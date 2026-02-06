В последния ден от грипната епидемия в Пловдив, здравните власти отчитат по-малко заболели. Въпреки че грипът отстъпва, в УМБАЛ "Свети Георги" продължават да приемат хора с различни усложнения. В инфекциозната клиника пациентите, които се лекуват са 14, съобщава БНТ.
Бронхопневмониите са сред най – честите усложнения след прекаран грип. Сред пациентите с тази диагноза в болницата е и Елизабет Шуманова.
Елизабет Шуманова: "Бях с много висока температура, пих антибиотик, бях на снимка, нямаше никакво подобрение и така реших да дойда тука, защото кашлицата много се засили, поддържах 39 градуса горе-долу температура, мускулни болки."
В болницата се лекуват пациенти от всякакви възрасти.
Проф. Олиана Бойкинова - началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Пациентите в ранна детска възраст обикновено са с висока температура и като усложнения най-често са пневмонии, ларингити, отити, опасност от фебрилни гърчове. При възрастните пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от множеството придружаващи заболявания – хронични белодробни заболявания, сърдечни заболявания, диабет, пациенти с бъбречни увреждания на хронична хемодиализа."
Грипният вирус може да доведе и до усложнения от страна на сърцето, като най-често се наблюдава вирусен перикардит.
д-р Камен Станев - кардиолог в УМБАЛ "Св. Георги": "При част от вирусните инфекции се засяга точно перикардната обвивка на сърцето и почва да се събира течност около сърцето. Другото по-тежко усложнение е, когато вирусът засяга сърдечния мускул, това е вирусния миокардит."
И въпреки, че грипната епидемия в Пловдив няма да бъде удължена, хората трябва да бъдат внимателни – съветват специалистите.
1 д-р Килл Гейтс
14:27 06.02.2026
2 Вервайте
14:55 06.02.2026
5 кантар мустак
Той освен да плаши хората ,а на други да лази по нервите,и да се само омайва,като пенсионер , друго не прави
15:43 06.02.2026