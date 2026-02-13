Новини
България »
Всички градове »
Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни

Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни

13 Февруари, 2026 19:51 868 13

  • стефан янев-
  • разговори-
  • румен радев-
  • конкретика

Ерозията на доверието не идва от служебните кабинети, а от структурите на държавата и това как те се управляват. Основната задача е организацията на изборите, уточни бившият служебен премиер

Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не мисля, че ще съм служебен министър. Аз съм председател на партия и не ми отива да влизам в кабинет. Президентът Йотова направи най-добрия избор за премиер от възможностите, които имаше. Това заяви бившият служебен министър-председател Стефан Янев в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.
По думите му не бива да се взираме в личностите, а по-скоро като кабинета на България. Тя трябва да водят страната по пътя на добрите практики. Един служебен кабинет се оценява по това как ще се проведат изборите.

Честността на вота може да бъде гарантирана от гражданите на България. Те дават кредит на доверие. Важно е как работи системата. При правилно поставени задачи тя може да работи добре. Дали ще бъдат избрани правилните хора, аз не мога да кажа. Твърденията за купуване на изборите е шум в ушите на избирателите, за да ги стимулират да не отидат до урните, подчерта той.

Ерозията на доверието не идва от служебните кабинети, а от структурите на държавата и това как те се управляват. Основната задача е организацията на изборите, уточни бившият служебен премиер.
Преди избори сме. Всеки е склонен да лансира всякакви теории. Ако се спазват правилата, да се носи отговорност и да се търсят резултати, аз нямам против такова съглашателство между президента Йотова и Румен Радев, коментира той.

Янев разкри: "Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни. Той навлиза в партийната политика. Тези негови действия са съпроводени с голяма надежда на гражданите за промяна на политическия живот. Политическото взаимодействие си го представям по важните приоритети за нашето общество. На първо място е честността на изборите, второ – подреждане на държавата ни, чувайки гражданите".

Имаме стратегия, която е пълна и разработена във всички сфери на икономиката и обществения живот. Не на последно място е фискалната политика, уточни бившият служебен премиер.

Възможно е общо явяване на изборите на Стефан Янев и Румен Радев Такъв разговор е имало, но не в детайли, обяви Янев.

"По случаят „Петрохан“ отново се касае доверието. За съжаление говорим за случай, при който са загубени 6 човешки живота. Вероятно информацията, която ни се представя никога няма да задоволи любопитството на хората. Не мога да кажа кой как си е вършил работата по това време, има си служби за това", обясни той.

По думите му липсата на доверие изостря сетивата на обществото и то дава признаци, че всеки разбира от всички. Това е ефектът на социалните мрежи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 3 Отговор
    На Бойко МВР-то си правило стрелкови тренировки с Каушев.

    Коментиран от #8

    19:56 13.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    След изборите ГЕРБ - ДПС- Възраждане 122 депутати.
    Радев - ПП-ДБ 118 депутати.
    Ще управляват демократичните партии ГЕРБ- ДПС- Възраждане

    19:56 13.02.2026

  • 3 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    СтеВане, хората аха, аха да ти повярват, но ти се отъркаля като магаре на селски мегдан!

    19:57 13.02.2026

  • 4 Продажна копейко

    8 3 Отговор
    Копейкин е патерица на ГЕРБНН.

    19:58 13.02.2026

  • 5 Иванич

    5 2 Отговор
    По Бтв съобщиха имена на евентуални служебни министри, всички партийно оцветени, например Надка Михайлова, или Гергана паси, Борислав Гуцанов, Румяна Бъчварова... Изобщо нищо свежо, не партийно и не обвързано с партийната клика.

    19:59 13.02.2026

  • 6 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Националния предателСтефан Янев ,даже и не познзва Румен Радев

    19:59 13.02.2026

  • 7 Истината

    5 0 Отговор
    За да си в политиката е нужно да имаш дарби. Да си извратен, да го поемаш отгоре и отдолу, да умееш да гледаш на хората които гласуват за теб, като за балъци които те молят да ги обладаеш.

    20:04 13.02.2026

  • 8 Ще те допълня

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А дали и меденият месец на булката Борисов и жениха Пеевски не е бил там?!

    Коментиран от #10

    20:08 13.02.2026

  • 9 Никаква вяра на

    3 4 Отговор
    комунисти! Дали Мунчо или Стефчо, или Седефчо все тая!!!! Руски продажни подлоги!

    20:09 13.02.2026

  • 10 Оптимист?

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ще те допълня":

    Внимавай! Такива с глупости за Баце много гушнаха букета. Оня не забравя! успех–шегувам се! Пътник си......................

    20:12 13.02.2026

  • 11 айде и без вас

    3 1 Отговор
    Доган ще удари ли едно рамо , разговор имаше ли ?

    20:20 13.02.2026

  • 12 долу сащ

    3 1 Отговор
    журналистите да питат Р Радев, кой му посичи Кирил Петков и хората около него, заради които е цялата работа с Петрохан????
    Нинова каза, Че радев е бил един от 5 те кандидатури. Кок посичи ПП, защото съм сигурен че е посолството

    20:35 13.02.2026

  • 13 Появата

    3 0 Отговор
    На Радев в парламента няма да промени нищо и с нищо няма да подобри живота на хората.
    Единствено инвестиции в селското стопанство и за насърчаване на малкия и средния бизнес и стимулиране на българското производство на храни и други стоки биха подобрили живота на българите.

    20:37 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол