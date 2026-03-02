Страната ни почти приключи прехода към еврото: 87% от левовете вече са изтеглени от обращение

България де факто е приключила преходния период към еврото, като 87% от левовете вече са изтеглени от обращение, а паричната система е напълно обезпечена с еврови купюри. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в Министерския съвет, цитиран от news.bg.
По думите му в обращение остават около 3,9 млрд. лева в банкноти и монети, като част от тях традиционно няма да бъдат върнати, което е нормален процес при валутна замяна. "Паричното обращение е напълно обезпечено, няма напрежение и не се наблюдават проблеми при обмяната на валутата", подчерта Иванов.
Иванов увери, че всички граждани имат гарантирана възможност да обменят левовете си без ограничения. Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно, а търговските банки и "Български пощи" ще продължат тази услуга до средата на годината.
Само за периода от 5 януари до края на февруари "Български пощи" са извършили над 161 хил. операции по обмяна на обща стойност 203,6 млн. лева. За последните дни на февруари са реализирани още над 13 хил. операции за близо 15 млн. лева. По думите на Иванов напрежението при обмена значително е намаляло.
Институциите продължават активния контрол върху пазара. Комисията за защита на потребителите е извършила 201 проверки в търговски обекти, при които са установени 15 нарушения. Съставени са актове и са издадени наказателни постановления за неправилно обозначаване на цените, липса на двойно обозначение и други нарушения на правилата при въвеждането на еврото.
Националната агенция за приходите също е извършила над 10 хил. проверки, при които са установени 580 нарушения и са издадени санкции на стойност над 450 хил. евро.
В рамките на контролната дейност са проверени и хиляди хранителни продукти, като при 206 от тях е установено необосновано увеличение на цените. Най-често поскъпването е засегнало плодове, зеленчуци, млечни продукти и колбаси.
Министерството на вътрешните работи е регистрирало 163 случая на опити за разпространение на фалшиви евробанкноти от началото на годината. Само за периода 19-27 февруари са установени 20 нови случая, като са иззети общо 23 банкноти с различни номинали - от 5 до 200 евро.
Образувани са досъдебни производства, проверки и преписки, като властите подчертават, че предприемат всички мерки за гарантиране на икономическата сигурност и обществения ред.
По данни на Комисията по стоковите борси и тържищата потребителската кошница остава стабилна на ниво от около 57 евро през последните десет дни. На годишна база увеличението е с 4 евро, като основният ръст се дължи на поскъпването на плодове и зеленчуци.
Най-сериозно увеличение от началото на годината е отчетено при червения и зеления пипер и тиквичките, които са поскъпнали с над 100% в абсолютни стойности, както и при лимоните. В същото време основни продукти като захар, ориз, брашно и свинско месо отбелязват намаление или стабилност.
"Пазарът е стабилен и функционира нормално. Преходът към еврото премина плавно, без стрес и без съществени сътресения", заяви Владимир Иванов.
В Координационния център са включени представители на ключови институции, сред които МВР, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, БНБ, НАП, Агенция "Митници", Комисията за защита на потребителите, Българската академия на науките и банковия сектор.
Контролните органи ще продължат съвместните проверки с цел предотвратяване на спекула, защита на потребителите и гарантиране на стабилността на пазара след въвеждането на еврото.
Иванов подчерта, че процесът на валутна замяна е преминал "по плавен и добре организиран начин", като институциите ще продължат да информират обществото регулярно за развитието на ситуацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
11:54 02.03.2026
2 дааа
До коментар #1 от "честен ционист":и честни ционисти също няма
11:56 02.03.2026
3 пилот на C-130 Hercules
11:56 02.03.2026
4 Ама
12:00 02.03.2026
5 Жълтопаветен канибал
12:01 02.03.2026
6 ДрайвингПлежър
12:01 02.03.2026
7 ДрайвингПлежър
12:08 02.03.2026
8 Тъпанар
12:10 02.03.2026
9 Наблюдател
Това важи за цяла Европа. От днес е веселба . На борсите всичко върви яко нагоре , но може и въобще да няма горива близките месеца. Иран добре си върши работата.
Инфлацията ще се взриви до дни в невиждани размери.
12:10 02.03.2026
10 Факт
12:13 02.03.2026
11 Споко
12:13 02.03.2026
12 Инфлацията "пада" икономикатаразпада
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много.
Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“ във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов, Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «Теклас» Мездра затвори..
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
150 х работника са избягали на Запад за две години.
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де авария в Козлодуй де.
Коментиран от #21
12:14 02.03.2026
13 Петър
Народе????
12:18 02.03.2026
14 Да ......страната ни
Току-що научих че потребителската кошница се е покачила още съвсем мъничко но това почти в гъбички не оказва влияние върху българските граждани
12:22 02.03.2026
15 Емигрант
Коментиран от #18
12:24 02.03.2026
16 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Сега се надяваме да не позволи нито един НАТО-вски самолет да не каца на българско летище (интересно нашите самолети къде ще кацат)
12:25 02.03.2026
17 Българин
12:31 02.03.2026
18 стоян георгиев
До коментар #15 от "Емигрант":Че нали и вие от педофилската секта искахме еврото...
Коментиран от #25, #29
12:32 02.03.2026
19 ЕВРОТО ДОЙДЕ
Коментиран от #23
12:32 02.03.2026
20 Калоян
12:34 02.03.2026
21 Емигрант
До коментар #12 от "Инфлацията "пада" икономикатаразпада":Ами нали Тиквата вече 15 години ви ОБЕЩАВА БЛАГОДЕНСТВИЕ, сега заедно с Пеевски евтини магазини за хората ви направиха за чий х... са ви инвеститори ? Защо не се сърдите на чалгарите които щяха да ИЗЧАГЪРТВАТ ГЕРБ, а се оказа, че целта е била ИЗЧАГЪРТВАНЕТО да ви вкара в НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАБЛУДА, да влезнат в НС и да станат НАЙ-ВЕРНАТА И ЯРОСТНА ПОДКРЕПА на експклоататорското и измамно дуо ГЕРБ/ДПС-НН ! Никой друг не ви е виновен освен будалите симпатизанти на ИТН, ГЕРБ и ДПС-НН !
12:41 02.03.2026
22 И каква Полза от Това !
След Като !
Феодализма !
Си Остана ?
12:42 02.03.2026
23 ЕВРОТО ДОЙДЕ !
До коментар #19 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":ЕВРОТО ДОЙДЕ !
НО !
ФЕОДАЛИЗМА !
СИ !
ОСТАНА !
12:44 02.03.2026
24 Ха ха ха
12:45 02.03.2026
25 Става въпрос
До коментар #18 от "стоян георгиев":не кой какво е искал, а кой какво е ОБЕЩАВАЛ в момент когато е държал властта и управлявал държавата с измами, бе будала ? А това за педофилите в България е ясно кой на какво оприличава противникът - НА ТОВА КОЕТО ПРИТЕЖАВА САМИЯТ ТОЙ ! Стар познат на целият свят маниер на българите !
12:45 02.03.2026
26 Еврото умре
12:46 02.03.2026
27 Чичко полицай
12:48 02.03.2026
28 Цар Карлос Червенооки Българомразец
12:48 02.03.2026
29 Емигрант
До коментар #18 от "стоян георгиев":Можеш ли да си сложиш ръката на сърцето и да признаеш кой се хвалеше пред екран и микрофони : - "АЗ БЯХ ТОЗИ КОЙТО ВКАРА НАЙ-ПОСЛЕ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА И ШЕНГЕН" ? Хайде "умчо" имаш ли достойнство да признаеш истината ?
Коментиран от #30
12:49 02.03.2026
30 стоян георгиев
До коментар #29 от "Емигрант":Твойте педофили и Тиквун са един дол дренки
12:55 02.03.2026