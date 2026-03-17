Служебният премиер обясни защо държавната помощ за гориво е 20 евро

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в социалните мрежи видео, в което с рисунка на бяла дъска обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро.
"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата", каза Гюров.
"Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро", заяви премиерът.
По думите му тези 20 евро "нито са много, нито са малко".
"Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба", посочи Гюров.
Припомняме, че помощта от 20 евро беше обявена в неделя. Тя ще е за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро.
Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:36 17.03.2026
5 Деций
До коментар #1 от "пример":Точно пък за 20 евро и най бедния няма да го направи,да са 200/300 разбирам ,ще се хванат много.Но има и доста осъзнати от бедните хора,едни вземат и гласуват както им дойде,други осъзнават защо са бедни,знаят ,че причината са топно тези които им подхвърляха огризки толкова години.
19:44 17.03.2026
13 ДрайвингПлежър
хора с минимална заплата - 480 нетен приход
хора с минимална пенсия - 350 нетен приход
И тия хора харчат по 100 евро на месец 20 и даже 30 % от дохода си?!!!
АБЕ ВИЕ НОРМАЛНИ ЛИ СТЕ?!!!
19:56 17.03.2026
15 Кажи честно ... 🤣
Хората с ниски доходи са обикновено копейките, а те Евро не приемат. Само ЛЕВА .🤣🤣🤣
Коментиран от #30
19:57 17.03.2026
27 А НА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ДАВАТ ЛИ 20Е?
Коментиран от #37
20:20 17.03.2026
28 нннн
Значи, ако получавам 10 000 и мога да си позволя кола, ще капне още нещичко.
Ако получавам 1000 и нямам кола, ще духам супата...
20:20 17.03.2026
29 дерет
До коментар #26 от "100 % СЪМ НА ДАЛАВЕРА.":Мога да ти кажа веднага колко си "умен" и цялото ти семейство и на тях мога да им кажа колко са "умни".
Коментиран от #34
20:20 17.03.2026
31 Хо хо
след два месеца е аут, но ако съдът в Страбург се произнесе против него, този акт ще е незаконен.
20:23 17.03.2026
37 Някой
До коментар #27 от "А НА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ДАВАТ ЛИ 20Е?":И после като ги теглиш,банката ще ти изпраска и тя една таксичка. Има една детска приказка ,,Умник Гюро и умници юнаци" Десет дена мислят ,как да ни ,,измислят" е тяхната работа. 20 евро нанайци, ако горивата минели 1,60.тогава евентуално.Гатанка: мирише на нафта и бензин, но не схрува повече от 1,59......отговор: гориво в България.
20:43 17.03.2026
