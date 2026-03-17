Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Служебният премиер обясни защо държавната помощ за гориво е 20 евро

Служебният премиер обясни защо държавната помощ за гориво е 20 евро

17 Март, 2026 19:33 1 127 42

  • андрей гюров-
  • помощ-
  • гориво-
  • цени

Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро

Служебният премиер обясни защо държавната помощ за гориво е 20 евро - 1
Мария Атанасова

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в социалните мрежи видео, в което с рисунка на бяла дъска обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро.

"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата", каза Гюров.

"Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро", заяви премиерът.

По думите му тези 20 евро "нито са много, нито са малко".

"Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба", посочи Гюров.

Припомняме, че помощта от 20 евро беше обявена в неделя. Тя ще е за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро.

Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пример

    17 1 Отговор
    20евро и знаеш как да гласуваш.

    Коментиран от #5

    19:36 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    29 3 Отговор
    Много глупав екземпляр, затова - премиер!!!

    19:38 17.03.2026

  • 4 мъртви души

    13 0 Отговор
    дори тези данъкоплатци без банкови сметки (известни на НАП), ще са водени за получили 20е.

    19:40 17.03.2026

  • 5 Деций

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "пример":

    Точно пък за 20 евро и най бедния няма да го направи,да са 200/300 разбирам ,ще се хванат много.Но има и доста осъзнати от бедните хора,едни вземат и гласуват както им дойде,други осъзнават защо са бедни,знаят ,че причината са топно тези които им подхвърляха огризки толкова години.

    19:44 17.03.2026

  • 6 Служебен педермер

    8 1 Отговор
    За да има повече за дупетатски бонуси.

    19:45 17.03.2026

  • 7 545

    6 0 Отговор
    Абе някой знае ли, защо евакуират the Mall

    19:46 17.03.2026

  • 8 хдсжж

    13 1 Отговор
    За свещи си ги запазете , козел

    19:48 17.03.2026

  • 9 кукла на конци

    10 0 Отговор
    Служебния избран от масонската ложа

    19:50 17.03.2026

  • 10 Боко

    16 0 Отговор
    Който има допир с пп е крадлив боклук и ще си плати👌

    19:52 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе и тоя

    11 0 Отговор
    е умник , като на агнето майката.

    19:56 17.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Хората с ниски доходи - да приемем, че това са:

    хора с минимална заплата - 480 нетен приход
    хора с минимална пенсия - 350 нетен приход

    И тия хора харчат по 100 евро на месец 20 и даже 30 % от дохода си?!!!
    АБЕ ВИЕ НОРМАЛНИ ЛИ СТЕ?!!!

    19:56 17.03.2026

  • 14 Боко

    5 1 Отговор
    Служебен навеждач 🤮
    У🪦 ри

    19:57 17.03.2026

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    2 9 Отговор
    Ееее, как са го измислили да не дават нищо.
    Хората с ниски доходи са обикновено копейките, а те Евро не приемат. Само ЛЕВА .🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    19:57 17.03.2026

  • 16 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Не е нормално хора с ниски доходи да притежават автомобил ,още повече,държавата да им раздава пари от нашите данъци.Хубава работа,ама Гюрова.

    19:57 17.03.2026

  • 17 Край

    13 0 Отговор
    Държавна помощ за бедните в гориво е като даваш на социално слабите помощ в цигари или бира. Абсолютен див популизъм.

    19:59 17.03.2026

  • 18 НАЛИ ПРАВИЛНО СЪМ РАЗБРАЛ?

    2 1 Отговор
    ВЗЕМАМ 20 Е И ГЛАСУВАМ ЗА ГЕРБ!

    20:05 17.03.2026

  • 19 пак този

    5 0 Отговор
    С тези пари ще се поддържа спекулата! Като махнаха ДДС на заведенията какво стана? Надуха цените с още 20-30%. Това ще стане и с наливането на пари в бензиностанциите.

    20:06 17.03.2026

  • 20 А помощ, или

    9 0 Отговор
    облекчения за тези дето ви плащат заплатите няма, нали? Само за бедните гласоподаватели...

    20:07 17.03.2026

  • 21 САНДОКАН

    10 0 Отговор
    Андрейчо ми то и храната поскъпна с 20%, и водата и всичко . Защо даваш само за бензин нали трябва и да се яде

    20:09 17.03.2026

  • 22 ЯЗЕ САМ ОТ СЕЛО.

    8 0 Отговор
    КОГА ЗАПОЧВА ПЛАЩАНЕТО НА 20Е? В ПУНКТОВЕТЕ ЗА ГТП ЛИ ИЛИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ? МОЖЕ И МВР КАТО ТИ ПИШАТ ФИШ!

    20:09 17.03.2026

  • 23 ЩЕ МИ СТАНАТ 120Е.

    4 0 Отговор
    МА МНОГО СА ТАПИ. КОЙ ЩЕ ИМ ГЛАСУВА ЗА 20Е? ЗА 100 Е ГЛАСУВАМ И ЗА ПЕЕВСКИ!

    20:12 17.03.2026

  • 24 соклаьс

    9 0 Отговор
    Глупак и лъжец, това е Гюро от ПП иДБ глупак. Щял да дава направо в сметките??? Тоест никои няма да разбере дали са дали или само са лъгали. Щял да дава на най бедните??? Ами глупак те нямат коли бре. За какво ще им даваш по 20 евро като той хляб няма, а за кола и не мисли??? Кого си тръгнал да лъжеш??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори да ви иметем. Некадърници и лъжци. Давал бил???

    20:15 17.03.2026

  • 25 От нефелни пед...

    8 0 Отговор
    ...ераси като лама Гяуро - толкоз!

    20:15 17.03.2026

  • 26 100 % СЪМ НА ДАЛАВЕРА.

    4 7 Отговор
    МОЕТО СЕМЕЙСТВО С 5 ГЛАСА ЗА ГЕРБ. БОЙКО ОПРАВИ ПЪТИЩАТА НЕ ПИПАНИ 5 ГОДИНИ! ДОКАРА И ЕВРАЦИТЕ И СЕГА ВЗЕМАМ КАТО В ЛВ. АМА В ЕВРО!

    Коментиран от #29

    20:16 17.03.2026

  • 27 А НА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ДАВАТ ЛИ 20Е?

    5 0 Отговор
    МИ ДА МИ НАМАЛЯТ ГРАЖДАНСКАТА С 20 Е, НА КОЯ СМЕТКА ЩЕ МИ ПРЕВЕЖДАТ? ТАЯ ОТ НОЙ, ДЕТО МИ ДАВАТ ПЕНСИЯТА ЛИ?

    Коментиран от #37

    20:20 17.03.2026

  • 28 нннн

    9 0 Отговор
    Тия с най- ниските доходи нямат коли. Tyй чувало ли е за инфлация?
    Значи, ако получавам 10 000 и мога да си позволя кола, ще капне още нещичко.
    Ако получавам 1000 и нямам кола, ще духам супата...

    20:20 17.03.2026

  • 29 дерет

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "100 % СЪМ НА ДАЛАВЕРА.":

    Мога да ти кажа веднага колко си "умен" и цялото ти семейство и на тях мога да им кажа колко са "умни".

    Коментиран от #34

    20:20 17.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хо хо

    8 0 Отговор
    Рецепциониста от голф игрището развърза държавната торба с кеш да купува изборите. Нущо,
    след два месеца е аут, но ако съдът в Страбург се произнесе против него, този акт ще е незаконен.

    20:23 17.03.2026

  • 32 Тези 20 е да си ги завре

    7 0 Отговор
    и той знае къде.
    Смешници

    20:27 17.03.2026

  • 33 ПЕТРОХАН ГИ ПОБЪРКА ИЛИ СИ БЯХА ТАКА?

    8 0 Отговор
    МУРГАВИТЕ КАРАТ САМО МЕРЦЕДЕСИ И НЯМАТ ДОХОДИ, САМО ЗА ТЯХ ЛИ ВАЖИ ТОВА С 20Е? А ЗА БМВ И АЛДИ НА ЛИЗИНГ ВАЖИ ЛИ?

    20:29 17.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ГЮРО,

    3 0 Отговор
    ЗА 20 ЕВРО НЕ МЕ ТЪРСИ ДА ГЛАСУВАМ.

    20:40 17.03.2026

  • 37 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А НА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ДАВАТ ЛИ 20Е?":

    И после като ги теглиш,банката ще ти изпраска и тя една таксичка. Има една детска приказка ,,Умник Гюро и умници юнаци" Десет дена мислят ,как да ни ,,измислят" е тяхната работа. 20 евро нанайци, ако горивата минели 1,60.тогава евентуално.Гатанка: мирише на нафта и бензин, но не схрува повече от 1,59......отговор: гориво в България.

    20:43 17.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пенчо

    1 0 Отговор
    И този ни има за идиоти!

    20:55 17.03.2026

  • 42 НЕНОРМАЛНИК

    1 0 Отговор
    КАКВА. УМНА МИСЪЛ
    КАКВО РЕШЕНИЕ- НА БОКЛУК!

    20:56 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове