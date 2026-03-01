Новини
България »
Българи са блокирани и на круизни кораби в Дубай

1 Март, 2026 17:20 1 380 40

  • круизни кораби-
  • дубай

В същото време днес от Външно министерство призоваха българските граждани да не предприемат никакви пътувания към региона на Близкия изток

Българи са блокирани и на круизни кораби в Дубай - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Български туристи има и на круизни кораби в Дубай, които са на пристанището и няма да отплават. Това съобщи за TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” (ОБТ). Група от 40 човека е на кораба MSC Euribia, а друга от 31 човека – на кораба на Celestyal. Отделно има и доста индивидуални туристи.

“Хората са добре, нощуват на корабите, хранят ги и им пуснаха безплатен интернет, за да имат връзка с близките си”, каза Илиева. С групите има и български водачи на туроператорите, които са в постоянен контакт с централите им в София и с Министерството на туризма. Илиева подчерта, че круизните компании са обявили, че няма да отплават в следващите 10 дни, като изчакват да видят как ще се развие ситуацията. Препоръките на круизните компании са хората да не слизат от корабите и да не обикалят из Дубай. При първа въжможност всички българи, а и другите чужди туристи ще бъдат евакуирани от Дубай, каза Илиева. Туроператорите са в постоянен контакт с министъра на туризма Ирена Георгиева.

Павлина Илиева обясни още пред TravelNews, че всички туроператори ще си изпълнят изискванията и ще се грижат за своите туристи. При форсмажорни обстоятелства са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на хората, подчерта тя. Според нея проблем са индивидуалните туристи, които са на били на почивка в региона. Те трябва сами са си покрият всички разходи.

Министерството на туризма обмисля планове за евакуация на българските туристи в ОАЕ и в Катар – две от държавите, по които Иран предприе контраудари в отговор на започналите американско-израелски атаки по ислямската република. По данни на министъра на туризма Ирена Георгиева в Дубай и Доха с цел туризъм има над 1000 български граждани.

Тя подчерта пред TravelNews, че все още не е ясно кога ще бъдат възможни евентуални евакуационни полети. Министър Георгиева подчерта, че ще се следи кога ще бъдат отворени въздушните пространства или поне коридор за граждански цели, но дори това скоро да стане, ще трябва да има 100% сигурност за нулев риск за тяхната сигурност и живот. Тя добави и че по нейна информация планираните за близките дни чартърни програми за Близкия изток вече са отменени.

В същото време днес от Външно министерство призоваха българските граждани да не предприемат никакви пътувания към региона на Близкия изток. Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути. Българските граждани не са забравени – тяхната сигурност е основен приоритет, подчертават от Министерството на туризма.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    Шиши да ги прибере с фалкона си.

    Коментиран от #38

    17:22 01.03.2026

  • 2 Тихо,тихо

    39 0 Отговор
    Га ядаха кифтета, ни риваха

    17:22 01.03.2026

  • 3 Какъв им е проблемът?

    38 0 Отговор
    Нека се веселят и забавляват!

    Коментиран от #28

    17:22 01.03.2026

  • 4 Веднага да се изпрати Спартана

    25 2 Отговор
    и милионо обещетение на всеки, ние ще платим за неудобството им

    17:23 01.03.2026

  • 5 Не само

    23 0 Отговор
    българи са тръгнали в тази от известно време тотално несигурна ситуация , по круизи !

    17:24 01.03.2026

  • 6 хъ хъ хъ

    22 0 Отговор
    Нека там да си живеят.😘

    17:24 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    28 0 Отговор
    Е какво сега да роним сълзи за тях от две седмици се виждаше накъде отиват нещата абе както се казва пр ,стотията ходи по хората не по дърветата 🤨

    17:24 01.03.2026

  • 9 Пич

    25 0 Отговор
    Аоо.....Вай Вай в Дубай..... Да търпят, що "манекенки" търпят да ги блокират много по лошо в Дубай...

    17:25 01.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    33 1 Отговор
    Богатите също плачат. За бедните 600 евро на месец, а с парите изкарани от тях, ние на круиз. Господ си знае работата.

    17:25 01.03.2026

  • 11 служители на

    18 0 Отговор
    пе де ре ново начало и семействата им, другите работим за храна и сметки

    17:25 01.03.2026

  • 12 ура,,ура

    17 2 Отговор
    Какво търсят там? Защо не си стояха в къщи,?

    17:26 01.03.2026

  • 13 Може и по-добре!

    21 0 Отговор
    Кажете за бедстващ бандит с две стаи с пари!

    17:28 01.03.2026

  • 14 Гост

    16 0 Отговор
    А реват, че нямат пари и искат още и още проценти от държавата.

    17:30 01.03.2026

  • 15 Има ли

    8 4 Отговор
    От ПП дб ,да не отиват на о се трова на 3пстийн

    17:31 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нищоправеца

    22 0 Отговор
    Щом са имали възможност да си платят круиза, значи ще имат възможност да си доплатя за някой ден повече. Тук има хора, които няма какво да ядат и сега с техните пари ще "спасяваме" олигофрените забили се на почивчица на май-ната си

    17:34 01.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 само за наивници

    20 0 Отговор
    Хич не ми дреме за тях,80% са там с крадени пари от България,5 % са по бизнес и останалите 15% процента са шушумиги които дръпнали кредит отишли там да се почувстват и те хора.

    17:34 01.03.2026

  • 20 Джи

    15 0 Отговор
    Ще ядат, ядат пък като свърши яденето ще почнат да го ЯДЪТ!🤣🤣🤣 Пък тогава вече може и да се О.се,рът!

    17:35 01.03.2026

  • 21 Следва

    15 1 Отговор
    Демокрация,,банани и бананова република

    17:35 01.03.2026

  • 22 Евроатлантик

    17 0 Отговор
    Най ми е жал за евроатлантическия главатар Пеевски! Горкия човек прецакаха му дубайската милиардна инвестиция! Таман го устроихме лъскав мултимилионен комплекс в Дубай и взе че стана война!

    17:37 01.03.2026

  • 23 Я у лево

    16 0 Отговор
    Абе вие , как е мислите ,с това..Обмисля се евентуална евакуация? Тръгнали да си правят кефа ,заредени с пачки( един подобен круиз не е по джоба дори за средната класа) и давай ,да ги прибираме със самолети,ако се наложи.Виждате сами,че принципа-
    Нищо лично,просто бизнес, го декларират и самоте туроператори .Поемаме издръжката им до 3 дни! .И какво,ще пращате самолети до там и обратно,за да не се охарчват след третия ден?.За чия сметка,пак за пореден път от нашите данъци.Да си плащат от джоба,там, и евентуален трансфер по въздух до България

    Коментиран от #36

    17:38 01.03.2026

  • 24 Гост

    16 0 Отговор
    Амиии, да тръгват по суша, през Саудитска Арабия, Йемен и после с плуване до Сомалия... А там луксът е невероятен! Кво ще се връщат. Тук е скука и студ!

    17:42 01.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Горките бедни хорица...Отишли и те да се почувстват бели хора като с(ф)инчу и...ядец. Тюх, да му се не види, ще взема да си прережа вените от мъка!

    17:42 01.03.2026

  • 27 Сигурно са не повече от 10 човека

    8 0 Отговор
    Първо външно каза за 1000 блокирани
    След това свали на 100
    А с тези стават не повече от 10 човека
    Външно министерство с използваното многократно на задната седалка на автомобила на НСО от шофьори и охрана да си подаде оставката и да изчезне с това смешно министерство гълтащо милиони от български работници и пенсионери. Какви смешни министри на това прайдовоправителство си получават огромните заплати за сметка на българските граждани.

    17:45 01.03.2026

  • 28 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв им е проблемът?":

    Има и 🎆🎆🎆 фойерверки на живо.

    17:47 01.03.2026

  • 29 Добре

    4 0 Отговор
    са си на кораба!

    17:50 01.03.2026

  • 30 Малко инфо ако може?

    8 0 Отговор
    Израелски туристи имали на круиза?

    17:50 01.03.2026

  • 31 Ами

    10 0 Отговор
    НА ЖИВО ПО АЛ ДЖАЗИРА ДУБАЙ ГОРИ. ЛЕТИЩЕ ИЗГОРЯЛО ВЪВ БЛОКОВЕ ВИСОКИ КАТО СТЦ БУШУВА ПОЖАР. НЕ ВДЯНАХА ЧЕ ПЕРСИТЕ ЩЕ ПОДПАЛЯТ ПОМАГАЧИТЕ НА ЕВРЕИТЕ.

    17:51 01.03.2026

  • 32 При Бай Тошо

    5 0 Отговор
    това нямаше да се случи!

    17:57 01.03.2026

  • 33 Аре чупка

    3 0 Отговор
    Дреме ми на бибитката за тези дето са отишли да си развяват г.а там. Сега да се оправят. Не сме ги карали ние да ходят там.

    18:03 01.03.2026

  • 34 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ок, богати са, ок, проститутки са, ок, пренебрегнали са информацията за конфликта... не заслужават ли да живеят? Ако вие бяхте в тяхното положение, бихте ли одобрили някой да пише за вас такива коментари?

    Коментиран от #39

    18:05 01.03.2026

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    На тези круизи няма такива, де работят на 2 места, за да свържат края! Там са Магдалинчевци, къдравелковци, такива, като незнайния секретар на МВР Мирослав Рашков, дето не може да чете. Да стоят там, докато развият канибализъм!

    18:07 01.03.2026

  • 36 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Я у лево":

    проблемът в момента не е, че нямат пари, а че не е безопасно да се приберат.

    18:07 01.03.2026

  • 37 демократ

    4 0 Отговор
    Крусизните кораби се потапят най ефектно и гинат стотици с едбо торпедо любимо занимание на немците през ПСВ и ВСВ.

    18:07 01.03.2026

  • 38 Подкрепям

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти ги посрещни и нагости в ,,заведението си"...

    18:09 01.03.2026

  • 39 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Нямаше да ми пука. Точно както на тях не им пука за някакви си коментари в някакъв си сайт. Явно не си бил в тия среди, да чуеш какви неща се говорят за "прошляците".

    18:16 01.03.2026

  • 40 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀

    0 0 Отговор
    ЗА ДА ИМ МИНАВА ПО ЛЕКО ВРЕМЕТО
    ДА ИМ ПУКАТ ФИЛМА ...ТИТАНИК
    И НОН СТОП САУУНД ТРАКА НА СЕЛИН ДИОН

    18:26 01.03.2026

