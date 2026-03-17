Цветанка Андреева за "Прогресивна България": Поредният експеримент, който ще свърши като останалите популистки проекти

Познат политически похват е да се слагат популярни лица в листите на партиите, за да се привлекат повече гласове. Затова се слагат певци, артисти и спортисти. Конкретно за спортистите, това са хора, които знаят как се води битка и познават загубата. Така че спортистите не са неподходящи хора, но по-важният въпрос е дали имат нужните базисни познания как се прави политика и как функционира политиката. Такъв коментар направи политологът Цветанка Андреева в интервю за Нова нюз по повод някои от най-известните български атлети, които попаднаха в листите на партиите за изборите на 19 април.

Тя допълни, че във времена на революции и кризи „отчаянието вкарва много хора в политиката, които не отговарят на критериите за правене на политики“.

„Много случайни хора навлязоха в политиката. Вместо да се повишава качеството, то по-скоро спада, има глад за лидери. В листите на Румен Радев не виждам нищо ново; при него са секретарите от президентството, военни и министрите от служебните му кабинети, които не мога да кажа, че бяха свързани с някакъв позитив по време на управлението им. Не знам защо се смята, че това е силна компилация от хора“, коментира листите на бившия президент Андреева.

Според нея, бидейки нов политически проект, формацията на Радев ще генерира политически вот, тъй като избирателите са чакали появата на нещо ново.

„Това е поредният нов експеримент, който ще свърши като другите популистки проекти“, прогнозира политологът.

По думите ѝ, който и да вземе властта след изборите, няма да му бъде лесно да управлява в днешната геополитическа ситуация.

В заключение Цветанка Андреева отбеляза, че служебното правителство е проекция на бъдещото редовно управление между Румен Радев и ПП-ДБ.