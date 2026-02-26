Росен Плевнелиев: Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка

Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка. Поредното доказателство защо хората нямат доверие в съдебната система. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г.
"Отдавна и.ф. Борислав Сарафов трябваше да подаде оставка, но това трябва да се случи по законен начин, а не под политически натиск."
"Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка "мандат" - хората са ти дали мандат, работи и след това по пътя на правилата и Конституцията си тръгни. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка", допълни той.
"Системата на правораздаване изискват широк консенсус, който не виждаме в нашия политически елит."
Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет.
"Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие."
Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит.
"Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки неговите политически опоненти, изчегъртвайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало и давайки МВР на хора, близки до Радев, за да има контрол върху контролирания вот."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 файчо
09:52 26.02.2026
2 АКО БЯХ МЪЖ
Коментиран от #24
09:52 26.02.2026
3 честен ционист
09:53 26.02.2026
4 От кухнята
09:53 26.02.2026
5 Абе
09:54 26.02.2026
6 Време е
09:54 26.02.2026
7 Плевню
09:55 26.02.2026
8 ТАКАВА
09:55 26.02.2026
9 007 лиценз ту кил
Коментиран от #17
09:55 26.02.2026
10 Скрий се
09:56 26.02.2026
11 тя си работи
09:57 26.02.2026
12 ООрана държава
09:57 26.02.2026
13 бг жена а ла банова-плевналиева
09:58 26.02.2026
14 Плюнко
Абе, гурел, титне разбра ли, колко си омразен.
Плюф!
09:59 26.02.2026
15 Чехлььо
Коментиран от #36
10:00 26.02.2026
16 Тома
10:01 26.02.2026
17 Боруна Лом
До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":ЯВНО ПОРЕДЕН ЕВРОГЕЙЗЕР ГОТОВ ДА СЕ ЖЕРТВА ЗА УКРИЯ!
10:02 26.02.2026
18 Пълен
10:04 26.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Няма как
10:10 26.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Любопитен
Представям си ги двамата с Деси Банова - той, легнал по корем, и тя върху него го... обработва.
10:12 26.02.2026
23 Хаха
10:12 26.02.2026
24 Грешиш
До коментар #2 от "АКО БЯХ МЪЖ":Не е ,,пуделчче"...а вързаното МАГАРЕ на тоя де споменаваш...
10:14 26.02.2026
25 Трябваше
10:16 26.02.2026
26 9689
10:16 26.02.2026
27 Много жалка мижитурка
10:20 26.02.2026
28 ИМАМ ВЪПРОС
Колко ви плащат,достатъчно ли е,за да се унижавате и да слугивате на шопарите?
Коментиран от #31
10:21 26.02.2026
29 Мими Кучева🐕
10:21 26.02.2026
30 ТИ И СЕГА МОЖЕШ ДА СИ ПОДАДЕШ
10:21 26.02.2026
31 Мими Кучева🐕
До коментар #28 от "ИМАМ ВЪПРОС":Те явно не са от твойто НПО.🤗🤣🤔👍
10:23 26.02.2026
32 прокопи
10:23 26.02.2026
33 боклук
10:24 26.02.2026
34 Каменов
10:25 26.02.2026
35 мекия
10:26 26.02.2026
36 Герп боклуци
До коментар #15 от "Чехлььо":Трябва да шитаме цвъки асансьора, той ги знае тия тънки работи
10:30 26.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Селянин
10:47 26.02.2026