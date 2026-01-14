ВСС изслушва кандидатите за европейски прокурор от България

Висшият съдебен съвет публично ще изслуша седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България, посочи БНТ.
Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.
През септември 2025 г. Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева.
1 хехе
Коментиран от #4
07:29 14.01.2026
2 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
07:35 14.01.2026
3 Пунта
07:37 14.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АМАH OT ИДИOTИ
ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И СЪД СА ПОЧТИ КАТО НАШ"ТЕ. ИЛИ ОБРАТНОТО.🤣 КЬОВЕШИ КАКВО СВЪРШИ?😮 В СПИСЪКА НА ПЪРВО МЯСТО СА СЛОЖИЛИ НЯКАКВА ПУTКA. НАЙ ВЕРОЯТНО ТЯ ЩЕ Е. ОСОБЕНО АКО СЕ ИЗЯВЯВА КАТО НЕОЛИБEPAЛ.
АКО ИСКАТЕ ЕДНО ОБЩЕСТВО ДА СЕ СРИHE ОТВЪТРЕ, НАЗНАЧАВАЙТЕ ПУTКИ НА ВЪ3ЛОВИ ПОЗИЦИИ.😝
07:46 14.01.2026
8 Оракула от Делфи
Все едно диктатора Путин, да избира Патриарха на църквата
и да не е "одобрен" от "КГБ"!!!???
07:56 14.01.2026
9 Баш софиянец
08:11 14.01.2026