На второ четене: Правната комисия замени машините за гласуване със скенери

Централната избирателна комисия (ЦИК), съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, прие на второ четене парламентарната правна комисия, която започна обсъждането на второ четене на общ законопроект за промени в Изборния кодекс, предаде БТА.
Министерският съвет упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини, а ЦИК - върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, реши правната комисия. Отпада досегашният текст, според който правителството се грижи за съхранението на "техническите устройства за машинното гласуване".
Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната-Демократична България" изрази опасение, че всъщност се прави опит на следващите избори да се гласува само на хартия и броенето да е само ръчно. Твърдим, че е невъзможно да бъдат намерени тези оптични устройства през следващите два месеца, обясни тя. Според нея с тези устройства може да се наруши тайната на вота.
Ако Министерският съвет не може да изпълни тези разпоредби за предстоящите избори, сме предвидили гласуването да остане, както в момента, обясни председателят на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ-СДС).
Цветозар Томов от ЦИК смята, че комисията би следвало да запази контролните си функции около удостоверяването на машините за гласуване.
Не правете внушения, че с тези оптични устройства се нарушава тайната на вота, каза Николета Кузманова от "Има такъв народ". Тя припомни, че идеята за оптичните устройства, които да отчитат гласуването, е идея, прокарана в законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България".
"Продължаваме промяната-Демократична България" оттеглиха днес миналогодишното си предложение за преброителни центрове и оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини и устройствата за сканиране на документи за самоличност.
