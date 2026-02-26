Новини
Служебният министър на екологията: Ивайло Иванов е идвал при мен заради споразумението с рейнджърите

26 Февруари, 2026 18:52 773 10

Служебният министър на екологията: Ивайло Иванов е идвал при мен заради споразумението с рейнджърите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този мемомрандум е публичен, всеки може да го погледне и да види какво съдържа. Правно той е абсолютно необвързващ. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по повод споразумението за сътрудничество на МОСВ с "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със загиналите при случая "Петрохан".

Не искам да обвинявам никой за сключването на този меморандум, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството. Когато става ясно, че има такъв, започва проверка и администрацията си свършва великолепно работата. Проверката установява, че в него няма прехвърляне на правомощия, заяви Попов.

Росица Карамфилова започна процедура за прекратяването му. След това тези хора идваха при мен, идва Ивайло Иванов. Той искаше да се поднови цялото споразумение - казах му, че няма как. Каза, че иска да пазят гората и други неща. Каза, че са членове на международна организация на рейнджърите. Казах му, че няма правно основание за подписване на този меморандум и с това приключи цялата работа. След това администрацията успява да прекрати това споразумение, посочи екоминистърът.

Министерството трябва да се въздържа от подписването на мемордандуми с неправителствени организации, има други начини за взаимодействие. Неправителственият сектор не само е в полза на държавата, а в някои случаи върши по-добра работа от държавата. Всички опити да се налагат тежки ограничения на неправителствените организации са тотално неоснователни, те са удари върху гражданското обшество и демокрацията в нашата страна. През последните години постоянно сме свидетели на такива удари и трябва да им се противопоставим ясно. Това е опит у нас да се възвърнат някакви тоталитарни спомени. Не трябва да допускаме това, подчерта Юлиян Попов.

Изразявам съболезнования на близките на починалите (при случая "Петрохан" – б.ред.) Начинът, по който ние като общество спорихме по този казус, е стъписващ. Ние като общество съсипахме тези хора. Трябва да се дръпнем малко назад. Искам да се обърна към тези, които използват случая за собствени цели – дръжте се малко по-достойно – не може една трагедия да се използва за трупане на лайкове. Във Фейсбук се създава една вълна, което е изключително недостойна, коментира Попов.

В отговор на въпрос във разследването на Италия за трафик на отпадъци към България той уточни, че българските власти очакват инфорамция от италианските колеги по казуса.

По думите му водната криза у нас е резултат от некомпетентното управление на ВиК дружествата.

България е страна, която е бедна на водни ресусрси, но има достатъчно водни ресурси, за да има стабилно напояване, фабрично производство и битово потребление. Няма никакво основание да има водна криза от този тип, който виждаме. Това да имаш загуби от над 80-90% е абсолютно недопустимо с тези огромни евросредства, кито се хвърлят, каза служебният министър на околната среда и водите.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 2 Отговор
    Мяраба батки ...и тоз ли ..те пи.длте се надушват кат кр.те Мрет а...имах самнение , че е увлечен по мъжки игри ама чак и сектантски

    18:56 26.02.2026

  • 2 Хмм

    11 1 Отговор
    има ли поне един от ПП-ДБ който да не е правил услуги на приятелчето от протестите Ивей и това след като е спечелил като адвокат дело на Росатом срещу България, по което нашата страна е трябвало да плати 600 хиляди евро, колко ли е получил Ивей щом като прекратява адвокатската си дейност и започва да се занимава с екстремни спортове и защо са му били 16 оръжия, за майдан?

    18:58 26.02.2026

  • 3 Хмм

    7 1 Отговор
    600 млн. евро

    18:59 26.02.2026

  • 4 забрана

    4 0 Отговор
    за всички нпо-та

    19:13 26.02.2026

  • 5 накратко

    2 1 Отговор
    фурнаджийска лопата....

    19:13 26.02.2026

  • 6 икеьесд

    6 1 Отговор
    Мухльовци, "Правно той е абсолютно необвързващ.", ами защо тогава сте го разписали бре??? Всичките трябваше вече да сте в ареста и да лежите в ареста и после на съд. Всичките сте за арест, министри по проости от овчари. Не било обвързващо, но го подписал??? И как се дава на банда на ПП и ДБ граничен район, "необвързващо"??? Тези служби защо получават заплати от българите??? Трябва да ви ритат всичките за берекет. Слава на Господ Иисус Христос, идват избори. Има шанс да ви подпукат всичките наред.

    19:14 26.02.2026

  • 7 Хм...

    0 0 Отговор
    Прочетете разследването на Григор Лилов - разследващ журналист.

    19:22 26.02.2026

  • 8 Мазната Васка

    1 0 Отговор
    И тоя мазник е брал боровинки на Петрохан щом дарения от Васо рейнджър е ходил да го смазва.

    19:25 26.02.2026

  • 9 Това е завоалиран лъжец

    0 0 Отговор
    Стоиш гледаш и се чудиш дали това което чуваш можеш да го повярваш с очите си. Това правителство е ужас и се чудя....... Има ли някой читав вече ако то е на Радев. Не съм виждал такава наглост

    19:27 26.02.2026

  • 10 Евродебил

    0 0 Отговор
    От къде и да го чукнеш,на Продължаваме Педофилията и ортаците им от костовската тумба мирише.Далеч съм от мисълта,че евентуално ГРОБ,БУДА,Пеевски и новия "месия"- кръсника на ПП -генерал Боташков са по стока.Просто трябва да се рине 36 годишната евродемокрастия.Смърт на евроатлантизма и неолибералния троцкистки болшевизъм-свобода на народа!

    19:39 26.02.2026

