Екшън между протестиращи и полиция: Граждани се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)

Докато пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, протестиращи се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор с викове "Оставка" и "Сарафов вън". Стигна се до намесата на полицията, съобщават от Dariknews.bg.
Протестиращите тропаха по вратата и призоваваха за граждански арест. Изрази като "Сарафов в затвора" и "Джуджето вън" се чуваха от различни страни, докато полицията се опитваше да избута гражданите.
"Пазите престъпници" - викаха гражданите на полицаите. "Арест на Сарафов", се чуваше по коридорите на ВСС, протестиращите призоваваха за пълна блокада. "Следващият път трябва да има безсрочен палатков лагер, окупация, пак ще се връщаме", заканиха се хората.
По-рано гражданите се събраха протест пред сградата на ВСС. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки”.
Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”.
Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.
