Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот

Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот

15 Януари, 2026 19:28 998 43

В условията на Закона за обществените поръчки, сроковете за доставка, сертифициране и одитиране на хиляди нови устройства са обективно неизпълними до март

Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според Василев, действията на оформилото се мнозинство между ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП и "Има такъв народ" са ясен сигнал за подготовка на изборни манипулации чрез създаване на административен хаос.

Основният аргумент на бившия финансов министър е чисто прагматичен и логистичен. "Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.

В условията на Закона за обществените поръчки, сроковете за доставка, сертифициране и одитиране на хиляди нови устройства са обективно неизпълними до март. Това създава "перфектната буря" – законът ще изисква устройства, които държавата няма да притежава, което автоматично ще активира резервния вариант: гласуване само на хартия.

Още по-тревожен е детайлът с премахването на институционалния контрол. Василев разкри, че новите предложения на ГЕРБ и ДПС на практика елиминират независимия одит на изборния процес.

"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология (БИМ). Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", алармира той.

Това означава, че дори устройствата да бъдат доставени, те ще функционират без държавна гаранция за точност и без възможност партиите да проверят изходния код или хардуера за манипулации.

На фона на законодателните промени, Василев бе категоричен, че политически компромиси с ГЕРБ няма да има. "Никаква сглобка сме казали", отсече той, слагайки край на спекулациите за следизборни коалиции.

Вместо на институциите, ПП ще разчита на граждански контрол. "Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи Василев.

Той припомни, че всички доказани злоупотреби на последните избори са били свързани с хартиения вот, докато при машинното гласуване не е отчетен нито един технически проблем с отчитането на гласа.

Днешното решение на правната комисия идва само ден след като Василев предупреди за готвени над 300 промени в Изборния кодекс, които целят "служебна победа" на статуквото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 16 Отговор
    АМИ НАТИКВАНЕТО НИ В ЕВРОТИНЯТА
    НЕ Е ЛИ КАПАН БЕ!?

    19:33 15.01.2026

  • 2 хаха

    10 9 Отговор
    прАсен Василев vs Делян Прасеевски vs Прасьо Борисов

    Това ви е потенциала на вас бе ориенталски диваци.

    19:34 15.01.2026

  • 3 Ама , разбира се

    18 2 Отговор
    Това е ясно за всеки един средно интелигентен човек !

    19:35 15.01.2026

  • 4 Мдаа

    16 8 Отговор
    Мафията е измислила схема, как вотът да е само на хартия. И тези избори ще са фалшиви и нелегитимни.

    Коментиран от #20, #33

    19:36 15.01.2026

  • 5 Албанец

    11 3 Отговор
    Броячките (скенерите за хартиени бюлетинки) гарантират изпитаната и при нас схема "български влак".

    19:38 15.01.2026

  • 6 Народа

    16 3 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    19:39 15.01.2026

  • 7 Асан Насилев

    12 6 Отговор
    Ама съм голЕм сладур на снимката, а?

    19:39 15.01.2026

  • 8 хаха

    9 3 Отговор
    Дребните и мургави прасенца не ги намесвам даже... Като Прасьо Простадинофф.

    19:39 15.01.2026

  • 9 Кокорий

    16 9 Отговор
    започна да се усеща, че сам си го наби. Ама на него мухаресва. Той е от дружинката.

    19:41 15.01.2026

  • 10 Истината

    7 6 Отговор
    Всяка от трите най-големи партийни мафии ГЕРБ-СДС, ДПС–НН и ПП-ДБ си е усъвършенствала аналоговата (през хартия с ръчно броене) или цифровата (през компютрите на Мадуро) схема за фалшифициране и подмяна на вота, затова няма как да се разберат кой вид измама е по-добрия вид измама.

    Коментиран от #26

    19:42 15.01.2026

  • 11 Асен

    10 12 Отговор
    Мафията Боко и Шиши няма да се промени за тях хартиеният вот е злато.

    19:43 15.01.2026

  • 12 Кмета

    12 9 Отговор
    То е ясно,че изборите ще се фалшифицират, но двете прасета ако наистина се изгаврят за пореден път с народа...народа ще си го върне тъпкано.

    Коментиран от #17

    19:43 15.01.2026

  • 13 Никаква Никаква

    6 3 Отговор
    "Никаква сглобка сме казали" качете се всичките на педи влака след изборите и хората ще видят колко струват като славуца... и бсп за пеевски!!

    19:45 15.01.2026

  • 14 Ти само пусни

    11 2 Отговор
    Много ми е интересно, защо всички боричкания са около броенето, а никой не говори за гласуването, все едно сме само статисти?

    19:45 15.01.2026

  • 15 ?????

    14 8 Отговор
    "докато при машинното гласуване не е отчетен нито един технически проблем" - а снимането на кодовете и алгоритмите на машинките от вашия зам-министър на електронното управление къв проблем е тогава?
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #19

    19:46 15.01.2026

  • 16 ШЕФА

    13 7 Отговор
    Щом Прасето и Тулупа и Има Такива Нещастници искат тези машини значи те са 100 % измама.

    19:48 15.01.2026

  • 17 Василев

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Кмета":

    Hие от меч ще хвърлим боко и шиши в затвора за да се избавим от болни и грабливи комунисти !

    19:50 15.01.2026

  • 18 оня с коня

    7 4 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    Коментиран от #24

    19:54 15.01.2026

  • 19 Само да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Дори и така да е, което все пак не е така, какво ще прави с някакви снимки от частичен код? Имаш ли си на представа как изглежда програмен код? Такава програма не се състои от един файл. Чудех се защо в България толкова малко хора използват дигитални услуги, е разбрах накрая. 80% са неграмотни.

    Коментиран от #27, #32

    20:00 15.01.2026

  • 20 ПРИПОМНЯНЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Всичко е въпрос на възпитание и култура. Баща ми, бог да го прости, преди 1989 г. беше неизменен председател на изборната комисия в махалата, не беше комунист.
    На първото ми гласуване отидох облечен с анцунг и на гърба с раница, защо се бях уговорил с приятели да поскитаме по планината...Като ме видя в секцията така „екипиран“, баща ми се разсърди и само дето не ме изгони, може би защото нямаше право. Вечерта ми тегли такова „конско“ , че ще го помня цял живот. Каза ми, че изборите са нещо много важно и на гласуване се ходи официално облечен, като се влезе в секцията, най-учтиво се поздравява комисията, на излизане се благодари и се пожелава успешен ден и т. н. Спомням си още, че всеки път имаше разправии с партийците в комисията заради „тъмната“ стаичка и докато не я изградят както трябва да бъде, не ги оставяше на мира...защото за тях тя беше нещо излишно, съмнително и опасно...Затова сега, като чета за това опростачване на изборите с машинното гласуване , все едно имаш работа с вендинг-машина за сандвичи или с банкомат, се възмущавам до дъното на душата си.

    20:02 15.01.2026

  • 21 ПП ли?

    6 2 Отговор
    Я да ходите на майн... си!

    20:03 15.01.2026

  • 22 Промяна

    5 4 Отговор
    ЧЕСТНИЯТ ВАСИЛЕВ ХАХАХАХА ВСИЧКИ СА КАКВИ ХАХАХАХА БЕЗ МАДУРОВКИТЕ СТЕ ЗАГУБЕНИ ЧЕСТНИЯТ ВАСИЛЕВ КАКВО ЩЕ БИЕШ ХОРАТА ЛИМЕТЕЖНИЦИТЕ СЪБИРАЙ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАЩАТ

    Коментиран от #25

    20:07 15.01.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    "И вътрешният министър да е наш" !!!

    Коментиран от #42

    20:07 15.01.2026

  • 24 още по зле

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    ще мутират, ще станем като василев и дори ще изглеждаме като него, децата ще се раждат с това лице!

    20:08 15.01.2026

  • 26 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    ИЗМАМНИЦИТЕ ХАХАХАХА ДИКТАТОРСКИТЕ МАДУРОВКИ СЪС ТЕРОР ИСКАТ ДА НАЛОЖАТ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    20:08 15.01.2026

  • 28 Боко е виновен

    4 1 Отговор
    тоя пак да виси постоянно по медиите!

    С неговата глупава оставка!
    Таман бяхме отвикнали малко да гледаме Пеньоара!

    20:10 15.01.2026

  • 29 ?????

    3 2 Отговор
    Като сме неграмотни що ни бутате машинки за гласуване.
    И що все пак ги снима кодовете и алгоритмите тоя зам-министър от ПП никой не ще да обясни, а ни разправят колко сме прости и как нищо не сме разбирали от дигитални услуги.
    Обясни ми що ги е снимал тогава?

    Коментиран от #34

    20:10 15.01.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Асенчо скъпи,... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата, но явно сте от умствено изкълчените чалга-почитатели...
    След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
    Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
    Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA.

    20:11 15.01.2026

  • 31 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Кабакрадев":

    ВЕЧЕ КАЗАХ АЗ СЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ И НЯМА ДА ОСТАНА БЕЗУЧАСТЕН А ОСТАНАЛОТО СА СИ ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ МОЛЯ НЕ ХВЪРЛЯЙ ОБИДИ ТУК В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ МНОГО БЪЛГАРИ ДА ЗНАЕШ РАБОТЯТ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО И ИСКАТ ИСТИНСКА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    20:11 15.01.2026

  • 32 ?????

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Само да питам":

    Коментирах в 29 щото ме изтриха първия път.

    20:12 15.01.2026

  • 33 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    МА ФИ Я ТА В ЦЯЛА ЕВРОПА ГЛАСУВА НА ХАРТИЯ МАДУРОВКИТЕ СА САМО В ДИКТАТОРСКИТЕ ДЪРЖАВИЦИ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    20:17 15.01.2026

  • 34 Само да кажа

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "?????":

    Доколкото знам е снимал хешът, а не програмният код, който е от хиляди редове и отделни файлове. И да иска няма как да го снима целият. Да ти обясня ли за какво служи такъв "Hash"?

    Коментиран от #36, #38

    20:18 15.01.2026

  • 35 Промяна

    3 0 Отговор
    ЧЕСТНИЯТ ВАСИЛЕВ ХАХАХАХА ВСИЧКИ СА КАКВИ ХАХАХАХА БЕЗ МАДУРОВКИТЕ СТЕ ЗАГУБЕНИ ЧЕСТНИЯТ ВАСИЛЕВ КАКВО ЩЕ БИЕШ ХОРАТА ЛИМЕТЕЖНИЦИТЕ СЪБИРАЙ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАЩАТ

    20:20 15.01.2026

  • 36 Само да ти напомня

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само да кажа":

    Снимал хеша и се пробвал да копира сорс кода на флашка.

    Коментиран от #39

    20:22 15.01.2026

  • 37 ?????

    4 1 Отговор
    Абе Асен Василев нека отговори що в Европа никъде няма като тяхните машинки и що в Щатите гласуват със скенери?
    Или тва е друго? А?

    20:29 15.01.2026

  • 38 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само да кажа":

    Все пак не разбрах що изобщо го е снимал?

    20:30 15.01.2026

  • 39 Само да кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Само да ти напомня":

    Няма публично известни обвинения или съдебен процес срещу Стойнев към момента. Това говори повече от достатъчно, конспирациите да се изпратят.

    20:52 15.01.2026

  • 40 Промяна

    1 0 Отговор
    БОЙКУ БОРИСОФ ЛИДЕР ДАРЖАВНИК ШАРЛАТАНИИИ РАЗБРАХТЕ ЛИ И ВИЕ БИДНЯЦИ БОЙКУ БОРИСОФ С ДИЛЯН ПЕЕФСКИ ША ВИ ДОВАРШАТ ОТ ГЛАТ ШАРЛАТАНИИИИ ША ВИ ЗАПАЛЯ УАУУУУААААА ХАА БОЙКУ ВИ ЗАКЛА УАУУУАА

    21:00 15.01.2026

  • 41 Промяна

    1 0 Отговор
    БОЙКОИ ПЕЕВСКИПАК ЩЕВИ ОТВЕЯТЗАЩОТО САЕДИН ТАНДЕМ ИТО РАБОТЕЩ ТАНДЕМА ШАРЛАТАНИЯТАИ ТЕМПОДОБНИ ВЪЗРАЖДАНИЯ МЕЧОВЕ. ИТЕМ ПОДОБНАИЗМЕТ.ПАКЩЕ СТЕВ ЪГЪЛА НАНАЙ ВЕЛИКАТАПАРТИЯ ГЕРБ ИБОЙКО ЩЕВИ ПОКАЖЕКЪДЕ ЕМЯСТОТО НАОВЦЕ КАТОВАС

    21:01 15.01.2026

  • 42 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":

    БОЙКУ БУРИСОФ МОЖИ ИСКАРА 1 МИЛИОН НА ПРУТЕСТ АКО ПОИСКА ДИЛЯН ПЕЕФСКИ ИСКАРА ПРЕДИ МЕСИЦ 560 ХИЛЯДИ А ДАРЖАВНИК БОРИСУФ МОЖИ 1 МИЛИОН ШАРЛАТАНИИИ ШАРЛАТАНИИИ МАЛКУ СТЕ ША ВИ ИЗМОРИМ ДОКРАЙ БАЧКАТОРИ ГЛАДНИ УХАУХХХАХХХА

    21:02 15.01.2026

  • 43 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Не се напъвай Коки вие сте теляци на Бойко маргинална партия създадена от щатската подлога Плешо не сте фактор скрийте се.

    21:04 15.01.2026

