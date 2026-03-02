Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Страната ни почти приключи прехода към еврото: 87% от левовете вече са изтеглени от обращение

2 Март, 2026 11:51 666 30

Министерството на вътрешните работи е регистрирало 163 случая на опити за разпространение на фалшиви евробанкноти от началото на годината. Само за периода 19-27 февруари са установени 20 нови случая, като са иззети общо 23 банкноти с различни номинали - от 5 до 200 евро.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България де факто е приключила преходния период към еврото, като 87% от левовете вече са изтеглени от обращение, а паричната система е напълно обезпечена с еврови купюри. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в Министерския съвет, цитиран от news.bg.

По думите му в обращение остават около 3,9 млрд. лева в банкноти и монети, като част от тях традиционно няма да бъдат върнати, което е нормален процес при валутна замяна. "Паричното обращение е напълно обезпечено, няма напрежение и не се наблюдават проблеми при обмяната на валутата", подчерта Иванов.

Иванов увери, че всички граждани имат гарантирана възможност да обменят левовете си без ограничения. Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно, а търговските банки и "Български пощи" ще продължат тази услуга до средата на годината.

Само за периода от 5 януари до края на февруари "Български пощи" са извършили над 161 хил. операции по обмяна на обща стойност 203,6 млн. лева. За последните дни на февруари са реализирани още над 13 хил. операции за близо 15 млн. лева. По думите на Иванов напрежението при обмена значително е намаляло.
Институциите продължават активния контрол върху пазара. Комисията за защита на потребителите е извършила 201 проверки в търговски обекти, при които са установени 15 нарушения. Съставени са актове и са издадени наказателни постановления за неправилно обозначаване на цените, липса на двойно обозначение и други нарушения на правилата при въвеждането на еврото.

Националната агенция за приходите също е извършила над 10 хил. проверки, при които са установени 580 нарушения и са издадени санкции на стойност над 450 хил. евро.

В рамките на контролната дейност са проверени и хиляди хранителни продукти, като при 206 от тях е установено необосновано увеличение на цените. Най-често поскъпването е засегнало плодове, зеленчуци, млечни продукти и колбаси.

Образувани са досъдебни производства, проверки и преписки, като властите подчертават, че предприемат всички мерки за гарантиране на икономическата сигурност и обществения ред.

По данни на Комисията по стоковите борси и тържищата потребителската кошница остава стабилна на ниво от около 57 евро през последните десет дни. На годишна база увеличението е с 4 евро, като основният ръст се дължи на поскъпването на плодове и зеленчуци.

Най-сериозно увеличение от началото на годината е отчетено при червения и зеления пипер и тиквичките, които са поскъпнали с над 100% в абсолютни стойности, както и при лимоните. В същото време основни продукти като захар, ориз, брашно и свинско месо отбелязват намаление или стабилност.

"Пазарът е стабилен и функционира нормално. Преходът към еврото премина плавно, без стрес и без съществени сътресения", заяви Владимир Иванов.
В Координационния център са включени представители на ключови институции, сред които МВР, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, БНБ, НАП, Агенция "Митници", Комисията за защита на потребителите, Българската академия на науките и банковия сектор.

Контролните органи ще продължат съвместните проверки с цел предотвратяване на спекула, защита на потребителите и гарантиране на стабилността на пазара след въвеждането на еврото.

Иванов подчерта, че процесът на валутна замяна е преминал "по плавен и добре организиран начин", като институциите ще продължат да информират обществото регулярно за развитието на ситуацията.


България
  • 1 честен ционист

    15 2 Отговор
    И каква стана тя, няма левове в обращение, няма евро, а скоро няма и бензин.

    Коментиран от #2

    11:54 02.03.2026

  • 2 дааа

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    и честни ционисти също няма

    11:56 02.03.2026

  • 3 пилот на C-130 Hercules

    12 0 Отговор
    Каде заминават левовите купюри?

    11:56 02.03.2026

  • 4 Ама

    13 0 Отговор
    Това с тия измислените 87% го препечатват вече цяла неделя. Каква е целта на тая пропаганда?

    12:00 02.03.2026

  • 5 Жълтопаветен канибал

    12 2 Отговор
    Не свиквайте много. Както влезе така и ще излезе окупационната валута!

    12:01 02.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    И започна прехода към инфлация и източване на сметките на българите!

    12:01 02.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Чули те всички богове! Гнусно ми е да я барам даже тая проказа!

    12:08 02.03.2026

  • 8 Тъпанар

    3 0 Отговор
    Тъпанар!

    12:10 02.03.2026

  • 9 Наблюдател

    5 2 Отговор
    Аха, а сега започва прехода от нефт, бензин и газ на дърва и въглища и от гурме на буркани и консерви.
    Това важи за цяла Европа. От днес е веселба . На борсите всичко върви яко нагоре , но може и въобще да няма горива близките месеца. Иран добре си върши работата.
    Инфлацията ще се взриви до дни в невиждани размери.

    12:10 02.03.2026

  • 10 Факт

    5 0 Отговор
    Останалите 13% са в няколко шкафчета!

    12:13 02.03.2026

  • 11 Споко

    6 2 Отговор
    Скоро ще забраним еврото. Като наблюдавам масовите опити за ВНОС на фалшиви евро, пазарът май няма да издържи дълго на демократичната фалшификация.

    12:13 02.03.2026

  • 12 Инфлацията "пада" икономикатаразпада

    6 2 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много.
    Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов, Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «Теклас» Мездра затвори..
    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 х работника са избягали на Запад за две години.

    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де авария в Козлодуй де.

    Коментиран от #21

    12:14 02.03.2026

  • 13 Петър

    6 0 Отговор
    Това заключение се премята вече цяла седмица.... А,това ,че върви обир на доходи от българският потребител мисирките мълчат! Няма разследващи журналисти да проучат защо ни крадат през надписаните сметки за ток вода и стоки в магазина. Точно както един политик ги нарече "мисирки".Само повтарят тезите на крадците!
    Народе????

    12:18 02.03.2026

  • 14 Да ......страната ни

    1 0 Отговор
    България приключва курса с влизането в еврозоната и се хлъзга по наклонената плоскост само надолу.
    Току-що научих че потребителската кошница се е покачила още съвсем мъничко но това почти в гъбички не оказва влияние върху българските граждани

    12:22 02.03.2026

  • 15 Емигрант

    4 0 Отговор
    Ха ха ха на Тиквата измамникът, според този в средата на снимката когато беше най-масовата спекула на цените на всички хранителни продукти преди да влезе еврото - СПЕКУЛА НЯМАШЕ, сега същият този съвършен измамник бърка дълбоко в главите на будалите с някакви проценти за лева колко бил изтеглен от обръщение, отвли0а вниманието ви съвсем нагло и послушно, кой го интересува лева колко е останал в "къщи", цените рвзстат, животът ви поскъпва ужасно бързо на фона на ОБЕЩАНИЯТА ЧЕ НИКАКВА ЦЕНА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ ИМДА СЕ ПИПА СЛЕД КАТО ЕВРОТО ЩЕ ВЛЕЗЕ ? Този измамник пак е пред микрофонът за поредните си послушни изпълнения на измамниците Тиква и Намагнитен ! Какво ще сложите на масата за храна не е важно, за тези измамници е по-важно да не ви останат левове у дома, а цените на храните ще ви ги увеличават безконтролно !

    Коментиран от #18

    12:24 02.03.2026

  • 16 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 2 Отговор
    Добре, че къстадин опази левчето и спря Шенген.
    Сега се надяваме да не позволи нито един НАТО-вски самолет да не каца на българско летище (интересно нашите самолети къде ще кацат)

    12:25 02.03.2026

  • 17 Българин

    2 0 Отговор
    Почти приключихме.Левовете свършиха,еврото също.

    12:31 02.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Че нали и вие от педофилската секта искахме еврото...

    Коментиран от #25, #29

    12:32 02.03.2026

  • 19 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    2 0 Отговор
    ДЕ Е КОПЕЙКАТА?

    Коментиран от #23

    12:32 02.03.2026

  • 20 Калоян

    4 0 Отговор
    Само Енергото разбра , че сме в ,,Клуба на богатите"

    12:34 02.03.2026

  • 21 Емигрант

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Инфлацията "пада" икономикатаразпада":

    Ами нали Тиквата вече 15 години ви ОБЕЩАВА БЛАГОДЕНСТВИЕ, сега заедно с Пеевски евтини магазини за хората ви направиха за чий х... са ви инвеститори ? Защо не се сърдите на чалгарите които щяха да ИЗЧАГЪРТВАТ ГЕРБ, а се оказа, че целта е била ИЗЧАГЪРТВАНЕТО да ви вкара в НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАБЛУДА, да влезнат в НС и да станат НАЙ-ВЕРНАТА И ЯРОСТНА ПОДКРЕПА на експклоататорското и измамно дуо ГЕРБ/ДПС-НН ! Никой друг не ви е виновен освен будалите симпатизанти на ИТН, ГЕРБ и ДПС-НН !

    12:41 02.03.2026

  • 22 И каква Полза от Това !

    2 0 Отговор
    И каква Полза от Това !

    След Като !

    Феодализма !

    Си Остана ?

    12:42 02.03.2026

  • 23 ЕВРОТО ДОЙДЕ !

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    ЕВРОТО ДОЙДЕ !

    НО !

    ФЕОДАЛИЗМА !

    СИ !

    ОСТАНА !

    12:44 02.03.2026

  • 24 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Копеи, как дела.....

    12:45 02.03.2026

  • 25 Става въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    не кой какво е искал, а кой какво е ОБЕЩАВАЛ в момент когато е държал властта и управлявал държавата с измами, бе будала ? А това за педофилите в България е ясно кой на какво оприличава противникът - НА ТОВА КОЕТО ПРИТЕЖАВА САМИЯТ ТОЙ ! Стар познат на целият свят маниер на българите !

    12:45 02.03.2026

  • 26 Еврото умре

    1 0 Отговор
    Костадин умен.Пази лева,раздава евро на ред.

    12:46 02.03.2026

  • 27 Чичко полицай

    1 0 Отговор
    Я да видя кой не смее да каже откъде са му парште.

    12:48 02.03.2026

  • 28 Цар Карлос Червенооки Българомразец

    0 0 Отговор
    На всяка петоевровка пиша "Не на гейрото" с тънкописец. В малки и тъмни магазинчета не се забелязва и банкнотата минава. Онзи ден мина и в Кауфланд Слатина.

    12:48 02.03.2026

  • 29 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Можеш ли да си сложиш ръката на сърцето и да признаеш кой се хвалеше пред екран и микрофони : - "АЗ БЯХ ТОЗИ КОЙТО ВКАРА НАЙ-ПОСЛЕ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА И ШЕНГЕН" ? Хайде "умчо" имаш ли достойнство да признаеш истината ?

    Коментиран от #30

    12:49 02.03.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Емигрант":

    Твойте педофили и Тиквун са един дол дренки

    12:55 02.03.2026

