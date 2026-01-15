Теменужка Петкова отговори на Асен Василев: Няма никакво обедняване

През 2025 спрямо 2024 година ръстът на минималната работна заплата е 15.4%, а на средната работна заплата ръстът през 2025 спрямо 2024 година е 11.8%. Не може да се говори за абсолютно никакво обедняване на гражданите. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред журналисти за изпълнението на удължителния закон за бюджета.

Думите на ресорния министър идват в резултат на критиките на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в парламента за равнищата на инфлацията и мерките по удължителния закон за бюджета, припомни news.bg.

Петкова посочи че през 2022 година инфлацията е 16.9% с министър на финансите Асен Василев. Тя напомни, че заради предложенията на Асен Василев в удължителния закон за бюджета и предложената от него индексация на заплатите има редица неясноти.

Теменужка Петкова все пак разясни за индексацията на заплатите, че индексът на потребителските цени към края на 2025 година е 5%, а хармонизираният индекс е 3.5%. Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. Работим това да се случи максимално бързо, увери финансовият министър.

"Хората ще си получат това, което са си заслужили", увери Петкова и добави, че индексацията на заплатите с 5% ще се случи най-вероятно през февруари.

В пленарна зала беше направено предложение от Асен Василев да бъде включен текст с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г., припомни тя пред медиите.

Тя уточни, че ръководеното от нея ресорно ведомство е предприело необходимите мерки и е отправило официално запитване до НСИ.