Стефан Янев посочи "реалистична" дата за парламентарните избори

Депутатите се връщат днес в парламента след коледната ваканция и се очаква връчване на втория проучвателен мандат от президента. На този фон все по-вероятен изглежда сценарият за предсрочни парламентарни избори и сформиране на ново служебно правителство.

Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившият служебен премиер и председател на партия „Български възход“ Стефан Янев.

По думите му вторият мандат най-вероятно ще бъде върнат веднага, а при третия винаги съществува формална възможност за опит за съставяне на правителство, макар че повечето парламентарни сили вече са заявили, че страната трябва да върви към избори.

Според Янев настоящата ситуация е допълнително усложнена заради последните промени в Конституцията, които по думите му, не са били подготвени с необходимия анализ. Той предупреди, че при поредни предсрочни избори страната отново може да се окаже в хипотеза на конституционна криза, ако част от посочените в основния закон кандидати за служебен премиер откажат да заемат поста.

Въпреки това Янев смята, че до пълен институционален блокаж няма да се стигне. По думите му датата 29 март за предсрочни избори е напълно реалистична, ако служебното правителство бъде назначено в края на януари, както предвижда Конституцията.

Бившият служебен премиер коментира и темата за изборния процес и машинното гласуване. Той припомни, че машинното гласуване е въведено за първи път през 2021 година и заяви, че тогава организацията е преминала без сериозни проблеми. Според него натрупаното недоверие в обществото не е толкова към самите машини, колкото към начина на отчитане на резултатите. Янев изрази мнение, че преброяването на разписките от машините би могло да повиши доверието на избирателите, но подчерта, че промени в изборното законодателство в последния момент не са правилен подход.

По отношение на спекулациите за евентуално политическо бъдеще на президента Румен Радев, Стефан Янев заяви, че това е личен въпрос и зависи от неговите цели и визия. Според него не е достатъчно появата на нов политически играч – ключовият въпрос е дали има реална стратегия за промяна на модела на управление.

Янев подчерта, че протестите ясно са заявили искане за смяна на модела и за по-прозрачно, отчетно управление, ориентирано към гражданите. По думите му именно честните избори са основното условие за възстановяване на доверието в институциите.

Относно предстоящата предизборна кампания, Янев изрази скептицизъм, че настоящите парламентарни партии ще предложат нови послания. Той заяви, че „Български възход“ работи по платформа за промяна на начина, по който функционира държавата, и не изключи бъдещи политически формати и партньорства, стига те да са насочени към ясни цели и принципи.