Рецепта на деня: Лесен шоколадов крем с варени яйца

Необходими продукти:

варено яйце - 2 бр.

какао - 3 с.л.

мед - 2 с.л.

прясно мляко - 50 мл.

Начин на приготвяне:

Сварените яйца се оставят да изстинат, след което се обелват и се поставят в блендер.

Добавят се три пълни супени лъжици какао. Прибавя се медът, като количеството може да се регулира според желаната сладост. Налива се и прясното мляко.

Всички съставки се блендират до получаване на гладка и хомогенна смес.

Готовият крем се изсипва в подходяща купичка и е готов за консумация. По желание може да се остави в хладилник, за да се охлади, и да се сервира по-късно.

Ако желаете да приготвите по-голямо количество, увеличете продуктите пропорционално на броя порции, пише gotvach.bg.