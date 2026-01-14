Новини
Киселова за решението на БСП за охраната на Борисов и Пеевски: Гласувахме по съвест

Киселова за решението на БСП за охраната на Борисов и Пеевски: Гласувахме по съвест

14 Януари, 2026 17:14 1 881 51

  • наталия киселова-
  • гласуване-
  • охрана-
  • пеевски-
  • борисов

От нашата парламентарна група беше казано: „Всеки гласува по съвест. Само аз съм гласувала „против. Аз съм работила по законопроекта и това е причината

Киселова за решението на БСП за охраната на Борисов и Пеевски: Гласувахме по съвест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По повод изявления на лидери на ПП-ДБ и на Радостин Василев от МЕЧ по-рано днес, че Андрей Гюров трябва да бъде номиниран за служебен премиер, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред БНР: „Ако съм президент, тогава мога да ви отговоря. Тогава, когато президентът още не е приключил процедурата, мисля, че е твърде рано да говорим за това дали да е един от подуправителите. След като той приеме поканата на президента, той ще загуби това си качество и той трябва да прецени“.

Наталия Киселова се обяви срещу промени в изборното законодателство сега. Тя напомни, че на последните избори повече български граждани са избрали да гласуват с хартиени бюлетини, затова, според нея, не технологията е причина за недоверието към избирателния процес.

Моето лично мнение е, че не трябва нищо да се пипа в Изборния кодекс, защото се страхувам, че сега ще направим повече проблеми, отколкото ако не се направят промени. За миналите избори какъв е проблемът? Начинът, по който броиха членовете на секционните комисии. Проблемът е в качеството на членовете на секционните комисии. И сега се страхувам, че при девет парламентарни групи деветчленни секционни комисии ще бъдат повече статисти, отколкото работещи за честността на изборите. Дано да не се окажа права, коментира Киселова.

„Депутатите от парламентарната група на БСП-Обединена левица са получили указание да гласуват по съвест по промените в Закона за НСО, внесени от ПП-ДБ, с които се иска забрана народни представители да бъдат охранявани от службата, обяви още Наталия Киселова.

По думите ѝ тя самата – по принципни съображения, е била против внесените изменения.

Според мен редно беше да се преразгледа редът, по който се преценява застрашеността. Как? През комисия. През комисията, а те прехвърлят автоматично, МВР няма такива възможности, но това вече са детайли, посочи тя.

„И аз съм си гласувала принципно. От нашата парламентарна група беше казано: „Всеки гласува по съвест. Само аз съм гласувала „против. Аз съм работила по законопроекта и това е причината. Другите подкрепиха или се въздържаха", заяви Киселова.

Според нея бъдещето на БСП ще се реши от вътрешнопартийната дискусия, а новината за смъртта на левицата е „силно преувеличена". Киселова твърди още, че ГЕРБ като мандатоносител са привлекли подкрепата на ДПС-Ново начало за правителството: „Начинът, по който се привлякоха като гласове "ДПС-Ново начало", е функция на мандатоносителя. Снимките бяха между ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и на "ДПС-Ново начало". В момента, в който "ДПС-Ново начало" реши да подкрепя правителство, поискаха смяна на председателя на Народно събрание".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    48 1 Отговор
    Е да де - вие нямате съвест.

    17:16 14.01.2026

  • 2 КЛАСИЧЕСКИ ДЕБИЛ

    52 1 Отговор
    И ГЬОНСУРАТ.

    17:16 14.01.2026

  • 3 честен ционист

    8 16 Отговор
    Иска да каже по-советски.

    17:16 14.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    33 1 Отговор
    Тази ползва думи, чиито значение не разбира!

    17:17 14.01.2026

  • 5 Пародии

    30 2 Отговор
    на човеци са в цялото бсп!

    17:18 14.01.2026

  • 6 кой му дреме

    38 3 Отговор
    туй киселото и потно лелче на снимката погреба лева по зарька на разбойко

    17:19 14.01.2026

  • 7 КОМУНИСТ И СЪВЕСТ

    25 2 Отговор
    2 СУБСТАНЦИИ НЕСЪВМЕСТИМИ,ВСЕ ЕДНО КАФЕ С ОЦЕТ.БАБУШКА УДИ ДОМОЙ.

    17:20 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данчо

    29 1 Отговор
    Това не е излагация а се нарича зависимост !!

    17:20 14.01.2026

  • 10 Естет

    20 1 Отговор
    Уплаха имам от тая. Отивам да ми леят куршум против уруки!

    17:20 14.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съвестта

    17 1 Отговор
    на една политичка без поличка с кондукторско костюмче

    17:21 14.01.2026

  • 14 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    35 0 Отговор
    Днес ИТН и БСП спасиха многомилионната охрана на Шиши, която плащат всички българи със своите данъци!
    Ако на следващите избори постигнем само това, тия мазни национални предатели от ИТН и БСП да не влязат в парламента, за мен ще бъде победа!
    Време е партии като ИТН и БСП да бъдат изхвърлени от властта!
    Идват избори. Гласувайте!

    Коментиран от #23

    17:22 14.01.2026

  • 15 Гост

    18 1 Отговор
    И това бабе се оказа много лош човек

    Коментиран от #21

    17:22 14.01.2026

  • 16 Гласувахме по съвест

    24 1 Отговор
    Не думай.... Нещо тая вашата съвест май хич е няма

    17:22 14.01.2026

  • 17 Дааа

    30 0 Отговор
    БСП и ИТН окончателно подписаха смъртната си присъда! Вече нямат никакъв шанс! Ако сега бяха гласували за сваляне държавната охрана на Шиши и Боко, имаха някакъв шанс да прескочат 4 процента! Слугинаж си бяха и си остават така до последните си парламентарни дни!

    17:22 14.01.2026

  • 18 Лустрация за Киселова е нужна

    21 0 Отговор
    Поне душите и мозъците на студентите да не трови

    17:23 14.01.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 1 Отговор
    Тая и съвест?!
    Нема начин!

    17:23 14.01.2026

  • 20 ха ха

    7 3 Отговор
    Тя може да бъде посочена за служебен премиер, нали бе избрана за шеф на НС.

    17:23 14.01.2026

  • 21 Освалдо Риос

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Жената е на 48 год.

    17:23 14.01.2026

  • 22 Дориана

    25 1 Отговор
    Киселова се провали като Председател на Парламента и.и като човек , който позволи без никаква съвест и морал да бъде зависима от Борисов и Пеевски заради власт. Много и се услади властта и точно заради такива като нея БСП ОЛ се сриват на дъното.

    17:24 14.01.2026

  • 23 Дориана

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":

    Единственият шанс да се спрат кражбите от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов е гласуване с машини на сто процента. Пазителите не могат да спрат фалшифицирането и кражбите на гласове, защото цели секции и членове на избирателни комисии включително и от ЦИК се купуват от тримата вредители на България. Полицията също е под зависимостта и е купена от Борисов и Пеевски.Така, че само една нова революция на целия български народ може да ги стресне. Както виждате социологическите проучвания сочат точно това – срив надолу на ГЕРБ/ СДС и на ДПС Ново Начало. А, предателската партия ИТН излизат от Парламента падат надолу под чертата под 2 %. БСП ОЛ падат на дъното , дари и МЕЧ ще ги изпреварят.

    17:26 14.01.2026

  • 24 Красива и обаятелна както винаги

    14 1 Отговор
    Вижте и внимателно физиономията- и тя беше председател на НС. А физиономията и и осанката на този човек е да пасе едър рогат добитък на места с голяма надморска височина…… лошо, лошо

    Коментиран от #46

    17:26 14.01.2026

  • 25 78291

    13 0 Отговор
    Язък за Вас едва ли вече има хора които ще ви вярват и слушат от тук нататък

    17:27 14.01.2026

  • 26 гост

    11 0 Отговор
    Всеки депутатин от БСП и ИТН има съвест, но не е съгласен с нея срещу съответното заплащане!

    17:29 14.01.2026

  • 27 123456

    8 1 Отговор
    по съвест - една продадена съвест за жълти стотинки ! Народът ви обича и идва за вас !

    17:32 14.01.2026

  • 28 Деций

    12 0 Отговор
    Тя вашата съвет я ясна на всички!

    17:32 14.01.2026

  • 29 дано ваште миряни се разбудят

    8 0 Отговор
    накрая да ви отсвирят
    та март повече повече да не ви виждаме неприятните физиономии кисели вкиснати

    17:34 14.01.2026

  • 30 бсп

    5 0 Отговор
    и съвест? Няма такова животно.

    17:36 14.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 55 от Козлодуй

    9 0 Отговор
    Само, че не е ясно по чия съвест

    17:38 14.01.2026

  • 33 АМАH OT ИДИOTИ

    9 1 Отговор
    НЕ Е ЛЕСНО 😮
    ДА СИ НЕВЕРОЯТНО КРАСИВА И ДА ГЛАСУВАШ
    ПО СЪВЕСТ 🤣😝😆

    17:40 14.01.2026

  • 34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 0 Отговор
    Съвестта ви слънце не я огрява!

    17:42 14.01.2026

  • 35 Дориана

    13 1 Отговор
    Киселова, къде ти беше съвестта когато използва служебното си положение и блокира предложението за Референдум на Президента ? Дори си позволи да нарушиш закона ?

    Коментиран от #45

    17:45 14.01.2026

  • 36 Перо

    9 0 Отговор
    Излиза, че в БСП и ИТН нямат никаква съвест!

    17:45 14.01.2026

  • 37 Хмм

    14 1 Отговор
    киселова и съвест, или лично мнение, каза пеевски че председателят трябва да е от ГЕРБ и тя като послушно кученце подаде оставка, а цял месец се бориха за нейното председателско място

    17:45 14.01.2026

  • 38 Азззззззз

    10 0 Отговор
    Доказано е, че нямате съвест

    17:47 14.01.2026

  • 39 Онзи горе да ви оценява мафиоти пропадна

    10 0 Отговор
    Пропаднали! Вие сте позор, ако разбирате същността на думата!

    Коментиран от #42

    17:59 14.01.2026

  • 40 Бесен - Язовец

    7 1 Отговор
    Абс изрОд

    18:00 14.01.2026

  • 41 Олеее

    3 1 Отговор
    То акъл няма, за съвест говори, тя не расте на челия!

    18:05 14.01.2026

  • 42 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Онзи горе да ви оценява мафиоти пропадна":

    Точно заради такива като нея и Зафиров БСП ОЛ се сриват на дъното, дори МЕЧ ще ги изпреварят Алчността и жаждата им за власт в съчетание с предателството им към избирателите унищожиха партията.

    18:06 14.01.2026

  • 43 Бесен - Язовец

    4 1 Отговор
    Ба❌ м@м@та и грозила е това нещо

    18:10 14.01.2026

  • 44 Горски

    8 0 Отговор
    Съвестта им не позволява, да оставят милите сиротинки Пеевски и Борисов без охрана. Ами ако утре някой ги набие? Как ще живеят комунистите тогава? Няма да могат да заспят. Ето за това няма да сте в следващия парламент!

    18:10 14.01.2026

  • 45 Това е най- доброто

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    взето решение в това народно събрание. Браво на Киселова за смелото й действие, то е професионално. Радев се изложи много пъти. Провокатор и предател. Дори юридическият му съветник го изостави.

    18:13 14.01.2026

  • 46 горките говеда

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Красива и обаятелна както винаги":

    И за пастир не става, защото говедата ще се разбягат при вида и!

    18:14 14.01.2026

  • 47 Плашилото Киселова

    3 0 Отговор
    Червените боклуци от БСП нямат съвест!

    18:16 14.01.2026

  • 48 Българка

    2 1 Отговор
    Киселкова ти как си със съвестта!Охпана на шишо и тиквун харчене на НАРОДНА ПАРА НА ТЕДИ ДВАМАТА-НАЛИ СА БО
    РЦИ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА?ТА ОТ КОГО И ЗА КАКВО СЕ СТРАХУВАТ КАТО СА ЧИСТИ КАТО СЪЛза??А ти килелке и ти колко кюлчета полечи та се отказа от приципите си!!Но парите парите са над всичко!!

    Коментиран от #49

    18:19 14.01.2026

  • 49 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Българка":

    Скрий се бе!

    18:28 14.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Съвест?!

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    18:36 14.01.2026

