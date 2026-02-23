Здравният министър спря обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ в страната. Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Обществената поръчка за осигуряване на охранителен режим от невъоръжена физическа охрана на обекти на министерството на здравеопазването бе обявена на 18 февруари 2026 г. Тя включва осигуряване на охрана при денонощен режим на работа на административни сгради в София и други части на страната, уточни news.bg.

Околийски е решил да прекрати обществената поръчка, след като се е запознал с постъпил сигнал и с оглед необходимостта от гарантиране на пълна прозрачност и ефективност при разходването на публични средства. От МЗ посочват, че към настоящия момент охраната на обектите на Министерството се осъществява по действащ договор, сключен след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, който е в сила до април 2026 г.

От ведомството допълват, че ще бъдат предприето нужните действия за осигуряване на непрекъснатост на охранителния режим при спазване на всички законови изисквания и принципите на публичност и прозрачност. МЗ ще обяви нова процедура, която да гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани кандидати, отговарящи на изискванията, спазвайки условията за конкурентна среда.