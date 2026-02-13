Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни

Не мисля, че ще съм служебен министър. Аз съм председател на партия и не ми отива да влизам в кабинет. Президентът Йотова направи най-добрия избор за премиер от възможностите, които имаше. Това заяви бившият служебен министър-председател Стефан Янев в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му не бива да се взираме в личностите, а по-скоро като кабинета на България. Тя трябва да водят страната по пътя на добрите практики. Един служебен кабинет се оценява по това как ще се проведат изборите.

Честността на вота може да бъде гарантирана от гражданите на България. Те дават кредит на доверие. Важно е как работи системата. При правилно поставени задачи тя може да работи добре. Дали ще бъдат избрани правилните хора, аз не мога да кажа. Твърденията за купуване на изборите е шум в ушите на избирателите, за да ги стимулират да не отидат до урните, подчерта той.

Ерозията на доверието не идва от служебните кабинети, а от структурите на държавата и това как те се управляват. Основната задача е организацията на изборите, уточни бившият служебен премиер.

Преди избори сме. Всеки е склонен да лансира всякакви теории. Ако се спазват правилата, да се носи отговорност и да се търсят резултати, аз нямам против такова съглашателство между президента Йотова и Румен Радев, коментира той.

Янев разкри: "Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни. Той навлиза в партийната политика. Тези негови действия са съпроводени с голяма надежда на гражданите за промяна на политическия живот. Политическото взаимодействие си го представям по важните приоритети за нашето общество. На първо място е честността на изборите, второ – подреждане на държавата ни, чувайки гражданите".

Имаме стратегия, която е пълна и разработена във всички сфери на икономиката и обществения живот. Не на последно място е фискалната политика, уточни бившият служебен премиер.

Възможно е общо явяване на изборите на Стефан Янев и Румен Радев Такъв разговор е имало, но не в детайли, обяви Янев.

"По случаят „Петрохан“ отново се касае доверието. За съжаление говорим за случай, при който са загубени 6 човешки живота. Вероятно информацията, която ни се представя никога няма да задоволи любопитството на хората. Не мога да кажа кой как си е вършил работата по това време, има си служби за това", обясни той.

По думите му липсата на доверие изостря сетивата на обществото и то дава признаци, че всеки разбира от всички. Това е ефектът на социалните мрежи.