Явор Дачков: Мисля, че президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.
Това прогнозира във "Фейсбук" Явор Дачков.
Той ще вдигне вълна и ще стане първа политическа сила, която ще помете сегашното статукво.
Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий.
1 Народа
Коментиран от #6
21:32 16.01.2026
2 Шофьор на Хонда
21:33 16.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гробар
21:34 16.01.2026
5 Мандра на осми
21:34 16.01.2026
6 Народа предпочитаме да обикаляме
До коментар #1 от "Народа":безцелно, а партиите помпят повече електорат, заради партийната субсидия
Ако не проявим смелост, обединение, за да действаме, България ще потъва все повече. Само от смелостта и действията на народа зависи всичко
Коментиран от #8
21:36 16.01.2026
7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧАСОВНИКА КАТО КУ КУ ВИЧКА
21:38 16.01.2026
8 Куреец
До коментар #6 от "Народа предпочитаме да обикаляме":Последното нещо което интересува партията е субсидията. Там са за предимно за корупцията и далаверите
21:38 16.01.2026
9 Вероятен сценарий?
21:42 16.01.2026
10 Чвор Неудачков
21:42 16.01.2026
11 Тити
Коментиран от #14, #15
21:44 16.01.2026
12 Ами
... Някогаааааа но не сега ... :)))
21:44 16.01.2026
13 Ех, ДачкоФФФ...!
21:48 16.01.2026
14 Tитето
До коментар #11 от "Тити":Гордеем се с Румен Радев, за разлика от простата и крадлива Тиква Борисов и Мазното парче Пеевски, които са срам за всеки нормален българин и разградиха България.
21:48 16.01.2026
15 Тиси
До коментар #11 от "Тити":Много по-голям боклук от него!
21:49 16.01.2026