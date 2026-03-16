Любомир Каримански предупреди, че инфлацията ще скочи над очакванията

Нов ръст на инфлацията у нас и поскъпване на стоките и услугите заради конфликта в Близкия изток. Това прогнозира членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански в ефира на NOVA.

Според финансиста очакванията на правителството за удържане на цените вероятно няма да се оправдаят, а държавата трябва да се подготви за нов икономически натиск върху домакинствата.

"Инфлацията у нас ще продължи да нараства и вероятно ще надмине очакванията на правителството", коментира Каримански, цитиран от телевизията.

Във връзка с икономическата ситуация, финансистът анализира и първите стъпки на служебното правителство за подпомагане на най-засегнатите от скъпите горива граждани. Той даде положителна оценка на решението да не се раздават пари безразборно.

"Правилният подход са таргетирани мерки - към целеви групи, а не на всички компании", посочи икономистът, като направи паралел с енергийните компенсации по време на войната в Украйна.

Относно обсъжданата помощ от 20 евро за домакинства с доходи до 780 евро, експертът беше категоричен, че са нужни прозрачни разчети от Министерството на финансите.

"Тук е много важно вече да знаем, ако има ясно направените разчети от министъра на финансите заедно с колегите му, които са обсъдили тази тема", подчерта той. Каримански допълни, че най-голямото предизвикателство ще бъде административното разпределение, за да стигнат средствата прецизно до нуждаещите се.

По време на телевизионното участие беше засегната и темата за назначаването на нов подуправител на Българската народна банка. Според Каримански подобни ключови кадрови решения трябва да бъдат оставени за следващия редовен парламент, който разполага с нужното доверие.

В заключение той посочи, че макар служебният кабинет да е стартирал правилно с целевите мерки, България се нуждае от напълно нов държавен бюджет. Икономистът обясни, че само редовно правителство може да изготви финансова рамка, която реално да защити най-уязвимите от предстоящия ценови удар.