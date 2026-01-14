Киселова за решението на БСП за охраната на Борисов и Пеевски: Гласувахме по съвест

По повод изявления на лидери на ПП-ДБ и на Радостин Василев от МЕЧ по-рано днес, че Андрей Гюров трябва да бъде номиниран за служебен премиер, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред БНР: „Ако съм президент, тогава мога да ви отговоря. Тогава, когато президентът още не е приключил процедурата, мисля, че е твърде рано да говорим за това дали да е един от подуправителите. След като той приеме поканата на президента, той ще загуби това си качество и той трябва да прецени“.
Наталия Киселова се обяви срещу промени в изборното законодателство сега. Тя напомни, че на последните избори повече български граждани са избрали да гласуват с хартиени бюлетини, затова, според нея, не технологията е причина за недоверието към избирателния процес.
Моето лично мнение е, че не трябва нищо да се пипа в Изборния кодекс, защото се страхувам, че сега ще направим повече проблеми, отколкото ако не се направят промени. За миналите избори какъв е проблемът? Начинът, по който броиха членовете на секционните комисии. Проблемът е в качеството на членовете на секционните комисии. И сега се страхувам, че при девет парламентарни групи деветчленни секционни комисии ще бъдат повече статисти, отколкото работещи за честността на изборите. Дано да не се окажа права, коментира Киселова.
„Депутатите от парламентарната група на БСП-Обединена левица са получили указание да гласуват по съвест по промените в Закона за НСО, внесени от ПП-ДБ, с които се иска забрана народни представители да бъдат охранявани от службата, обяви още Наталия Киселова.
По думите ѝ тя самата – по принципни съображения, е била против внесените изменения.
Според мен редно беше да се преразгледа редът, по който се преценява застрашеността. Как? През комисия. През комисията, а те прехвърлят автоматично, МВР няма такива възможности, но това вече са детайли, посочи тя.
„И аз съм си гласувала принципно. От нашата парламентарна група беше казано: „Всеки гласува по съвест. Само аз съм гласувала „против. Аз съм работила по законопроекта и това е причината. Другите подкрепиха или се въздържаха", заяви Киселова.
Според нея бъдещето на БСП ще се реши от вътрешнопартийната дискусия, а новината за смъртта на левицата е „силно преувеличена". Киселова твърди още, че ГЕРБ като мандатоносител са привлекли подкрепата на ДПС-Ново начало за правителството: „Начинът, по който се привлякоха като гласове "ДПС-Ново начало", е функция на мандатоносителя. Снимките бяха между ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и на "ДПС-Ново начало". В момента, в който "ДПС-Ново начало" реши да подкрепя правителство, поискаха смяна на председателя на Народно събрание".
1 Така е
17:16 14.01.2026
2 КЛАСИЧЕСКИ ДЕБИЛ
17:16 14.01.2026
3 честен ционист
17:16 14.01.2026
4 Лопата Орешник
17:17 14.01.2026
5 Пародии
17:18 14.01.2026
6 кой му дреме
17:19 14.01.2026
7 КОМУНИСТ И СЪВЕСТ
17:20 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Данчо
17:20 14.01.2026
10 Естет
17:20 14.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Съвестта
17:21 14.01.2026
14 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Ако на следващите избори постигнем само това, тия мазни национални предатели от ИТН и БСП да не влязат в парламента, за мен ще бъде победа!
Време е партии като ИТН и БСП да бъдат изхвърлени от властта!
Идват избори. Гласувайте!
Коментиран от #23
17:22 14.01.2026
15 Гост
Коментиран от #21
17:22 14.01.2026
16 Гласувахме по съвест
17:22 14.01.2026
17 Дааа
17:22 14.01.2026
18 Лустрация за Киселова е нужна
17:23 14.01.2026
19 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Нема начин!
17:23 14.01.2026
20 ха ха
17:23 14.01.2026
21 Освалдо Риос
До коментар #15 от "Гост":Жената е на 48 год.
17:23 14.01.2026
22 Дориана
17:24 14.01.2026
23 Дориана
До коментар #14 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":Единственият шанс да се спрат кражбите от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов е гласуване с машини на сто процента. Пазителите не могат да спрат фалшифицирането и кражбите на гласове, защото цели секции и членове на избирателни комисии включително и от ЦИК се купуват от тримата вредители на България. Полицията също е под зависимостта и е купена от Борисов и Пеевски.Така, че само една нова революция на целия български народ може да ги стресне. Както виждате социологическите проучвания сочат точно това – срив надолу на ГЕРБ/ СДС и на ДПС Ново Начало. А, предателската партия ИТН излизат от Парламента падат надолу под чертата под 2 %. БСП ОЛ падат на дъното , дари и МЕЧ ще ги изпреварят.
17:26 14.01.2026
24 Красива и обаятелна както винаги
Коментиран от #46
17:26 14.01.2026
25 78291
17:27 14.01.2026
26 гост
17:29 14.01.2026
27 123456
17:32 14.01.2026
28 Деций
17:32 14.01.2026
29 дано ваште миряни се разбудят
та март повече повече да не ви виждаме неприятните физиономии кисели вкиснати
17:34 14.01.2026
30 бсп
17:36 14.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 55 от Козлодуй
17:38 14.01.2026
33 АМАH OT ИДИOTИ
ДА СИ НЕВЕРОЯТНО КРАСИВА И ДА ГЛАСУВАШ
ПО СЪВЕСТ 🤣😝😆
17:40 14.01.2026
34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:42 14.01.2026
35 Дориана
Коментиран от #45
17:45 14.01.2026
36 Перо
17:45 14.01.2026
37 Хмм
17:45 14.01.2026
38 Азззззззз
17:47 14.01.2026
39 Онзи горе да ви оценява мафиоти пропадна
Коментиран от #42
17:59 14.01.2026
40 Бесен - Язовец
18:00 14.01.2026
41 Олеее
18:05 14.01.2026
42 Дориана
До коментар #39 от "Онзи горе да ви оценява мафиоти пропадна":Точно заради такива като нея и Зафиров БСП ОЛ се сриват на дъното, дори МЕЧ ще ги изпреварят Алчността и жаждата им за власт в съчетание с предателството им към избирателите унищожиха партията.
18:06 14.01.2026
43 Бесен - Язовец
18:10 14.01.2026
44 Горски
18:10 14.01.2026
45 Това е най- доброто
До коментар #35 от "Дориана":взето решение в това народно събрание. Браво на Киселова за смелото й действие, то е професионално. Радев се изложи много пъти. Провокатор и предател. Дори юридическият му съветник го изостави.
18:13 14.01.2026
46 горките говеда
До коментар #24 от "Красива и обаятелна както винаги":И за пастир не става, защото говедата ще се разбягат при вида и!
18:14 14.01.2026
47 Плашилото Киселова
18:16 14.01.2026
48 Българка
РЦИ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА?ТА ОТ КОГО И ЗА КАКВО СЕ СТРАХУВАТ КАТО СА ЧИСТИ КАТО СЪЛза??А ти килелке и ти колко кюлчета полечи та се отказа от приципите си!!Но парите парите са над всичко!!
Коментиран от #49
18:19 14.01.2026
49 Анонимен
До коментар #48 от "Българка":Скрий се бе!
18:28 14.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Съвест?!
18:36 14.01.2026