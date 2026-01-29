Увеличава се броят на болните от грип в Сливен, Търговище, Монтана и Плевен

Две са областите, в които продължават да са в сила епидемични мерки. Това са Пловдив, които са в грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари, включително, и Бургас, където извънредните мерки на здравните власти ще са в сила до 30 януари, изброи бТВ.
В първия ден на епидемията - в Пловдивска област, почти 40% са отсъстващите деца от детските градини, показват данните на Общината.
Така, всички противоепидемични мерки като онлайн обучение за ученици и ограничения в профилактичните прегледи и имунизации – остават в сила.
В предепидемична ситуация са и Сливен, Търговище, Монтана и Плевен, където също има повишен брой заболели.
1 Доктор Муерте от СЗО
08:54 29.01.2026
2 Цигански градове
Коментиран от #3
08:56 29.01.2026
3 Така е
До коментар #2 от "Цигански градове":Държавата е такава, благодарение на такива като теб и всички нас.
08:59 29.01.2026
4 Действително
09:08 29.01.2026
5 там има добри доктори
09:21 29.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1488
09:36 29.01.2026