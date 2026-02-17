Три автобуса и влекач изгоряха при пожар в Костинброд

Три автобуса и влекач са изгорели при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта в Костинброд, съобщиха от ОДМВР – София.
При пожара са частично изгорели бус и автомобил.
Сигналът в полицията е подаден около 2:20 часа.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от една до осем години.
Прокуратурата е уведомена по случая.
1 вижда се
13:42 17.02.2026
2 толкова много уруд
13:46 17.02.2026
3 Абе
13:47 17.02.2026
4 Последния Софиянец
13:48 17.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 митьо очите
13:52 17.02.2026