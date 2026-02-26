Новини
Йорданова: Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона

26 Февруари, 2026 08:55

Това е истински проблем, трябва дисциплинарно наказание и ако продължи да упорства, той няма място в съдебната система

Йорданова: Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме проблем с контролирания вот, но той трябва да се реши тук. Има мерки, ние сме ги предложили. С приетите изменения в ИК не се решават проблемите, които КС посочи при частичното касиране. Шест дни след насрочването на изборите ние променяхме изборните правила. Това противоречи на всички демократични стандарти за провеждане на честни избори. Това заяви пред БНТ Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

„Измененията в Конституцията в частта за съдебната власт – рецептата, която дадохме, и след това беше отменена, се оказва всъщност правилната рецепта. Гледайки ситуацията, не се ли нуждаем от сериозни промени? Мисля, че тук КС не направи добра преценка. Ние предложихме главният прокурор да не е толкова всевластен, също прокурорската колегия да има повече демократична отчетност и прозрачност“, напомни тя.

„Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона, който казва, че няма да се съобрази със становището на съда. Това е истински проблем, трябва дисциплинарно наказание и ако продължи да упорства, той няма място в съдебната система“, категорична е Йорданова.

Обяви, че ще се работи за избирането на нов ВСС по нови правила – кой да номинира, как да се проверяват кандидатите: „Ще работим за формирането на мнозинство, което да избере почтени хора, професионалисти, неутрални.”

Уточни, че за да има гаранции за честни избори, трябва да има премиер, които не е свързан с Пеевски и Борисов, а единственият възможен беше Гюров: „Като гледах вчера изслушването и виждах главният секретар на МВР, на мен ми стана страшно за държавата. Слава богу, че вече е бивш, твърде късно стана такъв.”

„От първия ден настояваме трагедията „Петрохан“ да се разследва обективно, да бъде изнесена цялата информация. Ние няма от какво да се притесняваме. Продължавам да питам защо се крие информация, включително и вчера НС отказа да задължи ДАНС да предостави цялата информация“, подчерта още тя.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авеее

    22 14 Отговор
    След като имате и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона,теглете му шута и толкоз! После си изберете нов главен прокурор. Ами така,де! След като нищо не върши,покажете му входната врата и чао!

    Коментиран от #59

    09:00 26.02.2026

  • 2 Пич

    37 9 Отговор
    Верно е за бой главния прокурор !!! Що дреме, а не започне да те разследва как си подписвала за Петрохан ?! Нагла паветна извратения !!!

    Коментиран от #60

    09:01 26.02.2026

  • 3 ООрана държава

    20 5 Отговор
    Нали за това са си го избрали, за да не спазва.

    09:02 26.02.2026

  • 4 Нито глас за украинците от ППДБ!

    24 14 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    09:05 26.02.2026

  • 5 що така

    28 9 Отговор
    Защо ли всеки път като видя по телевизията тази семпла и невзрачна ,глопувата женица , в главата ми нахлува образа на циг@не , което удря със изкривен метален черпак по празна тенекия от сирене ?

    Коментиран от #19

    09:06 26.02.2026

  • 6 az СВО Победа 80

    23 4 Отговор
    Както и бивш министър на правосъдието /Надежда Йорданова/, който е нарушил закона!

    09:10 26.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Снощи на Съдебната палата имаше много малко хора.Явно Петрохан е отблъснал хората от ПП и ДБ.

    09:12 26.02.2026

  • 8 Oня с коня

    18 5 Отговор
    Ти не разбираш- какъв Шут да теглят ПП че и даже да избират Г.Прокурор,след като са Партия със "затихващи функции" и отдавна нищо не зависи от тях?Затова и са злобни -защото знаят че остава само непотребен Спомен!

    09:14 26.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 7 Отговор
    НАЛИ АКО САРАФОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА
    СИК ТРЯБВА ДА ИМИГРИРАТ В АБУ ДАБ
    И ЩЕ НАСТАНЕ БЕЗРАБОТИЦА :)
    ......
    МИСЛЕТЕ ДЪРЖАВНИЧЕСКИ :)

    09:15 26.02.2026

  • 10 Гюру

    19 4 Отговор
    Явно усетиха, че губят изборите и шанса им да влязат в новия парламент отслитат, започнаха пак старата песен с нов глас. Някак не се усетиха, че като свалят Бойко ще повдигнат Радев. На ПП-ТАТА не им давам 6 %

    09:17 26.02.2026

  • 11 Лего

    14 2 Отговор
    Чифт циципас и прашки.

    09:26 26.02.2026

  • 12 Лора

    6 5 Отговор
    И.ф. главният прокурор и Закона нещо не си комуникират.Не се понасят,явно.

    09:31 26.02.2026

  • 13 жаоилко

    17 6 Отговор
    Надя Македонска, тази груба селяндурка от ПП и ДБ е мъка да я гледаш и слушаш. Да отидеш и да гласуваш за тази празна шамандура си е пълна трагедия. Всички от ПП и ДБ педофили са такива посредствени лъжци и мързелани, дето са усвоили само измамата как да излъжат по глупавите и да ядат и пият на корем по 10 хил евро на месец като само трябва да лъжат обилно. Тази глупавата пък беше дори министър. А да хранят с парите на бедните българи укра бандера фашистите нямат равни. Сега на изборите е добре да се разплатим с всички дето храниха укра фашистите за наша сметка. Никакъв глас за тази секта педофили. Сглобяваха се с крадците от ГЕРБ и е редно да бъдат наритани. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    Коментиран от #15, #18, #29, #32, #37

    09:32 26.02.2026

  • 14 секретарка

    19 2 Отговор
    А вие какви изменения приехте? Секретарката на Ичо пише закони.Той Ичо не може да ги състави, а какво остава за секретарката му.Цялата каша дойде от измененията в конституцията и измененията в закона за съдебната власт по инициатива на същияп този некадърник Ичо, който на всичко отгоре е от силно комунистическо семейство.

    09:34 26.02.2026

  • 15 кубратска мисъл

    20 5 Отговор

    До коментар #13 от "жаоилко":

    Много посредствена, но нахална провинциалистка.

    Коментиран от #45

    09:35 26.02.2026

  • 16 газов инжекцион

    6 3 Отговор
    Хан Кубрат,ако беше сега жив и тука,много щеше да се смее и да се забавлява!

    Коментиран от #28

    09:37 26.02.2026

  • 17 Фройд

    4 7 Отговор
    Ми спрете му заплатата , той сам ще отлети.

    09:40 26.02.2026

  • 18 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "жаоилко":

    Мен пък ми харесва жената сериозна е според мен не е корумпирана няма излъчването на типичните бг корумпета работещи за терористите мацква

    09:41 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мафия ни управлява

    7 7 Отговор
    Така е
    Сарафа е нелигитимен

    09:43 26.02.2026

  • 21 Колко му е

    7 8 Отговор
    Сарафов да бъде арестуван !

    09:44 26.02.2026

  • 22 в кратце

    12 3 Отговор
    Имаме си и кироканадския.

    09:45 26.02.2026

  • 23 Любопитен

    13 2 Отговор
    Законът не го опредяш ти. Изчезни. Има си закони, човекът се движи по буквата на закона. Ако не ти изнася, напускай! Сopoсня.

    09:47 26.02.2026

  • 24 Хмм

    9 2 Отговор
    "подписи с кръв" - смяна до две седмици, "избори с наше МВР", "папкане ипосле по островите"

    09:47 26.02.2026

  • 25 Максим Картала

    5 8 Отговор
    Ами да го изведат с полиция. Има решение на съда.

    09:47 26.02.2026

  • 26 Ели Енчева

    5 2 Отговор
    Имам си пола,не обувам панталона.

    09:50 26.02.2026

  • 27 Майора

    18 2 Отговор
    Ало секретарката , ти въобще имаш ли познания по право? Ако имаше нямаше да правите противоконституционни и противозаконни изменения в закона за съдебната власт и прочие!И нямате ли кумова срама да си признаете че по ваше време това НПО е действало и вир сте го узаконили кскто поговорката “Гузен негонен бяха”!Докога ще изпълнявате поръката на НПО на Сорос , част от която сте вие и гуруто ви Прокопиев?Какви българи сте щом позволявате НПО на Сорос да движи нещата? Срам и позор шарлатани и мошеници!

    Коментиран от #36

    09:50 26.02.2026

  • 28 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "газов инжекцион":

    За хан Кубрат не съм сигурен,но ако сега се появеше хан Крум,много работа щеше да му се отвори.Най много с юнаците от правораздаването.А,щях да пропусна- и с митничарите.

    09:50 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "жаоилко":

    Само тиквоча не лъже...

    09:55 26.02.2026

  • 33 Браво на Сарафов!

    4 5 Отговор
    Не се подава н соросоиден натиск!

    Не е като Боко Нежната банкянска трепетлика! Два мижави протеста и събу гащите! Дори ми се струва , че предарително бях разбрали с жълтопаветните- от вас протеста, от мен - оставката!

    09:59 26.02.2026

  • 34 Ами изправи

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Обтегач":

    на 13-ти, обаче не изгодно, а безплатно, защото неговата не е крива, а празна !

    09:59 26.02.2026

  • 35 Тома

    3 4 Отговор
    При сарафа закон няма а има само омерта

    09:59 26.02.2026

  • 36 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Майора":

    Какво ще и обясняваш,бе Майоребч.Такава сланининеста гьонсуратка само от юмрук в мутрата може да разбере.Но и това не е съвсем сигурно.

    10:00 26.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Радев насъска ударния си отряд

    7 3 Отговор
    Шарлатани да завземат всички власти и да подготвят държавата за неговото идване, като Путин на кон в български вариант.

    Шарлатаните ще си счупят краката от бързане да изпълнят заръките му!

    Боко се е сврял като плъх в трици.

    10:02 26.02.2026

  • 39 Точен

    6 0 Отговор
    Даниелче, как ще спреш корпоративния вот, явно никога не си била на терен и говориш глупости, ама глупости! Купеният вот може да се редуцира с около 25, мах 35 %, и това не е малко, но когато работодателят ти каже, че оставаш без работа, ако не гласуваш по правилния начин? Явно почти всички от ПП/ДБ живеят на жълтите павета... А и кметовете по малките общини и села назначават на работа...

    10:03 26.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гого

    12 0 Отговор
    Стига ни я пробутвахте тая секретарка. Няма умствен капацитет да коментира такива теми.

    10:07 26.02.2026

  • 42 Жената зад щанда

    11 0 Отговор
    Веригите са загубили добър служител в нейно лице...

    10:13 26.02.2026

  • 43 Пенчо Пенчев

    3 1 Отговор
    Граждани и гражданки. Честито вече сте в Римско-еврей-ският съюз.

    Нещо извън темата леко , забелязвате ли че всички съдии прокурори без значение - са пропаднали в алкохол или други зависимости ? Реално изпълнявайки животинският си инстинкт след това те са в изпълнителната власт - доста нелигитимно , дори без да коментираме че не могат да се наведат за да си измият дупката след тоалетна от преяждане .. с една дума патриции.


    Мнението е мое лично и отговорно. Аз съм един обикновен пенсионер - хигиенист от бункера на ротшилд в Мериленд.

    Коментиран от #47

    10:14 26.02.2026

  • 44 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Поради кривата законова рамка, установена от некадърника от АБПФК нулев юрист Хр. Иванов / формата на ВСС/ , оставането на Сарафов в тази патова ситуация е напълно допустимо, макар и морално укоримо.
    Е, Сарафов отлично демонстрира морала си, отказвайки да подаде оставка.
    Напълно очакван резултат от хората, предупреждавали самодоволния Славов преди 3 години.
    Разбира се, позорното поведение на Сарафов е изненада само за онези, които го инсталираха в стола на ГП, пренебрегвайки предупрежденията на професионалната общност.
    ППДБ.
    Самообявлите се за съдебни реформатори некадърници.

    10:14 26.02.2026

  • 45 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "кубратска мисъл":

    Че то в България има ли нещо друго освен провинция?Даже и подвизавайкия се тук Последен Софиянец,ако се съди по изказа му,е някъде от Горно Надолнище или най много от Долно Нагорнище.Имаше един депесар в НС,който говореше литературно, като изискан софиянец - реститут,но от страх,че за това мже да го бият,се скри в Турското посолство.

    10:16 26.02.2026

  • 46 хффжхфдф

    4 2 Отговор
    Боби Сарафов трябва да ги вкара по затворите. Паметник ще му дигнем!

    10:17 26.02.2026

  • 47 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Пенчо Пенчев":

    Познавате в дълбочина всички съдии и прокурори в България?
    Уауууу, как смогнахте ?
    Участвахте в редовните улични процеси на уличните йоризти от ПП ДС и там Ви осведомиха за тази полубожествена
    Истина?

    Коментиран от #53

    10:18 26.02.2026

  • 48 ИВАН

    10 0 Отговор
    Ухх, че отвратителна е тая, не я слушам дори какво говори, просто я виждам какъв вреден паразит е.... и колко има още като нея.

    10:18 26.02.2026

  • 49 Такъв ви е

    2 0 Отговор
    закона. Законът на Дон Корлеоне всички го изпълняват.

    10:20 26.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 604

    6 0 Отговор
    Къде се е чуло и видяло съдиите да давът наклон на прокуроръ....ай сектеир от неможачи философи...и кой прецака процедурата докът пиеше кафенце на коленце. пепе са вредни във всеки аспект! Педоуфилскъ сектъа че и педий жендърлятци!

    10:25 26.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пенчо Пенчев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тити на Кака":

    Драги ми сме..гражданино , не е нужно да знам всички съдии в план за знам, че служат на култа към златото . А от там идат и пиенето и яденето .. а и си им личи , който прекалява с пиенето и яде като животни ( което е )се превръща я боко и шмеевски.


    Така че драги не ми трябват твоите ПП дб за да ми казват каквото и да е.

    Римският съд е още активен това е повече от видно и явно с подобни съдии .


    Поздрави от един 71 годишен пенсионер , който няма образувание , но беше на добра заплата като хигиенист в един от бункерите на ротшилд. Сега дистанционно , наблюдавам от бахамите обстановката в комунистическата ( алчна) пробита като циганска каруца държава - корпорация България и съдиите и които тормозят и грабят обикновенните хора.

    Коментиран от #62

    10:26 26.02.2026

  • 54 Гост

    2 5 Отговор
    Нямаме главен прокурор, а имаме един пр"оз мутрафон, личен пеефски слуга и нагъл изм"екяр. Това имаме

    10:26 26.02.2026

  • 55 Тодор

    5 0 Отговор
    "Уточни, че за да има гаранции за честни избори, трябва да има премиер, които не е свързан с Пеевски и Борисов"

    Обръщам се към малката част от нашето общество, което подкрепя все още ППДБ да прочете това изречение на Надежда и да се замисли кое е демократичното и кое гарантира честни избори, ако премиера не е на Пеевски и Бойко, обаче е на ППДБ.
    Ако сте наистина демократи трябва да признаете, че премиера и то служебния, който отговаря най-вече за изборите и това му е основната задача трябва да бъде НИЧИЙ и да не е зависим от никоя партия.
    Обхванала ви е тежка умствена деменция да мислите че всичко ваше е честно и започвате да биете комунистите от преди 89г. по безкрупулност и деспотизъм

    10:27 26.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 604

    4 0 Отговор
    Погнусътъ ми към пепе е толковъ силна, че на пук ще гласувам за шишо, пак да ги издондурка дано!

    10:35 26.02.2026

  • 59 На бас,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Авеее":

    че освен умен си и красив! Мухахаха!

    10:37 26.02.2026

  • 60 Никога повече ППДБ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Има документи, в които точно и ясно се виждат имената на тази и на всички от ППДБ, които са се подписали в защита на педофили и изнасилвачи, те ги пазят. Представете си само колко долни престъпни политици са, че вместо да са по затворите, те прикриват сексуални извращения. Отделно многобройните са им финансовите престъпления и тези срещу българския народ.

    Коментиран от #63

    10:40 26.02.2026

  • 61 Некой от паветата

    1 1 Отговор
    Парламента може да спре бюджета на съдебната система докато тя не изпълни законовите си изисквания. нелегитимен гл.прокурор...нелегитимен ВСС...работят с изтекли мандати! Какъв е проблема? Спираш плащанията на заплати и всичко ще си дойде на мястото.

    10:42 26.02.2026

  • 62 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пенчо Пенчев":

    Оказвате се и експерт-пенсионер по Римско право?
    Почитания за поредната демонстрирана експертност!

    10:47 26.02.2026

  • 63 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Никога повече ППДБ":

    Никога повече ППДБ

    Спокойно, това им е последно. Повече такива хора няма да подушат дори пост в малка община от селски тип. Гарантирано. Гюров с вид на човек от малцинствата най-много да стане шеф на някоя бригада към общинско дружество "Чистота".

    10:48 26.02.2026

