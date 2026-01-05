Проф. Пламен Киров предположи кой от "домовата книга" ще се жертва да стане служебен премиер

"Тънкият момент e, ако всички от домсъвета по "домовата книга" на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет. Тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство и ако всички в списъка откажат да заемат поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за предсрочни парламентарни избори." Това заяви преподавателят по Конституционно право проф. Пламен Киров пред bTV, цитиран от news.bg.
По думите му някой от домовата книга трябва да се жертва, за да оглави служебно правителство. Димитър Главчев ще се жертва, за да поеме кръста за трети път да стане служебен министър-председател, смята проф. Пламен Киров.
Той обясни, че е трудно да се направи прогноза кога ще е следващият предсрочен вот, защото в Конституцията е записано, че в двумесечен срок президентът трябва да определи датата на новите предсрочни парламентарни избори.
"Стиковани са сроковете по Конституция и в Изборния кодекс за отделните изборни процедури и правила, та до деня на самото гласуване", уточни проф. Киров.
Той посочи, че ако при три последователни опита не се стигне до излъчване на правителство, тогава президентът трябва да направи отново консултации с парламентарните групи и тогава по предложение на кандидат за служебен министър-председател, да назначи правителство.
Според проф. Киров при напредналата политическа ситуация, да се пипа Изборният кодекс, е малко опасно.
Проф. Пламен Киров запита "президентът като сам юнак на коня" ли да излезе на предсрочните парламентарни избори.
1 Трол
Коментиран от #18
08:35 05.01.2026
2 така е
Коментиран от #17
08:35 05.01.2026
3 Боко Престъпникът
08:36 05.01.2026
4 Освалдо Риос
Коментиран от #8
08:37 05.01.2026
5 Хмм
08:38 05.01.2026
6 Лелееее ,
Коментиран от #10
08:39 05.01.2026
7 хе хе
08:39 05.01.2026
8 Мани , мани
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Такава селения и срам , и работа за пет пари няма и няма да има от нея !
Коментиран от #11
08:40 05.01.2026
9 Всезнаайко
08:41 05.01.2026
10 Главанак Главев
До коментар #6 от "Лелееее ,":Главанака е послушен гербер@ст. И човек на дебелия.
08:43 05.01.2026
11 Освалдо Риос
До коментар #8 от "Мани , мани":Ти па да не си мислиш, че Мелания е с потекло? Някаква манекенка от словенските села. Мария ако стане Премиер, като нищо завъртяла главата на Дони, или поне на сина му.
Коментиран от #21
08:46 05.01.2026
12 Непрофесор
Моето непрофесорско мнение е, че са виновни ППДБ и заслужават ефективна присъда.
08:51 05.01.2026
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВИЕ КАКВИ СТЕ ТАМ БЕ,НЯКАКВИ СЪСЕДИ ОТ ПАНЕЛКА ЛИ?
Коментиран от #19
08:56 05.01.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЧЛЕН НА ОПГ СИК :)
09:10 05.01.2026
15 Яшо Тротинетката бездарен политик
09:18 05.01.2026
16 помнещ
Коментиран от #25
09:21 05.01.2026
17 Съгласен с теб
До коментар #2 от "така е":Няма лошо изброените да изтекат в канала.И без това единствената им цел е да си получават тлъстите депутатски възнаграждения.Колкото по-малко хрантутници,толкова по-добре.
09:23 05.01.2026
18 Мизерабъл
До коментар #1 от "Трол":Боко няма да я пусне да я оплювате.
09:24 05.01.2026
19 Ком
До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Боко, Пеефски и Шарлатаните ни натресоха "домовата книга", а целта им беше да управляват и по време на избори !!
Коментиран от #23
09:25 05.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зъл пес
До коментар #11 от "Освалдо Риос":Аааа грешиш,черипа само това чака.
09:27 05.01.2026
22 Добре !
Кой И Защо ?
Блокира !
И Саботира !
Конституцията !
И Трябва ли Този ?
Да Е Член На Следващото !
Народно Събрание ? !
-----
Къде Е ?
Калпавия !
Конституционен !
Съд !
09:33 05.01.2026
23 Не е истина
До коментар #19 от "Ком":само Пеевски и Борисов ни натресоха домовата книга. ПП ДБ бяха за : редовното правителство да изпълнява функциите на служебно. Това е факт!
Коментиран от #24
09:40 05.01.2026
24 истината е
До коментар #23 от "Не е истина":че и предложението на ППДБ не е по-умно от домовата книга. Не може правителство в оставка да провежда избори. Това е абсурд, който е съизмерим с домовата книга. Конституцията нямаше нужда от поправка в частта за служебното правителство, а защо го направиха не е трудно да се досетим. Защо КС не отмени това безумие също можем да се досетим.
09:46 05.01.2026
25 Клотилда
До коментар #16 от "помнещ":Така е.Всички са партийно пристрастени и зависими с дълги досиета.Те и затова са в политиката.Но пък виси въпроса,тези които отказват защо са приели да изпълняват сегашните длъжности?
10:09 05.01.2026
26 Бойкикев, Простото и Ококорения на Шиши
10:09 05.01.2026