Пенсионери свикват с новите евробанкноти

Изплащането на първите пенсии в евро започна днес, 7 януари, в пощенските клонове и банките в цялата страна. Седмица след историческото преминаване на България към единната европейска валута, над два милиона пенсионери получават доходите си в новите банкноти. Събитието беше съпроводено от извънредни мерки за сигурност и полицейски патрули в малките населени места, съобщиха от МВР.
Най-възрастният жител на село Трилистник, 92-годишният Спас Генчев, беше сред първите, които взеха пенсията си в новата валута. "Това са 50 евро тук, 600 евро са моите, за нищо не съм се нагласил да ги харча, за вкъщи", сподели възрастният мъж.
Други жители на селото признаха, че за първи път докосват евробанкноти и се опитват да свикнат с новите стойности. Хатина Чилова коментира прехода с оптимизъм: "Ще се оправим някак си. Преди как сме се оправяли с големите пари, после в левове". За Хатина Чилова денят ще остане запомнен с покупката на шоколад за едно евро и 48 евроцента, платени с първите ѝ монети.
Началникът на сектор "Охранителна полиция" към РУ – Кюстендил, главен инспектор Владимир Йорданов, отправи сериозно предупреждение към гражданите да не се доверяват на непознати лица. Според полицията, измамници вече обикалят по домовете в провинцията, предлагайки обмяна на левове в евро на по-добър курс, за да спестят на хората чакането по опашки.
"Хората да не се доверяват на лица, които се представят за служители на банкови институции. Да се извършва обмяната само на оторизираните места – в пощенски клонове и банки", заяви Владимир Йорданов. Кметът на Трилистник също призова съселяните си за бдителност и да не допускат непознати в домовете си, посочи бТВ.
За много от пенсионерите приоритет остават разходите за здраве. "Първо за лекарства ще вземем, пък тогава ще остане за другото", сподели Тота Нонова след получаването на своята пенсия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
14:29 07.01.2026
2 Колко
14:30 07.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #18, #28
14:32 07.01.2026
4 Мда-даааааа
14:37 07.01.2026
5 Мда
Коментиран от #7
14:38 07.01.2026
6 Освен пенсионерите
14:39 07.01.2026
7 Тъй, тъй момче
До коментар #5 от "Мда":намалиха ни пенсиите наполовина. По.раво с 1 лев цял хляб купувах, а сега с 50 цента половин хляб. ѝи съселяните не ми верват.
14:42 07.01.2026
8 Един Пенсионер ви казва
14:43 07.01.2026
9 Жбръц
Коментиран от #10
14:43 07.01.2026
10 Благодарение на повечето
До коментар #9 от "Жбръц":от днешните пенсионери сме в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната.
Авий, вий сте и.д.е.о.т.е.
Коментиран от #25
14:46 07.01.2026
11 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #14, #24
14:48 07.01.2026
12 Пламен
14:49 07.01.2026
13 То па
14:49 07.01.2026
14 Не бързай толкова
До коментар #11 от "Гарантирано от атлантите":Все пак се сменя валута на държава. Когато го докарахме до 3 нули след лева години минаха.
Коментиран от #17
14:50 07.01.2026
15 Георги
Коментиран от #16
14:50 07.01.2026
16 Не е проблем
До коментар #15 от "Георги":Ще се удължи срока
Коментиран от #20
14:54 07.01.2026
17 мало умните пПдБта
До коментар #14 от "Не бързай толкова":пробутаха тая простотия с едномесечния срок за паралелна употреба на лев и евро това никъде не го е имало при подмяна на национална валута с евро$hиткойните
14:56 07.01.2026
18 Пенсионер ОСВ
До коментар #3 от "честен ционист":Аз пък съм със смесен стаж,военен и миньорски,моята е два пъти по голяма ама надали ще ме огрее до неговите години..
Явно той потен и уморен вода не пил...
14:56 07.01.2026
19 123
Копейките от одавна СВИКНАХА !
14:57 07.01.2026
20 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
До коментар #16 от "Не е проблем":не няма да се удължи за да ви е гадно и да се гърчите да висите по опашки пред банките още поне 5 месеца!
14:57 07.01.2026
21 ДАМА на ЛЪВОВ МОСТ
14:58 07.01.2026
22 разбихте ли кода
15:06 07.01.2026
23 Николай Калчев
15:13 07.01.2026
24 Целта е да те дресират
До коментар #11 от "Гарантирано от атлантите":Да плащате с карти кеша ще изчезне малко по малко тази година
Коментиран от #29
15:13 07.01.2026
25 Скоро
До коментар #10 от "Благодарение на повечето":В НАТО няма да сме разпада се 2026 бай Дончо него слушат
Коментиран от #31
15:16 07.01.2026
26 12340
15:22 07.01.2026
27 БеГемот
15:23 07.01.2026
28 БеГемот
До коментар #3 от "честен ционист":Тия вземат по 1500 евро познавам един на 92 години в най голямата жега обикаля в парка с едно бастунче а парка има баири не е равно веднъж се заговорихме няма с кого да си говори чиляка и от дума на дума полковник Марков около три хиляди лева пенсия каза живеел сам ама си а му много го уважавам всеки ден идвал за пет минути да го види и на униката помагал в София и той така го уважавам хахаха ако разбирате ...иначе облечен с едни стари дрехи сякаш е на минимална пенсия....
15:28 07.01.2026
29 целта им е ясна
До коментар #24 от "Целта е да те дресират":затова кеш плащания докато може, ако ще и да им е смешно на поколението Z (загубени в превода), поне е начин на съпротива, само трябва да се внимава за фалшиво евро, че кой не е пожелал, той не си е напечатал
15:29 07.01.2026
30 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ЗДРАВЕТО ВЗЕХТЕ НА
КУПЕЙКИН И НА
онзи със затихващите функции......
15:33 07.01.2026
31 А Евросъюза
До коментар #25 от "Скоро":се разпада от датата на създаването му.
Междувременно се спихна СССР-то и соца като цяло.
15:33 07.01.2026