Костадин Костадинов обяви две мерки срещу скъпите горива - сваляне на санкциите срещу Русия и намаляване на акциза

16 Март, 2026 13:24 437 15

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на правителството за помощите заради скъпите горива е неадекватно, каза на пресконференция във Варна лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му вариантите за разрешаването на този проблем не са да се вземат пари от бюджета, тъй като това означава, че пак всички българи трябва да плащат. Според Костадинов най-добре би било да се последва примерът на САЩ и да се премахнат санкциите срещу Русия.

Другият начин е временно да бъде намален акцизът върху горивата, като това ще спре вдигането на цените, каза лидерът на „Възраждане“.

За предстоящата предизборна кампания той посочи, че основните цели на партията ще бъдат тя да има такъв резултат, че да стане незаобиколим фактор в Народното събрание, както и максимално повишаване на избирателната активност.

„Няма друга политическа сила, освен „Възраждане“, която да може да представи на българите ясна управленска програма – по сектори, с планиране и решения“, каза още Костадинов.

По думите му Националната доктрина на партията ще бъде представена в петък.

„След като останалите нямат ясни управленски програми, не виждам как ще водим с тях сериозен дебат“, каза още Костадинов.

Неговата позиция беше, че предстоящите избори ще бъдат свободни, но не и честни. По думите му вариантът за справяне с този проблем е техните представители в секционните комисии да бъдат внимателни и да не допускат никакви машинации.

За представянето на партията в последното Народно събрание Костадинов посочи, че нейните депутати са били най-активни, задали са най-много парламентарни питания и са внесли 172 законопроекта. Той изтъкна, че се гордее с това, че „Възраждане“ се е преборила да бъде ограничено гласуването в Турция, както за това регистърът на педофилите у нас вече да бъде обществено достояние.

Костадинов, който е водач на варненската листа на партията, представи и тези, които ще се борят за доверието на избирателите в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Грозната истина

    4 5 Отговор
    Чичо Румен и Митко сърдитко ще ни оправат.

    13:26 16.03.2026

  • 2 Сила

    5 5 Отговор
    И спешно довършване на строежа в Тюленово !!! Че лятото наближава , трябва да се ходи на море ...

    13:27 16.03.2026

  • 3 Факти

    7 3 Отговор
    Не може ли Костя да се помоли господарите си Путин и Тръмп да си изтеглят армиите?

    Коментиран от #7

    13:29 16.03.2026

  • 4 Цомчо Плюнката

    3 2 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече нафта.

    13:29 16.03.2026

  • 5 българина

    4 2 Отговор
    вБългария командва ЕК, каквото каже това е! а тя никога не казва нищо разумно и хубаво! идват избори, пак за атлантизма гласувайте

    13:30 16.03.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 5 Отговор
    Коце,Коце...много дрънкаш,но се оказа в скута на Пеевски

    13:30 16.03.2026

  • 7 Руски колхозник

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Не става,брат...и6рикчиите никой не ги е вава

    13:31 16.03.2026

  • 8 Абе

    4 4 Отговор
    Това зомбираните евро-русофоби с думи,няма да го разберат, но по друг начин ще го разберат..

    13:32 16.03.2026

  • 9 ...........

    4 4 Отговор
    Второто особено е поредният популизъм. Възраждане се изчерпаха

    13:32 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЕС не

    1 0 Отговор
    разрешава да се намали акциза върху горивата.
    Тук нашите нямат пълномощия да решават подобни проблеми. За най-малки неща се изисква изрично разрешение от европейската комисия.

    13:39 16.03.2026

  • 12 Кой

    1 1 Отговор
    какво предлага в без значение. Важно е какво се решава от чуждестранното началство в Брюксел. Това положение вече се разбира добре от всички.

    13:40 16.03.2026

  • 13 Костич,

    1 0 Отговор
    Дека е МОЧАТА,дека е лева?
    ЩО СЕ ВАКСИНИРА БЕ?!

    13:42 16.03.2026

  • 14 Акцизите

    1 1 Отговор
    са обект на регулация от ЕС законодателството. Урсула трябва да каже

    13:42 16.03.2026

  • 15 Сидеров

    0 1 Отговор
    Този ходил ли е в казармата?

    13:43 16.03.2026

