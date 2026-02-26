Новини
Петър Петров: Вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща

26 Февруари, 2026 08:20 880 20

Не виждам нищо странно в смяната на главния секретар на МВР

Петър Петров: Вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заседанието на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло. Не разбираме защо Борислав Сарафов все още заема този пост. Част от ВСС може да саботира заседанието и то да не се проведе. Това заяви Петър Петров от „Възраждане” пред БНТ.

Относно изслушването на ръководството на МВР в парламента, той подчерта: „Произлязоха съмнения за начина, по който работи МВР. Не виждам нищо странно в смяната на главния секретар и в изслушването. Началникът на отдел "Криминална полиция" Папалезов каза, че е в „деликатна позиция”. На няколко пъти беше споменато, че е обсъждал с прекия си началник каква точно информация да споделя с министъра на неформална среща в ресторант.“

Според него вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща.

„От 30 години хората не вярват на институциите. Всичко напоследък се използва в контекста на политически заявки“, коментира още той.


България
  • 1 копейките

    6 10 Отговор
    в сибир!

    08:24 26.02.2026

  • 2 АЛО ВАНЬО

    10 4 Отговор
    ЦРУ ПОДСЛУШВА ВСИЧКИ :)

    Коментиран от #19

    08:24 26.02.2026

  • 3 Мафиотите

    9 7 Отговор
    От ГЕРб на хаяши свинския със сигурност

    08:25 26.02.2026

  • 4 Майора

    6 11 Отговор
    Откога проруска партия защитава едни соросоид от ССБ , избран за шеф на МВР? И нали уж бяхте срещу искане за овладяване на цялата власт в страната , със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор от Партията на кеша и пудела с пачките , явно всички гледате само да докопате кокала!

    08:25 26.02.2026

  • 5 ГОВОРЕЩИТЕ КУЧЕТА

    4 2 Отговор
    НЕ ВИ БРЪСНАТ ЗА СЛИВА ! :) У МИМАЖА ДЖАФ БАФ :)

    08:25 26.02.2026

  • 6 ВСИЧКИ КОДОВЕ ЗА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

    5 1 Отговор
    СА У ТОЯ КОЙТО ГИ Е ПИСАЛ И ПРАВИЛ ТЕХНИКАТА, А ТОВА НЕ СТЕ ДЖАФ БАФ :) ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА ОТ ВАС !

    08:28 26.02.2026

  • 7 не сме канарчета

    8 4 Отговор
    Ми , щом вътрешният министър не може да провери кабинета си за бръмбари (лесно е - устройствата за намиране или заглушаване на бръмбари са евтини и ги има по де-що има специализиран сайт) - какъв министър е , бе ?! Пак ни вземат за канарчета !

    Коментиран от #9

    08:32 26.02.2026

  • 8 вЕрващ

    8 3 Отговор
    Аха ,аха ! Така е ! Той и Бойко рашков не се беше снимал с бандюги и с пачки , ама ... . Кирчо и той се беше хванал за парапет , който го няма , ама ... . И Васко Терзиев и Сандов ,и Рашков и надежда Йорданова ,и Безуханова нямаха нищо общо с "лама" Иво , ама ..... . И , изобщо - тези всичките са марсиянци и са от няколко дни на нашата планета , вЕрвайте !!!

    Коментиран от #14

    08:36 26.02.2026

  • 9 Де да беше така

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "не сме канарчета":

    Паралелната държава разполага с възможности за които не си и представяш!

    08:37 26.02.2026

  • 10 И трите,трите

    8 3 Отговор
    Тази сутрин жълто паветната г.н.я.с налази като марокански скакалци и трите големи телевизии.

    08:39 26.02.2026

  • 11 Манол

    2 2 Отговор
    В случая вътрешният министър е поставен в ситуация, в която каквото и да направи, ще бъде атакуван политически. А фактите показват друго.

    08:42 26.02.2026

  • 12 Анализ

    3 1 Отговор
    Първо – смяната на главния секретар на МВР не е нещо безпрецедентно или незаконно. Това е управленско решение, което носи политическа отговорност. Когато има съмнения за начина на работа, за теч на информация или за нарушена координация в системата, министърът е длъжен да реагира. Пасивността би била по-големият проблем.
    Второ – ако действително е имало опасения за нерегламентирано подслушване или пробив в сигурността, търсенето на неформален разговор извън служебна среда не е скандал, а предпазна мярка. Това показва недоверие към средата, но и желание информацията да не изтича допълнително. В подобен контекст „деликатната позиция“ на служители само потвърждава, че системата има вътрешни напрежения.
    Трето – изслушването в парламента е нормален механизъм на контрол. В една демокрация изпълнителната власт дължи обяснения. Но това не означава автоматично вина. Политическите внушения не могат да заменят доказателствата.

    Коментиран от #16

    08:42 26.02.2026

  • 14 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "вЕрващ":

    На Пеевски старите "опорки" ли дъвчеш пак?
    Всичщо е по сценарий на милиционерщината на Пеевски.
    Така се скалъпват компромати.

    08:45 26.02.2026

  • 15 Възмутен

    4 2 Отговор
    След 30 години недоверие към институциите, решението не е да се атакува всеки министър по презумпция, а да се изисква прозрачност и отговорност – и когато те бъдат дадени, да се признават. Ако вътрешният министър поема решения открито, застава пред парламента и носи политическата тежест на действията си, това е по-скоро знак за поемане на отговорност, а не за укриване.

    08:45 26.02.2026

  • 16 анналлизатор

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анализ":

    ли си ?

    08:46 26.02.2026

  • 17 Ъхъ

    2 1 Отговор
    Много ясно , че го подслушват нали е в ченгеджийницата! Няма нищо лошо в това.

    08:47 26.02.2026

  • 18 Коментар

    1 1 Отговор
    Мафията слага ПОДСЛУШВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА навсякъде, за да подслушва опонентите си от ПП-ДБ, дори платшха на Руди Гела да ГИ ЗАПИШЕ! РУДИ ГЕЛА е КЪРТИЦА на МАФИЯТА!!!
    Министърът на вътрешните работи е наясно за нерегламентирано подслушване от страна на МАФИЯТА и пробив в сигурността!! Затона е търсил неформален разговор извън служебна среда, КАТО ПРЕДПАЗНА МЯРКА.
    СЕГА МАФИЯГА Е БЯСНА, ЧЕ НЕ Е МОГЛА ДА ЧУЕ РОЗГОВОРА И НЕ ЗНАЕ КАКВО СТАВА ЗАТОВА Е В ИСТЕРИЯ И ПУСКАТ БЕСНИТЕ КУЧЕТА ЖЛОТ ИТН ДА ДЖАВКАТ.

    08:50 26.02.2026

  • 19 Семки и бонбонки

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛО ВАНЬО":

    Ехото, отговорило: мо$ад, мо$ад.

    08:50 26.02.2026

  • 20 Хамелеон

    1 0 Отговор
    Мажоретките на Шиши са в амок, че неможаха да подслушат министъра на МВР, щото отишъл в кафене.

    08:51 26.02.2026

