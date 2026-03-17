Борисов: За хубаво или лошо, но Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще предложи нова длъжност в партията, чиято дейност ще се осъществява от двама души. Това обяви самият той в разговор с кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров, излъчван на живо във фейсбук, информират от Dariknews.bg
"Възнамерявам на конгреса на предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но (Цветан) Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитете навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията“, заяви Борисов, обръщайки се към Николов и Тодоров.
