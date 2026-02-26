Йорданова: Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона

Имаме проблем с контролирания вот, но той трябва да се реши тук. Има мерки, ние сме ги предложили. С приетите изменения в ИК не се решават проблемите, които КС посочи при частичното касиране. Шест дни след насрочването на изборите ние променяхме изборните правила. Това противоречи на всички демократични стандарти за провеждане на честни избори. Това заяви пред БНТ Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

„Измененията в Конституцията в частта за съдебната власт – рецептата, която дадохме, и след това беше отменена, се оказва всъщност правилната рецепта. Гледайки ситуацията, не се ли нуждаем от сериозни промени? Мисля, че тук КС не направи добра преценка. Ние предложихме главният прокурор да не е толкова всевластен, също прокурорската колегия да има повече демократична отчетност и прозрачност“, напомни тя.

„Имаме и.ф. главен прокурор, който отказва да изпълни закона, който казва, че няма да се съобрази със становището на съда. Това е истински проблем, трябва дисциплинарно наказание и ако продължи да упорства, той няма място в съдебната система“, категорична е Йорданова.

Обяви, че ще се работи за избирането на нов ВСС по нови правила – кой да номинира, как да се проверяват кандидатите: „Ще работим за формирането на мнозинство, което да избере почтени хора, професионалисти, неутрални.”

Уточни, че за да има гаранции за честни избори, трябва да има премиер, които не е свързан с Пеевски и Борисов, а единственият възможен беше Гюров: „Като гледах вчера изслушването и виждах главният секретар на МВР, на мен ми стана страшно за държавата. Слава богу, че вече е бивш, твърде късно стана такъв.”

„От първия ден настояваме трагедията „Петрохан“ да се разследва обективно, да бъде изнесена цялата информация. Ние няма от какво да се притесняваме. Продължавам да питам защо се крие информация, включително и вчера НС отказа да задължи ДАНС да предостави цялата информация“, подчерта още тя.