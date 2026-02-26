Цветелина Пенева: Ще сме свидетели на добре организиран изборен туризъм от Турция в деня на вота

Поредно драстично нарушение на добрите изборни практики - вече сме кампания, имаме записана хронограма. И сега, вместо да се занимаваме с важните изборни дела, се занимаваме с пренаписване на правата за българите зад граница. Това заяви пред БТВ Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

"Ще сме свидетели на добре организиран изборен туризъм от Турция в деня на вота", смята тя.

"Това решение има за цел да ограничи секциите в Турция. Всички партии го виждат като бонус за партия ДПС и всички партии през годините са се опитвали да го ограничат", каза политологът и експерт по избори Даниел Стефанов.

"От 150 секции за 15 години секциите станаха 700 - това е голям административен проблем за Външно министерство. Отваряме секции по широк начин - където има декларации за участие."

Стефанов разкри, че всички партии имат проблем да съберат своите хора в СИК, които са 100 000 души. Ако сложим тестове за квалификация - то процентът ще падне на 20.

Той призова да се облекчи изборния протокол в края на деня.

Според Пенева трябва да има "бърза писта" за чистите протоколи.