Росен Плевнелиев: Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка

Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка. Поредното доказателство защо хората нямат доверие в съдебната система. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г.

"Отдавна и.ф. Борислав Сарафов трябваше да подаде оставка, но това трябва да се случи по законен начин, а не под политически натиск."

"Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка "мандат" - хората са ти дали мандат, работи и след това по пътя на правилата и Конституцията си тръгни. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка", допълни той.

"Системата на правораздаване изискват широк консенсус, който не виждаме в нашия политически елит."

Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет.

"Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие."

Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит.

"Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки неговите политически опоненти, изчегъртвайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало и давайки МВР на хора, близки до Радев, за да има контрол върху контролирания вот."