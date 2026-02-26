Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иван Христанов: За миналата година "Магазин за хората" има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуба

26 Февруари, 2026 09:42 1 044 22

  • иван христанов-
  • магазин за хората-
  • загуба-
  • печалба-
  • миналата година

По повод случая „Петрохан-Околчица” Христанов посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев се е случила по " малко странен начин" – на 2 ноември излиза заповедта на министъра, а до 30 ноември това вече се е случило. „Това е необичайна скорост, но виждам, че министърът разпорежда да бъде продадена земята”, допълни още той.

Иван Христанов: За миналата година "Магазин за хората" има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуба - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Магазин за хората" беше сериозно разкритикуван и политически обвързан още в самото начало. Поисках пълните отчети и бях шокиран. За миналата година има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуба. За тази година се очакват 37 милиона приходи, но не знам как ще се случи това. Очаква се печалба от 130 милиона лева, това е абсурдно. Ще изисквам и месечната разбивка до 2030 година, за да стане ясно как би се случило това. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в студиото на „Здравей, България”.
„Работата на държавата е да създава равни условия, а не да влиза на пазара. Никой не е постигнал с държавна пазарна намеса по-ниски цени. Ако ние държим по-ниски цени на пазара с такава изкуствена интервенция, но в същото време ги плащаме от друго място, това не са по-ниски цени, а субсидирани”, заяви още той.
„Където и да проверяваме в МЗХ, виждаме надписване”, коментира Христанов.

Земеделският министър даде пример със случай, при който за 60 дни работа са платени 140 хиляди лева, за да се направи оценка на умрели от шарка животни – колко бройки са, как трябва да действа държавата, което, както обясни, са стандартни процедури. Става дума за оценител, който работи сам и реално брои труповете, допълни министърът.

Христанов разказа за още един случай – за инсинератор (инсталация за изгаряне) за животни. Поръчката е дадена на фирма на Христофорос Аманатидис, по-известен като Таки. По тази поръчка „държавата плаща всичко”, допълни той. И даде пример - използван е багер на цена 2700 евро на денонощие, при реална цена около 900 евро на денонощие. Също така обясни, че това трябва да се плаща от самата фирма, тъй като е спечелила обществената поръчка.

Министърът коментира и още един случай, по който вече се работи – "Напоителни системи" на стойност 330 милиона лева ресурс. Става дума за поръчки за ремонти на канали, при които има доста смущаващи неща, допълни той. И даде следния пример – при „Алекопотока”, за извозване на пръст, което по принцип струва около 65-85 хиляди лева, държавата плаща 2 милиона лева. Христанов подчерта, че по казуса с "Напоителни системи" става дума за много голям случай за две обществени поръчки – 60 лота за 324 милиона лева. По този случай трябва да се направи по-подборен анализ, обясни още министърът.
По отношение на случая с лабораторията на „Капитан Андреево” той посочи, че към момента тя функционира, а товаро-разтоварачите, които са били държавни служители, са били уволнени и на тяхно място работят „някакви хора, които никой не знае какво правят там – те нямат делегирани функции по нито един европейски документ”. Христанов обясни още, че има сигнал, че „държавната лаборатория се използва за рекет – минава някой между камионите и казва „ако искаш да минеш бързо, без да правим лабораторен преглед, дай 500 евро и продължавай”, като става дума за човек, който не е държавен служител и никой не знае какво прави там”. Той подчерта, че такива хора не случайни, а „имат връзка с мафията”. Той беше категоричен, че ще направи всичко възможно, за да има „ред на границата”.

За информацията, че в България е пристигнал слънчоглед от Аржентина и тревогите, че той не отговаря на стандартите на ЕС за безопасни препарати за растителна защита и че ще удари българските производители заради по-ниската цена Христанов обясни, че вече е пристигнал първият кораб. Извадени са ядките със слънчоглед и са изпратени за анализ. Това е направено от БАБХ, но той заяви, че ще настоява на следващите проверки да присъстват и представители на сектора, за да няма съмнения.

По повод случая „Петрохан-Околчица” Христанов посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев се е случила по " малко странен начин" – на 2 ноември излиза заповедта на министъра, а до 30 ноември това вече се е случило. „Това е необичайна скорост, но виждам, че министърът разпорежда да бъде продадена земята”, допълни още той.

Той разказа, че досието по случая, намиращо се в Министерството на земеделието и храните, съдържа няколко преписки с ДАНС, които не засягат педофилия и паравоенни организации. В тях става дума за конкретни въпроси – например, сигнал, че през 2021 година групата на Калушев е заградила 30 декара и не са позволявали да се преминава през тях. Агенция по горите е реагирала по сигнал на тогавашния министър Тома Белев, който е действал на информация, подадена от дружество „Балканка”. Резултатът - заграденият парцел е останал в рамките на 2 декара.

По отношение на критиката, че правителството е свързано с ПП-ДБ, Христанов каза, че лично той няма общо с коалицията, а това, че е част от служебния кабинет, се дължи на неговите лични качества. Също така заяви, че не може да бъде упрекнат в политизиране, защото откакто е служебен министър не е споменавал своята партия в нито една изява.

Иван Христанов беше категоричен, че целта на правителството е да осигури провеждането на честни избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТАЗИ ПРОСТОТИЯ

    6 11 Отговор
    САМО ПОСРЕДСТВЕН ИНДИВИД МОЖЕ ДА Я ИЗМИСЛИ.

    09:57 26.02.2026

  • 2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    5 8 Отговор
    Пазарите ли с леврото в хоремаците ?

    09:58 26.02.2026

  • 3 Където и

    18 0 Отговор
    Да се пипне все миризма ,няма такава държава

    Коментиран от #11

    10:00 26.02.2026

  • 4 Хмм

    2 9 Отговор
    я, един свестен министър, може да се е повлиял от общественото мнение, но и той си защитава петроханци, да държиш 10-годишни деца далеч от родителите и училище си е отвличане, има си закон - лишаване от родителски права и даване на приемни семейства, щом родителите отказват да се грижат за децата си

    10:03 26.02.2026

  • 5 значи е добре

    3 2 Отговор
    човешки магазин . работи не на загуба . имаше доста песимисти . конкуренцията е голяма . може да го рекламира някой медалист . на година 8 милиона за реклами . след 15 години ще засенчи веригите .

    10:06 26.02.2026

  • 6 Адмирации!

    11 4 Отговор
    Христанов е светъл лъч в тинята, която мадридския комарджия прреди 25 годиин правърна Министерството на земеделиеот, като го хариза на агент Сава и престъпната му корпорация! Тогава всичко беше унищожено - и земеделие, и животновъдство! Турски полрдове и зеленчуци заляха българските пазари и хиляди нащи дребни произовдители и жовотновъди фалираха! Много престъпления извърши в злочестата ни родина комарджията от Мадрид и международен аферист, но пълната разруха на селското ни стопанство е най-голямото! Дори и двете националин катастрофи, причинени от лудия му дядо Фердинанд с неясната сексуална ориентация бледнеят пред това престъпления на комарджиято Симо Горския! Впрочем, той посегна на вековни борови гори в Рила, на които не бяха посягаил дори турците по време на робството! Да не говорим за министрите му които влязоха в кабинета му порсяци, но излязоха мултимилионери! Не по-малко престъпление е лансирането на СИКаджишйския престъпник от подземния свят в политиката, който за 12 годиин ни разказа играта - ограби, съсипа и срути Бългаиря!

    10:07 26.02.2026

  • 7 баце

    12 0 Отговор
    Къде е магнитският с-и-чуг да връща парите които занесе в Дубай да се снима певачката и в БЕЛЕНЕ - б-к-ука

    10:08 26.02.2026

  • 8 Герп боклуци

    10 1 Отговор
    Браво пак ще гласуваме за гернн бспнн итнн дпснн, само те могат да я погребат тая държава и да започнем да я градим на ново

    10:08 26.02.2026

  • 9 Нито глас за украинците от ППДБ!

    1 6 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    10:08 26.02.2026

  • 10 Просто

    1 4 Отговор
    Нарочно се прави добрата идея магазин за хората да се провали. На картела с храните ниската надценка не им е изгодна.

    10:10 26.02.2026

  • 11 ООрана държава

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Където и":

    Докато Има Такъв Народ, ще има и такава държава.... След като Има Такъв Народ затъркат плочките пред парламента, нещата ще запопнат леко полеко да се оправят, следват бсп, дпс, и герб в тая групичка търкачи

    10:10 26.02.2026

  • 12 Питане

    10 0 Отговор
    Шфинята ли ще плаща загубите ???

    Коментиран от #17

    10:10 26.02.2026

  • 13 адаша

    3 2 Отговор
    Това, че е продадена държавна земя, прекалено бързо е странно, но не се споменава цената. Също много "странно". А "магазини за хората" е предизборна по лю ция.

    10:10 26.02.2026

  • 14 Ура,,Ура

    9 1 Отговор
    Точно за тези разкрития днес в НС Балабанов бая много кал изсипа върху Христанов. Личи си кой му е поръчал да прави това. Но това са последните мъчителни хрипове на " Имаше такъв народ".

    10:12 26.02.2026

  • 15 Христанов ли!

    10 0 Отговор
    Христанов е един честен политик и аз ще гласувам за него. Убеден съм ,че той трябва да бъде избран за президент за да срази бандитите Шиши и Буда. европеец

    10:14 26.02.2026

  • 16 Опа

    1 8 Отговор
    Откакто Пеевски откри магазините за хората цените във веригите паднаха.

    10:15 26.02.2026

  • 17 Не той,

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    а ние,хората.
    Нали все пак е "магазин за хората".

    10:15 26.02.2026

  • 18 до 14 - и

    4 2 Отговор
    Дори да споменаваш името на отози толкова отвратителен, изтъкан от злоба и простащина чалгарски санитар на сакатото учиндолско ниощжестов, е грях, при това - огромен грях! И вчера в едно предавене не пропусна да развее разни снимки и писма, които е откраднал от нечии джобове, защото, какот е известно, чалгарскотонищожество Балрабна е Клептоман и Джебчия! Направо е побеснял, завалията, защото тепърва онзи чалгарски дъртак - здравният им минисътр, ще отговаря за поръчка за едни тестове, които в аптеките струват две евор, но "неговата поръчка" е за 50 евро! И става дума за онкоболни деца! Това не е ли чалгарски цинизъм, стил Хаджи Тошко Африкански?! Това не е ли чалгарско престъпления, това не е ли чалгарска наглост? Това не е ли чалгарска простащина ,която търпим вееч 4 години, понеже уродливоот 190 - килограмово туловище Пеевски осигурява редовно на чалгарите по няколко хиляди гласове на избори и те само по тоя начин влизат в парламента! Сега обаче Туловището има толкова много грижи, че едва ил ще са занимава с чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол!

    10:29 26.02.2026

  • 19 Стефко

    4 1 Отговор
    За случая Петрохан-Околчица няма данни за покровителство на паравоенна или гей структура. Има Обяснимо бездействие на правоохранителните органи, които са имали необходимата информация, вероятно с използване на по-късен етап, когато е необходимо за статуквото. За това трябва да се стигне докрай в това разследване. Кой защо си е мълчал и събирал факти и с каква цел и за кого! Дали тази трагедия не можеше да се предотврати ако имаше държава и правоохранителните органи си бяха свършили работата.

    10:29 26.02.2026

  • 20 На всички беше ясно

    1 0 Отговор
    още от самото начало, че тази пародия - щанд пълен с боклуци, е една пералня на пари за Шиши и Боко. Достатъчно е само да се изнесът данни за заплатите и премиите на борда и администрацията на това държавно предприятие. Във всички министерства смърди на корупция от години. Едно от най-деградиралите министерства, това на Здравеопазването, трябва да се изрине до ниво хигиенисти, а не само да се замита под килима скандал след скандал.

    10:35 26.02.2026

  • 21 запознат

    2 0 Отговор
    Това е ясно .Сега въпросът е кой ще понесе отговрност за загубите и кой ще върне парите в бюджета .Някой изобщо очаквал ли е , че това нещо ще излезе на печалба ? Единствения начин да излезе на печалба е поне 30 магазина в големите градове да се отворят едновременно и да се продават само български стоки с малки надценки

    10:45 26.02.2026

  • 22 икономист

    0 0 Отговор
    До каквото се докосне Феномена е фалирало . ФАКТ !

    10:46 26.02.2026

Новини по градове:
