Петър Петров: Вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща

Заседанието на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло. Не разбираме защо Борислав Сарафов все още заема този пост. Част от ВСС може да саботира заседанието и то да не се проведе. Това заяви Петър Петров от „Възраждане” пред БНТ.

Относно изслушването на ръководството на МВР в парламента, той подчерта: „Произлязоха съмнения за начина, по който работи МВР. Не виждам нищо странно в смяната на главния секретар и в изслушването. Началникът на отдел "Криминална полиция" Папалезов каза, че е в „деликатна позиция”. На няколко пъти беше споменато, че е обсъждал с прекия си началник каква точно информация да споделя с министъра на неформална среща в ресторант.“

Според него вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща.

„От 30 години хората не вярват на институциите. Всичко напоследък се използва в контекста на политически заявки“, коментира още той.