Костадин Костадинов обяви две мерки срещу скъпите горива - сваляне на санкциите срещу Русия и намаляване на акциза

Решението на правителството за помощите заради скъпите горива е неадекватно, каза на пресконференция във Варна лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му вариантите за разрешаването на този проблем не са да се вземат пари от бюджета, тъй като това означава, че пак всички българи трябва да плащат. Според Костадинов най-добре би било да се последва примерът на САЩ и да се премахнат санкциите срещу Русия.

Другият начин е временно да бъде намален акцизът върху горивата, като това ще спре вдигането на цените, каза лидерът на „Възраждане“.

За предстоящата предизборна кампания той посочи, че основните цели на партията ще бъдат тя да има такъв резултат, че да стане незаобиколим фактор в Народното събрание, както и максимално повишаване на избирателната активност.

„Няма друга политическа сила, освен „Възраждане“, която да може да представи на българите ясна управленска програма – по сектори, с планиране и решения“, каза още Костадинов.

По думите му Националната доктрина на партията ще бъде представена в петък.

„След като останалите нямат ясни управленски програми, не виждам как ще водим с тях сериозен дебат“, каза още Костадинов.

Неговата позиция беше, че предстоящите избори ще бъдат свободни, но не и честни. По думите му вариантът за справяне с този проблем е техните представители в секционните комисии да бъдат внимателни и да не допускат никакви машинации.

За представянето на партията в последното Народно събрание Костадинов посочи, че нейните депутати са били най-активни, задали са най-много парламентарни питания и са внесли 172 законопроекта. Той изтъкна, че се гордее с това, че „Възраждане“ се е преборила да бъде ограничено гласуването в Турция, както за това регистърът на педофилите у нас вече да бъде обществено достояние.

Костадинов, който е водач на варненската листа на партията, представи и тези, които ще се борят за доверието на избирателите в региона.