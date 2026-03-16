Новини
България »
София »
Любомир Каримански предупреди, че инфлацията ще скочи над очакванията

16 Март, 2026 14:46 616 17

  • любомир каримански-
  • криза-
  • горива-
  • цени-
  • инфлация

България се нуждае от напълно нов държавен бюджет

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нов ръст на инфлацията у нас и поскъпване на стоките и услугите заради конфликта в Близкия изток. Това прогнозира членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански в ефира на NOVA.

Според финансиста очакванията на правителството за удържане на цените вероятно няма да се оправдаят, а държавата трябва да се подготви за нов икономически натиск върху домакинствата.

"Инфлацията у нас ще продължи да нараства и вероятно ще надмине очакванията на правителството", коментира Каримански, цитиран от телевизията.

Във връзка с икономическата ситуация, финансистът анализира и първите стъпки на служебното правителство за подпомагане на най-засегнатите от скъпите горива граждани. Той даде положителна оценка на решението да не се раздават пари безразборно.

"Правилният подход са таргетирани мерки - към целеви групи, а не на всички компании", посочи икономистът, като направи паралел с енергийните компенсации по време на войната в Украйна.

Относно обсъжданата помощ от 20 евро за домакинства с доходи до 780 евро, експертът беше категоричен, че са нужни прозрачни разчети от Министерството на финансите.

"Тук е много важно вече да знаем, ако има ясно направените разчети от министъра на финансите заедно с колегите му, които са обсъдили тази тема", подчерта той. Каримански допълни, че най-голямото предизвикателство ще бъде административното разпределение, за да стигнат средствата прецизно до нуждаещите се.

По време на телевизионното участие беше засегната и темата за назначаването на нов подуправител на Българската народна банка. Според Каримански подобни ключови кадрови решения трябва да бъдат оставени за следващия редовен парламент, който разполага с нужното доверие.

В заключение той посочи, че макар служебният кабинет да е стартирал правилно с целевите мерки, България се нуждае от напълно нов държавен бюджет. Икономистът обясни, че само редовно правителство може да изготви финансова рамка, която реално да защити най-уязвимите от предстоящия ценови удар.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цял

    5 0 Отговор
    свят го знае .

    14:47 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    6 1 Отговор
    Няма просто да скача, а ще галопира.

    14:49 16.03.2026

  • 3 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Да живее Еврото

    14:52 16.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ама верно ли?! Ква изненада!

    Тя вече скочи бе нещастник! обещавахте 0,8-0,9 от влизането на еврото - тя стана обратната 80-90!!! толкова ти искат в магазина! Понеже си имам строг бюджет за обикновените месечни харчове знам колко съм плащал преди нова година и колко сега със скока който идва от петрола ще стане точно 1 лев за 1 евро!

    Обикновено давам по 1000 тояги - ама сте няколко такива мазници на които и 10 000 няма да ми се завидят за разрушението, което причинихте!!!

    Коментиран от #12

    14:54 16.03.2026

  • 5 Кои им плаща на тия

    5 0 Отговор
    За тия предвиждания!?

    14:56 16.03.2026

  • 6 Дайте ми професорска титла

    2 0 Отговор
    Даже академик го произведете

    14:57 16.03.2026

  • 7 друг порфесор

    2 0 Отговор
    а държавата трябва да се подготви за нови
    заеми за пълнене на нои чекмеджета

    14:59 16.03.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор
    След безочливите лъжи за инфлацията преди приемането на еврото, сега пак не казват истината. А тя е, че за полседните 5 години дори официално се признава инфлация от около 50%, на практика е няколко пъти по-висока, допълнително напомпана с безумното раздаване ан пари на всички нищоправци на държавна издръжка. Сега още толкова, вече по обективни причини и реално покупателната ни способност се връща рязко в посока 1997-а.

    14:59 16.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Тайланд е с 0,5% дефлация
    България с поредни 50% инфлация!
    Може би това, че Тайланд не е отменил смъртното наказание помага?! А! Мераклия съм да пробваме, дали ще излекува и нашата икономика!

    Коментиран от #10

    15:03 16.03.2026

  • 10 Със сигурност

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Ще даде положителен резултат.

    15:07 16.03.2026

  • 11 Дзак

    1 0 Отговор
    Инфлацията е за сметка на заетите, в полза на бюджета!

    15:08 16.03.2026

  • 12 И ако бяхме останали с..

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Лева, нямаше да има инфлация, цените нямаше да скачат, вероятно щяха да падат, и войни нямаше да има нали?

    15:10 16.03.2026

  • 13 Не е Нужно Да си !

    2 0 Отговор
    Не е Нужно Да си !

    Финансист !

    За да Знауш Това !

    Щом нещо по Веригата !

    Фръква !

    Това Значи !

    Че Всичко !

    Ще Фръкне !

    15:11 16.03.2026

  • 14 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Оня умнокрасавец с помощите за социално слаби дето имали коли на лизинг вместо да провери защо продават на високи цени горива направени от евтин нефт раздава от моите данъци

    15:13 16.03.2026

  • 15 провинциалист

    1 0 Отговор
    Мда, а избирателната активност ще се срине до оголване на всички видове мушенгийски вот.

    15:14 16.03.2026

  • 16 мерки

    1 0 Отговор
    таргетирани мерки - т.е. целеви, неграмотник!!!

    15:17 16.03.2026

  • 17 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Голям експерт. Гответе се за зима, а ако дойде лято добре дошло. Никой няма да се разсърди за лошата прогноза, а ще се успокоява с доброто развитие на нещата. То, все едно дали нещата ще се развият според прогнозата му защото никой няма да е запомнил какво е казал някой си преди твърде много време, но тогава той ще ни повтаря до безкрайност: Аз нали ви казах още през март!

    15:23 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове