Има остър език, но такива са истинските журналисти. Колегата й в сутрешния блок е един треперещ от страх човек. Неудобните ги отстрелват! Ама няма да им мине този път номера!

    10:34 21.12.2025

  • 64 само питам

    0 0 Отговор
    Защо сте дали думата на цънцароподожен гей?
    Тези хора за българския интерес ли работят или подкрешят строго велетата, сорос и крайнолевите демократи?
    Казано иначе, хора с подръвна дейност, платени с чужди пари?

    Цензура?
    Всеки частник работи на свой риск и може да си наема когото иска.

    Хайде вече да го кажем както си е - общественици, журналисти и дори "учени" по университети които работят за българския интерес и оздравяването на обществото са МАЛЦИНСТВО. Подривните са нормата.
    Хай не ни ги бутайте като някакви мъченици!

    10:35 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове