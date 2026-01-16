Новини
Явор Дачков: Мисля, че президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

16 Януари, 2026 21:31

Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий

Явор Дачков Явор Дачков журналист

Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.

Това прогнозира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Той ще вдигне вълна и ще стане първа политическа сила, която ще помете сегашното статукво.

Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий.


  • 1 Народа

    9 0 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    Коментиран от #6

    21:32 16.01.2026

  • 2 Шофьор на Хонда

    4 1 Отговор
    На Храчков мнението не му се брои

    21:33 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    2 1 Отговор
    Що бе Дачков искаш сглобка на Радев с дпс-тата ли?

    21:34 16.01.2026

  • 5 Мандра на осми

    3 0 Отговор
    Едва ли! Да се включи сега, когато лошото тепърва предстои, е да метне една раница проблеми, със старта, на гърба си. Ако ги остави да се удавят, а в същото време той е на сянка, на следващите избори ще има пълно мнозинство.

    21:34 16.01.2026

  • 6 Народа предпочитаме да обикаляме

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    безцелно, а партиите помпят повече електорат, заради партийната субсидия
    Ако не проявим смелост, обединение, за да действаме, България ще потъва все повече. Само от смелостта и действията на народа зависи всичко

    Коментиран от #8

    21:36 16.01.2026

  • 7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор
    ДЕМЕК ЩЕ
    ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧАСОВНИКА КАТО КУ КУ ВИЧКА

    21:38 16.01.2026

  • 8 Куреец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Народа предпочитаме да обикаляме":

    Последното нещо което интересува партията е субсидията. Там са за предимно за корупцията и далаверите

    21:38 16.01.2026

  • 9 Вероятен сценарий?

    1 0 Отговор
    Може, ама може и да не може.

    21:42 16.01.2026

  • 10 Чвор Неудачков

    3 0 Отговор
    На тебе силната ти страна е подмазването, а не мисленето!

    21:42 16.01.2026

  • 11 Тити

    3 2 Отговор
    Радев е боклук

    Коментиран от #14, #15

    21:44 16.01.2026

  • 12 Ами

    3 0 Отговор
    ... Може биии, може биии ...
    ... Някогаааааа но не сега ... :)))

    21:44 16.01.2026

  • 13 Ех, ДачкоФФФ...!

    2 0 Отговор
    Ама само каква тънка шпакла,му удари на Борисов,в последното си интервю...?!

    21:48 16.01.2026

  • 14 Tитето

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    Гордеем се с Румен Радев, за разлика от простата и крадлива Тиква Борисов и Мазното парче Пеевски, които са срам за всеки нормален българин и разградиха България.

    21:48 16.01.2026

  • 15 Тиси

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    Много по-голям боклук от него!

    21:49 16.01.2026

