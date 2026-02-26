Йорданова: Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона

Имаме проблем с контролирания вот, но той трябва да се реши тук. Има мерки, ние сме ги предложили. С приетите изменения в ИК не се решават проблемите, които КС посочи при частичното касиране. Шест дни след насрочването на изборите ние променяхме изборните правила. Това противоречи на всички демократични стандарти за провеждане на честни избори. Това заяви пред БНТ Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.
„Измененията в Конституцията в частта за съдебната власт – рецептата, която дадохме, и след това беше отменена, се оказва всъщност правилната рецепта. Гледайки ситуацията, не се ли нуждаем от сериозни промени? Мисля, че тук КС не направи добра преценка. Ние предложихме главният прокурор да не е толкова всевластен, също прокурорската колегия да има повече демократична отчетност и прозрачност“, напомни тя.
„Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона, който казва, че няма да се съобрази със становището на съда. Това е истински проблем, трябва дисциплинарно наказание и ако продължи да упорства, той няма място в съдебната система“, категорична е Йорданова.
Обяви, че ще се работи за избирането на нов ВСС по нови правила – кой да номинира, как да се проверяват кандидатите: „Ще работим за формирането на мнозинство, което да избере почтени хора, професионалисти, неутрални.”
Уточни, че за да има гаранции за честни избори, трябва да има премиер, които не е свързан с Пеевски и Борисов, а единственият възможен беше Гюров: „Като гледах вчера изслушването и виждах главният секретар на МВР, на мен ми стана страшно за държавата. Слава богу, че вече е бивш, твърде късно стана такъв.”
„От първия ден настояваме трагедията „Петрохан“ да се разследва обективно, да бъде изнесена цялата информация. Ние няма от какво да се притесняваме. Продължавам да питам защо се крие информация, включително и вчера НС отказа да задължи ДАНС да предостави цялата информация“, подчерта още тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Авеее
Коментиран от #59
09:00 26.02.2026
2 Пич
Коментиран от #60
09:01 26.02.2026
3 ООрана държава
09:02 26.02.2026
4 Нито глас за украинците от ППДБ!
09:05 26.02.2026
5 що така
Коментиран от #19
09:06 26.02.2026
6 az СВО Победа 80
09:10 26.02.2026
7 Последния Софиянец
09:12 26.02.2026
8 Oня с коня
09:14 26.02.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИК ТРЯБВА ДА ИМИГРИРАТ В АБУ ДАБ
И ЩЕ НАСТАНЕ БЕЗРАБОТИЦА :)
......
МИСЛЕТЕ ДЪРЖАВНИЧЕСКИ :)
09:15 26.02.2026
10 Гюру
09:17 26.02.2026
11 Лего
09:26 26.02.2026
12 Лора
09:31 26.02.2026
13 жаоилко
Коментиран от #15, #18, #29, #32, #37
09:32 26.02.2026
14 секретарка
09:34 26.02.2026
15 кубратска мисъл
До коментар #13 от "жаоилко":Много посредствена, но нахална провинциалистка.
Коментиран от #45
09:35 26.02.2026
16 газов инжекцион
Коментиран от #28
09:37 26.02.2026
17 Фройд
09:40 26.02.2026
18 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #13 от "жаоилко":Мен пък ми харесва жената сериозна е според мен не е корумпирана няма излъчването на типичните бг корумпета работещи за терористите мацква
09:41 26.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мафия ни управлява
Сарафа е нелигитимен
09:43 26.02.2026
21 Колко му е
09:44 26.02.2026
22 в кратце
09:45 26.02.2026
23 Любопитен
09:47 26.02.2026
24 Хмм
09:47 26.02.2026
25 Максим Картала
09:47 26.02.2026
26 Ели Енчева
09:50 26.02.2026
27 Майора
Коментиран от #36
09:50 26.02.2026
28 Моряка
До коментар #16 от "газов инжекцион":За хан Кубрат не съм сигурен,но ако сега се появеше хан Крум,много работа щеше да му се отвори.Най много с юнаците от правораздаването.А,щях да пропусна- и с митничарите.
09:50 26.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Промяна
До коментар #13 от "жаоилко":Само тиквоча не лъже...
09:55 26.02.2026
33 Браво на Сарафов!
Не е като Боко Нежната банкянска трепетлика! Два мижави протеста и събу гащите! Дори ми се струва , че предарително бях разбрали с жълтопаветните- от вас протеста, от мен - оставката!
09:59 26.02.2026
34 Ами изправи
До коментар #31 от "Обтегач":на 13-ти, обаче не изгодно, а безплатно, защото неговата не е крива, а празна !
09:59 26.02.2026
35 Тома
09:59 26.02.2026
36 Моряка
До коментар #27 от "Майора":Какво ще и обясняваш,бе Майоребч.Такава сланининеста гьонсуратка само от юмрук в мутрата може да разбере.Но и това не е съвсем сигурно.
10:00 26.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Радев насъска ударния си отряд
Шарлатаните ще си счупят краката от бързане да изпълнят заръките му!
Боко се е сврял като плъх в трици.
10:02 26.02.2026
39 Точен
10:03 26.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гого
10:07 26.02.2026
42 Жената зад щанда
10:13 26.02.2026
43 Пенчо Пенчев
Нещо извън темата леко , забелязвате ли че всички съдии прокурори без значение - са пропаднали в алкохол или други зависимости ? Реално изпълнявайки животинският си инстинкт след това те са в изпълнителната власт - доста нелигитимно , дори без да коментираме че не могат да се наведат за да си измият дупката след тоалетна от преяждане .. с една дума патриции.
Мнението е мое лично и отговорно. Аз съм един обикновен пенсионер - хигиенист от бункера на ротшилд в Мериленд.
Коментиран от #47
10:14 26.02.2026
44 Тити на Кака
Е, Сарафов отлично демонстрира морала си, отказвайки да подаде оставка.
Напълно очакван резултат от хората, предупреждавали самодоволния Славов преди 3 години.
Разбира се, позорното поведение на Сарафов е изненада само за онези, които го инсталираха в стола на ГП, пренебрегвайки предупрежденията на професионалната общност.
ППДБ.
Самообявлите се за съдебни реформатори некадърници.
10:14 26.02.2026
45 Моряка
До коментар #15 от "кубратска мисъл":Че то в България има ли нещо друго освен провинция?Даже и подвизавайкия се тук Последен Софиянец,ако се съди по изказа му,е някъде от Горно Надолнище или най много от Долно Нагорнище.Имаше един депесар в НС,който говореше литературно, като изискан софиянец - реститут,но от страх,че за това мже да го бият,се скри в Турското посолство.
10:16 26.02.2026
46 хффжхфдф
10:17 26.02.2026
47 Тити на Кака
До коментар #43 от "Пенчо Пенчев":Познавате в дълбочина всички съдии и прокурори в България?
Уауууу, как смогнахте ?
Участвахте в редовните улични процеси на уличните йоризти от ПП ДС и там Ви осведомиха за тази полубожествена
Истина?
Коментиран от #53
10:18 26.02.2026
48 ИВАН
10:18 26.02.2026
49 Такъв ви е
10:20 26.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 604
10:25 26.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пенчо Пенчев
До коментар #47 от "Тити на Кака":Драги ми сме..гражданино , не е нужно да знам всички съдии в план за знам, че служат на култа към златото . А от там идат и пиенето и яденето .. а и си им личи , който прекалява с пиенето и яде като животни ( което е )се превръща я боко и шмеевски.
Така че драги не ми трябват твоите ПП дб за да ми казват каквото и да е.
Римският съд е още активен това е повече от видно и явно с подобни съдии .
Поздрави от един 71 годишен пенсионер , който няма образувание , но беше на добра заплата като хигиенист в един от бункерите на ротшилд. Сега дистанционно , наблюдавам от бахамите обстановката в комунистическата ( алчна) пробита като циганска каруца държава - корпорация България и съдиите и които тормозят и грабят обикновенните хора.
Коментиран от #62
10:26 26.02.2026
54 Гост
10:26 26.02.2026
55 Тодор
Обръщам се към малката част от нашето общество, което подкрепя все още ППДБ да прочете това изречение на Надежда и да се замисли кое е демократичното и кое гарантира честни избори, ако премиера не е на Пеевски и Бойко, обаче е на ППДБ.
Ако сте наистина демократи трябва да признаете, че премиера и то служебния, който отговаря най-вече за изборите и това му е основната задача трябва да бъде НИЧИЙ и да не е зависим от никоя партия.
Обхванала ви е тежка умствена деменция да мислите че всичко ваше е честно и започвате да биете комунистите от преди 89г. по безкрупулност и деспотизъм
10:27 26.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 604
10:35 26.02.2026
59 На бас,
До коментар #1 от "Авеее":че освен умен си и красив! Мухахаха!
10:37 26.02.2026
60 Никога повече ППДБ
До коментар #2 от "Пич":Има документи, в които точно и ясно се виждат имената на тази и на всички от ППДБ, които са се подписали в защита на педофили и изнасилвачи, те ги пазят. Представете си само колко долни престъпни политици са, че вместо да са по затворите, те прикриват сексуални извращения. Отделно многобройните са им финансовите престъпления и тези срещу българския народ.
Коментиран от #63
10:40 26.02.2026
61 Некой от паветата
10:42 26.02.2026
62 Тити на Кака
До коментар #53 от "Пенчо Пенчев":Оказвате се и експерт-пенсионер по Римско право?
Почитания за поредната демонстрирана експертност!
10:47 26.02.2026
63 Любопитен
До коментар #60 от "Никога повече ППДБ":Никога повече ППДБ
Спокойно, това им е последно. Повече такива хора няма да подушат дори пост в малка община от селски тип. Гарантирано. Гюров с вид на човек от малцинствата най-много да стане шеф на някоя бригада към общинско дружество "Чистота".
10:48 26.02.2026