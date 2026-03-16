Любомир Каримански предупреди, че инфлацията ще скочи над очакванията

Нов ръст на инфлацията у нас и поскъпване на стоките и услугите заради конфликта в Близкия изток. Това прогнозира членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански в ефира на NOVA.
Според финансиста очакванията на правителството за удържане на цените вероятно няма да се оправдаят, а държавата трябва да се подготви за нов икономически натиск върху домакинствата.
"Инфлацията у нас ще продължи да нараства и вероятно ще надмине очакванията на правителството", коментира Каримански, цитиран от телевизията.
Във връзка с икономическата ситуация, финансистът анализира и първите стъпки на служебното правителство за подпомагане на най-засегнатите от скъпите горива граждани. Той даде положителна оценка на решението да не се раздават пари безразборно.
"Правилният подход са таргетирани мерки - към целеви групи, а не на всички компании", посочи икономистът, като направи паралел с енергийните компенсации по време на войната в Украйна.
Относно обсъжданата помощ от 20 евро за домакинства с доходи до 780 евро, експертът беше категоричен, че са нужни прозрачни разчети от Министерството на финансите.
"Тук е много важно вече да знаем, ако има ясно направените разчети от министъра на финансите заедно с колегите му, които са обсъдили тази тема", подчерта той. Каримански допълни, че най-голямото предизвикателство ще бъде административното разпределение, за да стигнат средствата прецизно до нуждаещите се.
По време на телевизионното участие беше засегната и темата за назначаването на нов подуправител на Българската народна банка. Според Каримански подобни ключови кадрови решения трябва да бъдат оставени за следващия редовен парламент, който разполага с нужното доверие.
В заключение той посочи, че макар служебният кабинет да е стартирал правилно с целевите мерки, България се нуждае от напълно нов държавен бюджет. Икономистът обясни, че само редовно правителство може да изготви финансова рамка, която реално да защити най-уязвимите от предстоящия ценови удар.
4 ДрайвингПлежър
Тя вече скочи бе нещастник! обещавахте 0,8-0,9 от влизането на еврото - тя стана обратната 80-90!!! толкова ти искат в магазина! Понеже си имам строг бюджет за обикновените месечни харчове знам колко съм плащал преди нова година и колко сега със скока който идва от петрола ще стане точно 1 лев за 1 евро!
Обикновено давам по 1000 тояги - ама сте няколко такива мазници на които и 10 000 няма да ми се завидят за разрушението, което причинихте!!!
7 друг порфесор
заеми за пълнене на нои чекмеджета
9 ДрайвингПлежър
България с поредни 50% инфлация!
Може би това, че Тайланд не е отменил смъртното наказание помага?! А! Мераклия съм да пробваме, дали ще излекува и нашата икономика!
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Ще даде положителен резултат.
12 И ако бяхме останали с..
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Лева, нямаше да има инфлация, цените нямаше да скачат, вероятно щяха да падат, и войни нямаше да има нали?
13 Не е Нужно Да си !
Финансист !
За да Знауш Това !
Щом нещо по Веригата !
Фръква !
Това Значи !
Че Всичко !
Ще Фръкне !
