Цветанка Андреева за "Прогресивна България": Поредният експеримент, който ще свърши като останалите популистки проекти

17 Март, 2026 18:40 872 41

Много случайни хора навлязоха в политиката. Вместо да се повишава качеството, то по-скоро спада, има глад за лидери. В листите на Румен Радев не виждам нищо ново

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Познат политически похват е да се слагат популярни лица в листите на партиите, за да се привлекат повече гласове. Затова се слагат певци, артисти и спортисти. Конкретно за спортистите, това са хора, които знаят как се води битка и познават загубата. Така че спортистите не са неподходящи хора, но по-важният въпрос е дали имат нужните базисни познания как се прави политика и как функционира политиката. Такъв коментар направи политологът Цветанка Андреева в интервю за Нова нюз по повод някои от най-известните български атлети, които попаднаха в листите на партиите за изборите на 19 април.

Тя допълни, че във времена на революции и кризи „отчаянието вкарва много хора в политиката, които не отговарят на критериите за правене на политики“.

„Много случайни хора навлязоха в политиката. Вместо да се повишава качеството, то по-скоро спада, има глад за лидери. В листите на Румен Радев не виждам нищо ново; при него са секретарите от президентството, военни и министрите от служебните му кабинети, които не мога да кажа, че бяха свързани с някакъв позитив по време на управлението им. Не знам защо се смята, че това е силна компилация от хора“, коментира листите на бившия президент Андреева.

Според нея, бидейки нов политически проект, формацията на Радев ще генерира политически вот, тъй като избирателите са чакали появата на нещо ново.

„Това е поредният нов експеримент, който ще свърши като другите популистки проекти“, прогнозира политологът.

По думите ѝ, който и да вземе властта след изборите, няма да му бъде лесно да управлява в днешната геополитическа ситуация.

В заключение Цветанка Андреева отбеляза, че служебното правителство е проекция на бъдещото редовно управление между Румен Радев и ПП-ДБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 8 Отговор
    Може и да прерастне в хунта, знае ли човек..

    18:41 17.03.2026

  • 2 Поредната умна калинка

    41 9 Отговор
    дет се обажда от коневръза

    или кво хората пак да си гласуват за тиквата

    18:41 17.03.2026

  • 3 Малеееее

    40 9 Отговор
    Щом всички плюят по Румен Радев, двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски отиват в канала.

    Коментиран от #22

    18:42 17.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    39 6 Отговор
    Гербавите шаманки много са се озлобили хахахах скоро остават на улицата 😅🤣😂😂😂

    18:42 17.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Вече има алтернатива.Партията на редовите хора от протеста -Движение на непартийните кандидати.Четете платформата ни в интернет на,,Аз управлявам държавата..

    18:42 17.03.2026

  • 6 Исторически парк

    15 6 Отговор
    Герб отива в канала след физическата ликвидация на бойко българоубиеца от елитните армейски снайперисти на Радев

    18:43 17.03.2026

  • 7 Баламата

    27 6 Отговор
    Страх,страх тресе кочината и бостана.Това е .Без тях България ке я има

    18:43 17.03.2026

  • 8 пешо

    21 1 Отговор
    на шиши държанката

    18:45 17.03.2026

  • 9 Цуркя плювачката от зайчарника.

    21 7 Отговор
    ГЕРБ като загуби изборите Тиква ще и тегли шута.

    18:45 17.03.2026

  • 10 МАЙ КОЩРАМБАТА Е ПРАВА

    5 16 Отговор
    С ЙОВЧЕВ В ЛИСТИТЕ !

    18:47 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е да де,

    9 11 Отговор
    "Поредният експеримент, който ще свърши като останалите популистки проекти"

    Това е истина, но за съжаление при нас се реагира твърде бавно и сигурно ще продължим с години да разискваме кой е по-по-най. Крайно време е да реагираме адекватно и навреме. Иначе все ще сме на опашката по всички положителни показатели и начело по всички отрицателни не само в Европа.

    18:47 17.03.2026

  • 13 Дежурната Цветанка:

    19 1 Отговор
    За каквото ми плащат това аналлллизирам!

    18:48 17.03.2026

  • 14 ДАЙ БОЖЕ РАДЕВ ДА ТУРИ

    14 4 Отговор
    БОКО И ПЕЕВСКИ + КИРЛЬО И БАЩА МУ НА ЕЛ. СТОЛА !

    18:49 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Говорещи глави за 20к

    2 5 Отговор
    А по-npocташки Парламент от 51 НС не съм виждал, а и едва ли някой може да ми посочи такъв.
    Тази не знам за какво са и платили, но са пари на вятъра.

    Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание

    18:52 17.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цурето

    5 0 Отговор
    Блондинка влиза в аптеката и пита аптекаря:
    - Имате ли оралгин?
    - В какъв смисъл?
    - пита не разбиращ аптекарят.
    - Ами щото миналият път ми дадохте аналгин, а той не ми помага...

    18:52 17.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    За пръв път съм съгласен със този широкопарапетен индивид. Но погледнато от друг ъгъл, на широк тезгях се работи по добре. Аз от няколко дни работя на едно съвсем мъничко, 27 годишно парапетче.

    18:52 17.03.2026

  • 21 Нищо няма да стане....

    3 8 Отговор
    Цецка е права, руски мекерета, фатмаци и милиционери какво може да направят полезно?, нищо, те са продажници и врагове на страната ни, също като тиквата, свинята, сарафа и др.

    18:53 17.03.2026

  • 22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Малеееее":

    То, нали това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    18:53 17.03.2026

  • 23 Освен това,

    6 9 Отговор
    ще очакваме мистър Кеш да го застигне това което заслужава и онова което ще заслужи.

    18:53 17.03.2026

  • 24 Мурка

    2 0 Отговор
    ПЕДИ ако не ТРИЕШ ще има повече кликове-нещастник

    18:54 17.03.2026

  • 25 Историята помни

    7 8 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    18:55 17.03.2026

  • 26 КАЖИ САМО ОБЯСНИ

    4 1 Отговор
    КАКВО СТАНА СЪС СТАРИТЕ ПОПУЛИСТКИ ПАРТИИ. ВСИЧКИ ОЩЕ СИ СТОЯТ ИЗБОРИ КУПУВАТ И ЯКО КРАДАТ. ГЛЕДАТ СИ КЕФА. НЕ МОЙМ ГИ ИЗГОНИМ.

    18:57 17.03.2026

  • 27 Пловдивчанин

    0 2 Отговор
    Защо не включиха в листата Христо Кидиков?

    18:59 17.03.2026

  • 28 Наблюдател

    11 2 Отговор
    Парламента се оnpocтачи от както в него влезе мyтpaта Борисов, който наложи уличния си език. Да не говорим, че депутатите си ги събираше по кръстовищата от npocти по-npocти.
    За началника му да не говорим, пеевски не може да сглоби едно просто изречение правилно.

    19:00 17.03.2026

  • 29 Много запасняци

    1 1 Отговор
    има в листите!

    19:00 17.03.2026

  • 30 Бай Онзи

    4 1 Отговор
    Цветанка - Намагнитената дежурна Цветарка.

    19:06 17.03.2026

  • 31 Мисирка на Пеевски

    1 1 Отговор
    На колко години е таа леля?

    19:15 17.03.2026

  • 32 Без Стоичков

    1 0 Отговор
    и Бербатов,не може да имат 120 депутати!

    19:18 17.03.2026

  • 33 Мишо

    1 1 Отговор
    Циганката пак се оля .

    19:18 17.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Поредната платена врачка

    0 1 Отговор
    използва малоумието на българите за да подкрепи стари политически лидери известни с кражби, измами и мутренско отношение към суверена ! Престанете бе журналя да слугувате на корупцията !

    19:20 17.03.2026

  • 37 Тошо

    0 0 Отговор
    Идва време на референдумна демонстра ъъъ крация!

    19:23 17.03.2026

  • 38 Цицанке

    1 0 Отговор
    и за кого да гласувам, пиленце?!? За тези в сегашния парламент, заради които сме на сегашното дередже?!? Няма един невинен от тях, така че предпочитам някой нов! А защо не назова кои са най-големите лъжци и в това и в предишните две събрания?!? Да ги назова ли или сами ще се досетите?!?

    19:24 17.03.2026

  • 39 Кадъно

    1 0 Отговор
    Къде ще свърши твоя Шиши! Опитва да скача високо, не знам това заради протестите ли е, но ще падне на глава!

    19:25 17.03.2026

  • 40 Независим

    0 0 Отговор
    Наистина ли сте независима медия? Защо постоянно ми се трият коментарите, защо не ме допускате да си кагжа мнението, въпреки, че не използвам вулгаризми като повечето тролове и платени писачи тук? Питам се дали да не стигнем до съд за нарушаване права на потребител? Имам достатъчно доказателства за това.

    19:26 17.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

