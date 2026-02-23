Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Здравният министър спря обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ

23 Февруари, 2026 16:06

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за охрана на обекти на МЗ в страната. Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Обществената поръчка за осигуряване на охранителен режим от невъоръжена физическа охрана на обекти на министерството на здравеопазването бе обявена на 18 февруари 2026 г. Тя включва осигуряване на охрана при денонощен режим на работа на административни сгради в София и други части на страната, уточни news.bg.

Околийски е решил да прекрати обществената поръчка, след като се е запознал с постъпил сигнал и с оглед необходимостта от гарантиране на пълна прозрачност и ефективност при разходването на публични средства. От МЗ посочват, че към настоящия момент охраната на обектите на Министерството се осъществява по действащ договор, сключен след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, който е в сила до април 2026 г.

От ведомството допълват, че ще бъдат предприето нужните действия за осигуряване на непрекъснатост на охранителния режим при спазване на всички законови изисквания и принципите на публичност и прозрачност. МЗ ще обяви нова процедура, която да гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани кандидати, отговарящи на изискванията, спазвайки условията за конкурентна среда.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре е

    13 4 Отговор
    направил !

    16:11 23.02.2026

  • 2 Мнение

    23 0 Отговор
    Делта гард трябва да охраняват затворите ама отвътре

    16:33 23.02.2026

  • 3 Баба Гуси

    6 10 Отговор
    За да се намърда някоя фирма на ПеПе.доф.илите .

    Коментиран от #4

    16:36 23.02.2026

  • 4 Стефан

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гуси":

    Те нямат такива фирми. Споко

    16:52 23.02.2026

  • 5 Бойко

    4 0 Отговор
    Моите фирми всичко охраняват дори това което е неохраняемо.

    16:54 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Звучен шамар в зурлата на мафията

    4 0 Отговор
    Спряха далаверите на ГЕРБ ИТН 🤫

    17:11 23.02.2026

  • 8 трън

    2 0 Отговор
    ако се направи оди за какви щуроти и се харчат средства по фактура за милиарди на българите ще им приглуше рязко

    17:13 23.02.2026

  • 9 Хаха

    1 0 Отговор
    Поредния смешко любител на ЛГтб , спрял поръчка! Разбира се избори идат и Гуглена добре смята процентите!

    17:15 23.02.2026

  • 10 Алекс

    1 0 Отговор
    При Батька Лукашенко това сайтче на драскачите без никаква полза ФАКТИ бг. ще бъде Закрито...
    А техните писари ще бъдат изпратени в колхозите да бачкат в полза на държавата!

    17:16 23.02.2026

