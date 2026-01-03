Андрей Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, щеше да е различно

„Продължавам да си работя в Българската академия на науките. Това е работа, която винаги съм обичал. Изпратих много подробно писмо на всички колеги в „Има такъв народ“, включително и на Слави Трифонов когато напуснах“.
Това каза в предаването „Тази събота“ имунологът проф. Андрей Чорбанов. На 19 декември той обяви, че напуска парламентарната група на „Има такъв народ“, а по-късно уточни, че групата е „обсебена от други хора, с други ценности и друг морал“.
„Не съм имал личен конфликт с никого. Проблемът е със смяната на ценностите. Интересът в политиката трябва да бъде това, което е обещано. Разочарованието започна през 2021 година. Всичко е въпрос на баланс. Балансът е този, който кара един човек да е отговорен и последователен. Сърденето не е решение“, обясни Чорбанов.
„Първото нещо, което преля чашата, беше абсолютното съгласие на всички за неприемането на бюджета. Да не се приеме бюджет е крайно безотговорно. Огромната част от парламентарните групи не знам доколко взимат самостоятелни решения и доколко се спускат. Когато напуснах, ми се обадиха хора от различни парламентарни групи. Безотговорно е да не се приеме бюджет“, коментира той.
„Аз съм дошъл в тази партия единствено заради Слави Трифонов и уверението му, че това, което е записано в програмата, ще бъде наша пътеводна светлина“, каза той.
Според него ако Слави Трифонов е бил в Народното събрание, много неща не биха се случили по този начин.
„Мое мнение е, че президентът Радев трябва да влезе в политиката със своя партия. Аз никога не съм крил симпатиите си към президента. Гласувал съм на всички избори за него. И смятам, че е една много консенсусна фигура по отношение на умерена политика“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
12:32 03.01.2026
2 Тоз избяга от потъващия кораб и сега
Коментиран от #7
12:34 03.01.2026
3 Ха ха ха
12:38 03.01.2026
4 Булба67
12:38 03.01.2026
5 Спомням си
Коментиран от #10
12:38 03.01.2026
6 Аркам аслъм
12:38 03.01.2026
7 През
До коментар #2 от "Тоз избяга от потъващия кораб и сега":ден, през два се повърта насам-натам, по медиите.
12:40 03.01.2026
8 Последния Софиянец
12:40 03.01.2026
9 Взима ли пенсия?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че е и беден умствено.
12:40 03.01.2026
10 Они
До коментар #5 от "Спомням си":са, като "лошите... в страшния филм". Филмирали са се. Яко са се филмирали.
12:42 03.01.2026
11 Оракула от Делфи
Беше каквато беше, със или без Слави в Парламента ,... коня отиде в ряката ,
Пеевски си прекара в Дюбай , това което открадна, а то не е малко,( "КТБ"
милионите) ще го топлят цял живот , а сега го хванете за" оная работа"!
"ИТН" го легитимира, като "чиста монета" в Парламента и му свърши голяма услуга!!! А ПП ГЕРБ изигра "пасовете" с гласовете !!Ценности, ама друг път!
А такива като Чобанов да се тюхкат, както си искат!!!
12:47 03.01.2026
12 Евродебил
12:48 03.01.2026
13 9689
Коментиран от #18
12:48 03.01.2026
14 Ако
12:49 03.01.2026
15 Планинец
12:54 03.01.2026
16 Афолф
12:56 03.01.2026
17 Емигрант
12:56 03.01.2026
18 Ото фон Бломберг
До коментар #13 от "9689":Института Пастьор скоро ще я обяви -след век два ...и тоя негодник заедно с другите негодници и измамници гълъбов и найденски ще се явят да кажат какво Велико чудо са открили
12:58 03.01.2026