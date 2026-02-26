Новини
Росен Плевнелиев: Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка

26 Февруари, 2026 09:51

Отдавна и.ф. Борислав Сарафов трябваше да подаде оставка, но това трябва да се случи по законен начин, а не под политически натиск

Росен Плевнелиев: Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка. Поредното доказателство защо хората нямат доверие в съдебната система. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г.

"Отдавна и.ф. Борислав Сарафов трябваше да подаде оставка, но това трябва да се случи по законен начин, а не под политически натиск."

"Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка "мандат" - хората са ти дали мандат, работи и след това по пътя на правилата и Конституцията си тръгни. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка", допълни той.

"Системата на правораздаване изискват широк консенсус, който не виждаме в нашия политически елит."

Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет.

"Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие."

Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит.

"Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки неговите политически опоненти, изчегъртвайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало и давайки МВР на хора, близки до Радев, за да има контрол върху контролирания вот."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 файчо

    35 1 Отговор
    Ти отдавна си подал оставката,айде въз!

    09:52 26.02.2026

  • 2 АКО БЯХ МЪЖ

    35 1 Отговор
    Нямаше да съм пуделчето на Тиквун

    Коментиран от #24

    09:52 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    28 0 Отговор
    Ти не подаде, кога една женица се запали до шадравана пред Президентството, за една дреболия ли би го направил?

    09:53 26.02.2026

  • 4 От кухнята

    27 1 Отговор
    Този нахъсан евроатлантик редовно е летял в Москва за бизнес срещи по елитни хотели през последните 10-на години.

    09:53 26.02.2026

  • 5 Абе

    32 0 Отговор
    Ма ти нали си ирландска пастирка.

    09:54 26.02.2026

  • 6 Време е

    20 2 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !!!!

    09:54 26.02.2026

  • 7 Плевню

    17 1 Отговор
    Ако бях на мястото на Теодора, да съм направил поне двадесетина цуг тромбона и пет шест гангбанга повече от нея!

    09:55 26.02.2026

  • 8 ТАКАВА

    31 1 Отговор
    ПЛЮНКА СИ,ЧЕ НАПРАВО СЕ СКРИВАЙ.

    09:55 26.02.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    19 1 Отговор
    Интересно, това на ревера му не ми прилича на българското знаме.

    Коментиран от #17

    09:55 26.02.2026

  • 10 Скрий се

    19 1 Отговор
    смешко!

    09:56 26.02.2026

  • 11 тя си работи

    5 2 Отговор
    може ако я хвърли оставката да се кандидатира за президент . то през годините помним луна , алексей . какво ако няма някой перфектен морал . от сем много искаха да забранят много песни в чалга културата . както и злощастната история с 3 атентата, октопода, трактора . явно не е политизирана и с пристрастия . от зелените дълго имаше еврокомисари . модерно е .

    09:57 26.02.2026

  • 12 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Еее гербарите активираха и чехълчо да ходи да дрънка тъпотии наляво и надясно. Що така? Тошко пигмея да не се е изморил вече?

    09:57 26.02.2026

  • 13 бг жена а ла банова-плевналиева

    16 1 Отговор
    обичам чичко паричко!

    09:58 26.02.2026

  • 14 Плюнко

    19 1 Отговор
    Ако бях на твое място, щях да се самоубия.
    Абе, гурел, титне разбра ли, колко си омразен.
    Плюф!

    09:59 26.02.2026

  • 15 Чехлььо

    20 2 Отговор
    Кажи за Барселона. Коя е Мата Хари

    Коментиран от #36

    10:00 26.02.2026

  • 16 Тома

    14 1 Отговор
    В този не остана и една честна дупка а го вадят за мнение

    10:01 26.02.2026

  • 17 Боруна Лом

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":

    ЯВНО ПОРЕДЕН ЕВРОГЕЙЗЕР ГОТОВ ДА СЕ ЖЕРТВА ЗА УКРИЯ!

    10:02 26.02.2026

  • 18 Пълен

    11 0 Отговор
    ПДРС НЩСТН

    10:04 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма как

    1 2 Отговор
    Тя е част от жълтопаветната общност и няма да подаде оставка. Комунист дава властта само с кръв.

    10:10 26.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Любопитен

    6 0 Отговор
    Този хубостник винаги се поставя на мястото на разни жени. Странно защо ли.
    Представям си ги двамата с Деси Банова - той, легнал по корем, и тя върху него го... обработва.

    10:12 26.02.2026

  • 23 Хаха

    4 5 Отговор
    След Плевнелиев само падение надолу. Първо Радев сега секретарката му Йотова. Да не говорим, че имахме премиери като Денков мишока, просто Киро и сега психично болния Гюров.

    10:12 26.02.2026

  • 24 Грешиш

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "АКО БЯХ МЪЖ":

    Не е ,,пуделчче"...а вързаното МАГАРЕ на тоя де споменаваш...

    10:14 26.02.2026

  • 25 Трябваше

    8 0 Отговор
    много отдавна да бъдеш в затвора и всичко да ти бъде конфискувано ! Милиарди за България и българите , чрез изключителна подлост и криминален потенциал и съдействие на Бою и мъжа на Захариевата , буквално ги заграбихте . Та не ми се прави на морален апостол , а се погледни .

    10:16 26.02.2026

  • 26 9689

    4 0 Отговор
    Който кани мижавото е минал под дъното.

    10:16 26.02.2026

  • 27 Много жалка мижитурка

    5 0 Отговор
    Що каните отпадъци по медиите, не знам!

    10:20 26.02.2026

  • 28 ИМАМ ВЪПРОС

    3 2 Отговор
    към тези,които слагат (-):
    Колко ви плащат,достатъчно ли е,за да се унижавате и да слугивате на шопарите?

    Коментиран от #31

    10:21 26.02.2026

  • 29 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Роси,а аз ако бях на твоето място,щях да замина доброволка в Окраина!💋🛴🤗🤣👍

    10:21 26.02.2026

  • 30 ТИ И СЕГА МОЖЕШ ДА СИ ПОДАДЕШ

    4 0 Отговор
    ОСТАВКАТА , Д-Р ГЪЛЪБОВА ЩЕ Я ПОДПИШЕ ВЕДНАГА !

    10:21 26.02.2026

  • 31 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "ИМАМ ВЪПРОС":

    Те явно не са от твойто НПО.🤗🤣🤔👍

    10:23 26.02.2026

  • 32 прокопи

    7 0 Отговор
    Ако бях прокурор - щях да те спукам от разследване. Как така, купии земята под Витоша и построи "София резиденшъл парк"? С какви пари? И за колко? Как така, до всяка къща на Прокопиев, има и твоя къща? Да кажем и в Гърция. А и на адвоката ви. Какъв си пле вел!

    10:23 26.02.2026

  • 33 боклук

    4 1 Отговор
    В служебното правителство има повече герберюги, отколкото пепейци, Плевнелиев, а ти го приписваш на Радев!

    10:24 26.02.2026

  • 34 Каменов

    7 0 Отговор
    Ти защо не подаде ОСТАВКА цървул ?

    10:25 26.02.2026

  • 35 мекия

    7 0 Отговор
    ти си срам и позор

    10:26 26.02.2026

  • 36 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чехлььо":

    Трябва да шитаме цвъки асансьора, той ги знае тия тънки работи

    10:30 26.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Селянин

    1 0 Отговор
    Спомням си как Боко го шляпаше зад врата по телевизията.

    10:47 26.02.2026

