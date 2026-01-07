Пенсионери свикват с новите евробанкноти

Изплащането на първите пенсии в евро започна днес, 7 януари, в пощенските клонове и банките в цялата страна. Седмица след историческото преминаване на България към единната европейска валута, над два милиона пенсионери получават доходите си в новите банкноти. Събитието беше съпроводено от извънредни мерки за сигурност и полицейски патрули в малките населени места, съобщиха от МВР.

Най-възрастният жител на село Трилистник, 92-годишният Спас Генчев, беше сред първите, които взеха пенсията си в новата валута. "Това са 50 евро тук, 600 евро са моите, за нищо не съм се нагласил да ги харча, за вкъщи", сподели възрастният мъж.

Други жители на селото признаха, че за първи път докосват евробанкноти и се опитват да свикнат с новите стойности. Хатина Чилова коментира прехода с оптимизъм: "Ще се оправим някак си. Преди как сме се оправяли с големите пари, после в левове". За Хатина Чилова денят ще остане запомнен с покупката на шоколад за едно евро и 48 евроцента, платени с първите ѝ монети.

Началникът на сектор "Охранителна полиция" към РУ – Кюстендил, главен инспектор Владимир Йорданов, отправи сериозно предупреждение към гражданите да не се доверяват на непознати лица. Според полицията, измамници вече обикалят по домовете в провинцията, предлагайки обмяна на левове в евро на по-добър курс, за да спестят на хората чакането по опашки.

"Хората да не се доверяват на лица, които се представят за служители на банкови институции. Да се извършва обмяната само на оторизираните места – в пощенски клонове и банки", заяви Владимир Йорданов. Кметът на Трилистник също призова съселяните си за бдителност и да не допускат непознати в домовете си, посочи бТВ.

За много от пенсионерите приоритет остават разходите за здраве. "Първо за лекарства ще вземем, пък тогава ще остане за другото", сподели Тота Нонова след получаването на своята пенсия.