Новини
България »
Патриарх Даниил от Истанбул: Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас

Патриарх Даниил от Истанбул: Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас

26 Декември, 2025 15:13 591 15

  • истанбул-
  • патриарх даниил-
  • църква

Днес той отслужи тържествена света литургия заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в храм „Св. Георги Победоносец"

Патриарх Даниил от Истанбул: Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във времена като сегашните, когато беззаконието се умножава до неузнаваемост, когато отново „се вълнуват народите, и… замислят суетни неща“ (Пс. 2:1) против волята Божия, когато виждаме как човешкият живот и достойнството на човешката личност все повече се обезценяват и целият наш свят е разтърсен от разрушителните сили на мрака, Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас в общо свидетелство за светлината и мира, които Христос ни донесе със Своето раждане. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес отслужи тържествена света литургия заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в храм „Св. Георги Победоносец", намиращ се в истанбулския квартал „Фенер".

Събитието постави началото на втория ден от първото мирно посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Истанбул.

„В своето Първо послание до верните от Солун светият и всехвален апостол на народите Павел призовава: „За всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (1 Сол. 5:16-18). Ние също искаме преди всичко да благодарим – Богу и на Ваше Светейшество – за изключителната духовна радост да отслужим днес заедно тайнството на светата божествена Евхаристия в Патриаршеския храм на светата Велика Христова Църква", каза още патриарх Даниил, цитиран от БНР.

„Светата безкръвна Евхаристийна жертва, която ние принасяме на Бога – съгласно заповяданото ни лично от Неговия Единороден Син (срв. Лука 22:19), – е както сърцевина и средоточие на живота на Църквата и потвърждение на нашата причастност към Неговото Тяло, което именно е и Светата Църква, така и най-видимото свидетелство и белег за нашето единство, единомислие и единодействие", допълни българският патриарх.

Той цитира „Великият отец на Църквата, предшественик по катедра на Ваше Всесветейшество – Константинополският архиепископ свети Йоан Златоуст", който казва, че „името на Църквата не е име на разделение, а на единение и на съгласие“.

„Тези негови думи, които отекват през вековете към нас, изразявайки същевременно консенсуса по този въпрос на всички отци и учители на Църквата, остават все така актуални и днес, когато църковното единство е изправено пред нови предизвикателства и отново е подложено на изпитания. Искрено се надяваме, че това наше посещение тук, при Майката-Църква и Първопрестол на Православието, ще допринесе към заздравяването и укрепването на това богозаповядано ни единство, което е и наш стремеж и най-сърдечно желание", отбеляза патриарх Даниил.

„Ние винаги помним и се вдъхновяваме от словата на свети Йоан Златоуст, според когото: „Светските достойнства изглеждат по-големи и по-високи тогава, когато се съберат в едно-единствено лице; докато в духовните, в църковните дела се случва тъкмо обратното: тогава сияе привилегията на честта, когато в председателството, в председателското достойнство участват много лица и когато онзи, който участва в него, не е един, а са мнозина…“. Тоест, когато живеем помежду си в единството на съборната любов, която е взаимен диалог, диалогична заедност и взаимност, тогава ние живеем действително в Църквата", допълни патриарх Даниил.

Той посочи, че в днешния, втори ден след Рождество Христово, „отбелязваме празника Събор на Пресвета Богородица - с песни и славословия днес възпяваме и прославяме тази, която познаваме като най-скъпоценния плод на човешкия род, която даде своя решаващ принос към великото дело на Боговъплъщението, а по този начин и на нашето изкупление и спасение. Днес богослужебното последование ни зове и приканя: „Дойдете да възпеем Спасителевата майка!“. Благодарни сме за възможността да сторим това заедно с всички вас тук, в този толкова обичан от нея град".

В своето обръщение към Вселенския патриарх Вартоломей българският патриарх каза:

„Позволете ни в заключение да засвидетелстваме още веднъж – лично от наше име и от името на Свещеноначалието, освещения клир и Божия народ на Светата Българска Патриаршия – нашата братска любов и дълбоко уважение към Вас и към предстояваната от Вас Света Вселенска Константинополска патриаршия, заедно с нашите най-сърдечни благопожелания за крепко здраве, благодатни сили и още много апостолска ревност от Ваша страна в делото на служението".

Той допълни, че Вселенският патриарх „помни добре нашите приснопаметни предшественици патриарсите Максим и Неофит, с които имахте взаимна братска любов и споделяхте общи разбирания върху мисията и служението на Православната ни Църква в съвременния свят. Приемете и нашата любов в Христа, както и уверението ни в нашето искрено желание тази добра традиция да бъде продължена и в дните на нашето, от Бога и Неговия народ отредено ни, служение".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    10 10 Отговор
    По-добре мумията на Максим от това рушляшко кухоглаво менте!

    Връщай 12-те бона на месец бе позьор!

    15:16 26.12.2025

  • 3 Казах

    10 10 Отговор
    Нищо духовно няма в това руско мекере..

    15:17 26.12.2025

  • 4 Горски

    3 0 Отговор
    Поповете трябва активно да работят в енориите си! Трябва да познават всеки по име...да знаят за радостите и неволите на енориашите си за да могат и те да им се доверят и да допуснат вярата в сърцата си! Религията смисъла и е да обединява. не по това колко бели или черни са душите ни или какъв език говорим днес, а с общи ценности. Църквата да призове народа към въстание, революция срещу политическата мафия, няма време!

    15:38 26.12.2025

  • 5 Втасахме я

    1 1 Отговор
    Голямо падение. Той ли е работил в църквата в САЩ, знае ли някой, май са го изтрили от биографията му?

    15:44 26.12.2025

  • 6 Червената шапчица

    1 2 Отговор
    Пеера сите и обратните биологични недоразумения да не мърсят тук форума, а горските да ходят не за гъби, а да гласуват когато има избори.
    Никой не е длъжен да дойде и да ви сервира свобода и благоденствие наготово.
    За мижитурките и безгласните уфце, наградата е - стрижене и кланница.

    15:50 26.12.2025

  • 7 !!!?

    6 6 Отговор
    Този поп не намери нито време нито дума да порицае варварското клане на християни по украинските полета от кремълския башибозук и главорезите на Кадиров !
    Позор за БПЦ и нейния проруски лакей !!!?

    15:50 26.12.2025

  • 8 За Верата

    5 1 Отговор
    Българската православна църква първо трябва да изпълни повелята Христова - "Изгонете търговците от Храма"! В храмовете на българските църкви не можеш да бъдеш кръстен, ако не си платиш на свещеника, питам колко плати Исус на свети Йоан Кръстителя за кръщението си в река Йордан? в българските църкви не можеш да бъдеш опят, когато предадеш Богу дух, ако някой не плати за опелото ти, питам кой и колко плати за опелото Христово, в българските църкви не можеш да се венчаеш пред Бога ако не си платиш, в българските църкви не можеш да се помолиш ако не си платиш за швещицата, в българските църкви не можеш да се изповядаш, да се причастиш или да ти бъде прочетена молитва за здраве, ако преди това не си платиш, не може да ти бъде осветена икона, та ако ще и тя да е на Христос или на пре-светата майка Богородица. Нашия Господ-Бог е заклеймил и забранил търговията с вярата, защото иначе излиза, че всички ритуали в прослава на Господа са само за имащите пари с които първом да платят преди да се помолят и прославят Бога. А той Господа-Бог е такъв за всички, и за бедни и за богати, и за здраби и за болни и сакати, и за образовани и за неуки, и за праведници и за грешници.
    Изгонете търговците от Храма.

    Коментиран от #9

    15:51 26.12.2025

  • 9 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "За Верата":

    Изгонете КГБ от храма...!!!?

    15:56 26.12.2025

  • 10 Бог е Българин

    2 0 Отговор
    Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия от тия парични храмове! Амин

    16:01 26.12.2025

  • 11 Да бе , да !? 🤔

    3 1 Отговор
    Докато е там , да пита гръцкия турчин Вартоломей защо бе протестира , че украинския режим забрани украинската православна църква , разгони духовниците , окупира църквите , и назначи удобни на католиците и мюсюлманите (натото) "свещеници" .

    Коментиран от #14

    16:01 26.12.2025

  • 12 Да,

    3 1 Отговор
    Добре е скрил петолъчката под калимавката. Това не е моят патриарх.

    16:06 26.12.2025

  • 13 Бог е Българин

    1 0 Отговор
    Не мога да променя това което виждам,но мога да променя точката през която гледам.
    Това е достатъчно да промени онова което изживявам,а това променя цялата гледка.

    16:08 26.12.2025

  • 14 Да бе , да !? 😜

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе , да !? 🤔":

    Защо НЕ протестира ?!

    16:12 26.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове