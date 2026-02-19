Новини
Цветлин Йовчев: Остават съмнения, че кабинетът "Гюров" пресъздава възможностите за коалиция между ПП-ДБ и Румен Радев

19 Февруари, 2026 22:20

Йовчев смята, че липсата на коментар от страна на Даниел Митов за „Петрохан“ през последните три седмици е било грешка

Цветлин Йовчев: Остават съмнения, че кабинетът "Гюров" пресъздава възможностите за коалиция между ПП-ДБ и Румен Радев - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

“Повечето от хората не ги познавам и нямам никакво впечатление от тях. Не зная какви са като способности, като интегритет. Тук трябва и доста устойчивост, постоянство, да се издържа на напрежения, да се издържа на атаки. Не зная в каква степен ще успеят. Кабинетът е конструиран по такъв начин, че да се покаже ясно, че няма никаква връзка с предишните управляващи. Дали обаче ще успеят - не мога да кажа“.

Това коментира в „Интервюто на деня“ по bTV бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.

„От състава на кабинета остават едни съмнения, че като че ли той така пресъздава възможностите за една бъдеща коалиция - между ПП-ДБ и политическата формация на президента Радев “, заяви той.

Според него е много е важно какъв екип ще подбере в момента назначеният за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Йовчев смята, че липсата на коментар от страна на Даниел Митов за „Петрохан“ през последните три седмици е било грешка.

„Една от основните комуникационни грешки, която беше допусната, е, че информацията не излизаше по официалните канали в достатъчно обем и не бе поднесена по начин, по който да е абсолютно разбираем и да осветли какво се случва и в каква посока върви разследването“, коментира Цветлин Йовчев.

„Информацията излизаше на парче по неофициални канали. Тази информация беше непълна, често беше и погрешна, но тя даде въпрос възможност за съвсем грешни интерпретации и формиране вече на определени представи в хората. Впоследствие вече, ако излизат властите и се опитват да опровергаят тези формирани представи, да ги променят, това вече става много трудно“, посочи още той.

Според него има грешки в работата, която е извършвало МВР през годините спрямо групата.

„Не е възможно при толкова сигнали и толкова време, което е минало, да няма никакъв резултат“, отбеляза Йовчев.

Той смята, че външно разследване по случая е “екзотична идея и нищо не го налага“.

„Такива експерти е възможно да бъдат поканени, когато има фактическа сложност при разследването, когато не разполагаме с необходимите технологии или необходимите експерти, за да изследваме дадени процеси и да можем да извадим необходимите информации“, коментира бившият вицепремиер.

Йовчев очаква в следващите дни да стане абсолютно ясно какво се е случило на „Петрохан“ и Околчица.

„Няма как това нещо да бъде прикрито“, отбеляза той.


  • 1 Сатана Z

    6 16 Отговор
    Румбата затова спешно беше изпратен на терен за да спаси каквото може от ППдофилите

    Коментиран от #5

    22:24 19.02.2026

  • 2 хаха

    15 4 Отговор
    И затова е пълен с герберастия. ХАХАХА
    Мхм. Абсолютно логично.
    Къде ги намират такива тъпаци байганьовците...

    Коментиран от #3, #27

    22:24 19.02.2026

  • 3 хаха

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Пардон...аз забравих че те са си такива тъпаци.

    22:24 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Така ли ти каза Тиквай Лама, докато пълзя на наколенки в зайчарника???
    хахаха

    22:25 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    7 2 Отговор
    Точно така, соpocоидите от кабинета няма спор защо са там, а разните надки, патки и румянки са ги взели щото са много хубави. А онези протежета на доган, са ги взели за да ги научат на български език ли, нали?!

    22:27 19.02.2026

  • 9 А50

    4 3 Отговор
    Опитват се да оцапат Радев с ПП

    Коментиран от #11

    22:28 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Скрито -покрито

    10 3 Отговор
    Това че Даниел Митов се покри подсказа недвусмислено , че ГЕРБ са замесени или дори са в основата на цялото криминално престъпление. Това бедействие на Митов няма как не хвърли огромни подозрения върху ГЕРБ и тяхния лидер. Да не говорим , че показа отказ от отговорност в един толкова труден да държанага момент с нечувано до сега убийство на няколко човека.Психолози и климиналисите се изказват , а Митов го няма. Какъв е той ,с какви привилегии се ползва се питаме ние?! Борисов направи едно блестящо изпълнение , за да натопи Терзиев и ПП , но накрая точно преди финала се провали като не разреши на Митов да се изкаже. Подозирам , че го беше страх Митов да не се издаде.

    Коментиран от #14

    22:39 19.02.2026

  • 13 Хмм

    6 0 Отговор
    едни казват сглобка ПП-ДБ с ГЕРБ, този пък ПП-ДБ с Радев, луда работа

    Коментиран от #23

    22:46 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Попето

    4 2 Отговор
    Куцо и са като се изказва за служебния кабинет, всеки си дращи каквото му ски мне. Оставете хората да заработят, пък да видим...

    22:56 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Удри

    3 1 Отговор
    Свързващите звена между Радев и ППДБ са две - техните кукловоди Иво Прокопиев и братя Бобокови.

    23:34 19.02.2026

  • 18 Браво

    4 0 Отговор
    Йовчев откри топлата вода.

    23:36 19.02.2026

  • 19 Удри

    3 1 Отговор
    Делян Пеевски също определи кабинета много точно - Йотова-Сорос-Петрохан.

    23:39 19.02.2026

  • 20 Когато

    2 0 Отговор
    Работиш с педофили , какъв си..
    Когато предлагаш Правителство на Партия със педофили?
    Изгубихте представа за човека?
    Те това искат...
    Що да не ви сложат и чипове..
    Ще ви кажат, че така е Правилно
    И няма да имате Право да оспорвате Правилното!
    Чипът ще мисли вместо вас..
    Ще реши ставате ли за нещо..
    Ако не- чипа се унищожава
    Не е фантастика

    23:40 19.02.2026

  • 21 Нормално

    2 1 Отговор
    Ако партията на Радев и ППДБ влезнах в парламента и нормално да са заедно поради простата причина, че никой друг няма да ги иска. Нито ИТН, нито Възраждане, нито ДПС ново начало, нито ГЕРБ.

    23:42 19.02.2026

  • 22 Газ

    0 1 Отговор
    Стабилно правителство, което да раздаде справедливост за корумпираните политици и олигарси може да бъде сформирано единствено от ГЕРБ и ДПС.

    23:45 19.02.2026

  • 23 Не е луда

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Грешна е

    23:46 19.02.2026

  • 24 фпннв

    2 0 Отговор
    Абе Надежда Михайлова и дъртия 90 годишен сом и Адамов от коя партия бяха оф чооокупензастрелянна тиквата и шиши човекси

    23:55 19.02.2026

  • 25 Марков

    2 2 Отговор
    Изтече информация от политик на СДС, че Радев няма да се коалира с ПП, а с Възраждане.

    Коментиран от #26

    23:55 19.02.2026

  • 26 Марков?

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Марков":

    Лудия поручик?
    Възраждане искат излизане от Еврозоната и НАТО.
    Радев пък е твърдо за тях
    Възраждане са против НПО
    Възраждане са против ЛГТБ
    Да не говорим, че Възраждане сключиха договор с " Единна партия" на Русия,/ Путин
    Радев търчи след евроатлантизма
    Марков ? Бълнувал?

    00:02 20.02.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Чета му простотиите на този на снимката и се сещам, че го възхваляваха, колко умен бил. Боже прибери си вересиите.

    00:12 20.02.2026

  • 28 Каунь

    0 0 Отговор
    На тоя и на матриала му е ясно чи тая сглобка е ялова. Просто фейк

    01:22 20.02.2026

  • 29 И аз го подозирам Радев

    1 0 Отговор
    Че иска да се заиграе с педофилите. Има вид на такъв

    02:02 20.02.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Един от вицепремиерите се оказа пиеница, наркоман и пропаднал елемент. Правителство "Педофили" тръгна зле.

    02:06 20.02.2026

  • 31 Някой си

    0 1 Отговор
    Този не е лош човек.Този е много лош!Защо досега не помогна ако е :специалист: а мълча като. Ще се оправим след истинска лустрация над бг комунетата като Бойко и Пеевски(

    02:54 20.02.2026

  • 32 Радев

    1 1 Отговор
    и Надео????????????
    Той да не е самоубиец?

    03:46 20.02.2026

  • 33 Което е така

    1 0 Отговор
    Така е - цел Рундьо + Партия Петрохан + Дрментни Дюган.

    11:41 20.02.2026

  • 34 Има знаци

    1 0 Отговор
    Както се казва. Леля Йотовица и беше поръчано да избере Гюрюков, изборите ще си ги нагласят Пен дифили и Радев.

    11:42 20.02.2026

Новини по градове:
