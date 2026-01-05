Новини
Проф. Пламен Киров предположи кой от "домовата книга" ще се жертва да стане служебен премиер

5 Януари, 2026 08:23 2 897 26

"Тънкият момент e, ако всички от домсъвета по "домовата книга" на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет. Тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим", коментира преподавателят по Конституционно право

Проф. Пламен Киров предположи кой от "домовата книга" ще се жертва да стане служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Тънкият момент e, ако всички от домсъвета по "домовата книга" на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет. Тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство и ако всички в списъка откажат да заемат поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за предсрочни парламентарни избори." Това заяви преподавателят по Конституционно право проф. Пламен Киров пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му някой от домовата книга трябва да се жертва, за да оглави служебно правителство. Димитър Главчев ще се жертва, за да поеме кръста за трети път да стане служебен министър-председател, смята проф. Пламен Киров.

Той обясни, че е трудно да се направи прогноза кога ще е следващият предсрочен вот, защото в Конституцията е записано, че в двумесечен срок президентът трябва да определи датата на новите предсрочни парламентарни избори.

"Стиковани са сроковете по Конституция и в Изборния кодекс за отделните изборни процедури и правила, та до деня на самото гласуване", уточни проф. Киров.

Той посочи, че ако при три последователни опита не се стигне до излъчване на правителство, тогава президентът трябва да направи отново консултации с парламентарните групи и тогава по предложение на кандидат за служебен министър-председател, да назначи правителство.

Според проф. Киров при напредналата политическа ситуация, да се пипа Изборният кодекс, е малко опасно.

Проф. Пламен Киров запита "президентът като сам юнак на коня" ли да излезе на предсрочните парламентарни избори.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 31 Отговор
    Г-жа Рая Назарян трябва да е служебен премиер.

    Коментиран от #18

    08:35 05.01.2026

  • 2 така е

    8 18 Отговор
    Важното е спешно да се направят изборите преди хората да са усетили ползите от Еврозоната. После вече мунчовци, коцевци, кирококорчовци, радостиновци, ивелиновци и всички останали ОПГ популисти изтичат в канала.

    Коментиран от #17

    08:35 05.01.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    20 3 Отговор
    Добре, хайде, от мен, да мине, пак ще се жертвам да ви спасявам!

    08:36 05.01.2026

  • 4 Освалдо Риос

    8 4 Отговор
    Аз съм доволен на зам омбудсманката. Ще шашне Дони Тръмбата.

    Коментиран от #8

    08:37 05.01.2026

  • 5 Хмм

    16 2 Отговор
    защо да не се пипа Изборният кодекс, за да са резултатите същите, че и по-добри за неговите началници

    08:38 05.01.2026

  • 6 Лелееее ,

    20 1 Отговор
    Главчев мазника щял да "се жертва" ? Ти луд ли си , бе ?

    Коментиран от #10

    08:39 05.01.2026

  • 7 хе хе

    4 18 Отговор
    Младите неумни си счупиха държавата. Сега трябва сами да си я оправят.

    08:39 05.01.2026

  • 8 Мани , мани

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Такава селения и срам , и работа за пет пари няма и няма да има от нея !

    Коментиран от #11

    08:40 05.01.2026

  • 9 Всезнаайко

    10 3 Отговор
    Тоя пък, все много знае. Преди бе Бкп, сега е човек на Дебелян.

    08:41 05.01.2026

  • 10 Главанак Главев

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лелееее ,":

    Главанака е послушен гербер@ст. И човек на дебелия.

    08:43 05.01.2026

  • 11 Освалдо Риос

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мани , мани":

    Ти па да не си мислиш, че Мелания е с потекло? Някаква манекенка от словенските села. Мария ако стане Премиер, като нищо завъртяла главата на Дони, или поне на сина му.

    Коментиран от #21

    08:46 05.01.2026

  • 12 Непрофесор

    18 3 Отговор
    Професорът да каже КОЙ е виновен за безумието ,,Домова книга и дали е наказан?
    Моето непрофесорско мнение е, че са виновни ППДБ и заслужават ефективна присъда.

    08:51 05.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 1 Отговор
    КАКВА Е ТАЗИ ПРОСТОТИЯ "ДОМОВА КНИГА"?
    ВИЕ КАКВИ СТЕ ТАМ БЕ,НЯКАКВИ СЪСЕДИ ОТ ПАНЕЛКА ЛИ?

    Коментиран от #19

    08:56 05.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ГЛАВЧЕВ Е КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК :)
    .... ЧЛЕН НА ОПГ СИК :)

    09:10 05.01.2026

  • 15 Яшо Тротинетката бездарен политик

    5 0 Отговор
    "домовата книга" е цъкаща бомба

    09:18 05.01.2026

  • 16 помнещ

    8 1 Отговор
    Да не забравяме, че точно Главчев проведе последните избори, за които дори Конституционния съд установи, че са безобразни. Всички с очите си видяхме как комисиите попълваха бюлетини или унищожаваха такива. Разбрахме и че в някои чумали изобщо не е имало бюлетини, а ножички и хартийки. Можем са си представим, ако Главчев отново прави избори, какви ще са резултатите. Има и друго - ако Борисов не беше сигурен, че предстоящите избори ще са в негова полза, никога не би позволил на Желязков да подаде оставка. Без значение е за кого ще гласувате, защото всички от домовата книга са силно партийни фигури и никой от тях не е в състояние да проведе честни избори.

    Коментиран от #25

    09:21 05.01.2026

  • 17 Съгласен с теб

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Няма лошо изброените да изтекат в канала.И без това единствената им цел е да си получават тлъстите депутатски възнаграждения.Колкото по-малко хрантутници,толкова по-добре.

    09:23 05.01.2026

  • 18 Мизерабъл

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Боко няма да я пусне да я оплювате.

    09:24 05.01.2026

  • 19 Ком

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Боко, Пеефски и Шарлатаните ни натресоха "домовата книга", а целта им беше да управляват и по време на избори !!

    Коментиран от #23

    09:25 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Освалдо Риос":

    Аааа грешиш,черипа само това чака.

    09:27 05.01.2026

  • 22 Добре !

    5 1 Отговор
    Добре !

    Кой И Защо ?

    Блокира !

    И Саботира !

    Конституцията !

    И Трябва ли Този ?

    Да Е Член На Следващото !

    Народно Събрание ? !

    -----


    Къде Е ?

    Калпавия !

    Конституционен !

    Съд !

    09:33 05.01.2026

  • 23 Не е истина

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ком":

    само Пеевски и Борисов ни натресоха домовата книга. ПП ДБ бяха за : редовното правителство да изпълнява функциите на служебно. Това е факт!

    Коментиран от #24

    09:40 05.01.2026

  • 24 истината е

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не е истина":

    че и предложението на ППДБ не е по-умно от домовата книга. Не може правителство в оставка да провежда избори. Това е абсурд, който е съизмерим с домовата книга. Конституцията нямаше нужда от поправка в частта за служебното правителство, а защо го направиха не е трудно да се досетим. Защо КС не отмени това безумие също можем да се досетим.

    09:46 05.01.2026

  • 25 Клотилда

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "помнещ":

    Така е.Всички са партийно пристрастени и зависими с дълги досиета.Те и затова са в политиката.Но пък виси въпроса,тези които отказват защо са приели да изпълняват сегашните длъжности?

    10:09 05.01.2026

  • 26 Бойкикев, Простото и Ококорения на Шиши

    1 0 Отговор
    Омазаха конституцията тия крете ни!

    10:09 05.01.2026

