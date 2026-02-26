Новини
България »
Всички градове »
Екшън между протестиращи и полиция: Граждани се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)

Екшън между протестиращи и полиция: Граждани се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 11:33 2 364 76

  • екшън-
  • полиция-
  • протестиращи-
  • нахлуване-
  • кабинет-
  • главен прокурор

Протестиращите тропаха по вратата и призоваваха за граждански арест. Изрази като "Сарафов в затвора" и "Джуджето вън" се чуваха от различни страни, докато полицията се опитваше да избута гражданите.

Екшън между протестиращи и полиция: Граждани се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО) - 1
Снимка: dariknews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Докато пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, протестиращи се опитаха да нахлуят в кабинета на главния прокурор с викове "Оставка" и "Сарафов вън". Стигна се до намесата на полицията, съобщават от Dariknews.bg.
Протестиращите тропаха по вратата и призоваваха за граждански арест. Изрази като "Сарафов в затвора" и "Джуджето вън" се чуваха от различни страни, докато полицията се опитваше да избута гражданите.

"Пазите престъпници" - викаха гражданите на полицаите. "Арест на Сарафов", се чуваше по коридорите на ВСС, протестиращите призоваваха за пълна блокада. "Следващият път трябва да има безсрочен палатков лагер, окупация, пак ще се връщаме", заканиха се хората.
По-рано гражданите се събраха протест пред сградата на ВСС. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки”.
Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”.
Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 15 Отговор
    Хванахме Сарафов.Ще го съдим

    Коментиран от #11, #47, #57

    11:35 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    43 47 Отговор
    Това са НПО превратаджиите! В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #24, #50

    11:37 26.02.2026

  • 3 Сталин

    60 8 Отговор
    Деветото джудже да каже кой уби Трактора и Нотариуса и кои съдии са си купили постове

    Коментиран от #14, #27

    11:38 26.02.2026

  • 4 андрей янкулов

    16 10 Отговор
    сарафов -футболен съдия.
    всс изтрий ди мустаците от мляко.
    янкулов -не е мляко!

    11:38 26.02.2026

  • 5 Сфинйата

    15 4 Отговор
    Прукурори напреееед!!!

    11:38 26.02.2026

  • 6 бат ви веселинчо препевача

    23 5 Отговор
    родната полиция наистина ни пази

    11:38 26.02.2026

  • 7 Сталин

    42 9 Отговор
    Чакай малко,нали пепейците ни казаха че като се махне Гешефта България шъ съ упрай

    11:39 26.02.2026

  • 8 Теодора еврото става главен

    33 11 Отговор
    Борбата е Теодора еврото да стане новия главен прокурор. Много ще бъде удобна. Честни и принципни шарлатани са все пак.

    Коментиран от #68

    11:39 26.02.2026

  • 9 По жалък

    29 17 Отговор
    и корумпиран прокурор , не сме имали! Единствено каскета му е конкуренция!

    Коментиран от #43

    11:39 26.02.2026

  • 10 БББ

    23 11 Отговор
    Сарафов и тандемът Борисов-Пеевски

    Коментиран от #70

    11:39 26.02.2026

  • 11 фанал си

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    арабина си за наргилето

    11:39 26.02.2026

  • 12 Симо

    16 8 Отговор
    Сарафов вечен ли е или да?

    11:40 26.02.2026

  • 13 Сталин

    18 6 Отговор
    Някой знае ли дали Деветото джудже ходи на "обучение " в САЩ както Цацата и Гешефта

    11:40 26.02.2026

  • 14 гуталин

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    5 мар идва

    11:40 26.02.2026

  • 15 Ком

    25 3 Отговор
    Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава, а тук при нас е обратното !!

    11:40 26.02.2026

  • 16 Браво на ППДБ

    16 20 Отговор
    Защо ли досега не видях Ьзраждане итн меч величие да правят това... за тлъсто начало и граб няма какво да говорим да направят някога каквото и да е срещу това законново безобразие(то е тяхно

    11:41 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    13 10 Отговор
    На всички в България ни писна от вас негодници ,всеки ден само скандали ,кражби ,корупция ,бандити и мутри, трябва да поканим Путин в България да наведе ред е колонията на Сащ,или най добре да поканим Ким Чен да менажира България

    11:42 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оставка

    10 9 Отговор
    Сарафов вън !!!

    11:42 26.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нито глас за украинците от ППДБ!

    17 12 Отговор
    Подготвят ни за втора окраина!

    11:42 26.02.2026

  • 23 Боецъ

    13 13 Отговор
    Време е мафията да напусне прокуратурата!

    Коментиран от #71

    11:43 26.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 военен неможач

    18 7 Отговор
    Вандалите и шпицкомандите на ПП-ДБ – Георги Георгиев от БОЕЦ атакуваха кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

    11:43 26.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 военен неможач

    18 7 Отговор
    Интересен детайл е, че вандалската проява на Георги Георгиев от БОЕЦ и приближените му се случи само ден след срещата му със служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

    11:45 26.02.2026

  • 29 Гошо боеца от това се издържа

    14 4 Отговор
    Колко пари ще вземе Гошо боеца ,тъп на кирка, за този цирк...той от такива неща се издържа. Някога Бойко прати самолет да спасява жена му. Тогава услугата беше за ГЕРБ. Всички са за канализацията .

    11:46 26.02.2026

  • 30 Дедо Мраз

    5 5 Отговор
    Преди месеци и.ф. главния клюн обикалял из Европа и едно птиченце ми каза как се е изнесъл като пръдня из гащи щом чул, че в магазина който посетил работят българи.

    11:46 26.02.2026

  • 31 Ленин🍌🍌

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Добре че ги грабихме 45 години и му оставихме завещание чудесни неща едно от най-чудесните разбира се саветцката трудносменяема длъжност главен прокурор

    11:46 26.02.2026

  • 32 Нито глас за украинците от ППДБ!

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    Да! Всеки ден по цял ден, за да се напомян кои и какви сте на овчата маса!

    Коментиран от #38, #45

    11:46 26.02.2026

  • 33 Трол

    4 4 Отговор
    Ако не са си донесли флекс, няма да успеят. Г-н Сарафов е залепнал за стола.

    11:47 26.02.2026

  • 34 Радеф

    9 6 Отговор
    Платени лумпени - Бибикяновци.
    До избирането на нов главен това е главния.Четене закона без да се расъждава.А за разрушителите съд.И със задна дата.

    11:47 26.02.2026

  • 35 Ужас

    8 5 Отговор
    Срам и позор от сарафа но и от тия дебели брадясали полицаи как покриват годишния физически тест

    11:47 26.02.2026

  • 36 отврат

    10 6 Отговор
    Какви са тия безобразия ? Тия правосъдие за всеки са прости ,нахални и арогантни,мразят народа.

    11:48 26.02.2026

  • 37 честен ционист

    5 6 Отговор
    Сарафофф отдавна е на борда на Херкулеса. Ще ми арестувате писюна..

    11:49 26.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Надежда

    9 8 Отговор
    Долу зависимата прокуратура на Цацаров, Гешев и Сарафов! След като вече ДПС не узурпират "ново начало" време е народът да сложи на дневен ред своето НОВО НАЧАЛО срещу мафията и нейните джуджета!

    11:51 26.02.2026

  • 40 Питар

    15 5 Отговор
    Щом Сарафов е най големия проблем в държавата да напусне.
    На опашката чакат
    1.Теодора Георгиева
    2.Бойко Рашков
    3 Гошо тъпото
    И още много други защитници на ПП и ДБ и на ЛГБТ и педофилите

    11:51 26.02.2026

  • 41 Григор

    10 5 Отговор
    Всичко ми стана ясно. За цирковете на тия нещастници от "Продължаваме промяната-"Демократична България" имате място, а виж за писмото на Нешка Робева до Илиана Йотова, нямате място. С две думи, няма такова писмо. Вчера по време на учения в Южна Корея за 24 часа са се разбили два изтребителя F-16. И пак гробно мълчание. Няма такава новина! А виж ако бяха СУ или МИГ, новината щеше да е изведена като №1. Много сте зле с обективността! Нешка Робева е личност и смела жена. Тя е знакова фигура в България. Защо не публикувате какво е казала? За злобното човече Росен Плевнелиев място имате, а виж за Нешка Робева няма място.

    Коментиран от #44

    11:54 26.02.2026

  • 42 Шарлатаните на Радев от ППДБ

    12 5 Отговор
    са ударният му отряд, а наемниците от БОЕЦ са биячите му, с които да оказва натиск и създава напрежение и насилие.

    Браво на Сарафов, че не се поддава, за разлика от плашливата мимоза Бойко Банкянски, който при два незначителни протеста развя белия чаршаф!

    Че даже се похали, че точно това искал. Нищо, че повече от година ни убеждаваше как правителството щяло да изкара пълен мандат, понеже нямало алтернатива и т.н.

    11:54 26.02.2026

  • 43 Даааа

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "По жалък":

    Тоя измекяр е ученик на каскета

    11:55 26.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 скучно и точка.

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Още ми е кеф как гътнаха м00ча и изгониха десетки оркове (недостатъчно разбира се защото герберската подлога итн саботира.

    11:56 26.02.2026

  • 46 Пешо

    2 2 Отговор
    Искат да го поканят на кайве.

    11:58 26.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Фори

    0 3 Отговор
    Възраждане са хулигани до един.Само гледат да се сбият с някого и да счупят нещо държавно.

    12:01 26.02.2026

  • 49 В заглавието сте пропуснали нещо...!

    5 2 Отговор
    А това са кавичките...-
    ,,главния прокурор"...!
    Защото де факто,той не е такъв от юли месец миналата година...!

    12:01 26.02.2026

  • 50 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    ...,,Последният..." е с тях...
    На всяка манджа мерудия и ВИНАГИ ПРЪВ в коментарите...

    12:02 26.02.2026

  • 51 Гошо боеца

    2 1 Отговор
    и Тошо бореца....

    12:05 26.02.2026

  • 52 Георги

    4 5 Отговор
    това не са обикновени граждани, а жълт-о-паветни алтернативни ум-но-красиви десно-сектанти, които работят протестиращи

    12:06 26.02.2026

  • 53 Пламен

    2 6 Отговор
    Тиквата и Св ин ята са активирали от рано тро ля ците си. Страх тресе ко чи ната. Задава се Радев и ще ги измете. Ще си върнем Завладяната Д-ържава.

    Коментиран от #65

    12:08 26.02.2026

  • 54 ГЕРБ

    5 1 Отговор
    подадоха оставка и всички ще се избият за власт!

    12:08 26.02.2026

  • 55 мунчо в затвора!

    6 4 Отговор
    Оня гаден янкул е насъскал диваците на Гошо Тъпото да блъскат по кабинета на Сарафов и да бият охраната,Талибани, диваци и варвари.

    12:08 26.02.2026

  • 56 Някой

    6 1 Отговор
    Това не са протестиращи. Това са професионални протестъри - срещу заплащане протестират срещу каквото им се каже.

    12:12 26.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И после кво са икали след като

    2 0 Отговор
    нахлуят в кабинета на главния прокурор ? А?

    Коментиран от #69

    12:14 26.02.2026

  • 59 Да бъдат осъдени анархистите

    1 0 Отговор
    Не трябва да се пазят престъпниците. Без майданчета моля

    12:16 26.02.2026

  • 60 Цирк "Балкански "

    3 0 Отговор
    Поредният цирк на управляващи и "опозиция "

    12:16 26.02.2026

  • 61 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Това не е противозаконен опит за нахлуване, а форма на експертна юридическа дискусия по нормите, установени от ПП и ДС.
    Едно ниво, по-виското от небесата, локализирано някъде в района на Петрохан!

    12:18 26.02.2026

  • 62 Станчев

    0 2 Отговор
    Сарафов да отговори, как синът му, който е на 21 години е собственик на 7 апартамета в Бояна и на 4 в Павлово ?

    Коментиран от #67

    12:18 26.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ясна работата

    3 0 Отговор
    инициативата е на „Правосъдие за всеки”....

    12:19 26.02.2026

  • 65 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пламен":

    БОЛЕН МОЗЪК СИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЧЕ КОЙ Е РАДЕВ ОТКОГА СЕ ЯВЯВА СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ ХАХАХА ТУК НЕ Е МОСКВА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ

    12:21 26.02.2026

  • 66 А бе

    2 1 Отговор
    И докога тази пап.лач ще продължава да носи незаслужено определението "граждани"?

    12:21 26.02.2026

  • 67 92 милиона евро

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Станчев":

    е бюджета на ВСС бре човек. По 7 милиона на калпак се пада и точно парламента им го гласува

    12:21 26.02.2026

  • 68 Ти да видиш

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Теодора еврото става главен":

    Да, точно. Досущ като Цицелката - изхвърлен като наблюдател на избори, а нашите Пълни Превратаджии го направиха министър с ресор "честни избори". Смях. Но и трагедия.
    А... да напомним на "правосъдието" да спретнат един протест в европата, за защита на Теди Георгиева. Все пак е техен човек. ;)

    12:21 26.02.2026

  • 69 Искали са

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "И после кво са икали след като":

    Да разбият касата и да откраднат парите

    12:22 26.02.2026

  • 70 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "БББ":

    ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ПЕТРОХАНЦИ САБОТАЖНИЦИ РАДЕВ ЗАЕДНО ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА

    12:23 26.02.2026

  • 71 бюфец

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боецъ":

    време е да срешнеш е.бец

    12:25 26.02.2026

  • 72 Ама са мноооо тъпи тея

    1 2 Отговор
    Има тунел който излиза до трафа в двора на Синегогата. Могат от там да направят абордажа и директно да влязат в мъзето на сградата

    12:25 26.02.2026

  • 73 Пускайте дрони бре

    0 1 Отговор
    Атакувайте ги

    12:26 26.02.2026

  • 74 Моля, моля

    3 1 Отговор
    Без такива "Правосъдие за всеки" ....

    12:28 26.02.2026

  • 75 МВР да не пази Престъпници

    1 2 Отговор
    Прокурори незаконно заемащи постове във ВСС, изтекъл мандат и лицето Сарафов, узурпирал кабинета на Гл Прокурор трябва незабавно да напуснат кабинетите и ПОСТОВЕТЕ.
    И нещата са много прости.Дава им се срок 24 часа, да напуснат бюрата си и ако не го спазят-ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ и в кофите за боклук, да ги извозват на сметището

    12:28 26.02.2026

  • 76 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Всеки ден обсада

    12:43 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол