Киселова за решението на БСП за охраната на Борисов и Пеевски: Гласувахме по съвест

По повод изявления на лидери на ПП-ДБ и на Радостин Василев от МЕЧ по-рано днес, че Андрей Гюров трябва да бъде номиниран за служебен премиер, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред БНР: „Ако съм президент, тогава мога да ви отговоря. Тогава, когато президентът още не е приключил процедурата, мисля, че е твърде рано да говорим за това дали да е един от подуправителите. След като той приеме поканата на президента, той ще загуби това си качество и той трябва да прецени“.

Наталия Киселова се обяви срещу промени в изборното законодателство сега. Тя напомни, че на последните избори повече български граждани са избрали да гласуват с хартиени бюлетини, затова, според нея, не технологията е причина за недоверието към избирателния процес.

Моето лично мнение е, че не трябва нищо да се пипа в Изборния кодекс, защото се страхувам, че сега ще направим повече проблеми, отколкото ако не се направят промени. За миналите избори какъв е проблемът? Начинът, по който броиха членовете на секционните комисии. Проблемът е в качеството на членовете на секционните комисии. И сега се страхувам, че при девет парламентарни групи деветчленни секционни комисии ще бъдат повече статисти, отколкото работещи за честността на изборите. Дано да не се окажа права, коментира Киселова.

„Депутатите от парламентарната група на БСП-Обединена левица са получили указание да гласуват по съвест по промените в Закона за НСО, внесени от ПП-ДБ, с които се иска забрана народни представители да бъдат охранявани от службата, обяви още Наталия Киселова.

По думите ѝ тя самата – по принципни съображения, е била против внесените изменения.

Според мен редно беше да се преразгледа редът, по който се преценява застрашеността. Как? През комисия. През комисията, а те прехвърлят автоматично, МВР няма такива възможности, но това вече са детайли, посочи тя.

„И аз съм си гласувала принципно. От нашата парламентарна група беше казано: „Всеки гласува по съвест. Само аз съм гласувала „против. Аз съм работила по законопроекта и това е причината. Другите подкрепиха или се въздържаха", заяви Киселова.

Според нея бъдещето на БСП ще се реши от вътрешнопартийната дискусия, а новината за смъртта на левицата е „силно преувеличена". Киселова твърди още, че ГЕРБ като мандатоносител са привлекли подкрепата на ДПС-Ново начало за правителството: „Начинът, по който се привлякоха като гласове "ДПС-Ново начало", е функция на мандатоносителя. Снимките бяха между ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и на "ДПС-Ново начало". В момента, в който "ДПС-Ново начало" реши да подкрепя правителство, поискаха смяна на председателя на Народно събрание".