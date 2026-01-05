Проф. Пламен Киров предположи кой от "домовата книга" ще се жертва да стане служебен премиер

"Тънкият момент e, ако всички от домсъвета по "домовата книга" на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет. Тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство и ако всички в списъка откажат да заемат поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за предсрочни парламентарни избори." Това заяви преподавателят по Конституционно право проф. Пламен Киров пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му някой от домовата книга трябва да се жертва, за да оглави служебно правителство. Димитър Главчев ще се жертва, за да поеме кръста за трети път да стане служебен министър-председател, смята проф. Пламен Киров.

Той обясни, че е трудно да се направи прогноза кога ще е следващият предсрочен вот, защото в Конституцията е записано, че в двумесечен срок президентът трябва да определи датата на новите предсрочни парламентарни избори.

"Стиковани са сроковете по Конституция и в Изборния кодекс за отделните изборни процедури и правила, та до деня на самото гласуване", уточни проф. Киров.

Той посочи, че ако при три последователни опита не се стигне до излъчване на правителство, тогава президентът трябва да направи отново консултации с парламентарните групи и тогава по предложение на кандидат за служебен министър-председател, да назначи правителство.

Според проф. Киров при напредналата политическа ситуация, да се пипа Изборният кодекс, е малко опасно.

Проф. Пламен Киров запита "президентът като сам юнак на коня" ли да излезе на предсрочните парламентарни избори.