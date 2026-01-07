Новини
Александър Найденов извади кръста от ледените води на Антарктида

7 Януари, 2026

Базата в момента е в активен летен сезон, като в нея работят учени и логистици по над 20 научни проекта

Александър Найденов извади кръста от ледените води на Антарктида - 1
Снимка: Български Антарктически институт (БАИ)
Традицията за Богоявление беше спазена и на най-южната точка, където има българско присъствие – базата "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън. Логистикът Александър Найденов извади светия кръст от ледените води на Южния океан, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

"Кръстът беше хвърлен от най-възрастния участник в 34-тата експедиция – Анастас Абаджиев", уточниха от пресцентъра на института. В ритуала, който се проведе при стриктни мерки за безопасност, се включиха общо шестима участници от състава на базата.

Въпреки екстремните условия и отдалечеността от родината, полярниците отбелязаха празника в присъствието на целия екип. Ритуалът е част от културния календар на експедицията, който цели да поддържа духа на изследователите по време на дългата мисия.

Според информация на БТА, базата в момента е в активен летен сезон, като в нея работят учени и логистици по над 20 научни проекта. По-рано този месец изследователите посрещнаха и новата 2026 година, като за първи път разполагаха с по-стабилна интернет връзка за контакт с близките си в България.

Отбелязването на християнския празник на остров Ливингстън е традиция, която датира от години и служи за утвърждаване на българското присъствие в региона. Паралелно с ритуалите, 34-тата българска антарктическа експедиция продължава работата си по изследване на климатичните промени и биоразнообразието в Антарктика.

Финансирането на мисията е част от националната програма "От полюс до полюс", като държавата продължава да инвестира значителни средства в поддръжката на базата и плаванията на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий".


