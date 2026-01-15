Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот

Според Василев, действията на оформилото се мнозинство между ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП и "Има такъв народ" са ясен сигнал за подготовка на изборни манипулации чрез създаване на административен хаос.

Основният аргумент на бившия финансов министър е чисто прагматичен и логистичен. "Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.

В условията на Закона за обществените поръчки, сроковете за доставка, сертифициране и одитиране на хиляди нови устройства са обективно неизпълними до март. Това създава "перфектната буря" – законът ще изисква устройства, които държавата няма да притежава, което автоматично ще активира резервния вариант: гласуване само на хартия.

Още по-тревожен е детайлът с премахването на институционалния контрол. Василев разкри, че новите предложения на ГЕРБ и ДПС на практика елиминират независимия одит на изборния процес.

"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология (БИМ). Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", алармира той.

Това означава, че дори устройствата да бъдат доставени, те ще функционират без държавна гаранция за точност и без възможност партиите да проверят изходния код или хардуера за манипулации.

На фона на законодателните промени, Василев бе категоричен, че политически компромиси с ГЕРБ няма да има. "Никаква сглобка сме казали", отсече той, слагайки край на спекулациите за следизборни коалиции.

Вместо на институциите, ПП ще разчита на граждански контрол. "Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи Василев.

Той припомни, че всички доказани злоупотреби на последните избори са били свързани с хартиения вот, докато при машинното гласуване не е отчетен нито един технически проблем с отчитането на гласа.

Днешното решение на правната комисия идва само ден след като Василев предупреди за готвени над 300 промени в Изборния кодекс, които целят "служебна победа" на статуквото.