Грипът отстъпва

6 Февруари, 2026 14:24 644 5

Кои са най-честите усложнения след прекарване на вируса?

Грипът отстъпва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В последния ден от грипната епидемия в Пловдив, здравните власти отчитат по-малко заболели. Въпреки че грипът отстъпва, в УМБАЛ "Свети Георги" продължават да приемат хора с различни усложнения. В инфекциозната клиника пациентите, които се лекуват са 14, съобщава БНТ.

Бронхопневмониите са сред най – честите усложнения след прекаран грип. Сред пациентите с тази диагноза в болницата е и Елизабет Шуманова.

Елизабет Шуманова: "Бях с много висока температура, пих антибиотик, бях на снимка, нямаше никакво подобрение и така реших да дойда тука, защото кашлицата много се засили, поддържах 39 градуса горе-долу температура, мускулни болки."

В болницата се лекуват пациенти от всякакви възрасти.

Проф. Олиана Бойкинова - началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Пациентите в ранна детска възраст обикновено са с висока температура и като усложнения най-често са пневмонии, ларингити, отити, опасност от фебрилни гърчове. При възрастните пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от множеството придружаващи заболявания – хронични белодробни заболявания, сърдечни заболявания, диабет, пациенти с бъбречни увреждания на хронична хемодиализа."

Грипният вирус може да доведе и до усложнения от страна на сърцето, като най-често се наблюдава вирусен перикардит.

д-р Камен Станев - кардиолог в УМБАЛ "Св. Георги": "При част от вирусните инфекции се засяга точно перикардната обвивка на сърцето и почва да се събира течност около сърцето. Другото по-тежко усложнение е, когато вирусът засяга сърдечния мускул, това е вирусния миокардит."

И въпреки, че грипната епидемия в Пловдив няма да бъде удължена, хората трябва да бъдат внимателни – съветват специалистите.


България
  • 1 д-р Килл Гейтс

    2 0 Отговор
    Не е заради досиетата, от луканката "Петрохан" е.

    14:27 06.02.2026

  • 2 Вервайте

    2 0 Отговор
    Грипът отстъпва ама сигурно друго настъпва !

    14:55 06.02.2026

  • 3 Трети щат в САЩ срещу мРНК

    2 0 Отговор
    Сенаторът от щата Тенеси Джанис Боулинг току-що внесе в Сената законопроект SB 1949, „Закон за забрана на биологичните оръжия с мРНК“, който забранява производството, придобиването, притежаването или разпространението на инжекции и продукти с мРНК – наказуеми като престъпление от клас Б съгласно закона за оръжията за масово поразяване на щата Тенеси.
    Миналата седмица представителката на Аризона Рейчъл Джоунс Кешел внесе законопроект HB 2974, който допълва съществуващите закони, като определя модифицираните инжекции с мРНК като биологични агенти и оръжия за масово поразяване, а производството, притежаването или разпространението им може да бъде преследвано като тероризъм, с наказания до доживотен затвор, ако нарушението доведе до смърт.
    Миналата година представителят на Минесота Шейн Мекеланд представи законопроект HF3129, който определя инжекциите с мРНК като оръжия за масово поразяване, за да забрани притежаването или разпространението им в щата.
    Благодарност на д-р Джоузеф Сансоне за изготвянето на „Закона за забрана на биологичните оръжия с мРНК“, който вече е внесен в три щата.

    15:01 06.02.2026

  • 4 мРНК - сърдечно съдови заболявания

    0 0 Отговор
    Хуанг, Сю и Жу (2025) предоставят това проучване, което установява липсващата връзка между миокардния инфаркт/сърдечния арест и инжекционните бульони modRNA-COVID-19, базирано на 15 502 американци, на които е зададен въпросът като част от Националното здравно интервю на САЩ:

    „Лекар някога диагностицирал ли ви е повишени нива на холестерол?“

    3689 американци са отговорили на този въпрос с „Да“, а 11 813 с „Не“. Типичният респондент, който е отговорил с „Да“, е мъж, на възраст между 45 и 64 години, НЯМА диабет, НЯМА белодробно заболяване, НЯМА проблеми с психичното здраве (депресия и др.), но има високо кръвно налягане и е получил инжекция срещу COVID-19.

    Въпросът, на който Хуанг, Сю и Джу (2025) се стремят да отговорят въз основа на своите данни, е: Има ли връзка между диагностицираните с хиперхолестеролемия (т.е. тези, които съобщават, че лекарят им е открил повишени нива на холестерол) и „ваксинация“ modRNA-COVID-19? Отговорът на този въпрос е категорично „ДА“.

    Три модела показват една и съща корелация. Тези три модела са коригирани отляво надясно, като по този начин се оптимизира сравнимостта между диагностицираните с хиперхолестеролемия и тези без такава. Тази корекция се извършва първо по възраст и пол (Модел 2), а след това чрез коригиране на Модел 2 въз основа на съпътстващи заболявания, ИТМ, социално-икономически статус и др.

    15:14 06.02.2026

  • 5 кантар мустак

    2 0 Отговор
    Един пенсионер с малко име професор бълваше прогнози и както винаги не позна!
    Той освен да плаши хората ,а на други да лази по нервите,и да се само омайва,като пенсионер , друго не прави

    15:43 06.02.2026

