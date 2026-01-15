Новини
На второ четене: Правната комисия замени машините за гласуване със скенери

15 Януари, 2026 20:14 1 015 21

Ако Министерският съвет не може да изпълни тези разпоредби за предстоящите избори, сме предвидили гласуването да остане, както в момента

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК), съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, прие на второ четене парламентарната правна комисия, която започна обсъждането на второ четене на общ законопроект за промени в Изборния кодекс, предаде БТА.

Министерският съвет упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини, а ЦИК - върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, реши правната комисия. Отпада досегашният текст, според който правителството се грижи за съхранението на "техническите устройства за машинното гласуване".

Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната-Демократична България" изрази опасение, че всъщност се прави опит на следващите избори да се гласува само на хартия и броенето да е само ръчно. Твърдим, че е невъзможно да бъдат намерени тези оптични устройства през следващите два месеца, обясни тя. Според нея с тези устройства може да се наруши тайната на вота.

Ако Министерският съвет не може да изпълни тези разпоредби за предстоящите избори, сме предвидили гласуването да остане, както в момента, обясни председателят на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ-СДС).

Цветозар Томов от ЦИК смята, че комисията би следвало да запази контролните си функции около удостоверяването на машините за гласуване.

Не правете внушения, че с тези оптични устройства се нарушава тайната на вота, каза Николета Кузманова от "Има такъв народ". Тя припомни, че идеята за оптичните устройства, които да отчитат гласуването, е идея, прокарана в законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Продължаваме промяната-Демократична България" оттеглиха днес миналогодишното си предложение за преброителни центрове и оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини и устройствата за сканиране на документи за самоличност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Няма значение как се гласува и с какво . Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Проблема е в хората.Изходът е електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #11

    20:16 15.01.2026

  • 2 Опитват се да замоткат народа.

    23 1 Отговор
    И са нелигитимни.

    Коментиран от #15

    20:17 15.01.2026

  • 3 хаха

    11 1 Отговор
    Целият този град трябва да бъде прочистен

    "this entire city must be purged" ...

    "Град" да се замени с "държава". Въпреки че и държава не сте. ХАХАХА!

    20:19 15.01.2026

  • 4 В страни и назад

    22 1 Отговор
    Ако сканираш фалшиво евро, то ще стане ли истинско? Има ли някой който да гарантира за комисиите?

    20:20 15.01.2026

  • 5 флашки

    4 3 Отговор
    искам да има

    20:20 15.01.2026

  • 6 Промяна

    14 5 Отговор
    Кеф,Ши...ши и Баце се бетонираха във властта.....боже пази България....мутри...те отново на власт.

    20:22 15.01.2026

  • 7 Това Показва !

    10 8 Отговор
    Това Показва !

    Колко Са Тъпи !?

    Тези От Опозициата ?

    Чак Гащите !

    Не могат Да си Вържат !

    20:23 15.01.2026

  • 8 Кабакрадев

    12 1 Отговор
    Пак ще лапа...ме пачки с ГЕПИ и Ново..то начало......и нека грабене...то започне сега.

    20:24 15.01.2026

  • 9 Кабакрадев

    6 1 Отговор
    Пак ще лапа...ме пачки с ГЕПИ и Ново..то начало......и нека грабене...то започне сега.

    20:24 15.01.2026

  • 10 Гласоподавател

    16 0 Отговор
    Тези в парламента ни имат за рая и могат да си правят всякакви упражнения над нас. Всички са за изхвърляне.

    20:25 15.01.2026

  • 11 баба Кифла

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    най обичам ..........електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    20:26 15.01.2026

  • 12 Албанец

    8 1 Отговор
    Айдяяяя, честита ви схема "български влак"!

    20:26 15.01.2026

  • 13 Да,бе

    9 2 Отговор
    Определено всички ги устройва да остане както е в момента,народът си гласува,а те си фабрикуват резултатите....Нищо,че е най-голямото престъпление срещу Конституцията и националната сигурност.

    20:27 15.01.2026

  • 14 Бай Тончо

    6 7 Отговор
    "Продължаваме промяната-Демократична България" оттеглиха днес миналогодишното си предложение за преброителни центрове и оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини... Без коментар... оптрепки! Така и не разбрах как със сканиращите устройства може да се наруши тайната на вота? Няма да има имена на бюлетините, по пръстовите отпечатъци ли ще се познава кой как е гласувал? Не може милион и половина българи, които избират да гласуват с бюлетини да бъдат изчегъртани!!!

    20:30 15.01.2026

  • 15 До избори да се допускат

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опитват се да замоткат народа.":

    само партии , доказали че са изплатили дълговете натрупани от тях при предишни свои управления !
    Так е редно.

    20:32 15.01.2026

  • 16 Шопо

    5 3 Отговор
    Това не ме интересува Я че одим за гъби.

    20:38 15.01.2026

  • 17 нннн

    6 1 Отговор
    Правната комисия държи индийската нишка да не прекъсва.

    20:42 15.01.2026

  • 18 пешо

    9 0 Отговор
    започват цирковете и накрая с хартиени

    20:43 15.01.2026

  • 19 Дебелян Пейовски

    5 0 Отговор
    Казах ви че ше пеят по мойта палка, почвам да принтирам бюлетини

    20:44 15.01.2026

  • 20 Даниел

    6 0 Отговор
    Сега дали вече осъзнахме,че статуквото се възпроизвежда от незаинтересоваността на обществото???

    20:54 15.01.2026

  • 21 БРОЯЧКА

    3 0 Отговор
    Е ДОННА МОБИЛЕ
    ЖЕНА С МАКИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ И СКЕНЕР
    ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА
    БАНКОВАТА СМЕТКА НА ГЛАСО ПОДАВАТЕЛВ

    20:54 15.01.2026

