Цветлин Йовчев: Остават съмнения, че кабинетът "Гюров" пресъздава възможностите за коалиция между ПП-ДБ и Румен Радев

“Повечето от хората не ги познавам и нямам никакво впечатление от тях. Не зная какви са като способности, като интегритет. Тук трябва и доста устойчивост, постоянство, да се издържа на напрежения, да се издържа на атаки. Не зная в каква степен ще успеят. Кабинетът е конструиран по такъв начин, че да се покаже ясно, че няма никаква връзка с предишните управляващи. Дали обаче ще успеят - не мога да кажа“.
Това коментира в „Интервюто на деня“ по bTV бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
„От състава на кабинета остават едни съмнения, че като че ли той така пресъздава възможностите за една бъдеща коалиция - между ПП-ДБ и политическата формация на президента Радев “, заяви той.
Според него е много е важно какъв екип ще подбере в момента назначеният за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.
Йовчев смята, че липсата на коментар от страна на Даниел Митов за „Петрохан“ през последните три седмици е било грешка.
„Една от основните комуникационни грешки, която беше допусната, е, че информацията не излизаше по официалните канали в достатъчно обем и не бе поднесена по начин, по който да е абсолютно разбираем и да осветли какво се случва и в каква посока върви разследването“, коментира Цветлин Йовчев.
„Информацията излизаше на парче по неофициални канали. Тази информация беше непълна, често беше и погрешна, но тя даде въпрос възможност за съвсем грешни интерпретации и формиране вече на определени представи в хората. Впоследствие вече, ако излизат властите и се опитват да опровергаят тези формирани представи, да ги променят, това вече става много трудно“, посочи още той.
Според него има грешки в работата, която е извършвало МВР през годините спрямо групата.
„Не е възможно при толкова сигнали и толкова време, което е минало, да няма никакъв резултат“, отбеляза Йовчев.
Той смята, че външно разследване по случая е “екзотична идея и нищо не го налага“.
„Такива експерти е възможно да бъдат поканени, когато има фактическа сложност при разследването, когато не разполагаме с необходимите технологии или необходимите експерти, за да изследваме дадени процеси и да можем да извадим необходимите информации“, коментира бившият вицепремиер.
Йовчев очаква в следващите дни да стане абсолютно ясно какво се е случило на „Петрохан“ и Околчица.
„Няма как това нещо да бъде прикрито“, отбеляза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #5
22:24 19.02.2026
2 хаха
Мхм. Абсолютно логично.
Къде ги намират такива тъпаци байганьовците...
Коментиран от #3, #27
22:24 19.02.2026
3 хаха
До коментар #2 от "хаха":Пардон...аз забравих че те са си такива тъпаци.
22:24 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
До коментар #1 от "Сатана Z":Така ли ти каза Тиквай Лама, докато пълзя на наколенки в зайчарника???
хахаха
22:25 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
22:27 19.02.2026
9 А50
Коментиран от #11
22:28 19.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Скрито -покрито
Коментиран от #14
22:39 19.02.2026
13 Хмм
Коментиран от #23
22:46 19.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Попето
22:56 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Удри
23:34 19.02.2026
18 Браво
23:36 19.02.2026
19 Удри
23:39 19.02.2026
20 Когато
Когато предлагаш Правителство на Партия със педофили?
Изгубихте представа за човека?
Те това искат...
Що да не ви сложат и чипове..
Ще ви кажат, че така е Правилно
И няма да имате Право да оспорвате Правилното!
Чипът ще мисли вместо вас..
Ще реши ставате ли за нещо..
Ако не- чипа се унищожава
Не е фантастика
23:40 19.02.2026
21 Нормално
23:42 19.02.2026
22 Газ
23:45 19.02.2026
23 Не е луда
До коментар #13 от "Хмм":Грешна е
23:46 19.02.2026
24 фпннв
23:55 19.02.2026
25 Марков
Коментиран от #26
23:55 19.02.2026
26 Марков?
До коментар #25 от "Марков":Лудия поручик?
Възраждане искат излизане от Еврозоната и НАТО.
Радев пък е твърдо за тях
Възраждане са против НПО
Възраждане са против ЛГТБ
Да не говорим, че Възраждане сключиха договор с " Единна партия" на Русия,/ Путин
Радев търчи след евроатлантизма
Марков ? Бълнувал?
00:02 20.02.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "хаха":Чета му простотиите на този на снимката и се сещам, че го възхваляваха, колко умен бил. Боже прибери си вересиите.
00:12 20.02.2026
28 Каунь
01:22 20.02.2026
29 И аз го подозирам Радев
02:02 20.02.2026
30 Данко Харсъзина
02:06 20.02.2026
31 Някой си
02:54 20.02.2026
32 Радев
Той да не е самоубиец?
03:46 20.02.2026
33 Което е така
11:41 20.02.2026
34 Има знаци
11:42 20.02.2026