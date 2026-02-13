Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни

Не мисля, че ще съм служебен министър. Аз съм председател на партия и не ми отива да влизам в кабинет. Президентът Йотова направи най-добрия избор за премиер от възможностите, които имаше. Това заяви бившият служебен министър-председател Стефан Янев в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.
По думите му не бива да се взираме в личностите, а по-скоро като кабинета на България. Тя трябва да водят страната по пътя на добрите практики. Един служебен кабинет се оценява по това как ще се проведат изборите.
Честността на вота може да бъде гарантирана от гражданите на България. Те дават кредит на доверие. Важно е как работи системата. При правилно поставени задачи тя може да работи добре. Дали ще бъдат избрани правилните хора, аз не мога да кажа. Твърденията за купуване на изборите е шум в ушите на избирателите, за да ги стимулират да не отидат до урните, подчерта той.
Ерозията на доверието не идва от служебните кабинети, а от структурите на държавата и това как те се управляват. Основната задача е организацията на изборите, уточни бившият служебен премиер.
Преди избори сме. Всеки е склонен да лансира всякакви теории. Ако се спазват правилата, да се носи отговорност и да се търсят резултати, аз нямам против такова съглашателство между президента Йотова и Румен Радев, коментира той.
Янев разкри: "Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни. Той навлиза в партийната политика. Тези негови действия са съпроводени с голяма надежда на гражданите за промяна на политическия живот. Политическото взаимодействие си го представям по важните приоритети за нашето общество. На първо място е честността на изборите, второ – подреждане на държавата ни, чувайки гражданите".
Имаме стратегия, която е пълна и разработена във всички сфери на икономиката и обществения живот. Не на последно място е фискалната политика, уточни бившият служебен премиер.
Възможно е общо явяване на изборите на Стефан Янев и Румен Радев Такъв разговор е имало, но не в детайли, обяви Янев.
"По случаят „Петрохан“ отново се касае доверието. За съжаление говорим за случай, при който са загубени 6 човешки живота. Вероятно информацията, която ни се представя никога няма да задоволи любопитството на хората. Не мога да кажа кой как си е вършил работата по това време, има си служби за това", обясни той.
По думите му липсата на доверие изостря сетивата на обществото и то дава признаци, че всеки разбира от всички. Това е ефектът на социалните мрежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #8
19:56 13.02.2026
2 Данко Харсъзина
Радев - ПП-ДБ 118 депутати.
Ще управляват демократичните партии ГЕРБ- ДПС- Възраждане
19:56 13.02.2026
3 ФЕЙК
19:57 13.02.2026
4 Продажна копейко
19:58 13.02.2026
5 Иванич
19:59 13.02.2026
6 Бай Араб
19:59 13.02.2026
7 Истината
20:04 13.02.2026
8 Ще те допълня
До коментар #1 от "Гост":А дали и меденият месец на булката Борисов и жениха Пеевски не е бил там?!
Коментиран от #10
20:08 13.02.2026
9 Никаква вяра на
20:09 13.02.2026
10 Оптимист?
До коментар #8 от "Ще те допълня":Внимавай! Такива с глупости за Баце много гушнаха букета. Оня не забравя! успех–шегувам се! Пътник си......................
20:12 13.02.2026
11 айде и без вас
20:20 13.02.2026
12 долу сащ
Нинова каза, Че радев е бил един от 5 те кандидатури. Кок посичи ПП, защото съм сигурен че е посолството
20:35 13.02.2026
13 Появата
Единствено инвестиции в селското стопанство и за насърчаване на малкия и средния бизнес и стимулиране на българското производство на храни и други стоки биха подобрили живота на българите.
20:37 13.02.2026