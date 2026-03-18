Петър Петров: Надяваме се акциите срещу купения вот да дойдат и към Северозападна България. Там проблемът е огромен

Заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ, че партията е напълно подготвена за предстоящите избори и няма вътрешни конфликти при подреждането на листите.

"Разбира се, че сме готови, както за всички избори. До сега регистрирахме пълни листи навсякъде, във всички избирателни райони. Да, готови сме за изборите, но при нас няма ожесточена борба за листите, защото една голяма част от тях съдържат хора, които са част от нашите партийни структури – водачи, народни представители, общински съветници, председатели на структурите на "Възраждане", поясни той.

Петров подчерта, че в листите има и представители извън партията:

"В една голяма част листите ни са изградени на основата на т. нар. партийно строителство, макар че имаме и т. нар. гражданска квота. Това са хора, които не са членове на "Възраждане", не са част от партийната структура, но пък споделят нашите идеи и няма нищо против те да намерят място в нашите листи и да се борят за народни представители."

Петър Петров алармира за сериозни нарушения в област Монтана:

"Както и при предходния служебен министър, така и сега уведомих сегашния служебен министър на вътрешните работи да обърне внимание на купуването и продаването на гласове в Монтана. Давам ви веднага пример – "ДПС - Ново начало" получи над 12 хиляди гласа. Два пъти повече от десетина други области в страната. Това, разбира се, следва от купен и зависим вот."

Той твърди, че проблемът е системен:

"Посочил съм сигналите, къде и как се купуват гласове. Надяваме се акциите, които бяха в Бургас и във Варна, да дойдат и към Северозападна България, където наистина е огромен проблемът със зависимия и купен вот."

По думите му ресурсът за изборни злоупотреби е значителен:

"Огромни средства са. Милиони. Говорим за милиони. Знае се по обществена тайна, особено по по-малките населени места, че един вот преди струваше между 100 и 300 лева, сега очевидно сумата ще бъде в евро."

Според него основният източник са обществени средства:

"Парите идват най-вече от кражбите при обществени поръчки. Там са най-големите пари, които се крадат, отчисляват се като проценти и се използват за купуване на гласове. Част от парите, които се теглят в брой от български търговски банки, също отиват за купуване на гласове. Парите по капиталната програма за общините – също една част ще се използват за такава престъпна дейност."

Петров разкритикува работата на разследващите органи:

"Нито до сега полицията и областните дирекции на МВР, нито прокуратурата разследваха в достатъчно ефективна степен купуването и продаването на гласове и извършването на изборни престъпления."

Според него, реален е рискът да се купят цели секции:

"Оказва се, че по една или друга причина представители не присъстват и една част от секционните избирателни комисии са пробити или изцяло купени. Особено в по-малките населени места това се случва – всички се разбират как ще работят в полза на една или друга политическа сила."

Петров заяви още, че очаква повече действия от вътрешното министерство:

"Виждаме, че се провеждат акции и се сменят директори на областни дирекции на МВР. Очаквам да има още смени. Ако няма превенция, а тя е най-важна – няма как да се справим."

Той подчерта, че ключовият период предстои:

"Всички знаем, че купуването на гласове се извършва в последните две седмици преди вота. Надяваме се именно тогава да се затегнат мерките."