Рецепта на деня: Лесен шоколадов крем с варени яйца
  Тема: Какво да сготвя

26 Февруари, 2026 10:05 507 1

Нежен и кадифен шоколадов крем с плътна текстура и богат вкус

Рецепта на деня: Лесен шоколадов крем с варени яйца - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • варено яйце - 2 бр.
  • какао - 3 с.л.
  • мед - 2 с.л.
  • прясно мляко - 50 мл.

Начин на приготвяне:

Сварените яйца се оставят да изстинат, след което се обелват и се поставят в блендер.

Добавят се три пълни супени лъжици какао. Прибавя се медът, като количеството може да се регулира според желаната сладост. Налива се и прясното мляко.

Всички съставки се блендират до получаване на гладка и хомогенна смес.

Готовият крем се изсипва в подходяща купичка и е готов за консумация. По желание може да се остави в хладилник, за да се охлади, и да се сервира по-късно.

Ако желаете да приготвите по-голямо количество, увеличете продуктите пропорционално на броя порции, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    1 0 Отговор
    Е! Сложете му и малко кисело зеле - защо да ощетявате десерта !

    10:42 26.02.2026