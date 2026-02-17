Три автобуса и влекач изгоряха при пожар в Костинброд

Три автобуса и влекач са изгорели при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта в Костинброд, съобщиха от ОДМВР – София.

При пожара са частично изгорели бус и автомобил.

Сигналът в полицията е подаден около 2:20 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от една до осем години.

Прокуратурата е уведомена по случая.