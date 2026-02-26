Петър Петров: Вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща

Заседанието на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло. Не разбираме защо Борислав Сарафов все още заема този пост. Част от ВСС може да саботира заседанието и то да не се проведе. Това заяви Петър Петров от „Възраждане” пред БНТ.
Относно изслушването на ръководството на МВР в парламента, той подчерта: „Произлязоха съмнения за начина, по който работи МВР. Не виждам нищо странно в смяната на главния секретар и в изслушването. Началникът на отдел "Криминална полиция" Папалезов каза, че е в „деликатна позиция”. На няколко пъти беше споменато, че е обсъждал с прекия си началник каква точно информация да споделя с министъра на неформална среща в ресторант.“
Според него вътрешният министър е смятал, че му подслушват офиса, затова е искал неформална среща.
„От 30 години хората не вярват на институциите. Всичко напоследък се използва в контекста на политически заявки“, коментира още той.
9 Де да беше така
До коментар #7 от "не сме канарчета":Паралелната държава разполага с възможности за които не си и представяш!
12 Анализ
Второ – ако действително е имало опасения за нерегламентирано подслушване или пробив в сигурността, търсенето на неформален разговор извън служебна среда не е скандал, а предпазна мярка. Това показва недоверие към средата, но и желание информацията да не изтича допълнително. В подобен контекст „деликатната позиция“ на служители само потвърждава, че системата има вътрешни напрежения.
Трето – изслушването в парламента е нормален механизъм на контрол. В една демокрация изпълнителната власт дължи обяснения. Но това не означава автоматично вина. Политическите внушения не могат да заменят доказателствата.
До коментар #8 от "вЕрващ":На Пеевски старите "опорки" ли дъвчеш пак?
Всичщо е по сценарий на милиционерщината на Пеевски.
Така се скалъпват компромати.
Министърът на вътрешните работи е наясно за нерегламентирано подслушване от страна на МАФИЯТА и пробив в сигурността!! Затона е търсил неформален разговор извън служебна среда, КАТО ПРЕДПАЗНА МЯРКА.
СЕГА МАФИЯГА Е БЯСНА, ЧЕ НЕ Е МОГЛА ДА ЧУЕ РОЗГОВОРА И НЕ ЗНАЕ КАКВО СТАВА ЗАТОВА Е В ИСТЕРИЯ И ПУСКАТ БЕСНИТЕ КУЧЕТА ЖЛОТ ИТН ДА ДЖАВКАТ.
До коментар #2 от "АЛО ВАНЬО":Ехото, отговорило: мо$ад, мо$ад.
