Рецепта на деня: Лесен шоколадов крем с варени яйца

Необходими продукти:
- варено яйце - 2 бр.
- какао - 3 с.л.
- мед - 2 с.л.
- прясно мляко - 50 мл.
Начин на приготвяне:
Сварените яйца се оставят да изстинат, след което се обелват и се поставят в блендер.
Добавят се три пълни супени лъжици какао. Прибавя се медът, като количеството може да се регулира според желаната сладост. Налива се и прясното мляко.
Всички съставки се блендират до получаване на гладка и хомогенна смес.
Готовият крем се изсипва в подходяща купичка и е готов за консумация. По желание може да се остави в хладилник, за да се охлади, и да се сервира по-късно.
Ако желаете да приготвите по-голямо количество, увеличете продуктите пропорционално на броя порции, пише gotvach.bg.
