Новини
България »
Корман Исмаилов: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция

16 Март, 2026 19:45 595 20

  • корман исмаилов-
  • украйна-
  • европейска интеграция

По повод многобройни сигнали на български превозвачи, министърът настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия

Корман Исмаилов: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна открива нови възможности за товарни превози и за разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа. Това беше основната тема на срещата между министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и посланика на Украйна у нас Н. Пр. Олеся Илашчук.

„БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния“, заяви министър Исмаилов. Той уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на заместник-министри от трите страни.

„Трансформацията на логистичните и транспортни коридори прави сътрудничеството между България и Украйна още по-важно“, подчерта министърът, като отбеляза, че развитието на нови маршрути ще укрепи връзките между двата региона и ще засили устойчивостта на транспорта в цяла Европа.

Министърът допълни: „Бъдещето на региона е в пълната му интеграция в Европейския съюз. Това важи и за Украйна, която също е по пътя към своето приобщаване.“

Той посочи, че проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния те укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа. Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си. „Опитът на България в преговорите с Европейския съюз е много ценен за нас. Надяваме се на помощ при подготовката за изпълнение на критериите в предприсъединителния процес“, каза тя.

Министър Исмаилов заяви, че България ще продължи да оказва подкрепа на Украйна за по-ефективни транспортни връзки и развитие на логистичните маршрути.

По повод многобройни сигнали на български превозвачи, министърът настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия. След въвеждането през 2024 г. на платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, българските фирми сигнализират, че спецификата на системата възпрепятства извършването на пътнически превози. Друг въпрос, поставен на срещата, е за нарасналия брой нарушения по българските пътища от украински превозни средства.

От своя страна посланик Илашчук посочи, че собственици на украински превозни средства имат проблеми с техническите прегледи на българска територия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    24 2 Отговор
    догодина няма да има и помен от еСС и 404

    19:46 16.03.2026

  • 2 Хасан Хамбург

    2 12 Отговор
    Слава !

    19:47 16.03.2026

  • 3 тоя пък каиш

    32 1 Отговор
    няма да говориш от името на всички ни

    19:48 16.03.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    15 2 Отговор
    начесали си езиците пили по една водка и се разошли

    19:49 16.03.2026

  • 5 Най напред !

    14 0 Отговор
    Най напред !

    Си Изпери !

    Гащите !

    Преди Да Говориш !

    За каквото И Да

    Било !

    ЧЕ МИРИШЕ !

    19:52 16.03.2026

  • 6 пешо

    20 1 Отговор
    стигате с тая украйна омръзнахте на хората

    19:53 16.03.2026

  • 7 Вампирка Украинска

    18 1 Отговор
    пие на Корман мозъка - през отворената му фонтанела. Ако не слушка - има неговата парцалена кукла и ще я боцка с карфици...

    Корман работи като украински корморан.

    Коментиран от #12

    19:53 16.03.2026

  • 8 Тома

    11 0 Отговор
    Май само ще изнасяме а.

    19:54 16.03.2026

  • 9 Гост

    12 0 Отговор
    Морето не е Егейско, а е Бяло море. Анадъмну, Азисе!

    19:56 16.03.2026

  • 10 ГаГа

    13 0 Отговор
    И този много си повярва. Няма мандат за подобни решетия, трябва да крепи основните функции до изборите. Поредният натегач, слагач и кандидат за кокала. Дано този път народната метла ги разкара тези многогодишни бо.клу.ци!

    19:56 16.03.2026

  • 11 За размисъл

    17 0 Отговор
    Този откъде изпълзя?
    "Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си."
    А нашите интереси и потенциал за страната ни?

    19:56 16.03.2026

  • 12 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вампирка Украинска":

    Работи, ама за султана.
    България е просто коридор за търговията между Турция и Европа. Курдисали са си техен човек да ни управлява транспорта, че да им гарантира алъшвериша.

    19:58 16.03.2026

  • 13 Стенли

    15 0 Отговор
    Кормане той вашия господар Тръмп не ги подкрепя ти си тръгнал за България да говориш и преди така наречените жълтопаветните либерали да почнат да ми цъкат минуси ще кажа че това го чух по БНР, че ракетите на фащ му трябват за войната в Иран и каза че ракети няма и както се казваше през соца, няма и в склада няма

    19:58 16.03.2026

  • 14 БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    НЕ СТЕ ВИЕ.
    МОЛЯ,НЕ ИЗКАЗВАЙТЕ МНЕНИЕ ОТ НАШЕ ИМЕ.
    НИЕ,БЪЛГАРИТЕ, НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ФАШИСТА НАРКОМАН!

    20:08 16.03.2026

  • 15 деееееееева и

    10 0 Отговор
    турския боклук!

    20:09 16.03.2026

  • 16 Колю с двуцевката

    6 0 Отговор
    За ра3стрел сте, мами4ката ви да е ва

    20:12 16.03.2026

  • 17 Факт

    3 0 Отговор
    Корман навремето възхваляваше господарите си от КГБ и милиета,изведнъж Украйна...ти да видиш...комуниста козината си мени,но винаги иска да открадне от мандрата

    20:13 16.03.2026

  • 18 кокор Кокорман сачаноглу мишоков

    4 0 Отговор
    България не подкрепя Украйна
    не говори от името на милиони хора
    подкрепяй си я ти с твойта заплатка

    20:14 16.03.2026

  • 19 Георгиев

    1 0 Отговор
    Слушай е, не приказва от името на България и българите, не си избран от българи да си там, даже името ти не е българско! Млъквай!!!

    20:16 16.03.2026

  • 20 Кормане

    1 0 Отговор
    И ти ли стана евроатлантик?

    20:16 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове