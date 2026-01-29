Новини
Увеличава се броят на болните от грип в Сливен, Търговище, Монтана и Плевен

29 Януари, 2026

  • грип-
  • мерки-
  • ученици-
  • грипна епидемия

В Пловдив и Бургас е обявена епидемия

Увеличава се броят на болните от грип в Сливен, Търговище, Монтана и Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две са областите, в които продължават да са в сила епидемични мерки. Това са Пловдив, които са в грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари, включително, и Бургас, където извънредните мерки на здравните власти ще са в сила до 30 януари, изброи бТВ.

В първия ден на епидемията - в Пловдивска област, почти 40% са отсъстващите деца от детските градини, показват данните на Общината.

Така, всички противоепидемични мерки като онлайн обучение за ученици и ограничения в профилактичните прегледи и имунизации – остават в сила.

В предепидемична ситуация са и Сливен, Търговище, Монтана и Плевен, където също има повишен брой заболели.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Муерте от СЗО

    5 0 Отговор
    - И да не им се дават никакви антибиотици , че гадовете са държеливи и мрат трудно !!!

    08:54 29.01.2026

  • 2 Цигански градове

    3 0 Отговор
    Явно и команчите взе да ги събаря грипа. Малко българи останаха да носят на гърба си здравната система в която да се лекуват команчите безплатно. Слагам бас че до довечера ще четем че са набили някой от медицински състав.

    Коментиран от #3

    08:56 29.01.2026

  • 3 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цигански градове":

    Държавата е такава, благодарение на такива като теб и всички нас.

    08:59 29.01.2026

  • 4 Действително

    0 0 Отговор
    от началото на декември, върлува нещо доста неприятно, първи симптом е около 37.02 градуса, и веднага трябва да се вземат мерки. В чужбина също е плъзнала някаква гадост, в самолетите кихат и кашльотят.

    09:08 29.01.2026

  • 5 там има добри доктори

    0 0 Отговор
    и болногледачи . Да приготвят леглата . Грип А е доста тежка болест . Времето когато е лошо се изкарва трудно . Хрема и хрипове с неприятна тежка кашлица . Антибиотик дават докторите . От него се натоварва с токсини организма . Децата най-често стигат до болниците . Слагайте си вериги . На пътя сутрин се образува лед . Това е прогнозата от нощта на 26 срещу 27. януари .

    09:21 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    Ако не беше Възродителния процес сега в Разград щяха да говорят 100% на турски вместо на скромните 99.9999%.

    09:36 29.01.2026

