Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов да предложи заместника на Борислав Сарафов

28 Февруари, 2026 20:54 1 961 56

Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати

Надежда Йорданова поиска от Андрей Янкулов да предложи заместника на Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това е в правомощията му. Ако никой друг от правоимащите не го направи, съм убедена, че министър Янкулов ще стигне и до този етап. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.

Тя коментира, че трябва да бъдат подкрепени усилията на Янкулов „да възстанови законността в управлението на Прокуратурата".

Според Йорданова проблемът не е в съществуването на два органа във ВСС, проблемът е в пропорциите. Тя припомни, че разделянето на ВСС на две колегии е станало през 2015 г. „Тогавашното мнозинство – ГЕРБ с помощта на АБВ – смени пропорциите, при които трябваше да бъдат разделени колегиите. Първоначалната идея беше в Съдийската колегия да има паритет между съдии, избрани от съдиите, и членове, избрани от Народното събрание. А в Прокурорската колегия да има лек превес на членовете, които са избрани от Народното събрание, за да не се затваря прокуратурата и да не са зависими прокурорите от главния прокурор”, каза Йорданова.

„Никъде по света в демократичните държави не съществуват безкрайни мандати, още по-малко на вечно временно изпълняващият длъжността на главен прокурор. Това е правно и обществено нетърпимо”, каза Йорданова. „Вярвам, че Янкулов ще продължи да настоява този въпрос да бъде решен.

По отношение на прокурор Теодора Георгиева, Йорданова каза: „Аз изпитвам притеснение, че българският прокурор, който встъпи в състава на Европейската прокуратура, явно е бил назначен при опорочена процедура. Това хвърля сянка върху способността на България и на българските органи да изпълняват своите правомощия и да излъчват хора с интегритет. Това трябва да се разследва, както и цялата тази история около „Осемте джуджета” и „Петьо Еврото” трябва да бъде установена докрай, а отговорните да понесат наказание”.


