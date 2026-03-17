Ремонт на ЕСО на 20 март 2026 г. ще прекъсне на електрозахранването в части от Мизия, Козлодуй и Хайредин

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 20 март 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция „Букьовци“ 110/20 кV.

Поради ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО, за периода от 14:00 ч. до 15:30 ч. на 20 март 2026 г., без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в гр. Мизия и селата Войводово, Крушовица, Липница, Сараево и Софрониево в община Мизия; селата Бутан, Крива бара, Гложене и Хърлец в община Козлодуй и селата Хайредин, Манастирище и Михайлово в община Хайредин, област Враца.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания.