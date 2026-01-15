Новини
Симеон Дянков: Два пъти ще ходим на избори за парламент тази година

15 Януари, 2026 21:29 978 27

Поне до месец юли няма как да се приеме нов бюджет

Най-рано в средата на годината ще имаме редовен бюжет. Не мисля, че служебното правителство ще пипне бюджета, така че по закон след удължения бюджет ще има още три месеца удължение, и отиваме някъде юни, юли. Това заяви Симеон Дянков в ефира на bТВ.

Инфлацията забавя своя растеж, но 5 процента е по-високо от средната за Европейския съюз, което е 2.6. Тоест двойно по-високо. Да, наистина малко намалява - от 5.2 на 5, но все още сме доста над средното за Европа, допълни председателят на Фискалния съвет.

Такава ще остане инфлацията и тази година, точно заради тези политики на служебни правителства, временни правителства и парламенти в последните 3-4 години, които се наддаваха къде какво да се даде, продължи бившият министър на финансите.

Инфлацията ще намалее малко, но пак ще е в диапазона на 4 процента, което е високо. Що се отнася до изборите за парламент, освен предстоящите, ще имаме още едни такива през тази година. 2026-а ще е година на несигурността, което не си го пожелаваме, но така ще се случи, каза Дянков.


  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Ами тогава да не ходим първият път.Направо на втория.

    Коментиран от #19, #20

    21:31 15.01.2026

  • 2 Делян Пеевски

    9 3 Отговор
    Алоооу!Ти знаеш ли колко пари са това бе?

    21:32 15.01.2026

  • 3 не се ли накрадохте

    14 1 Отговор
    бклуци немате наяване??

    21:33 15.01.2026

  • 4 Още

    14 0 Отговор
    един хотелиер !

    21:34 15.01.2026

  • 5 Промяна

    0 9 Отговор
    БОЙКУ БУРИСОФ МОЖИ ИСКАРА 1 МИЛИОН НА ПРУТЕСТ АКО ПОИСКА ДИЛЯН ПЕЕФСКИ ИСКАРА ПРЕДИ МЕСИЦ 560 ХИЛЯДИ А ДАРЖАВНИК БОРИСУФ МОЖИ 1 МИЛИОН ШАРЛАТАНИИИ ШАРЛАТАНИИИ МАЛКУ СТЕ

    21:35 15.01.2026

  • 6 Постна пица

    10 2 Отговор
    Така ли казаха началниците от посолствата?

    21:37 15.01.2026

  • 7 така е

    3 14 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. А популиста Асен Василев направо заяви, че отказва да носи отговорност че България е без бюджет.

    21:37 15.01.2026

  • 8 Данко харсъзина

    3 5 Отговор
    Лидерите са двама - Пеевски и Бойко Борисов

    21:38 15.01.2026

  • 9 Емигрант

    12 1 Отговор
    И този измамник и крадец станал шаман ? Има ли гербераст който да не опитва врачуване и манипулация ?

    21:38 15.01.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    3 6 Отговор
    ,,Уж националния президент Румен Радев с връчването на мандата на АПС дава достатъчно време да се заметат кражбите на досегашното управление и предимно в министерствата на ИТН. Подмяната на Радев приключи преди да е започнала"

    21:40 15.01.2026

  • 11 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Тоя на снимката не е ли Влади Въргала?

    Коментиран от #13, #21

    21:40 15.01.2026

  • 12 Амнести Интернешънъл

    1 4 Отговор
    Защо хода на президента Румен Радев да връчи третия мандат на АПС е гениален...

    Коментиран от #18

    21:45 15.01.2026

  • 13 Чичо Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Сооред мен е хер Флик.

    21:46 15.01.2026

  • 14 царя

    3 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    21:47 15.01.2026

  • 15 Споко

    3 2 Отговор
    Тиквун и Шиши с хартиените бюлетини ще имат 320 депутати от 240 възможни и мандатът им ще бъде 10 годишен.

    21:53 15.01.2026

  • 16 Блатен Асечки

    3 0 Отговор
    А Капитан Тъпак Златко , кой го държи с безумното му маймунско мало у мно присъствие?!??!!

    21:54 15.01.2026

  • 17 Чики-Рики

    3 1 Отговор
    Да, така е! Вторият път ще е заедно с президентските! Това е толкова дълбоко замислено,че май само хората от протестите не ги разбраха, незнам защо?!

    21:56 15.01.2026

  • 18 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Амнести Интернешънъл":

    Барека, ти ли си това?

    22:08 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    Я си е..Б..и ма..йката бе беЗроден крадец антибългарски ...колко стотици милиони открадна от българския народ бе бо.клук

    22:19 15.01.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор
    Маг мони и той милионер, ма не се е преработил много

    22:24 15.01.2026

  • 24 Ами

    1 0 Отговор
    Като видя тоя тип, се сещам за постна пица и пляскане.
    За пица не знам дали ще има, ама ще пада пляскане :)

    22:31 15.01.2026

  • 25 Без име

    4 0 Отговор
    Голям икономист незаменим. Друг по-кадърен от него няма на Земята

    22:37 15.01.2026

  • 26 Мата Хари Бобокова

    1 0 Отговор
    Я, избирателите на ППДБ подскачат цял ден от възторг какъв брилянтен ход бил направил Радев, като дал мандата на Доган, какъв тънък стратег бил, как се бил подиграл на Шиши, как изравнявал силите и т.н.

    Копейки им отне радостта!

    22:43 15.01.2026

  • 27 Да бе

    0 0 Отговор
    Защо след влизането в еврозоната има фискален съвет? Нали вече няма фискален резерв, както беше при Лева? Този да не е от сектата на костов - разрушителя на България?

    22:45 15.01.2026

