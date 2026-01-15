Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот

Според Василев, действията на оформилото се мнозинство между ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП и "Има такъв народ" са ясен сигнал за подготовка на изборни манипулации чрез създаване на административен хаос.
Основният аргумент на бившия финансов министър е чисто прагматичен и логистичен. "Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.
В условията на Закона за обществените поръчки, сроковете за доставка, сертифициране и одитиране на хиляди нови устройства са обективно неизпълними до март. Това създава "перфектната буря" – законът ще изисква устройства, които държавата няма да притежава, което автоматично ще активира резервния вариант: гласуване само на хартия.
Още по-тревожен е детайлът с премахването на институционалния контрол. Василев разкри, че новите предложения на ГЕРБ и ДПС на практика елиминират независимия одит на изборния процес.
"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология (БИМ). Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", алармира той.
Това означава, че дори устройствата да бъдат доставени, те ще функционират без държавна гаранция за точност и без възможност партиите да проверят изходния код или хардуера за манипулации.
На фона на законодателните промени, Василев бе категоричен, че политически компромиси с ГЕРБ няма да има. "Никаква сглобка сме казали", отсече той, слагайки край на спекулациите за следизборни коалиции.
Вместо на институциите, ПП ще разчита на граждански контрол. "Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи Василев.
Той припомни, че всички доказани злоупотреби на последните избори са били свързани с хартиения вот, докато при машинното гласуване не е отчетен нито един технически проблем с отчитането на гласа.
Днешното решение на правната комисия идва само ден след като Василев предупреди за готвени над 300 промени в Изборния кодекс, които целят "служебна победа" на статуквото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ Е ЛИ КАПАН БЕ!?
19:33 15.01.2026
2 хаха
Това ви е потенциала на вас бе ориенталски диваци.
19:34 15.01.2026
3 Ама , разбира се
19:35 15.01.2026
4 Мдаа
Коментиран от #20, #33
19:36 15.01.2026
5 Албанец
19:38 15.01.2026
6 Народа
19:39 15.01.2026
7 Асан Насилев
19:39 15.01.2026
8 хаха
19:39 15.01.2026
9 Кокорий
19:41 15.01.2026
10 Истината
Коментиран от #26
19:42 15.01.2026
11 Асен
19:43 15.01.2026
12 Кмета
Коментиран от #17
19:43 15.01.2026
13 Никаква Никаква
19:45 15.01.2026
14 Ти само пусни
19:45 15.01.2026
15 ?????
Или тва е друго? А?
Коментиран от #19
19:46 15.01.2026
16 ШЕФА
19:48 15.01.2026
17 Василев
До коментар #12 от "Кмета":Hие от меч ще хвърлим боко и шиши в затвора за да се избавим от болни и грабливи комунисти !
19:50 15.01.2026
18 оня с коня
Коментиран от #24
19:54 15.01.2026
19 Само да питам
До коментар #15 от "?????":Дори и така да е, което все пак не е така, какво ще прави с някакви снимки от частичен код? Имаш ли си на представа как изглежда програмен код? Такава програма не се състои от един файл. Чудех се защо в България толкова малко хора използват дигитални услуги, е разбрах накрая. 80% са неграмотни.
Коментиран от #27, #32
20:00 15.01.2026
20 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "Мдаа":Всичко е въпрос на възпитание и култура. Баща ми, бог да го прости, преди 1989 г. беше неизменен председател на изборната комисия в махалата, не беше комунист.
На първото ми гласуване отидох облечен с анцунг и на гърба с раница, защо се бях уговорил с приятели да поскитаме по планината...Като ме видя в секцията така „екипиран“, баща ми се разсърди и само дето не ме изгони, може би защото нямаше право. Вечерта ми тегли такова „конско“ , че ще го помня цял живот. Каза ми, че изборите са нещо много важно и на гласуване се ходи официално облечен, като се влезе в секцията, най-учтиво се поздравява комисията, на излизане се благодари и се пожелава успешен ден и т. н. Спомням си още, че всеки път имаше разправии с партийците в комисията заради „тъмната“ стаичка и докато не я изградят както трябва да бъде, не ги оставяше на мира...защото за тях тя беше нещо излишно, съмнително и опасно...Затова сега, като чета за това опростачване на изборите с машинното гласуване , все едно имаш работа с вендинг-машина за сандвичи или с банкомат, се възмущавам до дъното на душата си.
20:02 15.01.2026
21 ПП ли?
20:03 15.01.2026
22 Промяна
Коментиран от #25
20:07 15.01.2026
23 АГАТ а Кристи
Коментиран от #42
20:07 15.01.2026
24 още по зле
До коментар #18 от "оня с коня":ще мутират, ще станем като василев и дори ще изглеждаме като него, децата ще се раждат с това лице!
20:08 15.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Промяна
До коментар #10 от "Истината":ИЗМАМНИЦИТЕ ХАХАХАХА ДИКТАТОРСКИТЕ МАДУРОВКИ СЪС ТЕРОР ИСКАТ ДА НАЛОЖАТ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
20:08 15.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боко е виновен
С неговата глупава оставка!
Таман бяхме отвикнали малко да гледаме Пеньоара!
20:10 15.01.2026
29 ?????
И що все пак ги снима кодовете и алгоритмите тоя зам-министър от ПП никой не ще да обясни, а ни разправят колко сме прости и как нищо не сме разбирали от дигитални услуги.
Обясни ми що ги е снимал тогава?
Коментиран от #34
20:10 15.01.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA.
20:11 15.01.2026
31 Промяна
До коментар #25 от "Кабакрадев":ВЕЧЕ КАЗАХ АЗ СЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ И НЯМА ДА ОСТАНА БЕЗУЧАСТЕН А ОСТАНАЛОТО СА СИ ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ МОЛЯ НЕ ХВЪРЛЯЙ ОБИДИ ТУК В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ МНОГО БЪЛГАРИ ДА ЗНАЕШ РАБОТЯТ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО И ИСКАТ ИСТИНСКА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
20:11 15.01.2026
32 ?????
До коментар #19 от "Само да питам":Коментирах в 29 щото ме изтриха първия път.
20:12 15.01.2026
33 Анонимен
До коментар #4 от "Мдаа":МА ФИ Я ТА В ЦЯЛА ЕВРОПА ГЛАСУВА НА ХАРТИЯ МАДУРОВКИТЕ СА САМО В ДИКТАТОРСКИТЕ ДЪРЖАВИЦИ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
20:17 15.01.2026
34 Само да кажа
До коментар #29 от "?????":Доколкото знам е снимал хешът, а не програмният код, който е от хиляди редове и отделни файлове. И да иска няма как да го снима целият. Да ти обясня ли за какво служи такъв "Hash"?
Коментиран от #36, #38
20:18 15.01.2026
35 Промяна
20:20 15.01.2026
36 Само да ти напомня
До коментар #34 от "Само да кажа":Снимал хеша и се пробвал да копира сорс кода на флашка.
Коментиран от #39
20:22 15.01.2026
37 ?????
Или тва е друго? А?
20:29 15.01.2026
38 ?????
До коментар #34 от "Само да кажа":Все пак не разбрах що изобщо го е снимал?
20:30 15.01.2026
39 Само да кажа
До коментар #36 от "Само да ти напомня":Няма публично известни обвинения или съдебен процес срещу Стойнев към момента. Това говори повече от достатъчно, конспирациите да се изпратят.
20:52 15.01.2026
40 Промяна
21:00 15.01.2026
41 Промяна
21:01 15.01.2026
42 Промяна
До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":БОЙКУ БУРИСОФ МОЖИ ИСКАРА 1 МИЛИОН НА ПРУТЕСТ АКО ПОИСКА ДИЛЯН ПЕЕФСКИ ИСКАРА ПРЕДИ МЕСИЦ 560 ХИЛЯДИ А ДАРЖАВНИК БОРИСУФ МОЖИ 1 МИЛИОН ШАРЛАТАНИИИ ШАРЛАТАНИИИ МАЛКУ СТЕ ША ВИ ИЗМОРИМ ДОКРАЙ БАЧКАТОРИ ГЛАДНИ УХАУХХХАХХХА
21:02 15.01.2026
43 оня с питон.я
21:04 15.01.2026