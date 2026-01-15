Теменужка Петкова отговори на Асен Василев: Няма никакво обедняване

През 2025 спрямо 2024 година ръстът на минималната работна заплата е 15.4%, а на средната работна заплата ръстът през 2025 спрямо 2024 година е 11.8%. Не може да се говори за абсолютно никакво обедняване на гражданите. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред журналисти за изпълнението на удължителния закон за бюджета.
Думите на ресорния министър идват в резултат на критиките на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в парламента за равнищата на инфлацията и мерките по удължителния закон за бюджета, припомни news.bg.
Петкова посочи че през 2022 година инфлацията е 16.9% с министър на финансите Асен Василев. Тя напомни, че заради предложенията на Асен Василев в удължителния закон за бюджета и предложената от него индексация на заплатите има редица неясноти.
Теменужка Петкова все пак разясни за индексацията на заплатите, че индексът на потребителските цени към края на 2025 година е 5%, а хармонизираният индекс е 3.5%. Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. Работим това да се случи максимално бързо, увери финансовият министър.
"Хората ще си получат това, което са си заслужили", увери Петкова и добави, че индексацията на заплатите с 5% ще се случи най-вероятно през февруари.
В пленарна зала беше направено предложение от Асен Василев да бъде включен текст с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г., припомни тя пред медиите.
Тя уточни, че ръководеното от нея ресорно ведомство е предприело необходимите мерки и е отправило официално запитване до НСИ.
2 Гост
Коментиран от #4
16:41 15.01.2026
3 Мюмюн
16:41 15.01.2026
4 провинциалист
До коментар #2 от "Гост":Взе ми думите от устата. Отделно, че им вдигат заплатите на всеки 3 месеца, а ние на всички избори им преподписваме трудовите договори.
16:42 15.01.2026
5 Боруна Лом
16:44 15.01.2026
6 Шпек
Коментиран от #12
16:44 15.01.2026
7 9292
16:45 15.01.2026
8 Дориана
Коментиран от #13, #18, #42
16:45 15.01.2026
9 Възмутен
Коментиран от #24
16:47 15.01.2026
10 Попов
Коментиран от #14
16:47 15.01.2026
11 Гинка
16:47 15.01.2026
12 Хахаха
До коментар #6 от "Шпек":Баба Цоцолана пак голям го вади.
16:48 15.01.2026
14 Ирония
До коментар #10 от "Попов":Асен Василев може само да я учи и да й преподава на тази невежа селска счетоводителка Теменужка, дето Бою я курдиса да прави бюджет на държавата, от което тя си няма никакво понятие горката.
16:50 15.01.2026
15 Ура,,Ура
16:50 15.01.2026
16 Ами,
16:51 15.01.2026
17 За година и 7 месеца без ГЕРБ
1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
6. След 12 години ГЕРБ, най-после бяха приети законите, необходими за влизането в Еврозоната.
Ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.
16:51 15.01.2026
18 Нека
До коментар #8 от "Дориана":ПП и ДБ да кажат, защо излъгаха ЕС за инфлацията? И защо причината да бутнат бюджета беше закъснялото увеличение на заплатите и пенсиите с нщожни 10%! Оставиха без пари и работещи и пенсионери в тази криза. А за бизнеса уреваха орталъка ПеПейците, и за Украйна, и за Урсула...!? Предатели...!
16:51 15.01.2026
19 Лъв ще ги яде
16:52 15.01.2026
20 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
Коментиран от #39
16:52 15.01.2026
21 ДАНО ДАЙ БОЖЕ...
Коментиран от #25
16:53 15.01.2026
22 Няма обедняване,
10 млрд. лева до тук влязоха в банките или бяха обменени в чейндж бюрата!
От бедните българи.
И това от Нова година до сега!
Всичко това е сива икономика. Инак същите тарикати реват за по високи пенсии, безплатни услуги , коледни добавки и т.н.
Коментиран от #27
16:53 15.01.2026
23 Политиците трябваше да договорят
16:54 15.01.2026
24 Какви
До коментар #9 от "Възмутен":Компетенции имат имбецилите от ПП? Освен ако кражбите от народа заради бизнеса и Украйна са компетенции. Никога няма да гласувам за тия крадци, които ни оставиха без пари.
16:54 15.01.2026
25 Радев го видяхме,
До коментар #21 от "ДАНО ДАЙ БОЖЕ...":даде мандата на Доган.
Копейките така се надяваха!
16:55 15.01.2026
26 От целият цирк дето го разиграха
16:55 15.01.2026
27 9292
До коментар #22 от "Няма обедняване,":Знаеш ли какво е гьоз? Виж се в огледалото, същото е!
Коментиран от #60
16:56 15.01.2026
28 Счетоводителката на бандитите
16:56 15.01.2026
29 пулна некадърност
Коментиран от #31
16:58 15.01.2026
30 На кои заплати
Само на калинките или кои още
16:59 15.01.2026
31 Винету
До коментар #29 от "пулна некадърност":Това си е ваш проблем. За нас е важно да откраднеме резерва на бнб. Яж пасти като не можеш да купиш хляб.
17:00 15.01.2026
32 оня с питон.я
17:03 15.01.2026
33 Тая буля ви погреба
17:04 15.01.2026
34 ВРЪЩАЙ
17:04 15.01.2026
35 При
17:04 15.01.2026
36 Комунистически ценности
Аз КомунисткатаТеменужка , никога не съм обеднявала. Народа, ДА, но АЗ не!
Аз съм мадама и знам как да получавам винаги повече пари.
Всеки ден си развявам, байрака, около баджанака и портфела ми, заедно с корема ми расте, ли расте! Да правим баджанаци, комунистически юнаци!
17:04 15.01.2026
37 Тома
17:07 15.01.2026
38 нн..ццц Асен ще ви капитула герба
Айде бе Бойко, покажи ги тези младежи и младежки от ГЕРБ- горда смяна на Биковци и сие тумори в НС.Няма кой уважавш себе си да стане член на ГЕРБ-НН,
2025 открадоха 9 млд и се готвеха за 2026 още 11 млд да открадат бандитите, вместо да вдигнат заплати.
Коментиран от #44
17:09 15.01.2026
40 кака темерутка
чекмеджаците по пълни от всякога
17:11 15.01.2026
41 Нострадамус
17:11 15.01.2026
44 Промяна
До коментар #38 от "нн..ццц Асен ще ви капитула герба":38 И ТИ НЕЩО НЕ ПРАВИШ ЦЕНТРАЛНА ВРЪЗКА ХАХАХАХАХА МОЛЯ ВИ РЕГУЛАЦИЯ
Коментиран от #51
17:15 15.01.2026
45 къде го има тва мари темерудке по света?
а инфлацията 5%
я някой от поредицата от професорите от епопея на забравените прашасали
да разясни този парадокс
17:16 15.01.2026
46 ха ха
17:16 15.01.2026
47 Според мярката
17:16 15.01.2026
48 НУША
И ВСИЧКИ ДРУГИ,КОИТО СА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО,ДА СИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТИТЕ , ДА НАХЛУЗВАТ РАБОТНИТЕ ДРЕХИ И ДА ТРЪГВАТ ИЗ СОФЕТО ДА РИНАТ БОКЛУКА.
17:17 15.01.2026
49 Анонимен
17:18 15.01.2026
50 мдаа
17:24 15.01.2026
51 Кое бе е така??
До коментар #44 от "Промяна":Ако зависеше от глигана и тиквата заплатите и пенсиите щяха да са наполовина.
Коментиран от #55
17:26 15.01.2026
52 Анджо
17:28 15.01.2026
53 обедняване?
17:29 15.01.2026
54 Оня
Коментиран от #56
17:31 15.01.2026
56 Няма как да е иначе
До коментар #54 от "Оня":Нали онова дебело дърто и крадливо нещо е шеф на това дебело и крадливо нещо.
17:37 15.01.2026
57 Трътло
17:37 15.01.2026
58 az СВО Победа 80
1. Вода -4% нагоре
2. Синя зона 100% нагоре
3. Таксита 18% нагоре
4. Нови лични карти 66% нагоре
Това дотук, чакаме още увеличения
17:39 15.01.2026
59 Фют
17:39 15.01.2026
60 Промяна
До коментар #27 от "9292":Навън е пълно с коли купуват се апартаменти почивки хотели ресторанти препълнени в магазините се купува много БЪЛГАРИЯ е богата държава вече В банките пълно с хора които си обменят парите Я стига сте лъгали че ми дотегна от лъжци
Коментиран от #68
17:39 15.01.2026
61 Семенужка
17:40 15.01.2026
62 Фашинг тон
17:41 15.01.2026
63 Кабакрадев
17:41 15.01.2026
65 дядото
17:43 15.01.2026
66 Берлин
17:45 15.01.2026
67 Истината
17:46 15.01.2026
68 Кабакрадев
До коментар #60 от "Промяна":Сигурно и ти,като пишеш по цял ден---заработваш,поне научи още 2,3 думи,освен шарлатани,соросоиди,и,което са ти казали от Новото нача..ло...сигурно ти плащат ,....за простотиите,не се ли сраму...ваш малко,от себе си,и живееш в лъжа.
17:46 15.01.2026
69 Христо
17:47 15.01.2026
70 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТОВА,ЧЕ ТРИЕТЕ КОМЕНТАРИ,НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА,ЧЕ ТАЗИ Е Г,Н,У,С,Н,А ДЕБЕЛАНА.
17:53 15.01.2026
71 Никога след Освобождението
Всеки тенекеджия е с Айфон!
17:55 15.01.2026