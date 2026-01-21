Новини
България »
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор

Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор

21 Януари, 2026 15:12 518 13

  • индексация-
  • възнагражденията-
  • бюджетен сектор

С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации

Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Въз основа на предоставената от Националния статистически институт (НСИ) информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение в удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5 на сто за всички останали в бюджетната сфера.

На 15 януари финансовият министър в оставка Теменужка Петкова обяви пред медиите, че правителството в оставка ще приложи по-благоприятния за българските граждани режим и ще индексира еднократно, така както предвижда законът, възнагражденията на всички в бюджетната сфера с пет процента.

През декември 2025 г. парламентът гласува индексация на заплатите в бюджетната сфера, което бе заложено в т. нар. удължителен закон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А АКТУАЛИЗИРАНЕ

    3 0 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ ОТ
    01.01 ??????

    15:14 21.01.2026

  • 2 Как

    7 0 Отговор
    се печелят избори с народна пара

    15:14 21.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    В еврозоната заплати и пенсии се индексират с фалшивата инфлация.Цените растат а заплатите ще си останат завинаги африкански.

    15:14 21.01.2026

  • 4 Олеееее....

    6 0 Отговор
    считано от 1 януари 2026 г. а пенсионерите защо са от юли? А? ...

    Коментиран от #6

    15:15 21.01.2026

  • 5 Министерският съвет

    1 0 Отговор
    бил одобрил решение за прилагането на разпоредби.... на същият този Министерският съвет а бюджет няма ...

    15:16 21.01.2026

  • 6 Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Олеееее....":

    Надяват се някой да не устиска до юли.

    15:17 21.01.2026

  • 7 Очевидно

    2 0 Отговор
    служителите в бюджетните организации са по хора нали? И няма дискриминация ама хич? Те са над бюджета ....

    Коментиран от #9

    15:18 21.01.2026

  • 8 Само да питам

    3 0 Отговор
    Подкупите в предизборна кампания нали са наказуеми?

    15:19 21.01.2026

  • 9 Казано по мъжки

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Очевидно":

    Те са с два чифта

    15:19 21.01.2026

  • 10 Разбира се

    0 0 Отговор
    Нали трябва да бъдат мотивирани да гласуват за управляващите. Няма лошо , но защо местни дерибеи които също дължат положението си на управляващите работят против тях като увеличават таксите двойно без никакво основание за това.

    15:20 21.01.2026

  • 11 И се пита в задачата

    1 0 Отговор
    Липсата на бюджет за чия сметка е? А тея служителите в бюджетните организации защо са тогава бюджетни ? А? ...

    15:21 21.01.2026

  • 12 Боюю кривият уйййййчо

    2 0 Отговор
    да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони, бюджетни кърлежи и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    15:24 21.01.2026

  • 13 Промяна

    1 0 Отговор
    Правителство в оставка раздава пари на мър...зелите,да гласуват за тях....утай..ки мръс...ни.

    15:26 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове