Гл. комисар Джартов: Оставането в домовете при пожар в жилищна сграда може да спаси човешки живот

Запазването на спокойствие и оставането в домовете при пожар в жилищна сграда може да спаси човешки живот. Това подчерта в „Денят започва“ по БНТ директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, коментирайки трагичния инцидент в столичния квартал „Свобода“, при който загинаха три жени.

По думите му от подобни трагедии трябва да се извличат ясни уроци, като най-важният е хората да не се поддава на паника, тъй като тя често води до фатални решения. В момента продължават процесуално-следствените действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента в столичния квартал "Свобода".

Джартов обясни, че при пожари в жилищни сгради често по-безопасният вариант е хората да останат в апартаментите си, вместо да се опитват да напускат сградата през задимени стълбища.

„Когато гражданите забележат дим в стълбищната клетка, да не навлизат в нея. Изключително трудно е без защитни средства те да преодолеят този дим, защото не знаят колко етажа надолу продължава дима в самата стълбищна клетка. В случая е по-безопасно да се затворят в самите апартаменти. Ако е необходимо, да излязат на тераса, която не е засегната от дима, да влязат в банята, да пуснат водата, да уплътнят вратите.“

Директорът на пожарната уточни още, че в големите градове екипите реагират бързо и пристигат на мястото на инцидента в рамките на няколко минути.

„Ако е необходима евакуация, колегите на място ще ги придружат със съответните защитни средства.“

Той подчерта, че в първите минути при възникване на пожар хората могат да реагират ефективно, ако разполагат с пожарогасител, като за домашна употреба най-подходящи са тези с въглероден диоксид.

Джартов предупреди и за често допускани опасни грешки, като гасенето на запалена мазнина с вода, което може да доведе до рязко разрастване на пожара. Отделно той обърна внимание и на риска от неправилно използване на зарядни устройства.

„Зарядните да не бъдат оставяни без наблюдение – цяла нощ зареждане не е препоръчително, защото с течение на времето се получават и такива повреди.“