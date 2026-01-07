Новини
Пенсионери свикват с новите евробанкноти

7 Януари, 2026 14:28 898 31

  • пенсии-
  • пенсионери-
  • евро

Други жители на селото признаха, че за първи път докосват евробанкноти

Пенсионери свикват с новите евробанкноти - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изплащането на първите пенсии в евро започна днес, 7 януари, в пощенските клонове и банките в цялата страна. Седмица след историческото преминаване на България към единната европейска валута, над два милиона пенсионери получават доходите си в новите банкноти. Събитието беше съпроводено от извънредни мерки за сигурност и полицейски патрули в малките населени места, съобщиха от МВР.

Най-възрастният жител на село Трилистник, 92-годишният Спас Генчев, беше сред първите, които взеха пенсията си в новата валута. "Това са 50 евро тук, 600 евро са моите, за нищо не съм се нагласил да ги харча, за вкъщи", сподели възрастният мъж.

Други жители на селото признаха, че за първи път докосват евробанкноти и се опитват да свикнат с новите стойности. Хатина Чилова коментира прехода с оптимизъм: "Ще се оправим някак си. Преди как сме се оправяли с големите пари, после в левове". За Хатина Чилова денят ще остане запомнен с покупката на шоколад за едно евро и 48 евроцента, платени с първите ѝ монети.

Началникът на сектор "Охранителна полиция" към РУ – Кюстендил, главен инспектор Владимир Йорданов, отправи сериозно предупреждение към гражданите да не се доверяват на непознати лица. Според полицията, измамници вече обикалят по домовете в провинцията, предлагайки обмяна на левове в евро на по-добър курс, за да спестят на хората чакането по опашки.

"Хората да не се доверяват на лица, които се представят за служители на банкови институции. Да се извършва обмяната само на оторизираните места – в пощенски клонове и банки", заяви Владимир Йорданов. Кметът на Трилистник също призова съселяните си за бдителност и да не допускат непознати в домовете си, посочи бТВ.

За много от пенсионерите приоритет остават разходите за здраве. "Първо за лекарства ще вземем, пък тогава ще остане за другото", сподели Тота Нонова след получаването на своята пенсия.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    12 8 Отговор
    свикват, какви ще ги дъвчат ?

    14:29 07.01.2026

  • 2 Колко

    9 2 Отговор
    му е ?

    14:30 07.01.2026

  • 3 честен ционист

    10 7 Отговор
    92 год дядо с EUR 600? Някой полковник от ДС нали?

    Коментиран от #18, #28

    14:32 07.01.2026

  • 4 Мда-даааааа

    4 4 Отговор
    Надявам се инстинктът за оцеляване да е по-силен от предразсъдъците.

    14:37 07.01.2026

  • 5 Мда

    15 4 Отговор
    трудно ще свикнат като вземат по-малко пари

    Коментиран от #7

    14:38 07.01.2026

  • 6 Освен пенсионерите

    7 10 Отговор
    и копеите ще свикнат. Къде ще ходят.

    14:39 07.01.2026

  • 7 Тъй, тъй момче

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    намалиха ни пенсиите наполовина. По.раво с 1 лев цял хляб купувах, а сега с 50 цента половин хляб. ѝи съселяните не ми верват.

    14:42 07.01.2026

  • 8 Един Пенсионер ви казва

    15 6 Отговор
    М. А. Й. Н. А. Т. А. В. И! Прасета, Тикви, Олигарси, Политици и Подобни Продажници!

    14:43 07.01.2026

  • 9 Жбръц

    8 10 Отговор
    Хич не ми е жал,за тази покорна с ган! Точно те, днешните пенсии,през 89 г ,когато са били 35-40 годишни,най силно поддържаха Промяната.В столицата,големите градове,до селата- с два вирнати пръста..СДС,СДС.И не че разбираха от геополитика.От типичната Ганчовска примитивна лакомия....Сега като ми върнат на дедо нивите,дюкяна,ще стана богат чифликчия,търговец.Е,станаха! Рапродадоха нивите си за грош пара,създавайки днешните зърнени барони.И ще пазаруват в филиалчетата на лидълчо,кауфчо от домати и краставици,до хляб.

    Коментиран от #10

    14:43 07.01.2026

  • 10 Благодарение на повечето

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Жбръц":

    от днешните пенсионери сме в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната.
    Авий, вий сте и.д.е.о.т.е.

    Коментиран от #25

    14:46 07.01.2026

  • 11 Гарантирано от атлантите

    9 2 Отговор
    Вече трети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #14, #24

    14:48 07.01.2026

  • 12 Пламен

    5 4 Отговор
    Рублен кРадев взе ли си пенцията ?

    14:49 07.01.2026

  • 13 То па

    8 2 Отговор
    Едни пенсии..

    14:49 07.01.2026

  • 14 Не бързай толкова

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гарантирано от атлантите":

    Все пак се сменя валута на държава. Когато го докарахме до 3 нули след лева години минаха.

    Коментиран от #17

    14:50 07.01.2026

  • 15 Георги

    2 2 Отговор
    то те са хората които ще обменят пари в евро. Как изобщо очакват да заменят лева с евро за един месец? Според БНБ към септември 25 в обръщение са 27,200,000,000лв+ и искат да ги завъртят през икономиката за един месец. В същото време целият БВП за 25та е 221,000,000,000лв. Излиза, че средно за секунда произвеждаме стоки+услуги за 7,008лв , а в същото време се опитваме да обърнем 10,155лв в евро! Не, че двете неща са директно свързани, но за сравнение, искат да превалутират 30% повече от колкото изобщо се произвежда за това време. Е как да стане?

    Коментиран от #16

    14:50 07.01.2026

  • 16 Не е проблем

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Ще се удължи срока

    Коментиран от #20

    14:54 07.01.2026

  • 17 мало умните пПдБта

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Не бързай толкова":

    пробутаха тая простотия с едномесечния срок за паралелна употреба на лев и евро това никъде не го е имало при подмяна на национална валута с евро$hиткойните

    14:56 07.01.2026

  • 18 Пенсионер ОСВ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Аз пък съм със смесен стаж,военен и миньорски,моята е два пъти по голяма ама надали ще ме огрее до неговите години..
    Явно той потен и уморен вода не пил...

    14:56 07.01.2026

  • 19 123

    5 3 Отговор
    Пенсионерите "свикват", а
    Копейките от одавна СВИКНАХА !

    14:57 07.01.2026

  • 20 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Не е проблем":

    не няма да се удължи за да ви е гадно и да се гърчите да висите по опашки пред банките още поне 5 месеца!

    14:57 07.01.2026

  • 21 ДАМА на ЛЪВОВ МОСТ

    3 4 Отговор
    Лесно се свиква и с новите пари

    14:58 07.01.2026

  • 22 разбихте ли кода

    1 2 Отговор
    Пенсионерите свикват неволята с новите евробанкноти.

    15:06 07.01.2026

  • 23 Николай Калчев

    0 0 Отговор
    те ще свикнат защото за тях има. Пример от село . Пощата . Вътре е служителка на пощата и секретарката на кмета . Какво прави всеки ден там си е тайна. Едва ли да е на заплата и от пощата. Питам кога и колко мога да сменя след като раздадат пенсиите. На масата пред тях пачки с 10,20 и 50 евро . Пенсионери няма в момента. Отговорът- Неуточнено за време и въпроса "Кога " е сведен до никога . Разрешено да сменят на трима човека максимум по 500 евро на човек или на ден в пощата ще има за смяна само 1500 Евро. Пощата е залепена до кмета и секретарката ,както и до лекаря и библиотеката . Може би това обяснява присъствието на външни за пощата лица. И се започва с ореждане с Евро на работещите там ,родата и приятелите им типично по градско-селски тип . Кмета и родата от махалата защото си е от ДПС - НН . Предишния четири мандата от ГЕРБ и вече не му трябва защото си е феодал и милионер в имоти и пари заедно със сина си . Той ако трябваше да се орежда една година само неговите ще сменя там. Та милата ни Държава отново раздели хората дори в това да си сменят пари от честен труд. Така в село без обществен транспорт от поне 20 години и без банкомат и аптека със сигурност хора няма да могат да си купят нищо след 31 Януари. Селото е в Авренска община , а тези от пощата и секретарката те засилват само на 10 в Синдел / най-бандитското Ромско село / защото там били малко хората и сменяли пари , или до Долни Чифлик или във Варна само на 50 км в едната посока. Мног

    15:13 07.01.2026

  • 24 Целта е да те дресират

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гарантирано от атлантите":

    Да плащате с карти кеша ще изчезне малко по малко тази година

    Коментиран от #29

    15:13 07.01.2026

  • 25 Скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Благодарение на повечето":

    В НАТО няма да сме разпада се 2026 бай Дончо него слушат

    Коментиран от #31

    15:16 07.01.2026

  • 26 12340

    0 0 Отговор
    Някой от тях са живели и при царските пари, с нови банкноти не мож ги стресна :))

    15:22 07.01.2026

  • 27 БеГемот

    0 0 Отговор
    Абе оглеждат са.....ей сега теглих от банкомата влизам една баба стои в ъгъла и се оглежда а банкомата няма човек отивам тегля и тя тогава извади картата и отиде да тегли... хихихи...

    15:23 07.01.2026

  • 28 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Тия вземат по 1500 евро познавам един на 92 години в най голямата жега обикаля в парка с едно бастунче а парка има баири не е равно веднъж се заговорихме няма с кого да си говори чиляка и от дума на дума полковник Марков около три хиляди лева пенсия каза живеел сам ама си а му много го уважавам всеки ден идвал за пет минути да го види и на униката помагал в София и той така го уважавам хахаха ако разбирате ...иначе облечен с едни стари дрехи сякаш е на минимална пенсия....

    15:28 07.01.2026

  • 29 целта им е ясна

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Целта е да те дресират":

    затова кеш плащания докато може, ако ще и да им е смешно на поколението Z (загубени в превода), поне е начин на съпротива, само трябва да се внимава за фалшиво евро, че кой не е пожелал, той не си е напечатал

    15:29 07.01.2026

  • 30 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    С ТЕЗИ ДОБРИ НОВИНИ
    ЗДРАВЕТО ВЗЕХТЕ НА
    КУПЕЙКИН И НА
    онзи със затихващите функции......

    15:33 07.01.2026

  • 31 А Евросъюза

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Скоро":

    се разпада от датата на създаването му.
    Междувременно се спихна СССР-то и соца като цяло.

    15:33 07.01.2026

