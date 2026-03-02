Страната ни почти приключи прехода към еврото: 87% от левовете вече са изтеглени от обращение

България де факто е приключила преходния период към еврото, като 87% от левовете вече са изтеглени от обращение, а паричната система е напълно обезпечена с еврови купюри. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в Министерския съвет, цитиран от news.bg.

По думите му в обращение остават около 3,9 млрд. лева в банкноти и монети, като част от тях традиционно няма да бъдат върнати, което е нормален процес при валутна замяна. "Паричното обращение е напълно обезпечено, няма напрежение и не се наблюдават проблеми при обмяната на валутата", подчерта Иванов.

Иванов увери, че всички граждани имат гарантирана възможност да обменят левовете си без ограничения. Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно, а търговските банки и "Български пощи" ще продължат тази услуга до средата на годината.

Само за периода от 5 януари до края на февруари "Български пощи" са извършили над 161 хил. операции по обмяна на обща стойност 203,6 млн. лева. За последните дни на февруари са реализирани още над 13 хил. операции за близо 15 млн. лева. По думите на Иванов напрежението при обмена значително е намаляло.

Институциите продължават активния контрол върху пазара. Комисията за защита на потребителите е извършила 201 проверки в търговски обекти, при които са установени 15 нарушения. Съставени са актове и са издадени наказателни постановления за неправилно обозначаване на цените, липса на двойно обозначение и други нарушения на правилата при въвеждането на еврото.

Националната агенция за приходите също е извършила над 10 хил. проверки, при които са установени 580 нарушения и са издадени санкции на стойност над 450 хил. евро.

В рамките на контролната дейност са проверени и хиляди хранителни продукти, като при 206 от тях е установено необосновано увеличение на цените. Най-често поскъпването е засегнало плодове, зеленчуци, млечни продукти и колбаси.

Министерството на вътрешните работи е регистрирало 163 случая на опити за разпространение на фалшиви евробанкноти от началото на годината. Само за периода 19-27 февруари са установени 20 нови случая, като са иззети общо 23 банкноти с различни номинали - от 5 до 200 евро.

Образувани са досъдебни производства, проверки и преписки, като властите подчертават, че предприемат всички мерки за гарантиране на икономическата сигурност и обществения ред.

По данни на Комисията по стоковите борси и тържищата потребителската кошница остава стабилна на ниво от около 57 евро през последните десет дни. На годишна база увеличението е с 4 евро, като основният ръст се дължи на поскъпването на плодове и зеленчуци.

Най-сериозно увеличение от началото на годината е отчетено при червения и зеления пипер и тиквичките, които са поскъпнали с над 100% в абсолютни стойности, както и при лимоните. В същото време основни продукти като захар, ориз, брашно и свинско месо отбелязват намаление или стабилност.

"Пазарът е стабилен и функционира нормално. Преходът към еврото премина плавно, без стрес и без съществени сътресения", заяви Владимир Иванов.

В Координационния център са включени представители на ключови институции, сред които МВР, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, БНБ, НАП, Агенция "Митници", Комисията за защита на потребителите, Българската академия на науките и банковия сектор.

Контролните органи ще продължат съвместните проверки с цел предотвратяване на спекула, защита на потребителите и гарантиране на стабилността на пазара след въвеждането на еврото.

Иванов подчерта, че процесът на валутна замяна е преминал "по плавен и добре организиран начин", като институциите ще продължат да информират обществото регулярно за развитието на ситуацията.