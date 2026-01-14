Новини
ВСС изслушва кандидатите за европейски прокурор от България

14 Януари, 2026 07:24 555 9

  • всс-
  • избор-
  • европейски прокурор

Седем кандидати подадоха документи за участие

ВСС изслушва кандидатите за европейски прокурор от България - 1
Колаж: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висшият съдебен съвет публично ще изслуша седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България, посочи БНТ.

Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.

През септември 2025 г. Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    да пратят Сарафов Кьовеши ще получи инфаркт само като го види.

    Коментиран от #4

    07:29 14.01.2026

  • 2 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    3 0 Отговор
    Не могат да намерят нито един честен..

    07:35 14.01.2026

  • 3 Пунта

    5 0 Отговор
    Мара са тези изслушвания . Спомням си за изслушване на някаква ПДП , която успя да прочете (!!!) само отговора на първия въпрос , другите два нито ги разбра , нито ги намери в листите и каза , че ще ги пратела писмено допълнително...... И бе избрана !

    07:37 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    ЕДВА ЛИ.
    ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И СЪД СА ПОЧТИ КАТО НАШ"ТЕ. ИЛИ ОБРАТНОТО.🤣 КЬОВЕШИ КАКВО СВЪРШИ?😮 В СПИСЪКА НА ПЪРВО МЯСТО СА СЛОЖИЛИ НЯКАКВА ПУTКA. НАЙ ВЕРОЯТНО ТЯ ЩЕ Е. ОСОБЕНО АКО СЕ ИЗЯВЯВА КАТО НЕОЛИБEPAЛ.
    АКО ИСКАТЕ ЕДНО ОБЩЕСТВО ДА СЕ СРИHE ОТВЪТРЕ, НАЗНАЧАВАЙТЕ ПУTКИ НА ВЪ3ЛОВИ ПОЗИЦИИ.😝

    07:46 14.01.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    Едни от най- корумпираните ,ще избират други като тях!!!
    Все едно диктатора Путин, да избира Патриарха на църквата
    и да не е "одобрен" от "КГБ"!!!???

    07:56 14.01.2026

  • 9 Баш софиянец

    0 0 Отговор
    Ама ВСС в качеството на какъв изслушва? Това е нелегитимен орган с отдавна изтекъл мандат. КОЙ нареди да им се изплащат заплати изобщо.

    08:11 14.01.2026

Новини по градове:
