Никола Янков: Да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин

12 Март, 2026 18:40 417 5

Тоест хвърлянето на допълнителни пари от държавния бюджет към населението ще предизвика допълнителен ръст на цените. Мисля, че това е популистки ход с предизборна цел, който ме изненада, коментира още икономистът 

Никола Янков: Да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работата на правителството е да защитава уязвимите групи. От друга страна, да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин. Тоест хвърлянето на допълнителни пари от държавния бюджет към населението ще предизвика допълнителен ръст на цените. Мисля, че това е популистки ход с предизборна цел, който ме изненада. Това заяви икономистът Никола Янков в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

По думите му в Испания и Гърция също са популисти.

„Това е трагедията на Европа. Сегашният ценови шок, който се задава не е предизвикан от войната в Персийския залив, той е предизвикан от стратегическата слепота и слабоумие на ЕС през последните 15 години, който замести приоритетите за национална и икономическа сигурност и независимост с идеология и регулация”, поясни той.

"Ние, като част от ЕС, затворихме нашите въглищни централи и атомни централи, в същото време Китай и индия построиха по-голям обем въглищни и атомни централи за същото това време. Предполагам, че няма идиоти, който си мислят че въглеродният двуокис, който излиза от китайските ТЕЦ-ове си остава в Китай. Явно обаче има такива в ЕК, защото резултатът е това, което имаме в момента – Европа е зависима от външни шокове, което във всеки един момент се появяват”, каза икономистът.

Според него трябва да се предприемат съвсем различни мерки и да се направи завой на 180 градуса. „Политическите партии трябва да заявят своята позиция по темата за въглищните централи. Това е от стратегическо значение за България. Българското правителство трябва да предприеме няколко мерки: Първо – да изиска мораториум върху въглеродните данъци в ЕС, второ – да се иска временно намаляване на задължителните 90-дневни петролни резерви на 30 дни. И в средносрочен план, да се премахнат изцяло целите на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. и да се премахне изцяло системата за въглеродни данъци”, предложи Янков.


  • 1 Гласоподавател

    4 0 Отговор
    С държавни пари се печелят избори. Студена вода пият не гласуващите.

    18:48 12.03.2026

  • 2 за честни избори

    2 0 Отговор
    ------ това е популистки ход с предизборна цел,----------
    Тъй като няма да има дърва за огрев за честни избори, ще има свежо евро за отговарящите на критериите за най-нуждаещите се от енергийна защита, но не гласуващи , ако няма кеш, както са заетите с лекции студенти от Факултето в София.

    18:49 12.03.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Това даже не са държавни пари, а заеми с палава лихва.

    18:50 12.03.2026

  • 5 Фактъ

    2 0 Отговор
    Но шарлатание и ламите от сглобеното правителство на ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС толкова си могат.

    18:57 12.03.2026

