Има ли бобри в река Марица?

26 Февруари, 2026 08:28 697 8

Новината за намерени, за съжаление, два мъртви представители на този вид разбуни не само социалните мрежи, но и научните среди у нас

Има ли бобри в река Марица? - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бобри в река Марица в района на пловдивското село Милево граничи със сензация.

Новината за намерени, за съжаление, два мъртви представители на този вид разбуни не само социалните мрежи, но и научните среди у нас. Видът е изчезнал от българската фауна преди повече от 150 години и едва през 2020 г. в река Дунав популацията отново е частично възстановена.

Дали намерените умъртвени животни са бобри, как са мигрирали от Северна в Южна България и има ли още екземпляри някъде по поречието на реката - това са въпросите, които занимават всички любители на животинския свят у нас.

Докато шофирал в близост до пловдивското село Милево, Георги Биков се натъкнал на изненадваща находка на пътя.

"Първоначално ми се стори, че е много голяма нутрия, блъсната на пътя… и намалих да видя за какво става въпрос, и когато обърнах внимание - гледам, че опашката е плоска. Зооинженерство следвам в Аграрния университет. Доста знам за животните и на пръв поглед разбрах, че е нещо различно", разказва той.

В село Милево хората недоумяват как животното се е озовало блъснато на пътното платно, тъй като в района до момента няма сведения за наличие на бобри.

Асен Попов, кмет на с. Милево: "Виждам на платното за Поповица утрепано животно, доста голям размер. Изглеждаше огромно, с широка опашка и кафяв, рижав цвят на козината. Не съм виждал бобър по Марица и други такива канали, реки. Няма никакво наличие на бобър."

Местните са виждали бобър само по телевизията, никога на живо, споделя пред БНТ Верка Генчева, жител на с. Милево.

Кметът на Милево каза, че преди няколко дни в района е намерен още един прегазен екземпляр. Директорът на зоопарка в Пловдив потвърди, че намерените бозайници са бобри.

Д-р Венцеслав Петков – директор на ОП "Зоологическа градина - Пловдив": "100% това, което видях аз на снимките, е бобър. Събитие, което можем да наречем и сензация. Сензация, защото означава, че природната обстановка така се е попроменила вече или стабилизирала по-скоро, че тя позволява възвръщането на този иначе доста чувствителен заради човешкия натиск вид."

Бобрите са застрашен от изчезване вид. Последното документирано тяхно местообиталище у нас е река Черни Лом, край село Табачка, област Русе. Популацията се разраства, след като през 2020 г. за първи път след 150 години бобрите отново за завръщат по българските земи. Зоолозите смятат, че бобрите са мигрирали от Русенско в Горнотракийската низина заради естествени инстинкти.

Д-р Петков: "Дивите животни нямат план какво да правят, за тях инстинктите са водещи, и когато една територия вече е заета, се предполага, че видът и популацията, разраствайки се, трябва да увеличава тази територия - от влажна зона във влажна зона не е толкова трудно да се премине, срокът не е толкова малък все пак - 5 години."

Животните и първоначалните проби от местата, на които са били намерени, вече са предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София.


България
  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Избихте рибата, сега и бобрите ли ви пречат? Да и драснем клечката на цялата държава а?

    08:34 26.02.2026

  • 2 Риболовеца

    4 1 Отговор
    Пуснали са ги някъде в Гърция или Турция, и са се качили по реката. Това не може да прекоси Стара планина.

    Коментиран от #5

    08:34 26.02.2026

  • 3 Кукарача

    2 0 Отговор
    Има майни, Марикони и разни други работи, но реката е доста замърсена за бобри.

    08:39 26.02.2026

  • 4 погледнете

    2 0 Отговор
    до моста на бул. "Васил Априлов" в Пловдив.

    08:39 26.02.2026

  • 5 Ловец и рибар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Риболовеца":

    Марица не беше ли южно от стара планина?

    08:40 26.02.2026

  • 6 Питане

    0 0 Отговор
    А в парламента има ли.?

    08:42 26.02.2026

  • 7 Има ли бобри

    1 0 Отговор
    ще ги видим през април колко са когато гласуват за тикви шопари

    08:42 26.02.2026

  • 8 Пловдив

    0 0 Отговор
    Това са нутрии, а не бобри. Има ги от много години в реката, дори в рамките на града.

    08:44 26.02.2026

