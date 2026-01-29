Областният оперативен щаб на Бургас заседава днес

Областният оперативен щаб на Бургас ще заседава днес следобед. Очаква се да стане ясно ще бъде ли удължена грипната епидемия в областта, посочи "Нова телевизия".

Утре е последният ден, в който са в сила ограничителните мерки в болниците и дистанционното обучение за учениците във всички общини в Бургаска област. Ако данните от РЗИ сочат, че броят на заболелите е намалял, вероятно от понеделник децата ще се върнат отново в клас.