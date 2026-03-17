Цветанка Андреева за "Прогресивна България": Поредният експеримент, който ще свърши като останалите популистки проекти

Познат политически похват е да се слагат популярни лица в листите на партиите, за да се привлекат повече гласове. Затова се слагат певци, артисти и спортисти. Конкретно за спортистите, това са хора, които знаят как се води битка и познават загубата. Така че спортистите не са неподходящи хора, но по-важният въпрос е дали имат нужните базисни познания как се прави политика и как функционира политиката. Такъв коментар направи политологът Цветанка Андреева в интервю за Нова нюз по повод някои от най-известните български атлети, които попаднаха в листите на партиите за изборите на 19 април.
Тя допълни, че във времена на революции и кризи „отчаянието вкарва много хора в политиката, които не отговарят на критериите за правене на политики“.
„Много случайни хора навлязоха в политиката. Вместо да се повишава качеството, то по-скоро спада, има глад за лидери. В листите на Румен Радев не виждам нищо ново; при него са секретарите от президентството, военни и министрите от служебните му кабинети, които не мога да кажа, че бяха свързани с някакъв позитив по време на управлението им. Не знам защо се смята, че това е силна компилация от хора“, коментира листите на бившия президент Андреева.
Според нея, бидейки нов политически проект, формацията на Радев ще генерира политически вот, тъй като избирателите са чакали появата на нещо ново.
„Това е поредният нов експеримент, който ще свърши като другите популистки проекти“, прогнозира политологът.
По думите ѝ, който и да вземе властта след изборите, няма да му бъде лесно да управлява в днешната геополитическа ситуация.
В заключение Цветанка Андреева отбеляза, че служебното правителство е проекция на бъдещото редовно управление между Румен Радев и ПП-ДБ.
2 Поредната умна калинка
или кво хората пак да си гласуват за тиквата
3 Малеееее
12 Е да де,
Това е истина, но за съжаление при нас се реагира твърде бавно и сигурно ще продължим с години да разискваме кой е по-по-най. Крайно време е да реагираме адекватно и навреме. Иначе все ще сме на опашката по всички положителни показатели и начело по всички отрицателни не само в Европа.
17 Говорещи глави за 20к
Тази не знам за какво са и платили, но са пари на вятъра.
Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание
19 Цурето
- Имате ли оралгин?
- В какъв смисъл?
- пита не разбиращ аптекарят.
- Ами щото миналият път ми дадохте аналгин, а той не ми помага...
22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #3 от "Малеееее":То, нали това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо.
За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !
25 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
28 Наблюдател
За началника му да не говорим, пеевски не може да сглоби едно просто изречение правилно.
