Теменужка Петкова отговори на Асен Василев: Няма никакво обедняване

15 Януари, 2026 16:39 1 497 71

Индексацията на заплатите с 5% ще се случи най-вероятно през февруари

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През 2025 спрямо 2024 година ръстът на минималната работна заплата е 15.4%, а на средната работна заплата ръстът през 2025 спрямо 2024 година е 11.8%. Не може да се говори за абсолютно никакво обедняване на гражданите. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред журналисти за изпълнението на удължителния закон за бюджета.

Думите на ресорния министър идват в резултат на критиките на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в парламента за равнищата на инфлацията и мерките по удължителния закон за бюджета, припомни news.bg.

Петкова посочи че през 2022 година инфлацията е 16.9% с министър на финансите Асен Василев. Тя напомни, че заради предложенията на Асен Василев в удължителния закон за бюджета и предложената от него индексация на заплатите има редица неясноти.

Теменужка Петкова все пак разясни за индексацията на заплатите, че индексът на потребителските цени към края на 2025 година е 5%, а хармонизираният индекс е 3.5%. Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. Работим това да се случи максимално бързо, увери финансовият министър.

"Хората ще си получат това, което са си заслужили", увери Петкова и добави, че индексацията на заплатите с 5% ще се случи най-вероятно през февруари.

В пленарна зала беше направено предложение от Асен Василев да бъде включен текст с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г., припомни тя пред медиите.

Тя уточни, че ръководеното от нея ресорно ведомство е предприело необходимите мерки и е отправило официално запитване до НСИ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    61 3 Отговор
    При вас, крадците, няма, няма и да има. Даже само ще богатеете, слугиньо. Ти си за затвор. Дано някой ден някой смел прокурор ти направи ревизия

    Коментиран от #4

    16:41 15.01.2026

  • 3 Мюмюн

    32 2 Отговор
    Теменужка сух да го бара.

    16:41 15.01.2026

  • 4 провинциалист

    53 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Взе ми думите от устата. Отделно, че им вдигат заплатите на всеки 3 месеца, а ние на всички избори им преподписваме трудовите договори.

    16:42 15.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    41 2 Отговор
    КАК ДА НЯМА,МА? ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИТЕ ПО ДВЕ НАДОЛУ, А ЦЕНИТЕ ДВОЙНО НА ГОРЕ! ПУ!

    16:44 15.01.2026

  • 6 Шпек

    41 3 Отговор
    Баба Теменуга е толкова дебела,че не може да седне в стола

    Коментиран от #12

    16:44 15.01.2026

  • 7 9292

    7 4 Отговор
    Ще има индексация! Браво! И преди време имаше!

    16:45 15.01.2026

  • 8 Дориана

    46 3 Отговор
    Теменужка Петкова, Делян Добрев и Борисов да кажат защо излъгаха ЕС , че уж инфлацията в България била 3 %. И какви договорки направиха с ЕС за да влезем в Еврозоната неподготвени с висока инфлация. Коя е причината ЕС да ни вкара в Еврозоната със затворени очи , а вие да се биете в гърдите какво уж добро сте направили за България без да оценявате икономическата криза, която ще последва заради вас.

    Коментиран от #13, #18, #42

    16:45 15.01.2026

  • 9 Възмутен

    35 8 Отговор
    Теменужкеее, не можеш на малкия пръст на Асен Василев да стъпиш. Нямаш нито престижно образование, нито опит, нито компетенции. Само лъжеш - мажеш - криеш...

    Коментиран от #24

    16:47 15.01.2026

  • 10 Попов

    38 2 Отговор
    Счетоводителката на Ковачки научи ли какво е дефицит, и какво е излишък ?

    Коментиран от #14

    16:47 15.01.2026

  • 11 Гинка

    39 3 Отговор
    Теменужка не е обедняла.Даже е забогатяла.

    16:47 15.01.2026

  • 12 Хахаха

    27 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шпек":

    Баба Цоцолана пак голям го вади.

    16:48 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ирония

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Попов":

    Асен Василев може само да я учи и да й преподава на тази невежа селска счетоводителка Теменужка, дето Бою я курдиса да прави бюджет на държавата, от което тя си няма никакво понятие горката.

    16:50 15.01.2026

  • 15 Ура,,Ура

    24 1 Отговор
    Дружно да благодарим на Теменужка табуретката, че свали правителството с нейното бездарие. И това същество още е министър.

    16:50 15.01.2026

  • 16 Ами,

    20 2 Отговор
    Теменушка говори за миналата година! Аз ходих на магазина и вчера, и днес!

    16:51 15.01.2026

  • 17 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    10 6 Отговор
    Властта на Пеевски бе застрашена и той дръпна шалтера на реформите. А Борисов, Делян Добрев, Теменушка и останалата корумпирана хунта, обслужила Путин, след спасението си от прокуратурата на Пеевски са изцяло негови васали. Само за броени месеци без ГЕРБ в изпълнителната власт, но все още контролираща всички останали инструменти на властта - регулатори, служби, прокуратура, общини ... :
    1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
    2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
    3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
    4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
    5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
    6. След 12 години ГЕРБ, най-после бяха приети законите, необходими за влизането в Еврозоната.
    Ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.

    16:51 15.01.2026

  • 18 Нека

    17 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    ПП и ДБ да кажат, защо излъгаха ЕС за инфлацията? И защо причината да бутнат бюджета беше закъснялото увеличение на заплатите и пенсиите с нщожни 10%! Оставиха без пари и работещи и пенсионери в тази криза. А за бизнеса уреваха орталъка ПеПейците, и за Украйна, и за Урсула...!? Предатели...!

    16:51 15.01.2026

  • 19 Лъв ще ги яде

    24 2 Отговор
    Тази масльонка да не си въобразява, че ще ѝ се размине, защото се клани на божеството си от Банкя? Тъпи селяндури в това управление!

    16:52 15.01.2026

  • 20 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    23 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #39

    16:52 15.01.2026

  • 21 ДАНО ДАЙ БОЖЕ...

    12 4 Отговор
    РАДЕВ ДА ИЗЛЕЗЕ СИЛЕН МЪЖКАР С ГОЛЯМ ЮМРУК И ТЕЗИ ВСИЧКИ ШИШ ТУУП ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗАФЧУ СЛАФЧО ОНИЯ ОТ ПАРЛАМАТА ПРОДАЛИ СЕ СЛУЖБАРИ АДМИНИСТРАТОРИ КМЕТОВЕ ДА ГИ ПРЕКАРА ПРЕЗ СЪДА И КОЙ ТРЕБЕ У ЗАТВОРА. ЩЕ КАЖЕТЕ ТО ТРЯБВА 1/2 МУШИКИ ОТ УПРАВЛЕНЦИТЕ ДА ГИ ОСЪДЯТ. МИ ДА НЕКА И ЗА НАС СВЕТА ДА ЧУЕ ВИДИ ЧЕ НЕЩО ХУБАВО СМЕ СТОРИЛИ. НЕ САМО РУМАНЕСКО. ДА ЩЕ ТРЕБЕ РАЗШИРЯВАНЕ НА БЕЛЕНЕ И ОЩЕ ЗАТВОРИ.

    Коментиран от #25

    16:53 15.01.2026

  • 22 Няма обедняване,

    2 13 Отговор
    има изкарване на скрити доходи изпод дюшеците!

    10 млрд. лева до тук влязоха в банките или бяха обменени в чейндж бюрата!

    От бедните българи.
    И това от Нова година до сега!

    Всичко това е сива икономика. Инак същите тарикати реват за по високи пенсии, безплатни услуги , коледни добавки и т.н.

    Коментиран от #27

    16:53 15.01.2026

  • 23 Политиците трябваше да договорят

    13 1 Отговор
    1 лев за 1 евро сега всичко е х/2

    16:54 15.01.2026

  • 24 Какви

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен":

    Компетенции имат имбецилите от ПП? Освен ако кражбите от народа заради бизнеса и Украйна са компетенции. Никога няма да гласувам за тия крадци, които ни оставиха без пари.

    16:54 15.01.2026

  • 25 Радев го видяхме,

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "ДАНО ДАЙ БОЖЕ...":

    даде мандата на Доган.

    Копейките така се надяваха!

    16:55 15.01.2026

  • 26 От целият цирк дето го разиграха

    15 0 Отговор
    е ясно, че трябваха пари за изборите защото иначе нямаше откъде.

    16:55 15.01.2026

  • 27 9292

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Няма обедняване,":

    Знаеш ли какво е гьоз? Виж се в огледалото, същото е!

    Коментиран от #60

    16:56 15.01.2026

  • 28 Счетоводителката на бандитите

    13 0 Отговор
    ще ни докара всички небюджетни на МР3.

    16:56 15.01.2026

  • 29 пулна некадърност

    18 0 Отговор
    Къде се скрихте, г-жо финансов министър? Защо приемането на Еврото СТАНА ТЕМА ТАБУ в медиите? Защо МФ и БНБ пак не са си свършили работата? Защо няма дребни банкноти и монети в Евро? Защо банкоматите и пенсиите се получават предимно в 50-еврови банкноти? Как да си купим хляб за 1 евро с тези банкноти?

    Коментиран от #31

    16:58 15.01.2026

  • 30 На кои заплати

    7 0 Отговор
    В кои сфери
    Само на калинките или кои още

    16:59 15.01.2026

  • 31 Винету

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "пулна некадърност":

    Това си е ваш проблем. За нас е важно да откраднеме резерва на бнб. Яж пасти като не можеш да купиш хляб.

    17:00 15.01.2026

  • 32 оня с питон.я

    9 1 Отговор
    Моят американски работодател ми каза да си гледам работата. Инфлацията в България била 2%. Така че на кои граждани вдигаш доходите Теменужке? На ваште гласоподаватели от администрацията? Значи аз не се водя гражданин, а само данъкоплатец за евроатлантическата шайка?

    17:03 15.01.2026

  • 33 Тая буля ви погреба

    10 1 Отговор
    Заедно с оня тик--ва--та от банкя...погребаха ви едно прес--тъпни--ци и п--роста--ци

    17:04 15.01.2026

  • 34 ВРЪЩАЙ

    8 1 Отговор
    ПАРИТЕ!

    17:04 15.01.2026

  • 35 При

    13 1 Отговор
    нея няма ! Лапа милиони , лъже - маже , яде карти , а и по празниците е качила десетина кила на гърбината си !

    17:04 15.01.2026

  • 36 Комунистически ценности

    13 2 Отговор
    Теменужка Петкова отговори на Асен Василев: Няма никакво обедняване
    Аз КомунисткатаТеменужка , никога не съм обеднявала. Народа, ДА, но АЗ не!
    Аз съм мадама и знам как да получавам винаги повече пари.
    Всеки ден си развявам, байрака, около баджанака и портфела ми, заедно с корема ми расте, ли расте! Да правим баджанаци, комунистически юнаци!

    17:04 15.01.2026

  • 37 Тома

    8 1 Отговор
    Нушито винаги лъха на сексапил с късите крака и брадавицата на носа.Тя винаги възбужда бойчето и той е прави всякакъв министър

    17:07 15.01.2026

  • 38 нн..ццц Асен ще ви капитула герба

    12 1 Отговор
    Смятаха 4 години да управляват и 4 години да държат заплати и пенсии на 300 евро мутрите.
    Айде бе Бойко, покажи ги тези младежи и младежки от ГЕРБ- горда смяна на Биковци и сие тумори в НС.Няма кой уважавш себе си да стане член на ГЕРБ-НН,
    2025 открадоха 9 млд и се готвеха за 2026 още 11 млд да открадат бандитите, вместо да вдигнат заплати.

    Коментиран от #44

    17:09 15.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 кака темерутка

    8 1 Отговор
    Няма никакво обедняване
    чекмеджаците по пълни от всякога

    17:11 15.01.2026

  • 41 Нострадамус

    3 6 Отговор
    Теменужка Петкова е руски агент и ще съжалявате много, че сте я държали като министър на финансите. Ще подготви фалита на три търговски банки и ще се скрие някъде с другите руски агенти от ГЕРББ , като Методиев Борисов , и няма да чуете повече за нея.

    17:11 15.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "нн..ццц Асен ще ви капитула герба":

    38 И ТИ НЕЩО НЕ ПРАВИШ ЦЕНТРАЛНА ВРЪЗКА ХАХАХАХАХА МОЛЯ ВИ РЕГУЛАЦИЯ

    Коментиран от #51

    17:15 15.01.2026

  • 45 къде го има тва мари темерудке по света?

    10 1 Отговор
    ръстът на минималната работна заплата е 15.4%
    а инфлацията 5%

    я някой от поредицата от професорите от епопея на забравените прашасали
    да разясни този парадокс

    17:16 15.01.2026

  • 46 ха ха

    12 1 Отговор
    всички шарени хартийки наречени банкноти са обезпечени с лъжите на политиците и осигуряват доживотно робство

    17:16 15.01.2026

  • 47 Според мярката

    13 0 Отговор
    Няма обедняване,както и отслабване...според Теменужката...

    17:16 15.01.2026

  • 48 НУША

    13 2 Отговор
    С ДЕБЕЛАТА....ГУША
    И ВСИЧКИ ДРУГИ,КОИТО СА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО,ДА СИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТИТЕ , ДА НАХЛУЗВАТ РАБОТНИТЕ ДРЕХИ И ДА ТРЪГВАТ ИЗ СОФЕТО ДА РИНАТ БОКЛУКА.

    17:17 15.01.2026

  • 49 Анонимен

    7 3 Отговор
    Внимавайте с Теменушка Петкова! Тя има оcтър кoсмърлак във вид таpалеж около кpаката, а не във вид на мека агнешкавълна! По време на Кeкс, позволява само на бaджанаци - наследници на комуняци, да и се наслаждават на нейния кoтаpак!

    17:18 15.01.2026

  • 50 мдаа

    10 2 Отговор
    Тая купчина не поглежда по-далеч от носа си.

    17:24 15.01.2026

  • 51 Кое бе е така??

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Ако зависеше от глигана и тиквата заплатите и пенсиите щяха да са наполовина.

    Коментиран от #55

    17:26 15.01.2026

  • 52 Анджо

    3 7 Отговор
    Кокорчо надмина и комунистическите измамници. ПП и ДБ лъжат та се късат, лошото е ,че младите им се връзват. Лошо е , че тия с нищо не се различават от старите мошеняги.

    17:28 15.01.2026

  • 53 обедняване?

    2 8 Отговор
    Първи сме по покупка на нови автомобили в ЕС.А жилищния ни фонд е за поне 15 млн.души и продължава с бясна скорост да се строи.Магазините са тъпкани с народ от сутрин до вечер.На боклука се изхвърлят запазени мебели.Това от бедност ли е?А?Разносвачите на храна летят по улиците да изпълняват поръчки.Само пенсионерите все още готвят и то по навик.

    17:29 15.01.2026

  • 54 Оня

    7 1 Отговор
    Това нещо се изцвъка като онова нещо дето каза,нямало корупция имало само усещане за такава.

    Коментиран от #56

    17:31 15.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Няма как да е иначе

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Оня":

    Нали онова дебело дърто и крадливо нещо е шеф на това дебело и крадливо нещо.

    17:37 15.01.2026

  • 57 Трътло

    3 1 Отговор
    трътлеста

    17:37 15.01.2026

  • 58 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Не можело да се говори за обедняване ли???

    1. Вода -4% нагоре
    2. Синя зона 100% нагоре
    3. Таксита 18% нагоре
    4. Нови лични карти 66% нагоре
    Това дотук, чакаме още увеличения

    17:39 15.01.2026

  • 59 Фют

    0 0 Отговор
    Ама другарко, а ако моя ми краде ДДС-то не е ли обедняване. Или придобитите умения ги смятате за нещо друго, но не и лични.

    17:39 15.01.2026

  • 60 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "9292":

    Навън е пълно с коли купуват се апартаменти почивки хотели ресторанти препълнени в магазините се купува много БЪЛГАРИЯ е богата държава вече В банките пълно с хора които си обменят парите Я стига сте лъгали че ми дотегна от лъжци

    Коментиран от #68

    17:39 15.01.2026

  • 61 Семенужка

    2 0 Отговор
    Не е обедняла нито със цент, напротив

    17:40 15.01.2026

  • 62 Фашинг тон

    1 0 Отговор
    Е? Това ли само?

    17:41 15.01.2026

  • 63 Кабакрадев

    3 0 Отговор
    Теменуж..ка яко напълни джоба от ГЕПИ дал..авери.те..

    17:41 15.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 дядото

    1 0 Отговор
    св..ьо угоена,какво би станало ако ти и бандата ти получите това,което сте си заслужили

    17:43 15.01.2026

  • 66 Берлин

    1 0 Отговор
    Ето го,едно безсрамно лице,няма морал, съвест, лъжата прави парата,великия гербав Т и к в у н.

    17:45 15.01.2026

  • 67 Истината

    3 1 Отговор
    Как ще няма обедняване ма крадлива табуретко..ти по магазините ходиш ли да видиш какви са вече цените на всичко ??? Обедняването е тотално

    17:46 15.01.2026

  • 68 Кабакрадев

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Сигурно и ти,като пишеш по цял ден---заработваш,поне научи още 2,3 думи,освен шарлатани,соросоиди,и,което са ти казали от Новото нача..ло...сигурно ти плащат ,....за простотиите,не се ли сраму...ваш малко,от себе си,и живееш в лъжа.

    17:46 15.01.2026

  • 69 Христо

    3 1 Отговор
    Помислете и за пенсионерите. Те са най-бедния слой от населението и са вашите родители, баби и дядовци.

    17:47 15.01.2026

  • 70 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    АЛОО,ПОДЛОГИТЕ,
    ТОВА,ЧЕ ТРИЕТЕ КОМЕНТАРИ,НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА,ЧЕ ТАЗИ Е Г,Н,У,С,Н,А ДЕБЕЛАНА.

    17:53 15.01.2026

  • 71 Никога след Освобождението

    1 0 Отговор
    България не е била толкова богата, както е сега!

    Всеки тенекеджия е с Айфон!

    17:55 15.01.2026

