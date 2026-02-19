Цветлин Йовчев: Остават съмнения, че кабинетът "Гюров" пресъздава възможностите за коалиция между ПП-ДБ и Румен Радев

“Повечето от хората не ги познавам и нямам никакво впечатление от тях. Не зная какви са като способности, като интегритет. Тук трябва и доста устойчивост, постоянство, да се издържа на напрежения, да се издържа на атаки. Не зная в каква степен ще успеят. Кабинетът е конструиран по такъв начин, че да се покаже ясно, че няма никаква връзка с предишните управляващи. Дали обаче ще успеят - не мога да кажа“.

Това коментира в „Интервюто на деня“ по bTV бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.

„От състава на кабинета остават едни съмнения, че като че ли той така пресъздава възможностите за една бъдеща коалиция - между ПП-ДБ и политическата формация на президента Радев “, заяви той.

Според него е много е важно какъв екип ще подбере в момента назначеният за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Йовчев смята, че липсата на коментар от страна на Даниел Митов за „Петрохан“ през последните три седмици е било грешка.

„Една от основните комуникационни грешки, която беше допусната, е, че информацията не излизаше по официалните канали в достатъчно обем и не бе поднесена по начин, по който да е абсолютно разбираем и да осветли какво се случва и в каква посока върви разследването“, коментира Цветлин Йовчев.

„Информацията излизаше на парче по неофициални канали. Тази информация беше непълна, често беше и погрешна, но тя даде въпрос възможност за съвсем грешни интерпретации и формиране вече на определени представи в хората. Впоследствие вече, ако излизат властите и се опитват да опровергаят тези формирани представи, да ги променят, това вече става много трудно“, посочи още той.

Според него има грешки в работата, която е извършвало МВР през годините спрямо групата.

„Не е възможно при толкова сигнали и толкова време, което е минало, да няма никакъв резултат“, отбеляза Йовчев.

Той смята, че външно разследване по случая е “екзотична идея и нищо не го налага“.

„Такива експерти е възможно да бъдат поканени, когато има фактическа сложност при разследването, когато не разполагаме с необходимите технологии или необходимите експерти, за да изследваме дадени процеси и да можем да извадим необходимите информации“, коментира бившият вицепремиер.

Йовчев очаква в следващите дни да стане абсолютно ясно какво се е случило на „Петрохан“ и Околчица.

„Няма как това нещо да бъде прикрито“, отбеляза той.