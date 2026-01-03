Новини
Андрей Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, щеше да е различно

3 Януари, 2026 12:30 779 18

  андрей чорбанов
  слави трифонов
  итн
  румен радев

Първото нещо, което преля чашата, беше абсолютното съгласие на всички за неприемането на бюджета. Да не се приеме бюджет е крайно безотговорно, категоричен е той и добави, че е не е крил симпатиите си към президента Румен Радев

Андрей Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, щеше да е различно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Продължавам да си работя в Българската академия на науките. Това е работа, която винаги съм обичал. Изпратих много подробно писмо на всички колеги в „Има такъв народ“, включително и на Слави Трифонов когато напуснах“.

Това каза в предаването „Тази събота“ имунологът проф. Андрей Чорбанов. На 19 декември той обяви, че напуска парламентарната група на „Има такъв народ“, а по-късно уточни, че групата е „обсебена от други хора, с други ценности и друг морал“.

„Не съм имал личен конфликт с никого. Проблемът е със смяната на ценностите. Интересът в политиката трябва да бъде това, което е обещано. Разочарованието започна през 2021 година. Всичко е въпрос на баланс. Балансът е този, който кара един човек да е отговорен и последователен. Сърденето не е решение“, обясни Чорбанов.

„Първото нещо, което преля чашата, беше абсолютното съгласие на всички за неприемането на бюджета. Да не се приеме бюджет е крайно безотговорно. Огромната част от парламентарните групи не знам доколко взимат самостоятелни решения и доколко се спускат. Когато напуснах, ми се обадиха хора от различни парламентарни групи. Безотговорно е да не се приеме бюджет“, коментира той.

„Аз съм дошъл в тази партия единствено заради Слави Трифонов и уверението му, че това, което е записано в програмата, ще бъде наша пътеводна светлина“, каза той.

Според него ако Слави Трифонов е бил в Народното събрание, много неща не биха се случили по този начин.

„Мое мнение е, че президентът Радев трябва да влезе в политиката със своя партия. Аз никога не съм крил симпатиите си към президента. Гласувал съм на всички избори за него. И смятам, че е една много консенсусна фигура по отношение на умерена политика“, каза още той.


  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Слави е инвалид.

    Коментиран от #9

    12:32 03.01.2026

  • 2 Тоз избяга от потъващия кораб и сега

    15 1 Отговор
    поляга пред Радев.Нагаждач.

    Коментиран от #7

    12:34 03.01.2026

  • 3 Ха ха ха

    8 2 Отговор
    ПЪЛЕН IDИОТ!

    12:38 03.01.2026

  • 4 Булба67

    9 1 Отговор
    Ех ,Чобанов ти може би си единственият свестен от ИТН в парламвнта! А останалите не са нищо повече от лакеи- майцепродавци ! А от ,, учиндолският"ми се повдига! Няма по -долно същество от него в бг. политиката последните 20 г.

    12:38 03.01.2026

  • 5 Спомням си

    9 1 Отговор
    Как тоя плюеше против ваксините и после като едва прискърца короната подобно на Славчо с кислород и какво ли не, му дойде акъла. Сега врътва опашлето към Радев. Останаха му на Славчока са неумняците Тошака и Балабана да плашат народа и да гледат лошо.

    Коментиран от #10

    12:38 03.01.2026

  • 6 Аркам аслъм

    9 0 Отговор
    Слави е инвалид физически е ментално.

    12:38 03.01.2026

  • 7 През

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоз избяга от потъващия кораб и сега":

    ден, през два се повърта насам-натам, по медиите.

    12:40 03.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Дам, рублочалгара щеше да пее на микрофона,.вместо от миндера

    12:40 03.01.2026

  • 9 Взима ли пенсия?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че е и беден умствено.

    12:40 03.01.2026

  • 10 Они

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спомням си":

    са, като "лошите... в страшния филм". Филмирали са се. Яко са се филмирали.

    12:42 03.01.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    8 0 Отговор
    "След дъжд качулка , след сватба булка"!!!
    Беше каквато беше, със или без Слави в Парламента ,... коня отиде в ряката ,
    Пеевски си прекара в Дюбай , това което открадна, а то не е малко,( "КТБ"
    милионите) ще го топлят цял живот , а сега го хванете за" оная работа"!
    "ИТН" го легитимира, като "чиста монета" в Парламента и му свърши голяма услуга!!! А ПП ГЕРБ изигра "пасовете" с гласовете !!Ценности, ама друг път!
    А такива като Чобанов да се тюхкат, както си искат!!!

    12:47 03.01.2026

  • 12 Евродебил

    6 1 Отговор
    Питам аз, къде са всички тези жълтопаветници които припознаха партията на чалгаря "няма толкова прозд народ",че и водеща политическа сила я направиха?Без да намерим финално решение за жълтопаветниците в стила на Пол Пот спасение няма да се намери.

    12:48 03.01.2026

  • 13 9689

    5 0 Отговор
    Продължавам да шушкам от БАН.Къде ти е ваксината,пишман професоре?

    Коментиран от #18

    12:48 03.01.2026

  • 14 Ако

    10 0 Отговор
    двуличникът, един тотален подлец , лъжец и страхливец бил в Парламента..... И какво щеше да бъде , бе , господине , ако тоя злобар и нарцис беше там ? Чалгар ненужен в Парламента , както цялата сбирщина чалгари .

    12:49 03.01.2026

  • 15 Планинец

    3 0 Отговор
    Еее и какво щеше да прави там!? Да продава якета? Пилотски?!

    12:54 03.01.2026

  • 16 Афолф

    3 0 Отговор
    Долен изменник и доказана некадърна клатик.рска безполезна подлога..ми нали тоя Славчо диктува на Тошо кво да прай бре т.панар негоден ...бегай при вмирисаният чорап ..идеални сте си безполезни твари ..но не сте познали

    12:56 03.01.2026

  • 17 Емигрант

    3 0 Отговор
    Този явно дължи пари на учиндолския ВРЕДИТЕЛ затова и се навежда до обувките му ? А кой ако не Чалгаря направи на будали няколкостотин хиляди българи след избори, кой ако не Чалгаря предлага няколко недоразумения за Министър-председатели, кой ако не Чалгаря свали законно избрано правителство и т.н., нима двете чалга-териери Тошкото и Балабанов сами решаваха всичко без указанията на Чалгаря, това да се види и чуе никой няма да го повярва ? В БАН такива като този ли нагаждачи и манипулатори работят, а не достойни и интелигентни персони ? Срам е този за БАН !

    12:56 03.01.2026

  • 18 Ото фон Бломберг

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "9689":

    Института Пастьор скоро ще я обяви -след век два ...и тоя негодник заедно с другите негодници и измамници гълъбов и найденски ще се явят да кажат какво Велико чудо са открили

    12:58 03.01.2026

