Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов да предложи заместника на Борислав Сарафов

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това е в правомощията му. Ако никой друг от правоимащите не го направи, съм убедена, че министър Янкулов ще стигне и до този етап. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.
Тя коментира, че трябва да бъдат подкрепени усилията на Янкулов „да възстанови законността в управлението на Прокуратурата".
Според Йорданова проблемът не е в съществуването на два органа във ВСС, проблемът е в пропорциите. Тя припомни, че разделянето на ВСС на две колегии е станало през 2015 г. „Тогавашното мнозинство – ГЕРБ с помощта на АБВ – смени пропорциите, при които трябваше да бъдат разделени колегиите. Първоначалната идея беше в Съдийската колегия да има паритет между съдии, избрани от съдиите, и членове, избрани от Народното събрание. А в Прокурорската колегия да има лек превес на членовете, които са избрани от Народното събрание, за да не се затваря прокуратурата и да не са зависими прокурорите от главния прокурор”, каза Йорданова.
„Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати, още по-малко на вечно временно изпълняващият длъжността на главен прокурор. Това е правно и обществено нетърпимо”, каза Йорданова. „Вярвам, че Янкулов ще продължи да настоява този въпрос да бъде решен.
По отношение на прокурор Теодора Георгиева, Йорданова каза: „Аз изпитвам притеснение, че българският прокурор, който встъпи в състава на Европейската прокуратура, явно е бил назначен при опорочена процедура. Това хвърля сянка върху способността на България и на българските органи да изпълняват своите правомощия и да излъчват хора с интегритет. Това трябва да се разследва, както и цялата тази история около „Осемте джуджета” и „Петьо Еврото” трябва да бъде установена докрай, а отговорните да понесат наказание”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:55 28.02.2026
2 шарлатани
20:56 28.02.2026
3 хргхх
20:57 28.02.2026
4 12340
21:00 28.02.2026
5 Мнение
21:01 28.02.2026
6 Пич
21:02 28.02.2026
7 Цвете
21:02 28.02.2026
8 РЕАЛИСТ
21:02 28.02.2026
9 киру тъпуту парче
21:03 28.02.2026
10 Лама от ПП
Коментиран от #23
21:05 28.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
21:07 28.02.2026
13 стоян георгиев
21:08 28.02.2026
14 Сатана Z
21:12 28.02.2026
15 големдебил
Как става това накратко:
ВСС провежда процедура и гласува кандидатурата.
Избраният кандидат се предлага на президента.
Президент на Република България издава указ за назначаването.
Президентът има право еднократно да върне решението за ново обсъждане.
Ако ВСС го гласува повторно, президентът е длъжен да подпише указа.
📌 Мандатът на главния прокурор е 7 години, без право на повторен мандат.
Коментиран от #20, #21, #22
21:16 28.02.2026
16 Питащ
21:20 28.02.2026
17 Какво
21:21 28.02.2026
18 Тити на Кака
21:26 28.02.2026
19 Гъбарко
21:27 28.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тити на Кака
До коментар #15 от "големдебил":Не си разбрал - русото Наде говори за номинация на нов ГП / МП има право на такава номинация/ а не за избор на ГП от негова страна.
Проблемът е, че само ВСС има права да избере нов ГП, а сегашният ВСС от близо две години е нелегитимен. Това е последица от съдебната реформа, която малоумният Хр, Иванов начена при министерстването си под крилото на Буци. И в която е нарисувана с ярка боя патовата ситуация с ВСС и всички последици от нея, в т.ч. и несменяемостта на Сарафов / или който и да е на негово място/...
Гении са тия от ПП, гении!
Питай ги, ако не вярваш, те ще потвърдят😂😂😂
Коментиран от #26
21:33 28.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
Коментиран от #27
21:40 28.02.2026
25 Промяна
21:40 28.02.2026
26 големдебил
До коментар #22 от "Тити на Кака":Прав си,но на мен тия са ми адски неприятни и буквално написах мнението ми набързо.
21:49 28.02.2026
27 19 април
До коментар #24 от "Промяна":Нито глас за шарлатаните и създателят им!!!!
21:51 28.02.2026
28 Браво на Сарафов!
За разлика от Боци Меката Мария.
21:52 28.02.2026
29 Въййй
21:55 28.02.2026
30 ами тя
22:04 28.02.2026
31 Буха ха
22:15 28.02.2026
32 Абе това недоразумение Андрей Янкулов
22:16 28.02.2026
33 да предложи може
22:17 28.02.2026
34 Баща ти
22:18 28.02.2026
35 Ами не е вярно че
22:23 28.02.2026
36 Абе...
22:27 28.02.2026
37 Гошо
22:28 28.02.2026
38 разделянето на ВСС на две колегии
22:28 28.02.2026
39 ганев
22:30 28.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Промяна
До коментар #40 от "Що за заглавие е това???":ЧЕРВЕНИТЕ ШОПАРИ МЕТЕЖНИЦИТЕ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ИСТИНСКИТЕ ШОПАРИ НАДУЛИ СЕ ОТ КРАЖБИ ЦЯЛ ЖИВОТ
22:42 28.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Неграмотните от фактитИ
22:50 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Е гати и моде
22:56 28.02.2026
46 Русо гладно нема
22:58 28.02.2026
47 Sлугите от факти-те
Не се излагайте.
23:02 28.02.2026
48 Всичко е пияно днес
23:03 28.02.2026
49 Да ти имам пробемите кифло
23:07 28.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 марулята поскъпна до 1 евро за бройка
23:09 28.02.2026
52 1000 ника
23:12 28.02.2026
53 Студопор
23:35 28.02.2026
54 Хаха
23:35 28.02.2026
55 Опа
23:36 28.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.