Иван Христанов: За миналата година "Магазин за хората" има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуба

"Магазин за хората" беше сериозно разкритикуван и политически обвързан още в самото начало. Поисках пълните отчети и бях шокиран. За миналата година има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуба. За тази година се очакват 37 милиона приходи, но не знам как ще се случи това. Очаква се печалба от 130 милиона лева, това е абсурдно. Ще изисквам и месечната разбивка до 2030 година, за да стане ясно как би се случило това. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в студиото на „Здравей, България”.

„Работата на държавата е да създава равни условия, а не да влиза на пазара. Никой не е постигнал с държавна пазарна намеса по-ниски цени. Ако ние държим по-ниски цени на пазара с такава изкуствена интервенция, но в същото време ги плащаме от друго място, това не са по-ниски цени, а субсидирани”, заяви още той.

„Където и да проверяваме в МЗХ, виждаме надписване”, коментира Христанов.

Земеделският министър даде пример със случай, при който за 60 дни работа са платени 140 хиляди лева, за да се направи оценка на умрели от шарка животни – колко бройки са, как трябва да действа държавата, което, както обясни, са стандартни процедури. Става дума за оценител, който работи сам и реално брои труповете, допълни министърът.

Христанов разказа за още един случай – за инсинератор (инсталация за изгаряне) за животни. Поръчката е дадена на фирма на Христофорос Аманатидис, по-известен като Таки. По тази поръчка „държавата плаща всичко”, допълни той. И даде пример - използван е багер на цена 2700 евро на денонощие, при реална цена около 900 евро на денонощие. Също така обясни, че това трябва да се плаща от самата фирма, тъй като е спечелила обществената поръчка.

Министърът коментира и още един случай, по който вече се работи – "Напоителни системи" на стойност 330 милиона лева ресурс. Става дума за поръчки за ремонти на канали, при които има доста смущаващи неща, допълни той. И даде следния пример – при „Алекопотока”, за извозване на пръст, което по принцип струва около 65-85 хиляди лева, държавата плаща 2 милиона лева. Христанов подчерта, че по казуса с "Напоителни системи" става дума за много голям случай за две обществени поръчки – 60 лота за 324 милиона лева. По този случай трябва да се направи по-подборен анализ, обясни още министърът.

По отношение на случая с лабораторията на „Капитан Андреево” той посочи, че към момента тя функционира, а товаро-разтоварачите, които са били държавни служители, са били уволнени и на тяхно място работят „някакви хора, които никой не знае какво правят там – те нямат делегирани функции по нито един европейски документ”. Христанов обясни още, че има сигнал, че „държавната лаборатория се използва за рекет – минава някой между камионите и казва „ако искаш да минеш бързо, без да правим лабораторен преглед, дай 500 евро и продължавай”, като става дума за човек, който не е държавен служител и никой не знае какво прави там”. Той подчерта, че такива хора не случайни, а „имат връзка с мафията”. Той беше категоричен, че ще направи всичко възможно, за да има „ред на границата”.

За информацията, че в България е пристигнал слънчоглед от Аржентина и тревогите, че той не отговаря на стандартите на ЕС за безопасни препарати за растителна защита и че ще удари българските производители заради по-ниската цена Христанов обясни, че вече е пристигнал първият кораб. Извадени са ядките със слънчоглед и са изпратени за анализ. Това е направено от БАБХ, но той заяви, че ще настоява на следващите проверки да присъстват и представители на сектора, за да няма съмнения.

По повод случая „Петрохан-Околчица” Христанов посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев се е случила по " малко странен начин" – на 2 ноември излиза заповедта на министъра, а до 30 ноември това вече се е случило. „Това е необичайна скорост, но виждам, че министърът разпорежда да бъде продадена земята”, допълни още той.

Той разказа, че досието по случая, намиращо се в Министерството на земеделието и храните, съдържа няколко преписки с ДАНС, които не засягат педофилия и паравоенни организации. В тях става дума за конкретни въпроси – например, сигнал, че през 2021 година групата на Калушев е заградила 30 декара и не са позволявали да се преминава през тях. Агенция по горите е реагирала по сигнал на тогавашния министър Тома Белев, който е действал на информация, подадена от дружество „Балканка”. Резултатът - заграденият парцел е останал в рамките на 2 декара.

По отношение на критиката, че правителството е свързано с ПП-ДБ, Христанов каза, че лично той няма общо с коалицията, а това, че е част от служебния кабинет, се дължи на неговите лични качества. Също така заяви, че не може да бъде упрекнат в политизиране, защото откакто е служебен министър не е споменавал своята партия в нито една изява.

Иван Христанов беше категоричен, че целта на правителството е да осигури провеждането на честни избори.